Cazul Moșteanu aprinde spiritele în Guvern. Sindicaliștii atacă „reforma Bolojan”: „Se intră în stat fără filtre de competență”

08:30

Un bărbat de 50 de ani din Gyongyos, Ungaria, a descoperit la un control medical de rutină că trăia de patru decenii cu un glonț înfipt în craniu. Incidentul straniu a pornit de la un „joc” din copilărie când fratele său l-a împușcat accidental în timp ce cei doi imitau legenda lui Wilhelm Tell. Un […]