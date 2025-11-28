Administraţia Trump va reexamina permisele de şedere eliberate persoanelor din 19 ţări

19:30

Mai mult de jumătate dintre statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) intenţionează să majoreze vârsta de pensionare, în încercarea de a contracara efectele îmbătrânirii populaţiei, potrivit raportului bianual privind sistemele de pensii, transmite Agerpres, de la care relatăm cele ce urmează. Documentul arată că vârsta normală de pensionare va creşte, în medie, de la 63,9 ani pentru femeile care s-au pensionat în 2024 şi 64,7 ani pentru bărbaţi, la 65,9, respectiv 66,4 ani pentru generaţia care a intrat pe piaţa muncii anul trecut.