Cum se simte Carmen Grebenișan la aproape două luni de când a născut. Influencerița a vorbit despre procesul de recuperare
SpyNews, 28 noiembrie 2025 09:50
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristi, au devenit părinți la începutul lunii octombrie. Au trecut aproape două luni de când a apărut pe lume Kadri, iar influencerița a vorbit despre cum a arătat în cazul ei procesul de recuperare.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
10:00
Ilona Brezoianu, fascinată de băiețelul ei. Imaginea demnă de pus în ramă postată de actriță # SpyNews
Ilona Brezoianu trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Actrița are 35 de ani, iar recent a cunoscut împlinirea adevărată, pe absolut toate planurile. Cu o carieră de succes și o căsnicie care merge ca pe roate, vedeta era oricum fericită. Totuși, cea mai de preț realizare a sa este naștere fiului ei, care a avut loc în data de 18 noiembrie.
09:50
Cum se simte Carmen Grebenișan la aproape două luni de când a născut. Influencerița a vorbit despre procesul de recuperare # SpyNews
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristi, au devenit părinți la începutul lunii octombrie. Au trecut aproape două luni de când a apărut pe lume Kadri, iar influencerița a vorbit despre cum a arătat în cazul ei procesul de recuperare.
Acum o oră
09:40
O pandemie mai gravă decât COVID-19 ar putea lovi planeta. Care sunt riscurile iminente pentru populație # SpyNews
Experții avertizează că o criză globală mai gravă decât COVID 19 ar putea lovi planeta. Care sunt riscurile iminente pentru populație și ce spun specialiștii.
09:30
Iulia Albu și Mike, scandal cu urlete în stradă! Creatoarea de modă nu l-a mai putut suporta # SpyNews
Iulia Albu și Mike au fost surprinși în ipostaze inedite! Cei doi foști iubiți pare că mai au ceva de împărțit, deși s-au despărțit în urmă cu ceva timp. Creatoarea de modă și fostul său partener s-au certat, chiar în văzul tuturor.
09:20
Cerere în căsătorie surpriză pentru o tânără. Un sportiv i-a adresat marea întrebare iubitei sale pe stadion # SpyNews
Un sportiv și-a cerut iubita în căsătorie pe stadion. Tânărul a avut parte de ajutorul echipei de fotbal din care face parte, iar partenera lui nu a bănuit ce urma să se întâmple.
Acum 2 ore
08:40
Saturn a ieșit din retrogradare. Viața a trei zodii se schimbă radical. Ce nativi sunt favorizați # SpyNews
Saturn a ieșit din retrogradare pe 27 noiembrie 2025. Planeta își reia mersul direct în Pești. Saturn este planeta lecțiilor dure, așa că se poate ca ultimele luni să se fi fost complicate pentru zodii. Lucrurile intră, însă, pe făgașul normal.
08:40
Maria Avram, fosta concurentă de la Insula Iubirii, a fost cerută în căsătorie, pentru a doua oară. Blondina a dat vestea pe rețelele de socializare, acolo unde se bucură de un real succes. Gestul lui Marius Avram, cel care îi este deja soț, a stârnit foarte multă controversă în mediul online.
Acum 12 ore
00:10
Cea mai emoționantă imagine cu Ilona Brezoianu și fiul ei! Actrița trece prin clipe speciale # SpyNews
Ilona Brezoianu are parte de cele mai speciale clipe ale vieții sale! Actrița a devenit mamă pentru prima dată săptămâna trecută, iar acum bebelușul ei în centrul atenției. Vedeta a postat o imagine foarte emoționantă alături de băiețelul ei!
00:00
Dinu Maxer a împlinit 52 de ani! Ce urare emoționantă i-a făcut Magdalena Chihaia, soția sa # SpyNews
Dinu Maxer a împlinit 52 de ani, iar soția sa, Magdalena Chihaia, a marcat acest eveniment important pentru familia lor printr-un mesaj inedit. I-a făcut o urare cu totul specială!
27 noiembrie 2025
23:30
Alex Bodi și Anca, imagini incendiare! Cât de bine arată iubita afaceristului în costum de baie # SpyNews
Alex Bodi și Anca sunt împreună în Dubai, într-o vacanță superbă! Afaceristul s-a afișat în ipostaze incendiare alături de iubita lui. Aceasta arată spectaculos în costum de baie și are o siluetă de invidiat.
23:00
2 ani fără Rona Hartner. Cum se simte mama artistei acum: "Inima unei mamei care își pierde un copil... # SpyNews
Rona Hartner a fost răpusă de o boală nemiloasă în urma cu 2 ani. Artista a lăsat un gol imens în sufletele persoanelor care o apreciau, dar mai ales în familia ei. Iată ce a transmis Rinda Hartner, sora regretatei actrițe!
22:50
Actriță celebră, filmată în ipostaze halucinante! Vedeta ar fi fost drogată fără să știe la barul unui hotel # SpyNews
Actrița Tara Reid a anunțat că va depune o plângere la poliție, spunând că ar fi fost drogată de alte persoane la un hotel din Chicago. Vedeta a fost filmată în timp ce era luată cu targă de medici și dusă de urgență la spital.
22:30
Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a proclamat ziua de 27 noiembrie 2025 că Ziua Recunoștinței. Evenimentul are rolul de a reuni familia și este plin de tradiții. Haideți să vedem cum petrece Donald Trump Ziua recunoștinței în 2025!
22:10
Nicolae Văcăroiu, fostul premier al României între anii 1992 și 1996, a dispărut de mulți ani din politică. Totuși, paparazzii Spynews.ro l-au filmat recent, iar imaginile dovedesc că duce o viață de om de rând.
22:10
Mattia, ispita de la Insula Iubirii, „agățat” de o femeie căsătorită! Ce i-a spus soțul femeii atunci când l-a întâlnit # SpyNews
Mattia Carnessali, ispita de la Insula Iubirii, vorbește despre cel mai nebun mod în care a fost „agățat”. Curtat de o femeie căsătorită, acesta s-a trezit față în față cu soțul femeii. Ce a ieșit? Declarații savuroase!
22:10
Iuliana Pepene nu iese din cuvântul părinților! Ce a surprins-o la mama sa după 16 ani departe de casă | VIDEO # SpyNews
Iuliana Pepene nu iese din cuvântul părinților! Prezentatoarea Observatorului de dimineață de la Antena 1 face declarații exclusive despre cei care i-au dat viață. Ce a surprins-o la mama sa după 16 ani departe de casă.
22:10
Alina Pușcău s-a despărțit de iubit! Fosta concurentă de la Asia Express, declarații exclusive | VIDEO # SpyNews
După ce, în urmă cu doar câteva luni, anunța că trăiește o nouă poveste de iubire, iată că relația s-a încheiat mai repede decât am fi crezut. Alina Pușcău este din nou singură, iar în exclusivitate pentru Spynews.ro, fosta concurentă de la Asia Express face declarații sincere. Spune că a suferit după relațiile din trecut, însă din fiecare a avut ceva de învățat.
22:00
Tragedie pe șosea! Doi părinți au fost uciși de o șoferiță care se grăbea la un salon de înfrumusețare! Femeia a produs un accident rutier devastator, care s-a soldat cu moartea a doă persoane. Un copil a rămas orfan atât de mamă, cât și de tată.
21:30
Ruby încinge Internetul chiar și iarna! S-a fotografiat într-o ținută extrem de sexy | FOTO # SpyNews
Ruby, din nou în centrul atenției cu o ținută seducătoare! Artista s-a fotografiat în ipostaze extrem de sexy, prin care și-a pus urmăritorii pe jar! Are o siluetă de invidiat!
21:20
Andra Volos a răspuns valului de mesaje răutăcioase după petrecerea cu fast a fetiței sale. De ce a fost criticată # SpyNews
Andra Volos și Robert Lele au organizat o petrecere superbă pentru fetița lor. Deși micuța Kim a fost foarte bucuroasă și a avut alături toți oamenii importanți, au existat și persoane care au spus că, de fapt, Andra Volos a fost în centrul atenției! Vedeta a reacționat în urma valului de mesaje negative.
Acum 24 ore
21:10
Tzancă Uraganu a prezentat un ceas de lux care costă nici mai mult, nici mai puțin de 5 milioane de euro! Să vedem dacă și-a permis sau nu să-l cumpere. Iată ce a transmis!
20:50
Cristian și Denisa formează primul cuplu logodit din casă! Concurentul a făcut pasul cel mare în fața iubitei sale și a cerut-o de soție! Denisa este foarte fericită, iar cei doi au făcut declarații emoționante la Mireasa - Capriciile Iubirii.
20:40
Tzancă Uraganul a prezentat un ceas de lux care costă nici mai mult, nici mai puțin de 5 milioane de euro! Să vedem dacă și-a permis sau nu să-l cumpere. Iată ce a transmis!
20:10
Ce face Vanessa, în timp ce Bogdan de la Ploiești este în Dubai cu Cristina Pucean. Bruneta are alte priorități # SpyNews
Încurcate mai sunt căile dragostei, mai ales când nu poți sta prea mult timp departe de femeia pe care o iubești! În timp ce Bogdan de la Ploiești petrece alături de Cristina Pucean în cluburi exclusiviste, Vanessa, tânăra cu care s-a spus că artistul ar avea o relație, pare că are alte priorități!
19:50
Cu toate că în urmă cu câteva luni Jo a luat câteva kilograme bune, acum, artista și-a pus ambiția la încercare și a reușit să obțină un rezultat impecabil! Cât de mult a slăbit Ioana Anuța!
19:30
Bărbat din Dolj, jefuit de două persoane! Au fugit cu banii și curcile pe care urma să le vândă # SpyNews
Jaf halucinant într-o comună din Dolj! Un bărbat a rămas fără curcile pe care urma să le vândă și fără banii pe care îi avea în diplomat! Presupușii clienți ar fi profitat de un moment de neglijență și ar fi plecat cu tot!
19:10
Craiova, pe primul loc în topul Târgurilor de Crăciun din Europa. Peste jumătate din voturi provin din străinătate # SpyNews
Târgul de Crăciun de la Craiova, considerat cel mai frumos din Europa! A fost clasat pe primul loc în top, iar peste jumătate de voturi provin din străinătate. Ce a anunțat primarul orașului.
18:20
Cine este bărbatul care ar fi orchestrat atacul mafiot din apropierea Casei Albe. A împușcat doi soldați americani # SpyNews
Doi soldați americani au ajuns în stare critică la spital, după ce au fost împușcați de un bărbat, miercuri după amiază. S-a aflat identitatea persoanei care a orchestrat atacul mafiot din apropierea Casei Albe.
18:10
Ei sunt cei doi români care au bătut un youtuber celebru. Agresorii ar fi fugit din Italia # SpyNews
Simone Cicalone, youtuber cunoscut, a fost bătut cu bestialitate de o bandă de hoți de buzunare, în Italia. Doi dintre atacatori au fost identificați, însă, aceștia ar fi fugit din țară.
17:30
Cum le dă peste nas Vlăduța Lupău admiratoarelor soțului. Artista le-a oferit un răspuns clar # SpyNews
Adi Rus, soțul Vlăduței Lupău, are o carieră de succes în fotbal și, aparent și multe admiratoare! Vlăduța Lupău le-a transmis un mesaj clar celor care încearcă să-și facă speranțe la soțul ei.
17:10
Andrew Tate, acuzat de fosta iubită că a depus o plângere falsă împotriva ei! Ar rămas blocată în Dubai din cauza lui # SpyNews
Andrew Tate este implicat într-un nou scandal! Fosta iubită a milionarului l-a acuzat că a depus o plângere falsă împotriva ei la poliție, în Dubai. Din această cauză, tânăra ar fi rămas blocată în Orientul Mijlociu timp de aproape o lună.
17:00
Dovada de necontestat că Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean sunt împreună în Dubai! Au fost filmați unul lângă altul # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean sunt împreună în Dubai, iar noi am găsit și dovada! Cei doi au fost filmați la mai puțin de un metru distanță unul față de altul. Iată în ce ipostaze s-au afișat!
16:40
Incendiu la Spitalul Județean de Urgență din Reșița! A fost activat planul roșu de intervenție # SpyNews
Incendiu puternic la Spitalul Județean de Urgență din Reșita, joi după amiază! Personalul instituției au evacuat șapte mame și șapte copii din secția Neonatologie. Acțiunea este dinamică, iar pompierii au activat planul roșu de intervenție.
16:10
Un bărbat în vârstă de 86 de ani a decedat, în urma unui accident rutier grav, în care ar fi fost implicat și fiul lui Bercea Mondialu, Constantin Anghel, zis și Samir. Ce au transmis autoritățile.
16:00
Chef Horia Manea prezintă o rețetă inedită. Cum să prepari cea mai gustoasă tartă cu cartofi și mortadella # SpyNews
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, salată cu vită și rucola, un fel principal, tartă cu cartofi și mortadella, şi un desert, mere coapte cu crumble de nuci și înghețată.
16:00
Năutul poate fi integrat în multe rețete, mai ales atunci când este post. Este o plantă leguminoasă bogată în proteine, fibre și minerale și se pregătește rapid. Este indicat, totuși, să fie pus la înmuiat dinainte de a fi gătit.
16:00
Ce probleme de sănătate are Andreea Bănică: „Nu voiam să cred că așa va fi după 40 de ani” # SpyNews
Andreea Bănică are probleme de sănătate! Artista le-a mărturisit fanilor cu ce afecțiune se confruntă. Cântăreața este foarte apreciată datorită carierei muzicale pe care și-a construit-o de-a lungul timpului, însă ipostazele în care s-a postat vorbind despre problema de sănătate nu au deloc unele caracteristice ei.
16:00
Care e starea de sănătate a fetiței care a fost înjunghiată de propria mamă, în Timișoara. Copila a suferit o intervenție chirurgicală # SpyNews
Fetița înjunghiată de propria mamă în Timișoara a fost recent supusă unei intervenții chirurgicale, iar medicii sunt optimiști cu privire la starea ei de sănătate. Cum se simte acum și ce spun specialiștii.
15:00
Nicoleta Luciu, mamă a patru copii, a trecut printr-o transformare spectaculoasă după ce a slăbit 14 kilograme. Vedeta a dezvăluit că pentru a obține silueta de invidiat, a urmat un regim drastic și a recunoscut că: „a făcut foamea.”
15:00
Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă se pregătesc de pasul următor în relație! Fostul concurent și fosta ispită de la Insula Iubirii sunt împreună de 6 luni | VIDEO # SpyNews
Când te aștepți mai puțin, lucrurile se întâmplă exact așa cum trebuie! Așa a fost și în cazul Anamariei Vaida și al lui Claudiu Dragotă. Deși el este fost concurent, iar ea fostă ispită la Insula Iubirii, cei doi au realizat că sunt făcuți unul pentru celălalt. Acum, Anamaria și Claudiu se pregătesc pentru pasul următor în relația lor.
15:00
Cât costă cazarea în hotelul în care s-a filmat „Singur Acasă 2”. Aici te bucuri de o experiență asemănătoare cu cea a lui Kevin # SpyNews
„Singur Acasă” a fost lansat în 1990, iar la doi ani distanță a apărut și „Singur Acasă 2”, atunci când Kevin ajunge în New York și se cazează la celebrul hotel Plaza. O escapadă precum cea a lui Kevin ar costa o avere astăzi. Suma s-a mărit de patru ori față de 1992.
14:50
Ce au auzit vecinii în timp ce fetița de 10 ani din Timișoara era înjunghiată de mamă. Detalii halucinante # SpyNews
Apar noi detalii, în cazul fetiței din Timișoara, care a fost înjunghiată de mamă, în repetate rânduri. Incidentul a șocat o țară întreagă, iar vecinii au oferit dezvăluiri, cu privire la scenele macabre.
14:10
36 de ani de la moartea părintelui Arsenie Boca. Cine a fost Sfântul Ardealului și cum îl comemorează pelerinii de la Prislop în 2025 # SpyNews
Mâine, pe 28 noiembrie, se împlinesc 36 de ani de la moartea părintelui Arsenie Boca. Este considerat Sfântul Ardealului și în fiecare an este comemorat de pelerini. Mii de credincioși sunt așteptați în aceste zile la Prislop.
14:00
16.000 de brazi de Crăciun, scoși la vânzare de Romsilva! Ce prețuri au și cum pot fi achiziționați # SpyNews
Romsilva a scos la vânzare 16.000 de brazi de Crăciun. Aceștia pot fi achiziționați direct de la ocoalele silvice din diverse regiuni ale țării. Ce prețuri au în funcție de specia și dimensiunea pomului.
14:00
Donald Trump a comis-o din nou! Președintele Statelor Unite ale Americii a jignit o altă jurnalistă, asta după o serie de derapaje pe care le-a avut la adresa mai multor reporterițe. De această dată, președintele american a numit-o „urâtă” pe ziaristă.
13:10
Ce s-a descoperit în obiectele ridicate din camera de hotel unde a murit o familie, în Istanbul. Procurorii extind ancheta # SpyNews
Doi soți și copiii lor au murit în vacanță, în Turcia, la o zi distanță după ce s-au cazat la hotel. Procurorii au anunțat că extind ancheta, după ce s-a descoperit că toți patru membri ai familiei au murit intoxicați cu o substanță care s-a folosit la dezinfecție.
13:10
Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de ieri seară. Chef Ștefan Popescu i-a dat cuțitul de aur lui Tal Berkovich, iar Chef Orlando Zaharia a câștigat bomba # SpyNews
Seară intensă la Chefi la cuțite, cu o ediție care a fost lider de audiență: în ringul audițiilor, Chef Ștefan Popescu a găsit concurenta perfectă pentru a-i oferi cuțitul de aur care o propulsează direct în echipa lui, trecând peste bootcamp. De partea cealaltă, pe terenul amuletelor, Chef Orlando Zaharia a obținut aseară o frumoasă victorie, adjudecându-și o valoroasă bombă cu mai multe amulete.
13:00
Hidrologii, anunț de ultimă oră! A fost emis cod galben de viituri în 11 județe din țară. Ce zone sunt vizate # SpyNews
În această dimineață, hidrologii au emis un avertisment cod galben de viituri, valabil în 11 județe din România. Avertizarea intră în vigoare de astăzi, 27 noiembrie, ora 12:00, până mâine, 28 noiembrie, ora 12:00. Ce zone sunt vizate.
13:00
A început greul! Prin ce momente trec Ilona Brezoianu și soțul cu cel mic: „Încercăm să mimăm...” # SpyNews
Ilona Brezoianu trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei! Cea mai frumoasă și poate și cea mai dificilă. Actrița a devenit mama unui băiețel, perfect sănătos, care a primit nota 10 la naștere. Evenimentul fericit din viața ei a avut loc în data de 18 noiembrie, iar la câteva zile distanță, vedeta și-a dus bebelușul acasă.
12:40
Cum a reușit Nea Marin să treacă peste moartea fiului său. Coregraful are în prezent două fete # SpyNews
E mereu cu zâmbetul pe buze, însă puțini sunt cei care știu că Nea Marin a trecut printr-o mare tragedie când și-a pierdut fiul. Deși durerea a lăsat o amprentă adâncă în sufletului lui, coregraful a demonstrat că există întotdeauna speranță și posibilitatea de a merge mai departe. În prezent, acesta este tatăl a două fete și a devenit și bunic.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.