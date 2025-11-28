Purtătoarea de cuvânt a Guvernului își publică diploma de licență obținută la Universitatea București, după ce a urmat cursurile unei facultăți private
G4Media, 28 noiembrie 2025 11:20
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, și-a publicat, vineri, diploma de licență obținută la Universitatea București, după ce a urmat cursurile Facultății de Drept la Universitatea Ecologică, instituție privată de învățământ superior. „Pentru a nu exista niciun fel de dubii și speculații, mai jos diploma mea de licență obținută la Universitatea București”, a scris […] © G4Media.ro.
Acum 10 minute
11:40
Preşedintele rus Vladimir Putin va efectua o vizită de stat în India pe 4 şi 5 decembrie, la invitaţia premierului indian Narendra Modi, a anunţat vineri Kremlinul într-un comunicat, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Această vizită va „permite discuţii în legătură cu toate aspectele agendei diverse a parteneriatului strategic privilegiat dintre Rusia […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
11:30
11:30
FOTO Mercedes-Benz pregătește un model de G-Klasse mai mic / Germanii pregătesc un rival pentru Land Rover Defender Sport – Autocar # G4Media
Mercedes-Benz pregătește rivalul lui Range Rover Sport printr-un model de G-Klasse mai mic. Potrivit Autocar, „Little G” va fi lansat în 2027 ca noul model de bază al unei game mai largi G-Klasse, creată în stilul mărcilor Range Rover și Defender de la JLR. © G4Media.ro.
11:30
Elon Musk: În 10, 20 de ani munca va deveni opțională, iar banii își vor pierde relevanța / ”Va fi o eră a unei asemenea abundențe, încât nu va mai fi nevoie să muncim” # G4Media
Elon Musk, unul dintre cei mai bogați oameni din lume și proprietarul unor companii de vârf precum Tesla, X (fostul Twitter), SpaceX sau Neuralink, susține că în viitor oamenii vor munci doar ca un hobby, relatează Mediafax. În cadrul intervenției sale la Forumul de Investiții SUA–Arabia Saudită desfășurat la Washington, magnatul a declarat că în […] © G4Media.ro.
11:30
Inundații puternice în sud-vestul Bulgariei, în zonele Blagoevgrad și Sandanski din apropierea graniței cu Grecia # G4Media
Ploile puternice din ultimele două zile au provocat inundaţii în mai multe localități din sud-estul Bulgariei, iar alertele meteo sunt menținute și pentru următoarele zile, transmite News.ro. Câteva râuri s-au revărsat în provincia Blagoevgrad, afectând două orașe şi perturbând circulaţia pe mai multe axe rutiere. Alunecări de teren minore au avut loc joi, iar pagubele […] © G4Media.ro.
11:30
Daniel Băluță: Săptămâna viitoare, semnăm contractul de proiectare și de execuție pentru extinderea magistralei de metrou M4, cu 14 noi stații între Gara de Nord și Gara Progresul # G4Media
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a anunțat că, săptămâna viitoare, va fi semnat contractul de proiectare și de execuție pentru extinderea magistralei de metrou M4, cu 14 noi stații între Gara de Nord și Gara Progresul. Daniel Băluță: Când promitem, #facem! Săptămâna viitoare, semnăm contractul de proiectare și de execuție […] © G4Media.ro.
11:20
Acum o oră
11:10
BREAKING Mai mulți lideri URS vor cere ca partidul să îi retragă sprijinul politic lui Ionuț Moșteanu după scandalul diplomei de licență. Presiune pe președintele Dominic Fritz să se poziționeze – Surse # G4Media
Mai mulți lideri USR vor cere în ședința Biroului Național de astăzi la ora 12 ca partidul să îi retragă sprijinul politic ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, după scandalul diplomei de licență, au declarat surse din partid pentru G4Media. Aceștia vor cere în ședința de azi ca președintele Dominic Fritz să pună pe ordinea de zi […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
10:40
EXCLUSIV | Răceli, viroze, temperaturi scăzute: Cum sunt afectate animalele de companie. Ce spune medicul veterinar Medeea Iliopolos # G4Media
Iarna începe să își intre în drepturi, zilele devin mai friguroase și hainele groase sunt scoase la lumină timp de trei luni. În această perioadă, răcelile sunt la tot pasul, iar animalele nu sunt excluse. Medicul veterinar Medeea Iliopolos a discutat cu Pets&Cats despre rasele care sunt cele mai afectate de schimbarea de vreme, cum […] © G4Media.ro.
10:40
Petrișor Peiu, ales numărul 2 în partidul extremist AUR. El l-a învins la vot pe Gheorghe Piperea # G4Media
Petrișor Peiu, liderul senatorilor partidului extremist AUR și candidat la funcția de premier, a fost ales prin vot intern în funcția de președinte al Consiliului Național de Conducere AUR, potrivit unui comunicat al partidului. E practic poziția numărul 2 în partid după cea de președinte, deținută de George Simion. Pe lista de candidați la funcția de […] © G4Media.ro.
10:40
Cine sunt cei mai mari băutori din UE? În majoritatea țărilor UE s-a băut mai puțin în deceniul 2013-2023 / Portugalia, Spania și România au mers împotriva curentului # G4Media
Consumul per capita anual de alcool ajunsese la o medie de 8,5 litri alcool pur în statele OCDE în 2023, conform unui raport întocmit în 2025 de asociația „Health at a Glance”. Șase țări UE au raportat un consum sub medie, Grecia avându-l pe cel mai mic, 6,6 litri, relatează Euronews, citată de Rador Radio […] © G4Media.ro.
10:30
ANAF începe executarea silită a lui Marian Vanghelie. Fiscul vrea să recupereze peste 13,7 milioane lei de la fostul primar al Sectorului 5 # G4Media
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat vineri că a demarat procedura de executare silită în cazul lui Marian Vanghelie și vrea să recupereze peste 13,7 milioane lei, alături de măsuri extinse asupra bunurilor, de la fostul primar al Sectorului 5. Astfel, ANAF a demarat punerea în executare a titlului executoriu emis în urma deciziei […] © G4Media.ro.
10:30
Doi membri ai parlamentului elvețian au solicitat procurorului general să lanseze o anchetă privind cadourile oferite lui Donald Trump de către patroni elvețieni: ceas Rolex și lingou de aur # G4Media
La începutul lunii noiembrie, o delegație de lideri de afaceri elvețieni a călătorit la Washington pentru a se întâlni cu președintele american, în speranța de a-i atrage atenția asupra impactului tarifelor de 39% impuse din august mărfurilor elvețiene, relatează La Libre Belgique, citată de Rador Radio România. Un ceas de masă Rolex și un lingou […] © G4Media.ro.
10:30
Zeci de perechi de pescăruşi caută marea în Cluj / Primul cuib l-au făcut pe Teatrul Naţional, în 2009 / Păsările zboară 10-17 km, între lacurile de acumulare şi gropile de gunoi # G4Media
Deşi Clujul nu ieșire la mare, zeci de perechi de pescăruşi s-au aciuat în oraşu, iar prezenţa lor e simţită tot mai des, scrie Cluj24. Biologul şi exporatorul clujean Alexandru N. Stermin susține că prezenţa lor în Cluj, dar şi în alte oraşe, ţine în special de capacitatea lor mare de adaptare, dar şi de […] © G4Media.ro.
10:30
METEO: Ploi, lapoviță și ninsoare până duminică seara, în toată țara / Cod galben în 8 județe # G4Media
Meteorologii anunță ploi abundente în toată țara până duminică seara. În opt județe este Cod galben de ploi. Se așteaptă peste 40 l/mp, transmite MEDIAFAX. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo de vreme rea, valabilă până duminică seara, 30 noiembrie, ora 20.00. ANM a emis și o atenționare Cod galben de ploi […] © G4Media.ro.
10:10
1,7 % din locurile de muncă din Statele Unite pot fi deja înlocuite de instrumente de inteligenţă artificială, arată un studiu realizat de Institutul de Tehnologie din Massachusetts, transmite News.ro. © G4Media.ro.
10:10
Giganții tehnologici chinezi își mută centrele de date destinate antrenării modelelor AI în străinătate pentru a avea acces la cipurile Nvidia # G4Media
Giganții tech chinezi au găsit o soluție creativă pentru a continua să aibă acces la tehnologia Nvidia. © G4Media.ro.
10:10
Parlamentul Republicii Moldova a votat joi pentru închiderea Centrului cultural rus din Chişinău într-o nouă tentativă de a reduce influenţa Moscovei în republică, la o zi după ce ambasadorul Federaţiei Ruse fusese convocat la Ministerul de Externe moldovean în urma unor noi intruziuni ilegale de drone, ceea ce Chişinăul a considerat inacceptabil, potrivit Reuters şi […] © G4Media.ro.
09:50
Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat că, la sfârşitul săptămânii, delegaţiile ucraineană şi americană vor continua să lucreze la armonizarea punctelor elaborate în urma întâlnirilor de la Geneva, pentru a avansa spre pace şi garanţii de securitate, potrivit Ukrinform citată de Rador. Într-un mesaj transmis joi seară, liderul de la Kiev a menţionat că, în momentul […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
09:40
Sindicatul angajaților din guvern, după ”cazul Moșteanu”: ”Noi nu suntem ei„ / ”E un alt om împins în administrație pe criterii politice” # G4Media
Controversele din spațiul public legate de studiile lui Ionuț Moșteanu, a cărui numire într-o poziție administrativă a stârnit numeroase semne de întrebare, sunt folosite de Sindicatul angajaților din aparatul de lucru al guvernului (SAALG) pentru a arăta și alte cazuri similare. Sindicatul subliniază că astfel de numiri, motivate de criterii politice, demonstrează o ușurință cu […] © G4Media.ro.
09:30
Cum ar putea Europa să transforme ritmul lent și reglementările stricte într-un avantaj în maratonul global al infrastructurii pentru AI # G4Media
Europa, adesea considerată în urma Statelor Unite şi Chinei în cursa pentru inteligenţă artificială, ar putea descoperi că ritmul său mai lent, birocratic şi foarte reglementat devine chiar avantajul care o protejează în maratonul global al infrastructurii pentru AI, relatează CNBC, transmite News.ro. © G4Media.ro.
09:20
VIDEO | Fântâna de sănătate | Dr. Gabriel Tatu Chițoiu: „Dieta mediteraneană nu e o modă, e știință” / Ce spune despre miturile legate de „moștenirea genetică inevitabilă” # G4Media
Dr. Gabriel Tatu Chițoiu, medic primar cardiolog, a atras atenția, în cel mai nou episod al producției G4Food „Fântâna de sănătate”, că adevăratul „tratament” al bolilor cardiovasculare începe mult înainte de spital. Iar cheia este stilul de viață. © G4Media.ro.
09:10
FOTO Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în aproape 60 de ani: retehnologizare de 225 de milioane de euro / Apa de aici e ”înlocuită” cu un imens val de conspirații # G4Media
Lacul de acumulare de la barajul Vidraru a fost golit pentru prima dată de la punerea în funcțiune, în urmă cu aproape 60 de ani. Operațiunea are loc pentru realizarea unor ample lucrări de retehnologizare, evaluate la 225 de milioane de euro, care ar trebui să se încheie la finalul lunii februarie 2026, anunță Agenția […] © G4Media.ro.
09:10
Start la schi în România: Sâmbătă se deschide sezonul în Sibiu cu zăpadă păstrată de iarna trecută # G4Media
Se deschide sezonul de schi în România. La Păltiniș Arena, în județul Sibiu, se va schia de sâmbătă pe o pârtie amenajată cu zăpadă care a fost păstrată, printr-un procedeu inedit, de iarna trecută, transmite Mediafax. Pârtia D a compexului de schi va fi deschisă publicului de sâmbătă. Aceasta a fost amenajată cu zăpadă conservată. […] © G4Media.ro.
09:10
Donald Trump anunţă operaţiuni terestre împotriva traficanţilor de droguri venezueleni / „Pe mare i-am oprit în proporţie de 85%” # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că operaţiuni „terestre” pentru oprirea presupuşilor traficanţi de droguri venezueleni vor începe „foarte curând”, anunţul său intervenind pe fondul unor tensiuni puternice între Washington şi Caracas, informează dpa şi AFP, preluate de Agerpres. Într-un discurs televizat adresat forţelor americane cu ocazia Zilei Recunoştinţei (Thanksgiving Day), marcată joi în […] © G4Media.ro.
09:00
Percheziții la biroul lui Andrii Yermak, șeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski – presă # G4Media
Percheziții la sediul șefului de cabinet al președintelui Ucrainean Volodimir Zelensky, Andrii Yermak, se desfășoară vineri dimineața în cartierul guvernamental, relatează corespondentul „Ukrainska Pravda” de la fața locului. Jurnaliștii au reușit să filmeze cum aproximativ 10 angajați ai NABU și SAPO au pătruns pe teritoriul cartierului guvernamental. Vom reveni cu detalii © G4Media.ro.
09:00
Câinii chiar sunt un antidot împotriva stresului. Cercetătorii au descoperit modul surprinzător în care animalele ne protejează sănătatea # G4Media
Într-un sondaj realizat pe 3.000 de americani, peste o treime dintre respondenți au raportat că, în majoritatea zilelor, se simt „complet copleșiți” de stres. În același timp, un număr tot mai mare de cercetări documentează consecințele negative asupra sănătății ale nivelurilor mai ridicate de stres, care includ creșterea ratelor de cancer, boli de inimă, afecțiuni […] © G4Media.ro.
09:00
Viktor Orban se întâlneşte vineri cu Putin la Moscova pentru a discuta despre energie şi eforturile de pace privind Ucraina # G4Media
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat că se va întâlni vineri la Moscova cu preşedintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre aprovizionarea cu ţiţei şi gaze a Ungariei, precum şi despre eforturile de pace privind Ucraina, relatează Reuters, citată de Agerpres. Orban a menţinut relaţii strânse cu Moscova în ciuda războiului din Ucraina vecină, […] © G4Media.ro.
08:50
Primii tineri voluntari în Armată vor începe instrucția în 2026 / Premierul anunță un buget mai mare pentru Apărare # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, că bugetul Armatei va fi „puţin mai mare” în 2026 şi va permite începerea programului pentru armata voluntară, urmând să debuteze treptat, cu un număr între 1.000 şi 3.000 de voluntari. „Cu siguranţă bugetul armatei pe anul viitor va fi puţin mai mare decât anul acesta şi, fiind această […] © G4Media.ro.
08:30
Vinerea neagră a Italiei: Greva sindicaliștilor paralizează transportul public, aerian și feroviar # G4Media
Vineri, în Italia va avea loc o grevă generală împotriva planului economic al guvernului. Sindicatele Cobas, USB, SGB și CUB vor ieși în stradă cerând „investiții masive” în sănătate, școli, universități și transporturi, alături de „reduceri drastice” ale cheltuielilor militare, „angajarea permanentă a tuturor lucrătorilor temporari” și reînnoirea contractelor cu creșteri salariale „adecvate pentru a […] © G4Media.ro.
08:30
Tânăra din Garda Națională a SUA, atacată miercuri, în apropierea Casei Albe, a murit / Agresorul, un afgan de 29 de ani # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că unul dintre cei doi membri ai Gărzii Naţionale care au fost împuşcaţi miercuri în apropierea Casei Albe a murit, relatează dpa. „A fost atacată sălbatic, a murit”, a spus Trump despre femeia de 20 de ani care a activat în Garda Naţională din Virginia de Vest. Miercuri […] © G4Media.ro.
08:10
Ce să faci în București, în weekend: Capitala intră oficial în atmosfera sărbătorilor / Se deschid târgurile de Crăciun / Program și detalii # G4Media
Bucureștiul intră oficial în atmosfera sărbătorilor, iar orașul se umple de lumini, târguri, artă și evenimente pentru toate gusturile. Iată selecția celor mai frumoase activități pentru acest weekend special de sfârșit de noiembrie, realizată de Radio București FM. Târgul de Crăciun din Piața Constituției Perioada: Începând cu 29 noiembrie 2025 Locație: Piața Constituției Acces: Gratuit Detalii Cea de-a 18-a ediție […] © G4Media.ro.
08:10
Venezuela interzice șase companii aeriene internaționale pe care le acuză de ”terorism de stat”, pe fondul intensificării tensiunilor cu SUA # G4Media
Venezuela interzice șase companii aeriene internaționale pe fondul intensificării tensiunilor cu SUA, transmite Mediafax. Companiile sunt acuzate că s-au alăturat „acțiunilor de terorism de stat promovate de SUA” după ce și-au suspendat zborurile către Venezuela. Venezuela a interzis șase companii aeriene internaționale, acuzându-le de „terorism de stat” după ce acestea și-au suspendat zborurile către țară […] © G4Media.ro.
08:10
Șefa secției de cardiologie a unui spital MAI din Oradea, trimisă în judecată pentru luare de mită / Ar fi luat bani de la pompierii și jandarmii care voiau pensionarea anticipată # G4Media
Alina Ștefanovici, cardiolog-șef la Spitalul Clinic „Avram Iancu” Oradea, aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, fiind acuzată că ar fi primit, în mod repetat, bani și bunuri de la pacienți pentru acte medicale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu, anunță Bihoreanul. […] © G4Media.ro.
08:00
Procesul cu ANI al primarului Dominic Fritz ajunge la Curtea de Apel Timișoara / Edilul e acuzat de conflict de interese / Primarul a împrumutat bani în campania electorală de la un om de afaceri, căruia i-a aprobat ulterior un PUZ pentru un proiect imobiliar # G4Media
După aproape 1 an, judecătorii ICCJ s-au pronunțat în privința recursului înaintat de ANI după excepția de neconstituționalitate ridicată de apărătorii primarului si suspendarea procesului, anunță Opinia Timișoarei. Dominic Fritz contesta decizia ANI care l-a declarat acum doi ani în conflict de interese, și care l-ar putea lăsa fără mandat. În 20 ianuarie, magistrații Curții […] © G4Media.ro.
08:00
O turistă elveţiană de 25 de ani a murit în Australia, sfâșiată de un rechin, sub ochii partenerului # G4Media
O turistă elveţiană în vârstă de 25 de ani a murit după ce a fost atacată de un rechin, partenerul ei fiind rănit, pe o plajă din New South Wales, Australia, potrivit The Guardian, transmite News.ro. Un cuplu din Elveţia înota în zona plajei Kylies din parcul naţional Crowdy Bay, joi, la răsăritul soarelui, când […] © G4Media.ro.
08:00
Meteorologii susține că temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru luna decembrie, conform prognozei ANM pentru perioada 1-29 decembrie, transmite Mediafax. Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025 Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice. Regimul pluviometric va fi deficitar la […] © G4Media.ro.
08:00
Cum s-a extins și ce nouăți aduce Târgul de Crăciun de la Brașov / Căsuțele amenajate în centrul orașului se deschid în 28 noiembrie, iar iluminatul festiv se aprinde în 30 noiembrie pentru a marca oficial debutul sărbătorilor de iarnă # G4Media
Primăria Brașov – prin intermediul Serviciului Public Administrare Piețe – își deschide Târgul de Crăciun în seara zilei de 28 noiembrie. Majoritatea evenimentelor festive sunt concentrate în centrul istoric al municipiului, dar conform reprezentanților Primăriei, principala noutate de anul acesta constă în faptul că producătorii locali au avut posibilitatea să-și amplaseze căsuțele în mai multe […] © G4Media.ro.
08:00
Criza se adâncește: Aproape 2,9 milioane de oameni trăiesc în sărăcie locativă în Ungaria / Prețul de achiziție al locuințelor din UE a crescut cel mai mult în țara vecină # G4Media
Peste 30% din populație, aproape 2,9 milioane de persoane, trăiesc în sărăcie locativă în Ungaria, conform celui de-al 14-lea Raport privind condițiile de locuit, publicat de Habitat for Humanity Ungaria, care a examinat impactul măsurilor de politică în domeniul locuințelor în perioada 2024–2025 și evoluția accesibilității locuințelor, scrie publicația de opoziție Nepszava, citată de Rador […] © G4Media.ro.
07:50
„În România lipsesc resursele, dar și viziunea pe termen lung, în adoptarea tehnologiei” / Interviu cu Veronica Ștefan, expert în politici digitale în cadrul Consiliului Europei # G4Media
Într-o lume în care tehnologia avansează mai rapid ca niciodată, educația digitală devine una dintre cele mai mari provocări ale societății contemporane. De la profesori care trebuie să țină pasul cu noile instrumente, până la părinți care se întreabă cum să-și protejeze copiii de excesul online, dilemele sunt tot mai complexe. Iar întrebarea esențială nu […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
07:40
Pensiile magistraților, pe masa guvernului, în ultima zi a termenului impus prin PNRR pentru adoptare / Ce pași urmează # G4Media
O şedinţă de guvern extraordinară pentru aprobarea proiectului privind pensiile magistraţilor ar urma să aibă loc vineri, după ce avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va fi comunicat formal. „Avizul CSM în privinţa pensiilor magistraţilor a fost emis, însă, din cele ce ştim până în acest moment, el va fi comunicat oficial Guvernului mâine (vineri […] © G4Media.ro.
07:40
56 de oameni au murit în Sri Lanka din cauza inundatiilor și alunecărilor de teren / Peste 600 de case afectate # G4Media
Sri Lanka a închis vineri birourile guvernamentale și școlile, în contextul în care numărul morților cauzate de inundații și alunecări de teren din întreaga țară a crescut la 56, în timp ce peste 600 de case au fost avariate, au declarat oficialii. Sri Lanka a început să se confrunte cu vreme severă săptămâna trecută, iar […] © G4Media.ro.
07:40
Guvernanții de la Sofia retrag bugetul de stat, a declarat liderul GERB, Boiko Borisov, în fața jurnaliștilor din parlament. Astăzi, se aștepta ca parlamentul să intre în faza decisivă a adoptării bugetului de stat pentru 2026. Acest lucru nu s-a întâmplat după protestul a câteva mii de persoane, miercuri seară, în centrul capitalei Sofia, împotriva […] © G4Media.ro.
07:30
EXCLUSIV | Iulia Marin, tânăra vegană care salvează zeci de animale fără să aibă încă un ONG: ,,Toate ființele sunt la fel. Omul nu e cu nimic mai presus decât un animal’’ (VIDEO & FOTO) # G4Media
La doar 29 de ani, Iulia Marin a transformat iubirea pentru animale într-o misiune de viață. Încă nu are ONG-ul ei dar pagina pe care a creat-o, Skittyland, numită după pisicuța ei, Skitty, care i-a schimbat destinul, a devenit un refugiu pentru zeci de suflete abandonate. Vegană de șase ani, Iulia se luptă să salveze animăluțe, […] © G4Media.ro.
07:20
Primul zbor cargo lung-curier pe Aeroportul din Oradea a venit din China / Peste 45.000 colete comandate online # G4Media
Finalul acestei luni marchează o nouă premieră, dublă, pentru aeroportul orădean, unde va ateriza prima aeronavă cargo lung-curier. Aparatul de tip Boeing 767-200 va veni din China, cu o escală pentru alimentare în Kazahstan, și va aduce peste 45.000 de colete comandate online, anunță Bihoreanul. Marfa urmează să fie vămuită automatizat, după ce terminalul cargo […] © G4Media.ro.
07:20
Administrația Trump a declarat că va reexamina cărțile verzi emise persoanelor care au imigrat în SUA din 19 țări, transmite Mediafax. Șeful Serviciilor de Cetățenie și Imigrare din SUA, Joseph Edlow, a declarat că președintele i-a ordonat să efectueze „o reexaminare riguroasă și completă a fiecărei cărți verzi pentru fiecare străin din fiecare țară care […] © G4Media.ro.
07:20
Putin anunță o reînarmare „pe scară largă” într-un discurs televizat, alături de patru foste republici sovietice # G4Media
Liderul rus intenționează să valorifice experiența militară din Ucraina pentru a-și dota țara, Belarusul, Kazahstanul, Kârgâzstanul și Tadjikistanul cu „arme și echipamente moderne care și-au dovedit eficacitatea în luptele reale”, relatează La Razon, citat de Rador Radio România. Rusia și aliații săi se vor reînarma grație „terenului de testare” dezvoltat în Ucraina timp de aproape […] © G4Media.ro.
07:10
De ce s-a transformat incendiul din Hong Kong într-un dezastru istoric / Materialele de construcție, principalul suspect # G4Media
Cel mai grav incendiu din Hong Kong din ultimele șase decenii a izbucnit miercuri după-amiază în complexul rezidențial Wang Fuk Court din Tai Po. Focul a transformat în câteva ore un șantier de renovare într-o tragedie la scală uriașă. Până joi dimineață, bilanțul a urcat la 55 de morți, potrivit Departamentului de Servicii de Pompieri, […] © G4Media.ro.
07:10
Bilanţul morţilor în incendiul din blocurile-turn din Hong Kong se ridică la 94 / Misiunile de căutare-salvare se apropie de sfârşit / Sunt încă 279 de dispăruți # G4Media
Pompierii din Hong Kong afirmă că se aşteaptă să încheie, vineri, operaţiunile de căutare-salvare după cel mai grav incendiu din oraş din ultimii aproape 80 de ani, care a distrus un imens complex de apartamente, provocând moartea a cel puţin 94 de persoane, în timp ce zeci de oameni sunt încă dispăruţi, relatează Reuters, citată […] © G4Media.ro.
06:40
Curtea Supremă din Peru l-a condamnat pe fostul președinte Pedro Castillo la 11,5 ani de închisoare pentru conspirație la comiterea unei rebeliuni în 2022, când a încercat să dizolve Congresul în timp ce parlamentarii se pregăteau să-l pună sub acuzare, transmite Mediafax. Un complet special al celei mai înalte instanțe i-a interzis lui Castillo, în […] © G4Media.ro.
