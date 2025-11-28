De ce România a ridicat 4 avioane de luptă ca să intercepteze drona lui Putin? Regula NATO trebuie respectată

Newsweek.ro, 28 noiembrie 2025 07:20

Dronele Rusiei au încalcat pentru a 13-a oară spațiul aerian al României, iar Forțele Aeriene au tri...

Acum 10 minute
07:50
Dictatură din Rusia ca în Coreea de Nord. Putin taie accesul la internet. Control total al informației online Newsweek.ro
Dictatorul Putin taie accesul la internet real în Rusia. Criza internetului din Rusia se extinde din...
Acum 30 minute
07:40
Pregătire de război la fiecare nivel al Comandantului pentru Europa. România, pilon al Flancului estic NATO Newsweek.ro
Comandantul Suprem Aliat pentru Europa (SACEUR), generalul Forțelor Aeriene Americane, Alexus G. Gry...
07:40
Izvoarele cu miros de ouă clocite ce pot pune Iașul pe harta Europei sănătoase. Newsweek.ro
Bazele de tratament Nicolina au fost incluse de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatu...
Acum o oră
07:20
07:20
Dificultăți la plata pensiilor militare. Guvernul a suplimentat bugetul cu milioane. Anul 2026, de coșmar Newsweek.ro
Guvernul a trebuit să intervină de urgență pentru ca pensiile militare să fie plătite. 20.000.000 le...
07:10
Horoscop 29 noiembrie. Luna în Pești aduce o zi tensionată Scorpionilor. Vărsătorii, situații neprevăzute Newsweek.ro
Horoscop 29 noiembrie. Luna în Pești aduce o zi tensionată Scorpionilor. Vărsătorii au parte de situ...
Acum 2 ore
06:40
Sărbătoare 29 noiembrie. Sf. Mucenici Paramon şi Filumen. Este dezlegare la pește. Ce să nu faci în această zi Newsweek.ro
Sărbătoare 29 noiembrie. Sfinții Mucenici Paramon şi Filumen. Este una dintre zilele cu dezlegare la...
06:30
VIDEO Pensionarii cu grupe, jigniți de Anca Alexandrescu: „Aveți pensii de 8.000 lei și mașini Mercedes” Newsweek.ro
Anca Alexandrescu i-a umilit pe pensionarii cu grupe de muncă într-o emisiune televizată. Candidata ...
Acum 12 ore
22:00
Ilie Bolojan: Dezvăluirile nu-l pun pe Moşteanu într-o situaţie favorabilă, dar eu am avut o colaborare bună Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că dezvăluirile nu-l pun pe Ionuţ Moşteanu într-o situaţie favorab...
21:40
Bolojan, anunț surpriză: Ieșirea la pensie anticipată nu se susține. Când ar putea să dispară? Newsweek.ro
Premierul Bolojan a ăcut o declarație extrem de importantă. El a spus că pensia anticiaptă nu se sus...
21:30
Ilie Bolojan: Întârzierea avizului CSM afectează calendarul asumat de Guvern, în fața Comisiei Europene Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că întârzierea avizului CSM afectează calendarul asumat de Guvern,...
21:10
&#34;Gardă de noapte&#34; menită să-l monitorizeze pe Donald Trump. Care este statul ce face asta? Newsweek.ro
"Gardă de noapte" instituită de un stat european, menită să-l monitorizeze pe preşedintele SUA, Dona...
20:50
Suspiciuni de manipulare a votului la Găești: Zeci de persoane pe zi au venit la Evidența Persoanelor Newsweek.ro
Orașul Găești se află în centrul unei controverse majore, după ce fostul primar Grigore Gheorghe și ...
20:40
Ministerul Finanţelor a publicat proiectul rectificării bugetare. Care sunt ministerele cu bani mai mulţi? Newsweek.ro
Ministerul Finanţelor a publicat online proiectul rectificării bugetare pe anul acesta. Care sunt mi...
20:30
Târgul de Crăciun de la Craiova, cel mai frumos din Europa. Ce recorduri a doborât? Newsweek.ro
Târgul de Crăciun de la Craiova este pe primul loc în Europa. A primit peste 140.000 de voturi din ț...
20:20
Noul calendar Putin „prevede” pentru ianuarie 2026: „Granița Rusiei nu se termină niciodată” Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin joacă din nou rolul său multilateral de părinte al națiunii - lider ...
20:10
Progresele Kazahstanului în domeniul pământurilor rare determină UE să acționeze mai rapid şi mai inteligent Newsweek.ro
Progresele Kazahstanului în domeniul pământurilor rare - ultima senzaţie din ramuri economice de ava...
20:00
Ritualul japonez care te scapă de insomnii. Trebuie să-l practici 15 minute pe zi Newsweek.ro
În Japonia, un ritual simplu, practicat timp de doar 15 minute pe zi, a devenit renumit pentru efect...
19:50
Oamenii de știință au dezlegat misterul găurii de dimensiunea Elveției apărută în Antarctica. E unic! Newsweek.ro
O gaură vastă de dimensiunea Elveției a apărut brusc în Antarctica, surprinzând oamenii de știință ș...
19:40
Infernul incendiului din Hong Kong pune în discuţie controlul Chinei asupra fostei insule britanice Newsweek.ro
Infernul incendiului din blocurile de locuinţe din Hong Kong pune în discuţie controlul Chinei comun...
19:20
Cum să agăți luminițele de Crăciun fără să strici casa. Află metoda sigură cu cleme și fără cuie Newsweek.ro
Vrei să împodobești casa de sărbători fără găuri în pereți și fără urme inestetice? Descoperă cea ma...
Acum 24 ore
18:30
Lasă ușa dulapului de la chiuvetă deschisă iarna. Poate asta să-ți salveze țevile de la îngheț? Newsweek.ro
Când temperaturile scad brusc iarna, chiar și cele mai solide instalații pot avea de suferit. Un tru...
18:20
Opt persoane, condamnate pentru terorism în Rusia după ce au aruncat în aer un pod în Crimeea Newsweek.ro
O instanță din Rusia a condamnat joi opt persoane pentru acuzații de terorism în legătură cu un atac...
18:20
Horoscop, prima săptămână decembrie. Taur, fără bani - Berbec, carieră, Rac- evadare, Leu - libertate Newsweek.ro
Horoscop, prima săptămână decembrie. Taur, fără bani - Berbec, carieră, Rac- evadare, Leu.Acesta est...
18:10
Planul Germaniei pentru un război cu Rusia, dezvăluit. Cum vor ajunge 800.000 soldați NATO pe Flancul estic Newsweek.ro
[object HTMLTextAreaElement]
17:50
Franța lansează un serviciu militar voluntar pentru tineri din 2026, pentru a răspunde amenințărilor globale Newsweek.ro
Franța introduce un nou serviciu militar voluntar pentru tineri, care va începe la jumătatea anului ...
17:40
Garry Kasparov, furios pe planul de pace: Fără Ucraina, tancurile lui Putin erau deja în Polonia Newsweek.ro
Planul de pace prezentat de Casa Albă l-a înfuriat pe Garry Kasparov . Disidentul rus și criticul lu...
17:40
Guvernul aprobă Strategia națională pentru promovarea produselor agroalimentare românești 2025–2029 Newsweek.ro
Guvernul a aprobat, joi, Strategia naţională de promovare a produselor agroalimentare româneşti 2025...
17:20
Românii din Italia vor ieși la pensie la 70 ani. Pensionarea la 65 ani va deveni imposibilă în România. Când? Newsweek.ro
OECD a dat publicității un raport în care arată că multe state precum Italia vor fi nevoite să ridic...
17:20
Forța Dreptei îl susține pe Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei, considerându-l singura opțiune Newsweek.ro
Partidul Forţa Dreptei îl susţine pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în campania pentru Primăria Capi...
17:10
Ministerul Transporturilor analizează două noi magistrale de metrou pentru București. Care sunt liniile? Newsweek.ro
Robert Răzvan Dobre, coordonatorul Master Planului General de Transport din cadrul Ministerului Tran...
16:50
Guvernul aprobă Strategia națională 2025-2029 pentru promovarea produselor agroalimentare românești Newsweek.ro
Executivul a aprobat noua strategie prin care urmărește valorificarea potențialului agroalimentar al...
16:40
Franța reintroduce serviciul militar voluntar din 2026. Program de 10 luni pentru tinerii de 18 ani Newsweek.ro
Franța va relansa din 2026 un serviciu militar voluntar de zece luni, dedicat tinerilor de 18 ani, p...
16:20
VIDEO De la București la Focșani, în 1,5 ore, cu mașina, cu viteza legală. S-a deschis toată autostrada Newsweek.ro
Ziua de 27 noiembrie 2025 va rămâne în istorie drept prima zi în care șoferii au putut ajunge de la ...
16:20
Coreea de Nord introduce limba rusă obligatoriu în școli, studiată de elevi începând de la 10 ani Newsweek.ro
Coreea de Nord a instituit studierea obligatorie a limbii ruse în şcoli începând de la vârsta de zec...
16:00
Primar din Mehedinți, mort în mașină în timp ce mergea la serviciu. Avea 59 de ani. Care e cauza deceseului? Newsweek.ro
Un primar din Mehedinți a murit în timp ce mergea la serviciu. Nu se afla la volan, mașina fiind con...
16:00
NATO ridică o bază laser în Groenlanda pentru descărcări rapide de date și protecția comunicațiilor Newsweek.ro
NATO construiește în Groenlanda o bază laser capabilă să asigure transferuri masive și rapide de dat...
15:50
Moșteanu nu a terminat Facultatea Athenaeum (locul 71), ci Bioterra (69). România are 74 de universităț Newsweek.ro
Ministrul de Inetrne Ionuț Moșteanu nu mai știe dacă a terminat Universitatea Bioterra sau Univerist...
15:40
Ai mașină electrică sau plug-in? S-a inventat „acciza” per kilometru. Parcurgi 10.000 km, plătești 340 € Newsweek.ro
Cum încasările la buget din accizele la benzină și motorină au început să scadă accentuat în urma în...
15:20
Români stabiliți în Franța vor să revină în țară pentru 3.500 de lei. „Avem un plan. Ce ajutoare se dau?” Newsweek.ro
O româncă care locuiește în Franța împreună cu soțul și copilul mic vrea să se întoarcă în țară. Nu ...
15:10
Judecătoria Iași oprește pe ultima sută executarea silită de 102 milioane împotriva Primăriei Newsweek.ro
Judecătoria Iași a pus frână unei executări silite de aproape 102 milioane lei care amenința să îngh...
15:10
Cum își bate joc statul de tine, pe banii tăi: detalii dintr-un proces revoltător al unei pensiuni Newsweek.ro
O pensiune a chemat statul în judecată, acuzându-l că și-a încălcat propria promisiune. Firma se cal...
14:50
Guvernul le ia haine de 368.000 lei magistraților Înaltei Curți. Șefa - 41.000 lei salariu, judecător - 36.000 Newsweek.ro
Magistrații și grefieriii de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) vor primi haine gratuit. ...
14:40
Curtea de Apel din Salonic respinge cererea de extrădare a lui Sorin Oprescu Newsweek.ro
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, rămâne în Grecia, după ce Curtea de Apel din Salonic a re...
14:20
Reacția lui Trump, după ce Witkoff a fost surprins sfătuind Kremlinul cum să-l lingușească pe Trump: E normal Newsweek.ro
Donald Trump sare în apărarea lui Steve Witkoff, emisarul SUA trimis la Moscova, după apariția unor ...
14:10
Când încep să fie livrate pensiile: vineri sau marți? Cum au pierdut pensionarii 710 lei în 2025 fără să știe? Newsweek.ro
Luna decembrie se virează pensii și mai multe tipuri de ajutoare. Newsweek vă prezintă și un pirm bi...
14:10
Ministrul Finanțelor vrea ca TVA să rămână la 11% în Horeca. „Acest lucru va trebui confirmat în coaliție” Newsweek.ro
Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a spus că susține rămânerea TVA în Horeca la 11% în 2026, dar ...
13:50
Un primar din Mehedinți a murit în trafic. Anul trecut a candidat împotriva fostei soții la alegerile locale Newsweek.ro
Primarul comunei Gogoșu, din judeţul Mehedinţi, Jean Rogoveanu, a murit, joi dimineața, în trafic, î...
13:30
Daniel David: Lupta împotriva analfabetismului funcțional, în Strategia Națională de Apărare a Țării Newsweek.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a transmis, joi, că lupta împotriva analfabetismului funcțional ș...
13:20
CSM are un nou șef. Câștigă 50.000 lei/lună, l-a jignit pe Bolojan și luptă contra tăierii pensiilor speciale Newsweek.ro
Consiliul Superior al Magistraturii are un nou șef în persoana lui Liviu Odagiu. Acesta are deja 50....
