Gândul publică punctajul USR pentru campania electorală, pensiile magistraților și pentru scandalul secretizării ajutorului pentru Ucraina. Ce trebuie să rostească liderii partidului la fiecare apariție TV – „Miza alegerilor de la București: fie mergem mai departe pe drumul început de Nicușor Dan, fie pierdem tot ce am câștigat în ultimii 4 ani”
Gândul, 28 noiembrie 2025 05:10
Gândul a obținut punctajul pe care comunicatorii USR l-au transmis liderilor partidului pentru săptămâna în curs. Recomandările se referă atât la scandalul diplomei lui Ionuț Moșteanu, cât și la campania electorală pentru Primăria Capitalei, la pensiile magistraților, precum și la secretizarea ajutorului pentru Ucraina. „Mantra săptămânii”, indicată chiar ca atare în document, privește, în mod […]
• • •
Creierul copiilor începe să funcționeze „în ritm de TikTok”. Psihologul Keren Rosner explică, în exclusivitate pentru Gândul, ce efecte negative au clipurile scurte asupra celor mici # Gândul
Expunerea constantă la videoclipuri scurte de tip TikTok, Reels și Shorts modifică modul în care funcționează creierul copiilor. Un studiu amplu, publicat de American Psychological Association arată o degradare a atenției, a funcțiilor cognitive și a sănătății emoționale. Studiul a inclus aproape 100.000 de participanți și cercetătorii transmit un mesaj ferm: creierul copiilor începe să se […]
Daniel Băluță a anunțat când va fi semnat contractul pentru extinderea magistralei de metrou M4 # Gândul
Vești bune pentru bucureșteni. Daniel Băluță a anunțat că săptămâna viitoare va fi semnat contractul pentru extinderea magistralei de metrou M4. Daniel Băluță, actualul primar al sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Capitalei a postat un mesaj pe contul său de socializare în care anunță că va fi semnat, săptămâna viitoare, contractul pentru proiectarea […]
Ciclonul Adel aduce în România vreme urâtă și patru zile cu NINSORI. Stratul de zăpadă ar putea ajunge la 10-15 centimetri # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de vremea rea, dar și o informare meteorologică, valabilă până duminică, 30 noiembrie, pentru că țara noastră se află sub influența ciclonului mediteranean Adel, format pe 25 noiembrie în bazinul central al Mării Mediterane. Acesta va aduce ultimele zile de toamnă cu vreme severă în […]
Ion Cristoiu: „Pe 7 decembrie, dacă îl votăm pe Drulă, îl votăm în continuare pe NICUȘOR DAN la Primărie” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre asocierea dintre candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, și președintele Nicușor Dan, susținând că Drulă ar fi „moștenitorul” său la Primăria București. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a vorbit despre […]
Avocatul Toni Neacșu oferă PSD-PNL soluția pe tavă pentru criza-Moșteanu: “O moțiune simplă în Parlament” # Gândul
Avocatul Toni Neacșu propune liberalilor și social-democraților să inițieze o moțiune de cenzură în cazul ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, după ce s-a dovedit că acesta a mințit în CV, referitor la studiile absolvite. Toni Neacșu a comentat situația ministrului Ionuț Moșteanu, după ce Ilie Bolojan a dat de înțeles, în cadrul unui interviu la Digi 24, […]
Ion Cristoiu: „Avem 2 posibilități – regimul comunist era criminal, dar Nicușor a beneficiat de privilegii, ori n-a fost regim CRIMINAL” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre declarația lui Nicușor Dan referitoare la regimul comunist. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Pentru că nu poți să faci o facultate și dacă o faci de inginerie așa, ce dracului, aia agrotehnică și să spui asemenea prostie. Marius Tucă, chiar sunt doctor în regimul comunist.” Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre declarația […]
SURPRIZA polițiștilor din Vâlcea după ce au oprit la un control de rutină patru nepalezi. Trei au fost expulzați și unul are interdicție în UE # Gândul
Patru cetățeni nepalezi au fost opriți în trafic, în noaptea de 26 noiembrie 2025, de polițiștii din Secția 2 Poliție Rurală Milcoiu, în comuna Golești, la intersecția DN 7 cu DN 73C. Controlul a fost unul de rutină, dar descoperirile au fost neașteptate. Trei dintre ei se aflau legal în România, dar nu și-au prelungit […]
Scandal la Timișoara. Nicolae Voiculeț îl acuză pe Dominic Fritz că sabotează Crăciunul românilor:”Vom cânta până îți intră capul în pământ de rușine” # Gândul
Artistul Nicolae Voiculeț a lansat o serie de critici dure la adresa primarului Timișoarei, Dominic Fritz, după ce edilul a impus Filarmonicii din Timișoara să scoată din repertoriu colindele poetului Radu Gyr, cunoscut pentru propagandă legionară în epoca interbelică. Nicolae Voiculeț îl acuză pe Dominic Fritz că nu îi respectă pe martirii din închisorile comuniste […]
Împărțirea averii reprezintă un subiect sensibil atunci când o familie se confruntă cu pierderea unui membru. Deși mulți presupun că descendenții primesc automat moștenirea părinților, legislația oferă reguli clare privind drepturile copiilor, împărțirea cotelor, dar și condițiile în care ei pot culege averea defunctului. Legea stabilește exact procentele și modul în care se distribuie bunurile, […]
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Daniel Băluță, Ion Cristoiu, Gigi Nețoiu, prof. univ. dr. Dan Dungaciu. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai aprinse discuții care au redefinit serile într-un talk-show mereu actual. De la analize […]
Universitatea Craiova a învins, joi, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia germană FSV Mainz, în etapa a patra din Conference League. Oltenii au ajuns la 7 puncte şi ocupă poziţia a 10-a în clasamentul din Conference League. Mainz e a treia, cu 9 puncte, suferind prima înfrângere în Bănie. Mainz, învinsă la Craiova! Oltenii lui […]
Bolojan vrea să interzică toate excepțiile din legea cumulului pensiei cu salariu, „mai puțin cele date de deciziile CCR” # Gândul
Premierul a vorbit înaintea ședinței extraordinare de Guvern de vineri despre cumulul pensie-salariu. Se elimină toate excepțiile, mai puțin cele date de deciziile CCR, așa cum a relatat Gândul. În cazul demnitarilor, o excepție ar fi necesară din cauza deciziilor anterioare ale CCR. Totuși, se ia în calcul o soluție de compromis: o reducere automată […]
Ilie Bolojan speră ca noul proiect pe pensiile magistraților să treacă de CCR. Și mai dă o veste „specialilor”: „regula trebuie extinsă și la celelalte categorii” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan anunță, într-un interviu pentru Digi 24, că prevederile legii privind pensionarea magistraților trebuie să se extindă și la celelalte categorii de „speciali”. „Eu cred și sper că acest proiect de lege va trece de testul constituțional, deci pensionarea magistraților se va face la o vârstă normală, adică la 65 de ani, iar […]
Un botoșănean care își plimba câinele în jurul blocului a fost sancționat cu amendă maximă de polițiștii locali. Care a fost MOTIVUL # Gândul
Românii care au animale de companie riscă amenzi destul de mari, dacă nu respectă anumite reguli. A simțit-o pe pielea sa și un botoșănean care își plimba câinele în jurul blocului și a fost amendat cu suma de 1.600 de lei. Atunci când își scot patrupedul la plimbare, proprietarii trebuie să fie echipați corespunzător. În […]
Austeritatea marca Bolojan continuă și în 2026, în administrație: „Trebuie pusă presiune pe cheltuieli” # Gândul
Ilie Bolojan a discutat joi la Digi 24 despre pachetul de reforme pe administrație și a precizat că, în 2026, impozitele nu vor mai crește, dar se va pune presiune pe cheltuieli. „Pachetul pentru administrația locală a fost discutat cu administrația și a rămas aspectul reducerilor de cheltuieli. Pentru a trece pe creștere, nu avem […]
Adrian Papahagi, la un pas să fie „linșat” la o conferință teologică. Preoții l-au scos cu forța din sală pe agresor # Gândul
Profesorul universitar Adrian Papahagi a venit cu o reacție după ce a fost la un pas să fie bătut de un preot în timpul unei conferințe care a fost organizată la Huși. Reacția profesorului universitar Adrian Papahagi Acesta a precizat că incidentul a fost mult exagerat, iar realitatea a fost alta. „Fals. Nu am fost […]
Ilie Bolojan răspunde criticilor lui Grindeanu, referitor la majorarea TVA-ului: „Își arată roadele – dar nu de pe o zi pe alta” # Gândul
Ilie Bolojan a comentat declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, potrivit căruia majorarea TVA-ului nu și-a atins scopul în ceea ce privește banii aduși la bugetul de stat. Întrebat dacă a purtat discuții cu Sorin Grindeanu, premierul a răspuns afirmativ: „Da. Am discuții cu președinții de partide” Referitor la criticile lui Sorin Grindeanu despre majorarea TVA-ului, […]
Bolojan, gata să îi tragă la răspundere pe făptașii din Hidroelectrica: „Trebuie să răspundă pentru ce au făcut” # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan a dispus începerea unei anchete în legătură cu faptul că Hidroelectrica ar fi furnizat mai mulți ani la rând energie electrică gratuită unor societăți comerciale și instituții religioase, confirmă premierul Ilie Bolojan. „Trebuie să răspundă pentru ce au făcut”, spune premierul. „Mă îngrijorează orice formulă prin care oameni care sunt pe […]
Premierul Ilie Bolojan își caută scuze în contextul ofițerului de presă care i-a bruscat pe jurnaliști în Parlament. „Nu fug de jurnaliști. N-am văzut ce s-a întâmplat”, argumentează premierul. Bolojan dă însă asigurări că a vorbit cu angajații Guvernului și nu o să se mai întâmple astfel de incidente. „Nu fug de jurnaliști. N-am văzut […]
Ilie Bolojan comentează avizul negativ al CSM pe pensiile magistraților: „Pensiile magistraților sunt o problemă de formă” # Gândul
Ilie Bolojan a declarat joi la Digi 24 despre avizul negativ al CSM pe legea pensiilor speciale, că de acest aspect depinde finanțarea din PNRR, în valoare de 800 de milioane de lei. „Cu cât avizul venea mai repede cu atât puteam adopta mai repede. Prin parcurgerea unor proceduri sunt lucruri care depind de Guvern […]
Ilie Bolojan, primele declarații despre scandalul diplomelor în care e implicat Ionuț Moșteanu: „Eu nu lucrez cu CV-uri” / „I-am spus capul sus” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a vorbit joi la Digi 24 despre scandalul diplomelor de facultate în care este implicat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. „Sunt propuneri ale partidelor politice și dnul. Moșteanu este propunerea unui partid politic. Am încerca să nu lucrez cu cv-uri cu diplome, să nu văd ce au absolvit miniștri, ci să lucrez cu […]
România, victorie CATEGORICĂ la Mondialul de handbal feminin! Am spulberat Croația, urmează Japonia sâmbătă # Gândul
Prima reprezentativă de handbal feminin a debutat cu victorie la Campionatul Mondial care a început miercuri. Tricolorele au învins joi, la Rotterdam, naționala Croaţiei, scor 33-24 (13-12), în primul meci din grupa A de la acest turneu final. România, victorie categorică la Mondialul de handbal feminin! Am spulberat Croația, urmează Japonia sâmbătă Echipa României a […]
PARADOXUL turistic din Poiana Brașov: Hoteluri aproape pline pentru sărbătorile de iarnă, deși prețurile sunt printre cele mai ridicate din țară # Gândul
Poiana Brașov este una dintre cele mai apreciate stațiuni montane din România, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă, deși tarifele la cazare sunt printre cele mai ridicate din țară. Pentru un sejur de Revelion, turiștii trebuie să plătească câteva mii de euro, iar unele hoteluri sunt deja aproape pline. Hotelierii justifică prețurile mari prin […]
Bolojan se laudă cu un eșec: „Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2%” / Colectăm mai mult și pentru că reușim să colectăm mai bine”. Doar că încasările sunt sub inflație, deci guvernul Bolojan nu a reușit să colecteze nici TVA-ul generat de creșterile de prețuri # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a publicat, pe pagina de Facebook, o informare legată de creșterea încasărilor la bugetul de stat. Prim-ministrul laudă majorarea veniturilor la bugetul de stat, însă nu spune că inflația a fost de 10%. Cu alte cuvinte, prețurile au crescut cu 10% și asta înseamnă că încasările din TVA trebuie să crească, fără […]
Asocierea turco-bulgară rămâne câștigătoare pentru M4 Gara de Nord – Progresul. Contractul ar putea fi semnat săptămâna viitoare # Gândul
Asocierea turco-bulagară Dogus Insaa Ve Ticaret A.S. – Trace Group Hold – Jp Group JSC este câștigătoare la licitația pentru prima secțiune a Magistralei de metrou M4 Gara de Nord – Gara Progresu, transmite Economedia. Potrivit legislației, autoritatea contractantă e obligată să semneze contractul. Există însă posibilitatea ca turcii de la Gulermak să conteste decizia […]
Fosta asistentă de televiziune Adina Halas a aniversat 15 ani de mariaj. Aceasta a vorbit despre mariajul cu cel care îi este partener de viață. Adina Halas este cunoscută publicului telespectator din România de pe vremea când era asistenta lui Mircea Badea la un show de noapte, alături de Carmen Brumă. Era o prezență super […]
Credincioșii din țara noastră țin în perioada aceasta din an Postul Crăciunului, însă acest lucru nu înseamnă că trebuie să renunțe la preparatele lor favorite. Cele mai multe rețete pot fi pregătite și în varianta de post, iar cu doar câteva diferențe minore, vor avea un gust la fel de bun ca varianta clasică. Doar […]
Preşedintele COSR, Mihai Covaliu, a făcut radiografia anului sportiv 2025 la Gala Mari Sportivi ProSport: „S-au făcut planuri pentru viitor” # Gândul
Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, a făcut radiografia anului sportiv 2025 la Gala Mari Sportivi ProSport. El a explicat ce reprezintă acest an pe plan sportiv. Fostul campion olimpic, mondial şi european la scrimă a precizat că 2025 a fost important și din punct de vedere organizatoric, țara noastră fiind gazdă a […]
Daniel Băluță propune un referendum pentru taxă auto la intrarea în București: „Este o decizie pe care bucureștenii trebuie să o ia” # Gândul
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidat la Primăria Capitalei, a discutat despre proiectele pe care vrea să le inițieze dacă devine primar al Bucureștiului. Pe lista de obiective ale lui Daniel Băluță se află rezolvarea problemei termoficării, a traficului, dar și impunerea unei taxe auto pentru intrarea în București a mașinilor care nu sunt […]
Tucă despre incidentul cu jurnaliștii. „Toți oamenii de la Palatul Victoria s-au făcut după chipul și asemănarea lui Bolojan/Totul li se cuvine” # Gândul
Ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a discutat incidentul mult comentat de miercuri, când un angajat al premierului Bolojan a reacționat exagerat față de reprezentanții mass-media, atrăgând critici unanime. În opinia jurnalistului Marius Tucă, e vorba doar de un episod al atitudinii simptomatice de aroganță și etalare de forță a premierului […]
După ce a fost demis din funcția de consilier prezidențial, Ludovic Orban și-a găsit altă „ocupație”. Îl susține pe Ciprian Ciucu la PMB # Gândul
După ce a fost demis de Nicușor Dan din aparatul prezidențial, Ludovic Orban își face de treabă. A anunțat astăzi că îl susține pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, la alegerile locale. Ludovic Orban a întrunit forurile statutare ale formaţiunii politice pentru a hotărî pe cine susţin în alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei. „Am avut […]
Un Golden Retreiver și-a salvat stăpânul de la moarte. Iată cum s-a întâmplat totul. Polly nu a fost singură în actul eroic pe care l-a făcut pentru stăpânul său, Adam, în vârstă de 37 de ani, ci a fost ”ajutată” de Hannah, soția lui Adam. Câinele care și-a salvat stăpânul de la moarte Hannah a […]
Joi, 27 noiembrie 2025, de la ora 18:30, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 3o noiembrie 2025. La tragerile loto de duminică, 23 noiembrie, Loteria Română a acordat 31.935 de câștiguri în valoare totală de peste 2,78 milioane […]
Ionuț Mosteanu, pătruns de solemnitate în Parlament. În timp ce se intona imnul României Ministrul Apărării sorbea din cafea, la prezidiu # Gândul
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a fost surprins miercuri, în prezidiul Parlamentului, cu puțin timp înainte de prezentarea Strategiei de apărare națională, în timp ce sorbea din cafea, chiar atunci când se intona imnul național, un moment de profundă solemnitate. Ionuț Moșteanu a fost protagonistul încă unui moment ridicol, chiar în Parlament. Înainte ca președintele Nicușor […]
FOTO. Gelu Voicu s-a pus pe SLĂBIT. ”Nu am mai putut să fac mișcare și au început să se pună colăceii, burticica” # Gândul
Interpretul de muzică populară Gelu Voicu, în vârstă de 42 de ani, a mărturisit că și-a propus să scape de kilogramele nedorite. Gelu Voicu încearcă să mai slăbească. Artistul a scos un aliment din dieta sa. Interpretul de muzică populară a explicat, pentru click.ro, că nu mai poate face sport după ce, în urmă cu […]
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Cum a reacționat Lia Olguța Vasilescu # Gândul
Craiova a câștigat locul 1 în competiția Târgurilor de Crăciun din Europa, cu un avans de peste 56.000 de voturi față de locul doi. Peste 55% dintre voturile primite au venit din afara României, în special din SUA, Marea Britanie, Franța, Belgia, Germania și Spania. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat fericita victorie a […]
Gândul publică punctajul USR în scandalul Moșteanu. Ce îi învață comunicatorii pe liderii partidului și ce trebuie să repete la televizor, cu fiecare apariție: „Mantra săptămânii – de spus de 3 ori/pe oră la TV + 1 postare pe săptămână cu acest cuvinte” # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, este apărat de colegii din USR cu explicaţii şi mantre. Acesta este acuzat că ar fi încălcat legea, folosindu-se de un CV fals, în care a inserat studii pe care nu le avea în realitate, la Universitatea Athenaeum. Gândul a obținut un document intern al USR cu punctajul de comunicare și […]
Danemarca și-a creat o „gardă nocturnă” din diplomați ca să monitorizeze declarațiile lui Trump # Gândul
Guvernul danez a creat o „gardă de noapte” pentru a monitoriza declarațiile și acțiunile președintelui american Donald Trump, relatează presa ucraineană și britanică. Potrivit dezvăluirilor, o echipă specială lucrează la Ministerul danez al Afacerilor Externe de la ora 17:00 până a doua zi dimineața, monitorizând toate declarațiile și mișcările publice ale lui Trump în timp […]
Românul care trăiește cu chirie în Zürich. Diferențele majore dintre Elveția și România: „Trebuie să anunț vecinii” # Gândul
Alex, un român stabilit de ani buni în Elveția a povestit cum arată viața în Zürich, comparativ cu România. El s-a mutat acolo în 2017, iar de anul trecut locuiește cu iubita lui într-un apartament închiriat pentru care plătesc aproximativ 3.500 de franci pe lună. Chiria include toate utilitățile, însă nu și curentul, pe care […]
ANAF controlează persoanele care au făcut bani din OnlyFans. Un bărbat de 49 de ani a câștigat cel mai mult, dar nu a declarat nimic la stat # Gândul
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat că a început să verifice persoanele fizice care au câștigat sume importante de pe OnlyFans sau alte platforme pentru adulți și nu au declarat veniturile. Cea mai mare sumă de bani obținută prin platforma OnlyFans, în România, a fost de 3,6 milioane de lei, în jur de […]
Marius Tucă face portretul lui Nicușor Dan. „Este un personaj ciudat, un fel de stabilopod/Cel mai nepreședinte președinte al românilor” # Gândul
Invitat în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Marius Tucă a făcut o caracterizare detaliată a lui Nicușor Dan. Cunoscutul gazetar apreciază că șeful statului nu are nicio legătură cu cei care l-au ales, nici cu omul simplu din popor (lucru care i s-a imputat și lui Klaus Iohannis în […]
Cui îi dă Bolojan mai mulți bani de la buget și ce schimbări sunt pe legea cumulului pensie-salariu, pe care Guvernul le aprobă mâine – SURSE # Gândul
Vineri urmează să se adopte în ședința extraordinară de guvern a doua rectificare bugetară pe anul acesta. Gândul a obținut forma finală a proiectului. Se va rămâne la un deficit de 8,4% din PIB, iar banii se vor redistribui între ordonatorii de credite. Economiile făcute de Guvern însumează 4,2 miliarde de lei, de unde cei […]
Irina Fodor a dezvăluit ce aliment evită să consume înainte de a avea filmări și a explicat și care este motivul pentru care face acest lucru. Răzvan Fodor este căsătorit de mulți ani cu Irina. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Diana. Răzvan Fodor și Irina au o relație de peste […]
Paradoxul scrutinului parlamentar din Transnistria. Autoritățile electorale din stânga Nistrului acuză Chișinăul că ar încerca să saboteze „alegerile” # Gândul
Tiraspolul acuză Chișinăul că ar încerca să saboteze „alegerile” planificate pe 30 noiembrie, în regiunea transnistreană. Pretinsul serviciul de securitate din regiune, susține că membrii „comisiilor electorale” ar fi primit amenințări telefonice de pe numere moldovenești. Chișinău respinge legitimitatea scrutinului și îl califică drept o sfidare la adresa suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. […]
Impozit pe locuință în 2026. Acești proprietari vor plăti o taxă suplimentară începând cu anul viitor # Gândul
Modificările fiscale care vor intra în vigoare în 2026 schimbă modul în care este calculat impozitul pe locuință, prin creșterea valorii impozitabile, eliminarea reducerilor pentru vechime și introducerea unei taxe în plus pentru o categorie de români. Reforma fiscală care se va aplica proprietarilor din România de la 1 ianuarie va modifica modul în care […]
