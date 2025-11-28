Orașul care a rămas fără căldură în prag de iarnă. Primarul: Noi nu am solicitat cărbune gratis, ci eşalonare

Mai sunt doar câteva zile până când iarna își intră în drepturi, însă la Motru, frigul de afară se simte şi în casele oamenilor. Orașul a rămas fără căldură și apă caldă după ce uzina care ar fi trebuit să-i încălzească nu mai are cărbune. Cum robinetele şi caloriferele sunt sloi, localnicii se pregătesc să treacă peste valul de frig cu aeroterme, pături și tot felul de improvizații. Situația este atât de critică încât autoritățile au declarat stare de alertă, iar oamenii așteaptă cu sufletul la gură o soluție, înainte ca temperaturile să scadă și mai mult.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ObservatorNews