Alibaba intră pe piața ochelarilor AI cu 2 modele Quark AI Glasses, de 300-500$. Ochelarii AI Meta, 800$
Newsweek.ro, 28 noiembrie 2025 09:50
Gigantul chinez al comerțului online Alibaba intră pe piața ochelarilor AI cu 2 modele Quark AI Glas...
Acum 10 minute
10:10
Magistrații au refuzat tăierea pensiilor speciale de 25.000 lei. La miezul nopții pierdem 800.000.000 € # Newsweek.ro
Magistrații au refuzat tăierea pensiilor speciale, iar temernul limită pentru îndeplinirea acestui j...
10:10
O cunoscută fabrică de bere artizanală se închide. Era premiată la nivel mondial. A cerut falimentul # Newsweek.ro
O fabrică de bere artizanală, care a fost deschisă în 2011, a depus dosar pentru lichidare după ce s...
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:30
Accident grav pe A1 în Hunedoara cu 4 vehicule implicate. O autoutilitară, în flăcări. Planul roșu, activat # Newsweek.ro
Patru autovehicule au fost implicate într-un accident grav pe Autostrada A1, pe sensul Deva–Ilia, un...
09:20
Google a făcut un anunț important care îi afectează pe utilizatorii de Gemini. Nu va mai putea fi ac...
Acum 2 ore
09:10
METEO A fost emisă prognoza pe Decembrie. Vom avea zăpadă de Crăciun? Cum va fi vremea? # Newsweek.ro
A fost emisă prognoza meteo pentru luna decembrie. Meteorologii spun că vor fi precipitații în multe...
08:50
VIDEO Bilanțul morților în incendiul de la blocurile din Hong Kong a ajuns la 94. 300 de persoane, dispărute # Newsweek.ro
Cel puțin 94 de persoane au murit în cel mai grav incendiu din Hong Kong din ultimele opt decenii, d...
08:30
FOTO FCSB, eșec cu 1-0 în fața Stelei Roșii Belgrad, deși a jucat peste o oră în superioritate numerică # Newsweek.ro
FCSB a fost învinsă cu 1-0 de Steaua Roșie Belgrad în Europa League, într-un meci în care campioana ...
Acum 4 ore
08:10
Programul de voluntariat militar debutează în 2026. Bolojan: „Trebuie să începem treptat” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că bugetul Armatei pentru 2026 va fi „puțin mai mare” și va permit...
08:00
La cine apelează copiii când simt că nu mai pot? În mediul rural, acolo unde vulnerabilitățile copii...
07:50
Dictatură din Rusia ca în Coreea de Nord. Putin taie accesul la internet. Control total al informației online # Newsweek.ro
Dictatorul Putin taie accesul la internet real în Rusia. Criza internetului din Rusia se extinde din...
07:40
Pregătire de război la fiecare nivel al Comandantului pentru Europa. România, pilon al Flancului estic NATO # Newsweek.ro
Comandantul Suprem Aliat pentru Europa (SACEUR), generalul Forțelor Aeriene Americane, Alexus G. Gry...
07:40
Bazele de tratament Nicolina au fost incluse de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatu...
07:20
De ce România a ridicat 4 avioane de luptă ca să intercepteze drona lui Putin? Regula NATO trebuie respectată # Newsweek.ro
Dronele Rusiei au încalcat pentru a 13-a oară spațiul aerian al României, iar Forțele Aeriene au tri...
07:20
Dificultăți la plata pensiilor militare. Guvernul a suplimentat bugetul cu milioane. Anul 2026, de coșmar # Newsweek.ro
Guvernul a trebuit să intervină de urgență pentru ca pensiile militare să fie plătite. 20.000.000 le...
07:10
Horoscop 29 noiembrie. Luna în Pești aduce o zi tensionată Scorpionilor. Vărsătorii, situații neprevăzute # Newsweek.ro
Horoscop 29 noiembrie. Luna în Pești aduce o zi tensionată Scorpionilor. Vărsătorii au parte de situ...
06:40
Sărbătoare 29 noiembrie. Sf. Mucenici Paramon şi Filumen. Este dezlegare la pește. Ce să nu faci în această zi # Newsweek.ro
Sărbătoare 29 noiembrie. Sfinții Mucenici Paramon şi Filumen. Este una dintre zilele cu dezlegare la...
06:30
VIDEO Pensionarii cu grupe, jigniți de Anca Alexandrescu: „Aveți pensii de 8.000 lei și mașini Mercedes” # Newsweek.ro
Anca Alexandrescu i-a umilit pe pensionarii cu grupe de muncă într-o emisiune televizată. Candidata ...
Acum 12 ore
22:00
Ilie Bolojan: Dezvăluirile nu-l pun pe Moşteanu într-o situaţie favorabilă, dar eu am avut o colaborare bună # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că dezvăluirile nu-l pun pe Ionuţ Moşteanu într-o situaţie favorab...
21:40
Bolojan, anunț surpriză: Ieșirea la pensie anticipată nu se susține. Când ar putea să dispară? # Newsweek.ro
Premierul Bolojan a ăcut o declarație extrem de importantă. El a spus că pensia anticiaptă nu se sus...
21:30
Ilie Bolojan: Întârzierea avizului CSM afectează calendarul asumat de Guvern, în fața Comisiei Europene # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan spune că întârzierea avizului CSM afectează calendarul asumat de Guvern,...
Acum 24 ore
21:10
"Gardă de noapte" menită să-l monitorizeze pe Donald Trump. Care este statul ce face asta? # Newsweek.ro
"Gardă de noapte" instituită de un stat european, menită să-l monitorizeze pe preşedintele SUA, Dona...
20:50
Suspiciuni de manipulare a votului la Găești: Zeci de persoane pe zi au venit la Evidența Persoanelor # Newsweek.ro
Orașul Găești se află în centrul unei controverse majore, după ce fostul primar Grigore Gheorghe și ...
20:40
Ministerul Finanţelor a publicat proiectul rectificării bugetare. Care sunt ministerele cu bani mai mulţi? # Newsweek.ro
Ministerul Finanţelor a publicat online proiectul rectificării bugetare pe anul acesta. Care sunt mi...
20:30
Târgul de Crăciun de la Craiova este pe primul loc în Europa. A primit peste 140.000 de voturi din ț...
20:20
Noul calendar Putin „prevede” pentru ianuarie 2026: „Granița Rusiei nu se termină niciodată” # Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin joacă din nou rolul său multilateral de părinte al națiunii - lider ...
20:10
Progresele Kazahstanului în domeniul pământurilor rare determină UE să acționeze mai rapid şi mai inteligent # Newsweek.ro
Progresele Kazahstanului în domeniul pământurilor rare - ultima senzaţie din ramuri economice de ava...
20:00
În Japonia, un ritual simplu, practicat timp de doar 15 minute pe zi, a devenit renumit pentru efect...
19:50
Oamenii de știință au dezlegat misterul găurii de dimensiunea Elveției apărută în Antarctica. E unic! # Newsweek.ro
O gaură vastă de dimensiunea Elveției a apărut brusc în Antarctica, surprinzând oamenii de știință ș...
19:40
Infernul incendiului din Hong Kong pune în discuţie controlul Chinei asupra fostei insule britanice # Newsweek.ro
Infernul incendiului din blocurile de locuinţe din Hong Kong pune în discuţie controlul Chinei comun...
19:20
Cum să agăți luminițele de Crăciun fără să strici casa. Află metoda sigură cu cleme și fără cuie # Newsweek.ro
Vrei să împodobești casa de sărbători fără găuri în pereți și fără urme inestetice? Descoperă cea ma...
18:30
Lasă ușa dulapului de la chiuvetă deschisă iarna. Poate asta să-ți salveze țevile de la îngheț? # Newsweek.ro
Când temperaturile scad brusc iarna, chiar și cele mai solide instalații pot avea de suferit. Un tru...
18:20
Opt persoane, condamnate pentru terorism în Rusia după ce au aruncat în aer un pod în Crimeea # Newsweek.ro
O instanță din Rusia a condamnat joi opt persoane pentru acuzații de terorism în legătură cu un atac...
18:20
Horoscop, prima săptămână decembrie. Taur, fără bani - Berbec, carieră, Rac- evadare, Leu - libertate # Newsweek.ro
Horoscop, prima săptămână decembrie. Taur, fără bani - Berbec, carieră, Rac- evadare, Leu.Acesta est...
18:10
Planul Germaniei pentru un război cu Rusia, dezvăluit. Cum vor ajunge 800.000 soldați NATO pe Flancul estic # Newsweek.ro
[object HTMLTextAreaElement]
17:50
Franța lansează un serviciu militar voluntar pentru tineri din 2026, pentru a răspunde amenințărilor globale # Newsweek.ro
Franța introduce un nou serviciu militar voluntar pentru tineri, care va începe la jumătatea anului ...
17:40
Garry Kasparov, furios pe planul de pace: Fără Ucraina, tancurile lui Putin erau deja în Polonia # Newsweek.ro
Planul de pace prezentat de Casa Albă l-a înfuriat pe Garry Kasparov . Disidentul rus și criticul lu...
17:40
Guvernul aprobă Strategia națională pentru promovarea produselor agroalimentare românești 2025–2029 # Newsweek.ro
Guvernul a aprobat, joi, Strategia naţională de promovare a produselor agroalimentare româneşti 2025...
17:20
Românii din Italia vor ieși la pensie la 70 ani. Pensionarea la 65 ani va deveni imposibilă în România. Când? # Newsweek.ro
OECD a dat publicității un raport în care arată că multe state precum Italia vor fi nevoite să ridic...
17:20
Forța Dreptei îl susține pe Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei, considerându-l singura opțiune # Newsweek.ro
Partidul Forţa Dreptei îl susţine pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în campania pentru Primăria Capi...
17:10
Ministerul Transporturilor analizează două noi magistrale de metrou pentru București. Care sunt liniile? # Newsweek.ro
Robert Răzvan Dobre, coordonatorul Master Planului General de Transport din cadrul Ministerului Tran...
16:50
Guvernul aprobă Strategia națională 2025-2029 pentru promovarea produselor agroalimentare românești # Newsweek.ro
Executivul a aprobat noua strategie prin care urmărește valorificarea potențialului agroalimentar al...
16:40
Franța reintroduce serviciul militar voluntar din 2026. Program de 10 luni pentru tinerii de 18 ani # Newsweek.ro
Franța va relansa din 2026 un serviciu militar voluntar de zece luni, dedicat tinerilor de 18 ani, p...
16:20
VIDEO De la București la Focșani, în 1,5 ore, cu mașina, cu viteza legală. S-a deschis toată autostrada # Newsweek.ro
Ziua de 27 noiembrie 2025 va rămâne în istorie drept prima zi în care șoferii au putut ajunge de la ...
16:20
Coreea de Nord introduce limba rusă obligatoriu în școli, studiată de elevi începând de la 10 ani # Newsweek.ro
Coreea de Nord a instituit studierea obligatorie a limbii ruse în şcoli începând de la vârsta de zec...
16:00
Primar din Mehedinți, mort în mașină în timp ce mergea la serviciu. Avea 59 de ani. Care e cauza deceseului? # Newsweek.ro
Un primar din Mehedinți a murit în timp ce mergea la serviciu. Nu se afla la volan, mașina fiind con...
16:00
NATO ridică o bază laser în Groenlanda pentru descărcări rapide de date și protecția comunicațiilor # Newsweek.ro
NATO construiește în Groenlanda o bază laser capabilă să asigure transferuri masive și rapide de dat...
15:50
Moșteanu nu a terminat Facultatea Athenaeum (locul 71), ci Bioterra (69). România are 74 de universităț # Newsweek.ro
Ministrul de Inetrne Ionuț Moșteanu nu mai știe dacă a terminat Universitatea Bioterra sau Univerist...
15:40
Ai mașină electrică sau plug-in? S-a inventat „acciza” per kilometru. Parcurgi 10.000 km, plătești 340 € # Newsweek.ro
Cum încasările la buget din accizele la benzină și motorină au început să scadă accentuat în urma în...
15:20
Români stabiliți în Franța vor să revină în țară pentru 3.500 de lei. „Avem un plan. Ce ajutoare se dau?” # Newsweek.ro
O româncă care locuiește în Franța împreună cu soțul și copilul mic vrea să se întoarcă în țară. Nu ...
