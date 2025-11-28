Prietenie la cataramă: Coreea de Nord introduce limba rusă ca materie obligatorie în școli, începând cu clasa a IV-a

13:10

Statele Unite le-au spus aliaților europeni că garanțiile de securitate pe termen lung pentru Ucraina vor fi discutate numai după semnarea unui acord de pace – chiar dacă administrația Trump insistă public că garanțiile trebuie să facă parte din acord, potrivit mai multor diplomați europeni familiarizați cu conversațiile. Politico a relatat inițial că secretarul de […]