Cod galben de ceață în județele Constanța și Tulcea / Vizibilitatea sub 50 de metri în unele zone

Iarna începe să își intre în drepturi, zilele devin mai friguroase și hainele groase sunt scoase la lumină timp de trei luni. În această perioadă, răcelile sunt la tot pasul, iar animalele nu sunt excluse. Medicul veterinar Medeea Iliopolos a discutat cu Pets&Cats despre rasele care sunt cele mai afectate de schimbarea de vreme, cum […]