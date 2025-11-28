Revoluție în medicina veterinară: Primul medicament anti-îmbătrânire pentru câini, destinat patrupedelor de peste 10 ani și 6 kg greutate, va apărea pe piață în 2026
Aktual24, 28 noiembrie 2025 08:50
Cei mai buni prieteni ai omului, câinii, vor trăi mai mult și mai sănătos. Compania de biotehnologie Loyal din San Francisco a anunțat că medicamentul LOY-002, primul tratament conceput special pentru a încetini îmbătrânirea la câini, ar putea fi disponibil pe piață chiar din 2026, după ce FDA a acceptat în februarie 2025 datele preliminare […]
• • •
Pentru prima oară de la Războiul Rece, țările europene iau în calcul o ripostă dură la războiul hibrid purtat de Rusia # Aktual24
Pentru prima dată după Războiul Rece, Europa discută deschis despre represalii împotriva Rusiei. Politico a dezvăluit joi că oficiali de top din UE și NATO analizează scenarii până acum considerate „de neimaginat”: operațiuni cibernetice ofensive comune, atribuire fulgerătoare a atacurilor hibride și chiar exerciții militare surpriză la granițele Rusiei. „Rușii testează în fiecare zi unde […]
Viitorul e rosé: Românii, campioni europeni la băutură în 2025: 12,3 litri de alcool pur pe cap de locuitor, în timp ce media europeană e de 8,5 litri # Aktual24
România ocupă primul loc în Uniunea Europeană și în rândul țărilor OECD la consumul de alcool pur pe cap de locuitor, potrivit raportului „Health at a Glance 2025” publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). Cu 12,3 litri de alcool pur consumați anual de fiecare persoană de peste 15 ani (date 2023), România […]
Prietenie la cataramă: Coreea de Nord introduce limba rusă ca materie obligatorie în școli, începând cu clasa a IV-a # Aktual24
Într-un gest simbolic fără precedent, regimul de la Phenian a decis ca limba rusă să devină materie obligatorie pentru toți elevii din clasa a IV-a, începând cu anul școlar 2025–2026. Anunțul, confirmat de ministrul rus al Resurselor Naturale, Aleksandr Kozlov, vine pe fondul apropierii fără precedent dintre Moscova și Phenian după invazia Rusiei în Ucraina, […]
Tânăra de 20 de ani din Garda Națională, împușcată în atentatul comis de un imigrant afgan, a murit la spital. A doua victimă a teroristului este în continuare în stare gravă # Aktual24
Într-un discurs rostit cu ocazia Zilei Recunoștinței, președintele SUA, Donald Trump, a confirmat decesul tragic al sergentului Sarah Beckstrom, o tânără de 20 de ani din Garda Națională a Virginiei de Vest, rănită grav în urma unui schimb de focuri de armă petrecut miercuri seara, la doar câteva blocuri de Casa Albă. Incidentul, descris de […]
Mulțumim, Marcel Ciolacu: România a ajuns să plătească pe dobânzile la datoriile acumulate 55 de miliarde de lei – un nivel record în cadrul UE # Aktual24
România ajunge la un nou record negativ în Uniunea Europeană: peste 55 de miliarde de lei se duc anual pe plata dobânzilor, adică mai mult de 3% din PIB, un nivel fără precedent. Situaţia este consecinţa guvernărilor anterioare în cursul cărora statul a cheltuit mai mult decât a avut, acumulând în 2024, sub guvernarea Marcel […]
Operațiunile de salvare în urma incendiului din Hong Kong se apropie de final – bilanțul este de 94 de morți, dar mulți oameni sunt încă dispăruți # Aktual24
Autorităţile din Hong Kong au anunţat că se aşteaptă să finalizeze vineri operaţiunile de căutare-salvare în urma incendiului catastrofal care a cuprins un vast complex rezidenţial, provocând moartea a cel puţin 94 de persoane şi lăsând zeci de locatari încă dispăruţi. Potrivit serviciilor de urgenţă, flăcările au izbucnit într-unul dintre turnurile ansamblului Wang Fuk Court […]
Pe fondul agresiunii rusești, Italia ia în calcul reintroducerea serviciului militar, bazat pe voluntariat # Aktual24
Italia ar putea reveni, după două decenii, la o formă de serviciu militar, însă nu în varianta obligatorie cunoscută înainte de 2005, ci într-un sistem modern, bazat pe voluntariat. Potrivit agenției de presă ANSA, anunțul a fost făcut de ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, aflat într-o vizită oficială la Paris, unde a explicat că […]
Comoară fabuloasă, descoperită în Franța, în timpul unor săpături arheologice – trei amfore pline cu zeci de mii de monede antice # Aktual24
Zeci de mii de monede antice, a căror prezență ar putea avea legătură cu o reformă monetară din perioada galo-romană, au fost descoperite în timpul unor săpături arheologice în regiunea franceză Lorena, a anunțat joi coordonatorul acestor cercetări. Aceste monede de bronz se aflau în trei amfore îngropate în trei locuințe situate una lângă alta, […]
Grupul italian de apărare Leonardo lansează sistemul de apărare aeriană „Michelangelo Dome” # Aktual24
Compania italiană Leonardo, specializată în apărare și tehnologie aerospațială, a prezentat joi planuri pentru un nou sistem de apărare aeriană multistratificat, pe măsură ce țările europene își intensifică capacitățile militare pentru a consolida apărarea împotriva Rusiei și a altor amenințări, potivit Reuters. „Michelangelo Dome” este conceput pentru a proteja infrastructura critică și zonele cheie de […]
Compania Alibaba intră în cursa globală a dispozitivelor purtabile: scoate la vânzare în China ochelarii Quark AI # Aktual24
Compania Alibaba a lansat, joi, în China, noii ochelari cu inteligență artificială Quark, anunțând eforturile companiei tehnologice chineze de a pătrunde pe piața dispozitivelor portabile bazate pe inteligență artificială, dominată de Meta la nivel global. Prețurile vor începe de la 1.899 de yuani (268,25 USD) pentru căștile care vor fi alimentate de modelul și aplicația […]
Pentru prima dată din 1988, guvernul SUA nu va mai comemora Ziua Mondială de Luptă Împotriva SIDA # Aktual24
Departamentul de Stat le-a cerut angajaților săi și beneficiarilor de granturi să nu folosească fonduri guvernamentale americane pentru a marca Ziua Mondială de Luptă Împotriva SIDA, care cade anual pe 1 decembrie, și să nu promoveze public ziua. Știrea a fost relatată pentru prima dată de jurnalista Emily Bass și confirmată într-un e-mail consultat de […]
Venezuela a interzis șase companii aeriene internaționale, acuzându-le de „terorism de stat” după ce acestea și-au suspendat zborurile către țară în urma unui avertisment emis de Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA). Autoritatea aviației civile din Venezuela a anunțat miercuri seară că Iberia (Spania), Tap (Portugalia), Avianca (Columbia), Latam (Chile și Brazilia), Gol (Brazilia) […]
Bolojan intră și peste mulțimea de angajați din dispecerate: ”Avem astăzi între 4.000 şi 5.000 de oameni în dispecerate în România. Dacă s-ar muta toţi într-un singur dispecerat, atunci ai eficienţă în intervenţie” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan afirmă, că este „un lucru de bun simţ” ca toată lumea, fiecare minister, autoritate să participe la efortul reducerii cheltuielilor, menţionând că „nu se va întâmpla nimic” dacă de la 1 ianuarie vor fi mai puţine servicii deconcentrate, mai puţini directori şi se va reduce cu 10% suma forfetară a parlamentarilor. Potrivit […]
Bolojan o pune la punct pe Olguța Vasilescu: ”Declarație total nefondată. Eu aleg să spun adevărul” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a reacționat joi seară, la Digi24, după ce primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu (PSD), l-a acuzat că ar fi „speriat instituțiile internaționale” prin declarațiile privind deficitul, contribuind astfel la creșterea dobânzilor plătite de România. Bolojan a respins categoric acuzațiile și a susținut că afirmațiile primarului sunt „total nefundamentate”. „Această declarație este total […]
Un ou Fabergé din cristal, creat pentru familia conducătoare a Rusiei, scos la licitație la Londra. Se așteaptă să se vândă cu peste 26 de milioane de dolari # Aktual24
Un ou Fabergé rar, din cristal și diamante, realizat pentru familia conducătoare a Rusiei înainte de a fi înlăturată de revoluție, va fi scos la licitație de Christie’s, fiind evaluat la peste 20 de milioane de lire sterline (26,4 milioane de dolari). Casa de licitații declară că Oul de Iarnă este doar unul dintre cele […]
Bilanțul victimelor din incendiul din Hong Kong a depășit 80. Alte peste 250 de persoane sunt dispărute # Aktual24
Poliția din Hong Kong a susținut că schelele nesigure și materialele din spumă folosite în timpul lucrărilor de întreținere ar fi putut fi cauza răspândirii rapide a incendiului devastator care a ucis cel puțin 83 de persoane. Alte peste 250 de persoane sunt dispărute. Potrivit The Guardian, joi, pompierii încă se luptau să ajungă la […]
Ilie Bolojan, prima reacție la scandalul diplomei lui Ionuț Moșteanu: „Nu lucrez cu CV-uri. I-am spus să țină capul sus” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a comentat joi seara, la Digi24, controversa legată de inadvertențele din CV-ul ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Șeful Guvernului a declarat că miniștrii sunt propuși de partidele politice, nu selectați personal pe baza unor diplome, și a subliniat că a încercat să judece activitatea acestora „în funcție de ceea ce livrează”, nu de […]
„Ar fi în interesul Rusiei să termine războiul acum”: Țara devine tot mai săracă pe măsură ce economia scârțâie # Aktual24
Pe măsură ce războiul declanșat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei intră în a patra iarnă, impactul asupra vieții de zi cu zi din Rusia devine tot mai greu de ignorat. De la atacuri cu drone asupra rafinăriilor și depozitelor de combustibil până la creșterea prețurilor și scăderea consumului, „imunitatea” economiei ruse începe să cedeze. Zeci […]
Război între suveraniste. Anamaria Gavrilă o acuză pe Anca Alexandrescu că este ”omul SRI”: ”Este tot din sistem” # Aktual24
Președintele POT, Anamaria Gavrilă, o acuză pe Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR la Primăria Capitalei, că este ”omul SRI”. Alexandrescu ar fi fost văzută în aceste zile la spitalul SRI din Capitală. ”Cum lucrează Dumnezeu. În seara aceasta, Marian Vanghelie la Dan Diaconescu a dezvăluit că doamna Anca Alexandrescu a fost primită la Spitalul […]
România a semnat, în Germania, contractul cu gigantul Rheinmetall pentru construirea fabricii de pulberi din Victoria # Aktual24
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a semnat, în Germania, cu concernul german Rheinmetall, cel mai mare producător european de armament, contractul pentru construirea fabricii de pulberi cu folosință militară din orașul Victoria, județul Brașov. În România va fi produsă pulberea necesară industriei de apărare, atât pentru necesarul intern, cât și pentru întreaga regiune, potrivit BizBrașov. La […]
Presshub: Cine sunt noii lideri ai CSM: Odagiu și Staicu, planuri, influență și controverse # Aktual24
În cadrul şedinţei de Plen a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului Gheorghe Liviu Odagiu. Vicepreședinte al Consiliului a fost ales procurorul Bogdan Silviu Staicu. Cine sunt cei doi magistrați, averile lor și proiectele de mandat. Încă de la început, Odagiu susține că „pentru ca justiția să […]
Patru trenuri care merg la Alba Iulia vor purta nume simbolice de Ziua Națională a României # Aktual24
Din cele 36 de tenuri care vor deservi Alba Iulia de 1 Decembrie, patru dintre aceste trenuri vor circula cu nume simbolice inspirate de personalități marcante ale vremii contribuind astfel la evocarea spiritului din 1918, a anunțat CFR Călători. Astfel, trenul IR 1835 – București Nord – Craiova – Simeria – Alba Iulia – Cluj […]
“Papahagi, ieși afară! Ați anulat alegerile”. Scandal provocat de un preot la conferința semestrială a preoților din Episcopia Hușilor # Aktual24
Un preot din județul Vaslui a fost încătușat, amendat și internat temporar la spital după ce a provocat un scandal la conferința semestrială a preoților din Episcopia Hușilor, eveniment desfășurat joi în sala cinematografului din Huși și prezidat de episcopul Ignatie. Invitatul principal al întâlnirii a fost profesorul universitar Adrian Papahagi, care le-a vorbit clericilor […]
Unul dintre ucrainenii suspectați că ar fi aruncat în aer North Stream, extrădat de Italia în Germania # Aktual24
Un cetățean ucrainean a fost extrădat în Germania pe 27 noiembrie, fiind suspectat de implicare în sabotajul conductelor de gaz Nord Stream din 2022, a relatat Reuters, citând Parchetul General Federal al Germaniei. Conductele, care leagă Rusia de Germania prin Marea Baltică, sunt în prezent nefuncționale, scrie The Kyiv Independent. Pe 19 noiembrie, Curtea Supremă […]
Apple se pregătește să livreze mai multe smartphone-uri decât Samsung în 2025, prima dată când va face acest lucru în 14 ani, a anunțat Counterpoint Research. Apple va livra aproximativ 243 de milioane de unități iPhone în acest an, față de 235 de milioane de livrări ale Samsung, a precizat Counterpoint pentru CNBC. Succesul Apple […]
Decizie UE: Marile rețele sociale vor plăti pentru escrocheriile financiare comise cu ajutorul lor # Aktual24
Platforme digitale precum Meta și TikTok vor putea fi trase la răspundere pentru fraude financiare pentru prima dată, în baza unor noi reguli agreate de legiuitorii UE în primele ore ale zilei de joi. Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord, după opt ore de negocieri, asupra unui pachet de măsuri menite să […]
Putin amenință că UE va plăti pentru „furtul” celor 140 de miliarde cu care Uniunea vrea să garanteze împrumutul pentru Ucraina # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi că guvernul său pregătește măsuri de răspuns în cazul în care Uniunea Europeană decide să folosească valoarea în numerar a activelor rusești înghețate pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro destinat Ucrainei. „Guvernul Federației Ruse, la indicația mea, elaborează un pachet de măsuri de […]
Elveția va organiza duminică un referendum în cadrul căruia locuitorii țării vor vota înlocuirea serviciului militar actual pentru bărbați cu serviciul civil obligatoriu pentru toți. În cadrul democrației directe din Elveția, alegătorii vor decide, de asemenea, dacă vor introduce noi taxe pentru super-bogați pentru a ajuta la finanțarea eforturilor țării de combatere a schimbărilor climatice, […]
ANALIZĂ Cât de mare e pericolul? Germania tot avertizează că Rusia poate ataca NATO peste 4 ani # Aktual24
Pentru a treia oară în decursul unei luni, un înalt oficial al Germaniei avertizează că Rusia își pregătește opțiunea de a ataca NATO. Ultimul a fost ministrul de Externe de la Berlin, Johann Wadephul. „Putin are în vizor UE și NATO. Serviciile noastre de informații lansează avertismente urgente: cel puțin, Rusia își creează opțiunea de […]
Occidentul „ratează sancțiuni care ar putea gripa mașina de război a Rusiei”. Rubio susținea că ”nu mai sunt multe de sancționat din partea noastră” # Aktual24
Un grup american a identificat mai multe sancțiuni cu potențial cheie, despre care spune că ar putea perturba serios efortul de război al Rusiei în Ucraina, după ce luna trecută au fost vizate cele mai mari companii petroliere ale Kremlinului. Rundele anterioare de sancțiuni au fost aplicate companiilor energetice rusești, băncilor, furnizorilor militari și „flotei […]
Alexandrescu nu are nicio șansă la Primăria Capitalei, arată cele mai recente sondaje. Lupta cea mare se dă între alți doi candidați, Ciucu și Băluță # Aktual24
Ludovic Orban, fost consilier prezidențial, anunță cele mai recente sondaje au fixat o imagine clară privind competiția pentru Primăria Capitalei. Bătălia cea mare se dă între candidatul PNL, Ciprian Ciucu, și cel al PSD, Daniel Băluță. ”Ciprian Ciucu este singurul candidat din bazinul democratic de centru-dreapta care are şansa să câştige Primăria Capitalei şi care […]
Serviciul Român de Informații va contribui din nou la lupta anticorupție, conform anunțului făcut de președintele Nicușor Dan. Ar trebui să ne surprindă? Doar dacă ne uităm la cât de puține instrumente reale de a „mișca” ceva are cu adevărat șeful statului, în condițiile în care justiția este în mare parte capturată sau măcar imobilizată. […]
Orban se întoarce în PNL: ”Sunt în discuții cu Bolojan. Premierul Bolojan duce o cruce grea în spate” # Aktual24
Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a declarat joi că a discutat cu liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, despre o eventuală revenire în partid, precizând că dialogul va continua şi că există deschidere din ambele direcţii. Orban a făcut aceste afirmaţii într-o conferinţă de presă, în contextul anunţului oficial privind susţinerea candidatului PNL, Ciprian Ciucu, la […]
Ce locuință RAAPPS a primit Savonea: cinci camere lângă Arcul de Triumf, suprafață totală de peste 368 de metri pătrați # Aktual24
Șefa ÎCCJ, Lia Savonea, a primir joi din partea Guvernului o locuință de protocol situată lângă Arcul de Triumf. Ea deține deja o casă în apropiere de București, la aproximativ 20 de kilometri distanță Guvernul a adoptat joi un proiect prin care devine reședință oficială un imobil aflat în str. Constantin Prezan, lângă Arcul de […]
”Creierul” exploziilor de la gazoductele Nord Stream a fost extrădat în Germania: ”Acuzatul a fost extrădat din Italia astăzi” # Aktual24
Presupusul organizator al actului de sabotaj asupra gazoductelor Nord Stream în Marea Baltică în septembrie 2022 a fost extrădat din Italia în Germania, au declarat surse judiciare, citate de DPA, AFP şi Reuters, citate de Agerpres. Suspectul, un cetăţean ucrainean în vârstă de 49 de ani, a fost transferat poliţiei germane după trei luni de […]
Savonea a cerut locuință de protocol, deși are casă lângă București: ”Da, am formulat o solicitare în acest sens”. Ce a decis Guvernul # Aktual24
Șefa ÎCCJ, Lia Savonea, a anunțat joi că a cerut Guvernului o locuință de protocol. Magistrata deține deja o casă în apropiere de București, la aproximativ 20 de kilometri distanță Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a solicitat Guvernului atribuirea unei locuințe de protocol, invocând cadrul legal aplicabil funcției pe care o […]
Putin, primele declarații despre ”planul de pace”. Amenințări: „Dacă trupele ucrainene nu pleacă, vom realiza asta prin mijloace militare” # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a comentat, joi, pentru prima dată, planul de pace negociat de echipa președintelui american Donald Trump cu Ucraina, după ce varianta inițială – transmisă de consilierii săi lui Steve Witkoff – a fost substanțial modificată de Washington, Kiev și aliații europeni. Într-o conferință de presă susținută joi, liderul de la Kremlin […]
Lasconi desființează cartea pe care trompeta Beijingului, Dan Tomozei, i-a dedicat-o: ”Aberații, nu i-am dat niciun interviu acestui domn” # Aktual24
Dan Tomozei, cunoscut pentru pozițiile pro-Beijing și pentru promovarea narativelor antidemocratice, a anunțat publicarea cărții „Anatomia Loviturii de Stat – România, Decembrie 2024”, volum pe care îl dedică Elenei Lasconi și lui Călin Georgescu. Lasconi spune însă că afirmațiile lui Tomozei din carte sunt ”aberații” și că nu i-a acridat niciun interviu. Cartea acreditează teoria […]
„O greșeală care recunosc că mă jenează”. Ministrul Apărării și-a publicat diploma de inginer # Aktual24
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a făcut publică, joi, diploma sa de licență de la Universitatea Bioterra, Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic, după ce presa a relatat că într-un CV vechi, publicat pe site-ul TAROM în perioada în care lucra la Ministerul Transporturilor, apărea ca absolvent al Universității Athenaeum din București. Instituția a negat însă […]
Tensiunile legate de relația Armeniei cu Organizația Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO), alianța militară dominată de Rusia, au escaladat din nou joi, după ce președintele Parlamentului, Alen Simonyan, a afirmat că țara „a părăsit efectiv” blocul de securitate, chiar dacă nu a fost făcut un anunț formal. Declarația sa vine pe fondul deteriorării accelerate a […]
Președinta CE: ”Dacă astăzi legitimăm și oficializăm schimbarea frontierelor, deschidem calea către mai multe războaie mâine” # Aktual24
Ucraina nu poate fi divizată. Dacă Occidentul recunoaște schimbarea frontierelor unui stat suveran, acest lucru ar putea duce la noi războaie, afirmă președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Von der Leyen a subliniat că Rusia „nu dă semne ale unei dorințe reale de a pune capăt conflictului” și continuă să acționeze în cadrul unei […]
Bolojan merge mai departe, în ciuda avizului negativ al CSM. Vineri va adopta noua lege privind pensiile magistraților # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan urmează să convoace, vineri, o ședință de Guvern în care ar trebui adoptat proiectul de lege care crește vârsta de pensionare a magistraților. Executivul nu a reușit să respecte termenul limită de 28 noiembrie impus de Comisia Europeană, însă Guvernul susține că există șanse ca România să nu piardă banii din PNRR. […]
Libanul și Ciprul au semnat un acord istoric privind frontiera maritimă și Zonele Economice Exclusive, deschizând calea pentru explorarea resurselor offshore # Aktual24
Libanul și Ciprul au finalizat miercuri un acord istoric privind demarcarea frontierei maritime, marcând un pas important înainte în relațiile bilaterale și cooperarea regională. Acordul a fost semnat la Palatul Prezidențial din orașul libanez Baabda, urmat de o conferință de presă comună cu președintele libanez Joseph Aoun și președintele cipriot Nikos Christodoulides, relatează Reuters. Aoun […]
Ministrul Apărării din Germania, tranșant: „NATO trebuie să devină mai europeană. Noi ne decidem propriul viitor” # Aktual24
Viitorul buget al apărării va fi probabil cel mai mare de la sfârșitul Războiului Rece. Ministrul Apărării, Pistorius, a cerut un ritm mai rapid de consolidare a capacităților de apărare în Bundestag – și a avertizat cu privire la instabilitatea alianțelor deja existente. Ministrul german al Apărării a justificat cheltuielile record planificate în departamentul său […]
O instanță din Grecia a respins cererea de extrădare formulată de autoritățile române în cazul fostului primar general al Capitalei, Sorin Oprescu. Decizia nu este definitivă, iar motivarea completă nu a fost încă publicată, au declarat surse oficiale pentru aktual24.ro. „Instanța elenă nu a aprobat extrădarea lui Sorin Oprescu, nu a motivat încă decizia”, au […]
Noi represalii ale Moscovei la adresa Poloniei. A fost închis și ultimul consulat polonez din Rusia # Aktual24
Ministerul de Externe rus a anunţat joi revocarea acordului privind funcţionarea ultimului consulat al Poloniei în Rusia, cel din Irkuţk (în Siberia), ca răspuns la anunţul de săptămâna trecută privind o măsură similară referitoare la ultimul consulat rus din Polonia, potrivit AFP. Rusia l-a informat pe ambasadorul polonez despre închiderea acestui consulat începând cu sfârşitul […]
Africa de Sud ripostează după ce Trump a declarat că SUA nu o va invita la G20, anul viitor # Aktual24
Președintele Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, a descris drept „regretabilă” anunțul președintelui american Donald Trump conform căruia Africa de Sud nu va fi invitată să participe la summitul G20 de anul viitor din Florida. Într-o postare pe rețelele de socializare, Trump a declarat că Africa de Sud a refuzat să predea președinția G20 unui reprezentant […]
Lia Savonea și-a impus un apropiat în fruntea CSM. Cine este noul președinte al CSM, ales astăzi # Aktual24
Judecătorul Gheorghe Liviu Odagiu a fost ales joi președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, iar procurorul Bogdan Silviu Staicu a fost desemnat vicepreședinte, în urma votului dat de plenul CSM. Cei doi îi înlocuiesc pe judecătoarea Elena Costache și pe procurorul Claudiu Sandu, iar mandatele lor vor începe oficial la 7 ianuarie 2026. Odagiu, membru […]
