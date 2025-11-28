Bosnia blochează vizita unui ministru din Ungaria în entitatea sârbă
Euractiv.ro, 28 noiembrie 2025 08:20
Miercuri, ministrul bosniac al Apărării nu i-a dat aprobare ministrului ungar de Externe să călătorească cu un avion militar la Banja Luka, capitala entității sârbe din Bosnia, informează AFP (Franța).
• • •
Acum 15 minute
08:30
Putin anunță o reînarmare „pe scară largă”, alături de patru foste republici sovietice # Euractiv.ro
Liderul rus intenționează să valorifice experiența militară din Ucraina pentru a-și dota țara, Belarusul, Kazahstanul, Kârgâzstanul și Tadjikistanul cu „arme și echipamente moderne care și-au dovedit eficacitatea în luptele reale”, scrie „La Razon”.
Acum 30 minute
08:20
Acum o oră
08:10
„Americanii cred tot ce spune Putin”, a declarat europarlamentarul Terras pentru Euronews # Euractiv.ro
„Americanii cred tot ce spune Putin”, a declarat europarlamentarul estonian Riho Terras (PPE) în cadrul emisiunii matinale Europe Today a Euronews, la Strasbourg, citat de „Euronews” (Italia).
07:50
Nezavisimaia Gazeta: Planul lui Trump promite să-i facă probleme chiar acestuia personal # Euractiv.ro
Eforturile de menținere a păcii făcute de președintele american îl pot costa pierderea majorității în Congres, scrie „Nezavisimaia Gazeta” (Rusia), explicând, pe de altă parte, și poziția Uniunii Europene în acest dosar de politică externă.
Acum 2 ore
07:40
Se spune că planul de pace american pentru Ucraina, format din 28 de puncte, ar fi rodul unor contacte confidențiale între Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, și Yuri Ușakov, consilierul lui Putin, bazate în mare parte pe un text rusesc.
07:30
Dan Driscoll, necunoscutul de la Washington propulsat în rolul de arhitect al păcii în Ucraina # Euractiv.ro
Fost coleg de promoție cu J. D. Vance la Yale și veteran al armatei, Dan Driscoll, acest secretar al armatei fără conexiuni inițiale în cercul apropiat al lui Trump, a reușit să-și construiască propria rețea, scrie „Le Point” (Franța).
07:10
Viitorul european al Ucrainei a început deja, la nivel regional, scrie agenția ANSA (Italia), explicând că Ucraina este deja pe deplin implicată în șapte programe prin intermediul Politicii de Coeziune și participă la sute de proiecte ale UE.
Acum 12 ore
21:40
Premierul Ilie Bolojan a comentat joi seară incidentul în care un angajat al Guvernului a bruscat jurnaliști la Parlament. Premierul care evită interacțiunile cu presa, se declară deranjat de faptul că reporterii aleargă politicieni pe holuri.
21:30
Premierul Ilie Bolojan a explicat joi seară, la Digi24, despre problemele din CV-ul ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, după ce informațiile primite de la conducerea Universității Bioterra și datele din propriul CV nu coincid.
Acum 24 ore
15:50
Președintele francez Emmanuel Macron a resuscitat joi un „Serviciu Național” - pe o perioadă de zece luni - al tinerilor majori - „tinerilor noști le este sete de angajament” - care va fi „pur militar”, dar voluntar, relatează AFP.
15:50
Dogioiu: Angajatul Guvernului care a bruscat jurnaliști nu a acționat la ordinul nimănui # Euractiv.ro
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a fost pusă joi să explice reacția venită imediat după de la Guvern legată de un angajat care a bruscat jurnaliști la Parlament.
15:10
Transportul viitorului aterizează pe aeroportul din Cluj: autobuzul fără șofer intră în teste # Euractiv.ro
Un autobuz complet electric și autonom a fost prezentat joi la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, un pas inovator pentru transportul de pasageri între terminal și aeronave.
13:40
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dat joi aviz negativ noului proiect privind reforma pensiilor magistraților.
13:30
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a falsificat primul CV, pe vremea când era membru în Guvern # Euractiv.ro
Ministrul Ionuț Moșteanu a ocupat, în 2015 – 2016, funcția de consilier de ministru în Ministerul Transporturilor, și de membru în CA al unor companii de stat, funcții care necesitau, conform legislației în vigoare la momentul respectiv, studii super
13:20
Judecătorul Liviu Odagiu a fost ales joi în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, iar procurorul Bogdan Staicu va ocupa postul de vicepreședinte al CSM, potrivit Agerpres.
13:10
11:30
Austeritate, dar nu pentru toți. Guvernul cumpără robe noi pentru magistrații Înaltei Curți # Euractiv.ro
Guvernul are pe masă joi un proiect de Hotărâre privind stabilirea ținutei vestimentare a judecătorilor, a magistraților-asistenți și a grefierilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție în ședințele de judecată.
11:20
ONUSIDA avertizează: răspunsul global la HIV suferă cel mai grav regres din ultimele decenii # Euractiv.ro
Răspunsul mondial la HIV se află în „cel mai semnificativ regres” din ultimele decenii, avertizează ONUSIDA, pe fondul reducerilor masive ale ajutorului internațional, în special din SUA, scrie „20 Minutos” (Spania).
11:10
Miercuri, în Grecia, la Olympia, a fost aprinsă flacăra pentru jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Această ceremonie tradițională și rit sacru marchează începutul călătoriei flăcării care va ilumina Jocurile de Iarnă.
11:00
Era doar o chestiune de timp. Când avea să aibă loc primul atac sau intruziune paramilitară în care s-ar fi folosit doar inteligența artificială? S-a întâmplat deja în septembrie, constată „Il Corriere della Sera” (Italia).
10:40
Singura rafinărie din Serbia „se va închide complet” dacă sancțiunile SUA rămân în vigoare # Euractiv.ro
Singura rafinărie din Serbia, deținută majoritar de un grup rusesc și supusă sancțiunilor SUA, a fost pusă pe pauză și se va „închide complet” în câteva zile dacă sancțiunile nu sunt ridicate, scrie AFP (Franța).
10:40
În mijlocul toamnei europene, când temperaturile ar fi trebuit să rămână blânde, un val de frig timpuriu a pus presiune asupra securității energetice a continentului, scrie avvenire.it.
10:00
Germania va conduce operațiunile militare ale NATO în Europa: SUA – dispuse la schimbarea conducerii # Euractiv.ro
La Conferința de Securitate de la Berlin ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, și-a exprimat dorința ca în viitor Germania să își asume rolul de lider al NATO, scrie „Euronews” (Italia).
09:50
Keir Starmer a dat asigurări că discuțiile pentru un posibil armistițiu în Ucraina progresează „într-o direcție pozitivă” și că Marea Britanie este pregătită să colaboreze cu UE pentru a oferi sprijin financiar Ucrainei, scrie „La Razon” (Spania).
09:20
Mulțumită analizei imaginilor din satelit, un laborator de la Universitatea Yale din Statele Unite a dezvăluit 210 tabere de reeducare și militare unde sunt trimiși copii ucraineni răpiți, scrie „Le Nouvel Observateur” (Franța).
09:10
De ce se grăbește Trump să încheie acordul privind Ucraina, în timp ce europenii se abțin # Euractiv.ro
Donald Trump își dorește să încheie cât mai curând posibil acordul de pace dintre Rusia și Ucraina, scrie Giuseppe Saracina în cotidianul italian „Il Corriere della Sera”, încercând să explice și de ce face acest lucru.
09:00
„Dezbină și cucerește”: Moscova încearcă să semene discordie în fața răsturnării de situație # Euractiv.ro
Moscova a primit marți planul de pace pentru Ucraina al președintelui american Donald Trump, dar, așa cum a subliniat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a făcut-o „pe canale neoficiale”, scrie „La Razon” (Spania).
08:50
O convorbire telefonică între Steve Witkoff și Iuri Ușakov, consilierul lui Vladimir Putin, dezvăluie dedesubturile planului de pace american, scrie „Le Point” (Franța) sub semnătura lui Thomas Graindorge.
Ieri
20:20
Parlament: Eludarea sancțiunilor internaționale, unde este inclusă și Rusia, devine infracțiune # Euractiv.ro
Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege al Guvernului, coinițiat de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției, care modifică Ordonanța de Urgență nr. 202/2008 privind sancțiunile internaționale.
18:50
“Cine a pus-o să nu facă curățenie în ziua aia, că d-aia și el s-a enervat când a venit de la muncă și a bătut-o?”.
18:30
Campania ostilă a Rusiei este dezinformarea, nu dronele care ajung în România, spune președintele # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, după ce a prezentat în Parlament Strategia Națională de Apărare, că Rusia duce o acțiune ostilă în ceea ce privește dezinformarea, iar intrarea dronelor în România reprezintă "accidente".
18:30
Recorder: Hidroelectrica a dat curent fără factură pentru pile de partid și instituții religioase # Euractiv.ro
Hidroelectrica a dat curent fără factură, de aproape 2 milioane de euro, pentru pile de partid și instituții religioase, potrivit unui raport al Curții de Conturi consultat de Recorder.
18:00
Parlamentul a votat miercuri numirea președintelui Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune și pe cea a președintelui Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune.
16:30
Angajat al Guvernului, filmat când brusca jurnaliști care voiau să se apropie de Bolojan # Euractiv.ro
Un angajat al Guvernului a fost filmat miercuri, după ce președintele Nicușor Dan a prezentat în Parlament Strategia Națională de Apărare, cum agresează jurnaliști care voiau să ia declarații de la premierul Ilie Bolojan.
15:50
Nicușor Dan așteaptă rapoarte de la MAI și Parchet după scăparea de sub control a femicidului # Euractiv.ro
După ce a prezentat Strategia Națională de Apărare, președintele Nicușor Dan a susținut o conferință de presă la Parlament, unde a fost întrebat și despre problema femicidului din România.
15:30
Președintele Nicușor Dan a început să râdă miercuri, în Parlament, întrebat dacă actuala șefă a Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, este o variantă luată de el în calcul pentru șefia SRI.
14:50
PE cere măsuri ambițioase la nivelul UE pentru a proteja minorii online, inclusiv o limită de vârstă de 16 ani și interzicerea celor mai nocive practici care creează dependență.
14:20
Parlament: Eludarea sancțiunilor internaționale, unde este inclusă și Rusia, devine infracțiune # Euractiv.ro
14:10
Camera Deputaților și Senatul s-au reunit miercuri, de la ora 14:00, pentru ca, printre altele, președintele Nicușor Dan să prezinte Strategia Națională de Apărare 2025-2030.
13:30
Cetățenii care vor să înmatriculeze o mașină vor putea interacționa cu angajații Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări în online, fără să fie nevoiți să meargă la ghișeu pentru a-și obține datele de conectare la platformă.
13:20
Camera Deputaților a adoptat, în calitate de Cameră decizională, pachetul legislativ de modificare a Legii nr. 217/2003 și a Codului Penal – un set de prevederi esențiale pentru protecția victimelor violenței domestice.
13:20
Se vorbește în ultimii ani în unele think-tank-uri occidentale despre o nevoie de convergență parțială și chiar de fuziune parțială între sectorul public și cel privat. Pe ansamblu, ar fi câteva motive principale.
12:00
Un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operațional în curând, anunță ministrul Apărării # Euractiv.ro
Un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operațional în curând, anunță ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. O capacitate care va crește semnificativ protecția spațiului aerian românesc și răspunsul nostru în fața provocărilor de tip dronă.
10:50
2 ani de când românii returnează sticlele goale: aproape 8 miliarde de ambalaje au mers la reciclat # Euractiv.ro
La doi de la lansarea Sistemului de Garanție-Returnare (RetuRO SGR) în România au fost colectate aproximativ 7,9 miliarde de ambalaje, iar la reciclatori au ajuns peste 550.000 de tone de materiale.
10:40
ANCOM publică Ghidul pentru combaterea preluării neautorizate a elementelor de identitate vizuală a conturilor instituțiilor publice, în mediul online.
09:10
Milioane de femei din întreaga lume trăiesc cu teama constantă de violență domestică, iar zeci și sute de femei își pierd viața în fiecare an în fiecare țară, scrie „24Ceasa” (Bulgaria).
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
A fost capturat și al treilea autor al furtului de la Luvru. Povestea lui Doudou, hoțul gentilom # Euractiv.ro
La mai bine de o lună după senzaționalul jaf de la Luvru, poliția franceză l-a arestat și pe al patrulea și ultimul suspect din banda care a comis jaful, scrie „Corriere della Sera” (Italia).
08:20
Mai mulți clienți nemulțumiți ai grupului energetic maghiar de stat, MVM, vor organiza vineri un protest în fața clădirii Companiei furnizoare de electricitate din Budapesta (ELMŰ), relatează portalul 24.hu, citat de „Nepszava” (Ungaria).
08:00
Dacă situația o cere, doar ofițerii de poliție, soldații, paramedicii, pompierii și reprezentanți ai organismelor care gestionează situația de criză în Ungaria vor putea alimenta la benzinăriile de urgență, scrie Infostart.hu (Ungaria).
07:50
Până la 31 ianuarie 2026, turiștii europeni vor avea două zboruri interne gratuite în Japonia # Euractiv.ro
Organizația Națională de Turism din Japonia (JNTO), împreună cu All Nippon Airways (ANA), va oferi zboruri interne gratuite călătorilor din Regatul Unit și Europa, notează „Euronews” (Italia).
