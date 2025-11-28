(P) Cerințe legale pentru certificatul energetic pentru clădiri

06:00

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, ajunge astăzi la Moscova ca să se întâlnească cu Vladimir Putin. Dacă percepția publică este că premierul Ungariei ar putea fi un jucător decisiv în planul de pace al lui Trump pentru Ucraina, semnalele pe care Viktor Orban le-a dat până acum s-ar putea să surprindă pe toată lumea. La Kremlin, […]