Revoluție în medicina veterinară: Primul medicament anti-îmbătrânire pentru câini, destinat patrupedelor de peste 10 ani și 6 kg greutate, va apărea pe piață în 2026

Pe măsură ce războiul declanșat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei intră în a patra iarnă, impactul asupra vieții de zi cu zi din Rusia devine tot mai greu de ignorat. De la atacuri cu drone asupra rafinăriilor și depozitelor de combustibil până la creșterea prețurilor și scăderea consumului, „imunitatea” economiei ruse începe să cedeze. Zeci […]