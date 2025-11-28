Kievul insistă că Zelenski nu va ceda niciodată teritoriu lui Putin. „Niciun om sănătos la minte nu ar semna. Constituția interzice acest lucru“
Gândul, 28 noiembrie 2025 11:20
Înainte ca biroul său să fie percheziționat de procurorii anti-corupție, șefului de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak a acordat, ieri, un interviu publicației The Atlantic în care a transmis că „Niciun om sănătos la minte nu ar semna, astăzi, un document prin care să renunțe la teritoriu”. Yermak a încercat să asigure […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
11:40
Cântăreața Nico, în vârstă de 55 de ani, și-a amintit de copilărie și a povestit cum au fost acele vremuri pentru ea și familia sa. Binecunoscuta cântăreață Nico, pe numele său întreg Nicoleta Matei, este căsătorită Laurențiu Matei. Artista are o fiică pe nume Alexandra, alături de care a participat în cel de-al treilea […]
11:40
BILANȚUL incendiului din blocurile-turn din Hong Kong urcă la 94 de morți și 300 de dispăruți. Pompierii: „Vom intra cu forța în toate apartamentele” # Gândul
Autoritățile din Hong Kong au anunțat că bilanțul incendiului devastator din complexul rezidențial Wang Fuk Court, situat în districtul Tai Po, a ajuns la 94 de morți. Pompierii se așteaptă ca misiunile de căutare-salvare să se încheie vineri, după ce echipele de intervenție au reușit să controleze, în mare parte, flăcările care au distrus opt […]
11:40
Horoscop bani decembrie 2025. Zodiile care economisesc și cele care rămân fără un leu la final de an # Gândul
Astrologii au realizat horoscopul banilor pentru luna decembrie 2025. Se pare că, în timp ce unele zodii reușesc să economisească, alții altele ajung la sapă de lemn și nu mai au niciun leu. Berbec Pentru Berbeci, decembrie aduce un dinamism financiar. Pot să apară oportunități rapide, dar care cer o reacție imediată. Cheltuielile pentru cadouri […]
Acum 30 minute
11:30
Un sud-coreean a fost acuzat că a furat două ciocolățele din frigiderul firmei. Au urmat doi ani de procese # Gândul
Un muncitor sud-coreean acuzat că a furat două dulciuri în valoare de puțin peste 3 lei a fost achitat după aproape doi ani de procedură. Cazul a stârnit o reacție uriașă în Coreea de Sud, unde omul a fost comparat cu Jean Valjean din „Les Misérables”, eroul lui Victor Hugo condamnat pentru că a furat […]
11:30
Greșeala care atrage o amendă de 1.600 lei pentru toți stăpânii de câini. Un botoșănean a fost sancționat pe loc # Gândul
Stăpânii de câini se pot alege cu o amendă de 1.600 lei, dacă fac o anumită greșeală, atunci când ies cu patrupezii la plimbare. Un botoșănean a fost sancționat pe loc, la scurt timp după ce și-a scos animalul de companie la plimbare în proximitatea blocului în care locuiește. A fost oprit de un echipaj […]
11:20
Se adâncește scandalul diplomelor din Guvernul Bolojan. Purtătorul de cuvânt, Ioana Dogioiu, a terminat o Universitate privată, de rangul Bioterra, dar pretinde că a studiat la Universitatea București. Dogioiu și-a publicat diploma de licență # Gândul
După Ionuţ Moşteanu, de la Apărare, a venit rândul să se clatine şi CV-ul altui om din echipa premierului Ilie Bolojan. Purtătoarea de cuvânt, Ioana Dogioiu, este și ea absolventă a unei instituții de învățământ superior private, de rangul Bioterra, Universitatea Ecologică. Lucru pe care aceasta a uitat să-l menţioneze în CV-ul de pe site-ul […]
11:20
Kievul insistă că Zelenski nu va ceda niciodată teritoriu lui Putin. „Niciun om sănătos la minte nu ar semna. Constituția interzice acest lucru“ # Gândul
Înainte ca biroul său să fie percheziționat de procurorii anti-corupție, șefului de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak a acordat, ieri, un interviu publicației The Atlantic în care a transmis că „Niciun om sănătos la minte nu ar semna, astăzi, un document prin care să renunțe la teritoriu”. Yermak a încercat să asigure […]
Acum o oră
11:10
Un mic sat elvețian cuibărit în munți a anunțat că oferă până la 73.000 de euro celor care se mută acolo. Albinen, care are doar 250 de locuitori, încearcă să atragă familii tinere și investitori, oferind bonusuri consistente pentru fiecare adult și copil care îndeplinește condițiile impuse de autorități. Povestea este publlicată de creatorul de […]
11:00
Elena Udrea îşi vrea înapoi proprietăţile confiscate de ANAF. Acestea se ridică la o valoare aproximativă de 5 milioane de lei # Gândul
Odată eliberată din închisoare, fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, vrea să i se facă dreptate. Udrea a primit 6 ani de detenţie, din care a executat 3 ani şi 10 luni, pentru trafic de influenţă în „Gala Bute”. Acesta consideră că bunurile sechestrate, în valoare de aproape 5 miloane de lei, i-au fost luate […]
10:50
Ion Cristoiu: Frăgezirea lui Zelenski în faza finală. Omul său de încredere, Yermak, perchiziționat de NĂBUȘIT # Gândul
„Știre confirmată: NABU și SAPO, cele două organisme anticorupție din Ucraina, organisme cărora Volodimir Zelenski a vrut să le pună capăt, dar a renunțat rapid în urma presiunilor interne și externe, două instituții despre care toată lumea spune că sunt sub control american, au efectuat percheziții la mai multele domicilii ale șefului biroului prezidențial a […]
Acum 2 ore
10:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre scandalul în care este implicat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care, spune el, contrazice chiar principiile prin care partidul din care face parte s-a lansat în politica românească. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion […]
10:40
Nu scăpăm de ploi și frig. ANM, pentru Gândul: „A fost emisă o nouă atenționare meteorologică” # Gândul
România se află sub o informare meteorologică de vreme rece, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Nu lipsesc precipitațiile, chiar și sub formă de lapoviță și ninsoare în zonele mai înalte, iar temperaturile sunt în scădere. Este sfârșit de noiembrie, iar meteorologii spun că, totuși, ne aflăm în limite normale pentru această perioadă și ne […]
10:40
Femeile, în spatele bărbaților la venituri. INS pune pe masă cifrele și arată ce sumă face diferența la finalul lunii # Gândul
Venitul brut realizat de femei în luna octombrie 2024 a fost, în medie, cu 491 de lei mai mic decât cel al bărbaților, arată datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). INS raportează că 4.615.400 de persoane au lucrat cu norma întreagă și au fost plătite pentru întreaga lună octombrie. Dintre acestea, 47% […]
10:40
Politico: Europa și NATO pregătesc o RIPOSTĂ fără precedent după zeci de atacuri hibride atribuite Rusiei. Se analizează opțiuni de reacție rapidă # Gândul
Europa ia în calcul măsuri fără precedent împotriva Rusiei, după intensificarea atacurilor hibride, de la drone care survolează spațiul NATO până la sabotaje și operațiuni cibernetice. Statele membre discută despre operațiuni cibernetice ofensive coordonate, atribuire rapidă a atacurilor și chiar exerciții militare surpriză la granițele Rusiei. Ultimele luni au adus o escaladare semnificativă a acțiunilor […]
10:40
Andrei Gușă a fost ales vicepreședinte AUR, în urma votului intern pe platforma electronică a partidului # Gândul
Andrei Gușă a fost ales vicepreședinte AUR, după ce a avut loc votul intern pe platforma electronică a formațiunii politice, zilele acestea. De altfel, Petrișor Peiu a fost ales drept noul președinte al partidului. Lista cu vicepreședinții se găsește mai jos. Andrei Gușă se află pe lista vicepreședinților partidului Alianța pentru Unirea Românilor(AUR). A fost […]
10:30
Percheziții ale procurorilor anticorupție la biroul șefului de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Reacția lui Andrii Iermak # Gândul
Sunt percheziții la sediul șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, vineri dimineața, în cartierul guvernamental, relatează corespondentul „Ukrainska Pravda” de la fața locului. Jurnaliștii au reușit să filmeze cum circa 10 angajați ai Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) au pătruns pe teritoriul cartierului guvernamental. În […]
10:30
Eveniment istoric pentru credincioșii ortodocși la Mănăstirea Prislop. Vineri are loc slujba de CANONIZARE a Părintelui Arsenie Boca # Gândul
Mănăstirea Prislop găzduiește vineri un moment istoric, slujba de canonizare a părintelui Arsenie Boca, cunoscut drept Sfântul Ardealului, după ce Sfântul Sinod l-a trecut, în luna februarie, în rândul sfinților. Peste 15.000 de credincioși sunt așteptați la evenimentele liturgice din 28 noiembrie. Mănăstirea Prislop devine în acest weekend centrul unui eveniment religios de amploare, odată […]
10:30
ANAF îl execută pe Marian Vanghelie. Fostului primar îi vor fi confiscaţi aproape 14 milioane de lei şi i-au fost sechestrate bunuri # Gândul
ANAF inițiază procedura de executare silitã în cazul fostului primar al Sectorului 5. Este vorba despre confiscãri de peste 13,7 milioane lei și măsuri extinse asupra bunurilor. Este vorba despre Marian Vanghelie. Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã (ANAF) a demarat punerea în executare a titlului executoriu emis în urma deciziei definitive a instanței în dosarul […]
10:20
Tragedie în Italia. O badantă a primit 18 ani de închisoare după ce a ucis o femeie de 77 de ani, după ce a aruncat-o pe geam # Gândul
O altă tragedie zguduie o comunitate din Italia. O badantă a fost condamnată la 18 ani de închisoare după ce a ucis o femeie de 77 de ani, după ce a aruncat-o pe geam. Incidentul cutremurător a avut loc în primăvara anului 2022, într-o casă din Colognola, Bergamo. Krystyna Mykhalchuk, o femeie în vârstă de […]
10:20
Certificatul de performanță energetică a clădirilor a devenit un document esențial pentru orice tranzacție imobiliară din România. Fie că vorbim despre vânzare, închiriere construcțiile noi, acest document oferă informații concrete despre consumul energetic al unei clădiri și despre impactul acesteia asupra mediului înconjurător. Conform legislației în vigoare, certificatul energetic al clădirii trebuie elaborat de un […]
10:20
Alegerea dintre Audi A7 şi Audi A8 pare simplă doar la suprafaţă. Ambele modele fac parte din zona premium, fiecare cu identitatea lui bine definită, iar diferenţele nu se văd doar în preţ sau mărime. A7 are un stil care atrage prin linia fluidă a caroseriei şi prin modul în care îmbină eleganţa cu dinamica. […]
10:20
(P) Hipertensiunea și sărbătorile de iarnă – cum gestionezi corespunzător tensiunea arterială? # Gândul
Sărbătorile vin cu mese bogate, program dat peste cap și mai mult stres. Toate acestea pot împinge valorile tensiunii în sus, mai ales când farfuria adună pe nesimțite sodiu, grăsimi saturate, zahăr și alcool. Diferența o face planul: cum îți organizezi mesele, ce pui în farfurie și cum îți păstrezi rutina de mișcare și odihnă. […]
10:10
O victorie a Rusiei în Ucraina va devoala adevăratul câștigător al conflictului. „Prezența legiunilor lui Putin de-a lungul flancului estic extins al NATO va convinge Europa să stea departe de Asia” # Gândul
Cum ar putea arăta Europa dacă luptele din Ucraina, într-un final, se vor încheia? Ne-am întoarce la un continent de dinainte de 2022, cu suspiciune reciprocă, dar cu legături economice extinse cu Rusia? Sau la ceva foarte diferit și chiar mai îngrijorător? Desigur, totul depinde de termenii exacți conveniți de părțile beligerante și de diverșii […]
10:10
Gigi Nețoiu: „La anumite ore este imposibil să circuli prin BUCUREȘTI. Nu avem locuri de parcare” # Gândul
Gigi Netoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 26 noiembrie 2025, a vorbit despre problemele majore legate de traficul din București, descriind orașul ca fiind foarte aglomerat și infernal pentru șoferi. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Gigi Nețoiu a menționat că dificultățile din trafic sunt cauzate de mașini parcate neregulamentar, lipsa locurilor de […]
10:10
Unul dintre cei doi militari ai Gărzii Naționale, împușcați în Washington DC, a murit. Procurorii americani fac noi dezvăluiri din cadrul anchetei # Gândul
Președintele Donald Trump a anunțat, joi seară, că Sarah Beckstrom, unul dintre cei doi militari ai Gărzii Naționale, împușcați în apropierea Casei Albe, a murit, relatează ABC News. Trump a numit-o pe Beckstrom, în vârstă de 20 de ani, o „persoană tânără, magnifică, foarte respectată”, Președintele a mai spus: „Tocmai a murit. Nu mai este […]
10:00
Eveniment istoric pentru credincioșii ortodocși la Mănăstirea Prislop. Părintele Arsenie Boca va fi CANONIZAT și devine sfânt al Bisericii Ortodoxe # Gândul
Mănăstirea Prislop găzduiește vineri un moment istoric, canonizarea locală a părintelui Arsenie Boca, cunoscut drept Sfântul Ardealului. Peste 15.000 de credincioși sunt așteptați la evenimentele liturgice din 28 noiembrie, care includ priveghiul de seară, Sfânta Liturghie Arhierească și proclamarea solemnă a canonizării. Mănăstirea Prislop devine în acest weekend centrul unui eveniment religios de amploare, odată […]
09:50
Cazul Moșteanu aprinde spiritele în Guvern. Sindicaliștii atacă „reforma Bolojan”: „Se intră în stat fără filtre de competență” # Gândul
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) susține că scandalul legat de studiile lui Ionuț Moșteanu arată modul în care oamenii susținuți politic ajung în instituții fără verificări serioase, în timp ce funcționarii sunt ținuți pe loc și li se reduc drepturile. Sindicatul afirmă că situația lui Moșteanu nu este una singulară, ci […]
Acum 4 ore
09:40
Percheziții ale procurorilor anticorupție la biroul lui Andrii Yermak, șeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski # Gândul
Sunt percheziții la sediul șefului de cabinet al președintelui Ucrainean Volodimir Zelensky, Andrii Yermak, vineri dimineața, în cartierul guvernamental, relatează corespondentul „Ukrainska Pravda” de la fața locului. Jurnaliștii au reușit să filmeze cum circa 10 angajați ai Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) au pătruns pe teritoriul cartierului guvernamental. În […]
09:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a discutat despre războiul de la graniță, conducere și clasa politică actuală. El a criticat reacțiile autorităților la conflictul din Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gigi Nețoiu: „Niciodată Rusia n-are nicio legătură cu România” Nețoiu spune că războiul este […]
09:40
Prognoza meteo până la finalul anului în România. ANM anunță o lună decembrie „mediteraniană” în toată țara # Gândul
Meteorologii anunță o lună decembrie mai caldă decât în mod obișnuit, potrivit prognozei ANM pentru perioada 1–29 decembrie 2025. Temperaturile vor depăși valorile specifice sezonului în toate regiunile. Precipitațiile vor fi, în general, deficitare, mai ales în zonele intracarpatice și nord-vestice. Administrația Națională de Meteorologie estimează că luna decembrie 2025 va fi mai caldă decât […]
09:40
Gigi Becali, derapaj la miezul nopții, după Steaua Roșie – FCSB (1-0). „A venit soția, dar lui îi place albitură” # Gândul
Gigi Becali (67 de ani) a avut un derapaj la miezul nopții, după partida Steaua Roșie – FCSB, scor final 1-0. Latifundiarul din Pipera a reacționat la adresa fundașului Siyabonga Ngezana. În minutul 27, fotbalistul de 28 de ani a greșit la golul marcat de sârbi, iar Steaua Roșie Belgrad a condus tabela de marcaj […]
09:30
Mirela a plecat din România pentru a se stabili în Spania: „În România, câștigam 200 de euro pe lună, dar aici am ajuns să-i câștig într-o săptămână” # Gândul
Se pare că interesul pentru a locui într-unul dintre orașele mici din Andaluzia, Spania, este în creștere. Acesta este cazul Mirelei Timofte, o româncă în vârstă de 45 de ani care și-a părăsit țara natală, România, în căutarea unui viitor mai bun. Acum, ea este fermieră în Castel de Ferro, un oraș de coastă din […]
09:10
Daniel Băluță: „Bucureștiul are nevoie de o viziune de dezvoltare comună. În prezent, acesta este FRAGMENTAT, ca un puzzle” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Daniel Băluță, candidat la Primăria Capitalei, și-a prezentat viziunea sa pentru București, afirmând că este nevoie de un primar general care să întregească acest oraș care astăzi este fragmentat. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Daniel Băluță […]
09:10
Capitala intră oficial în atmosfera sărbătorilor, iar orașul se umple de lumini și târguri pentru toate gusturile. Iată o selecție pentru acest weekend de sfârșit de noiembrie. Târgul de Crăciun din Piața Constituției Perioada: Începând cu 29 noiembrie 2025, în Piața Constituției, accesul e gratuity. Cea de-a 18-a ediție are cel mai mare brad ecologic […]
09:00
Soluția revoluționară inventată de un tânăr din Iași în colectarea PET-urilor. Reciclare rapidă cu sacul și banii virați direct pe card # Gândul
Un tânăr din Iași a inventat și brevetat un nou sistem de colectare a ambalajelor reciclabile, numit IZI, care permite returnarea PET-urilor, dozelor și sticlelor direct într-un sac, fără scanarea individuală. Suma aferentă este virată automat pe card prin intermediul aplicației. Proiectul tânărului promite să elimine cozile și blocajele din sistemul clasic RetuRo. Un tânăr […]
09:00
Bancul zilei are în centrul atenției un dialog pe Messenger între un bărbat și o femeie. Spor la râs. – Recunoașe că te oftici când vezi că pun poze de la Paris, de la Roma, din Dubai, săptămâna viitoare mă duc în Lisabona, îți pare rău că mi-ai dat papucii. – Tu crezi că lumea […]
08:40
Într-o variantă optimistă, în anul 2028 ar putea fi gata – integral – Autostrada Sibiu-Pitești (122 km). Cel mai probabil, însă, doar lotul 3 Tigveni – Cornetu (37,4 km) va fi gata peste 3 ani, iar lotul 2, Boița – Cornetu (31,33 km) să fie finalizat în 2029. În ceea ce privește Autostrada Transilvania (A3), […]
08:40
România a devenit lider nedorit în UE la consumul de alcool și a depășit cu mult media europeană. Noul raport al OCDE evidențiază nu numai nivelul ridicat al consumului la adulți, dar și vârsta tot mai mică de la care minorii încep să consume alcool. Un nou raport al OCDE dat publicității în 2025, arată […]
08:40
TABEL | Cât costă să crești un copil (până la 18 ani) în România, în funcție de orașul în care locuiești # Gândul
V-ați întrebat vreodată cât costă să creșteți un copil (până la 18 ani) în România, în funcție de orașul în care locuiți? Mai jos, în articol, găsiți un tabel ce conține costul total de creștere a unui copil, calculele fiind efectuate în baza unor date ale INS. Costurile sunt estimative. În urma analizelor recente efectuate […]
08:30
Povestea unui bărbat care a trăit 40 de ani cu un GLONȚ în cap fără să știe. Totul a plecat de la un joc din copilărie: „Fratele meu m-a împușcat” # Gândul
Un bărbat de 50 de ani din Gyongyos, Ungaria, a descoperit la un control medical de rutină că trăia de patru decenii cu un glonț înfipt în craniu. Incidentul straniu a pornit de la un „joc” din copilărie când fratele său l-a împușcat accidental în timp ce cei doi imitau legenda lui Wilhelm Tell. Un […]
08:10
Daniel Băluță: „Anularea alegerilor și lipsa de respect a lui Nicușor Dan față de bucureșteni au generat o stare de FURIE din partea bucureștenilor” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Daniel Băluță, candidat la Primăria Capitalei, a vorbit despre planurile pe care urmează să le pună în practică dacă va câștiga cursa electorală, afirmând că susține referendumul lui Nicușor Dan, deoarece, spune el, vocea cetățenilor trebuie să fie auzită și respectată. Urmărește aici, integral, […]
08:10
11 zile consecutive de ninsori în aceste orașe din România, potrivit meteorologilor EaseWeather # Gândul
Potrivit meteorologilor EaseWeather, vor urma 11 zile consecutive de ninsori în anumite orașe din România. Iarna pare că își va intra în grații, încă de la începutul lunii decembrie 2025, iar specialiștii în meteorologie anunță temperaturi negative în timpul zilei. Vezi prognoza mai jos. Meteorologii EaseWeather vin cu vești noi referitoare la prognoza din luna […]
07:50
Bancul de vineri are în centrul atenției un dialog scurt între un medic rezident tânăr și profesorul său pe care l-a asistat la o naștere. Spor la râs. Un medic rezident foarte tânăr și neexperimentat asista prima lui pacientă la naștere. La sfârșit, medicul întreabă pe profesorul care l-a asistat dacă s-a descurcat bine. Profesorul […]
07:50
Faptele de arme ale lui Ionuț Moșteanu. Cum l-a dat afară din USR pe Nicușor Dan: L-am împins. Atunci, era mai bine să conducem noi – ÎNREGISTRARE EXPLOZIVĂ # Gândul
În plin scandal legat de studiile ministrului Apărării, Gândul reamintește unul dintre episoadele controversate în care Ionuț Moșteanu a avut rol principal. Publicăm astăzi, din nou, înregistrarea în care Ionuț Moșteanu povestește cum i-a luat partidul lui Nicușor Dan, în 2017. Înregistrarea a fost publicată în premieră în mai 2025, la puțin timp după puciul […]
Acum 6 ore
07:30
Haos în plan profesional pentru 5 zodii, în 2026. Nativii care riscă să își saboteze cariera din cauza impulsivității și conflictelor # Gândul
Mai multe zodii riscă să își saboteze propria carieră din cauza impulsivității și a conflictelor, în anul 2026. Acești nativi, deși au calități profesionale și pot îndeplini sarcinile până la capăt, fiind determinați și serioși, pot fi împiedicați de anumite aspecte. Zodiile sunt: Berbec, Gemeni, Balanță, Săgetător și Pești. În cazul nativilor Berbec, deși există […]
07:20
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 28 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Arsenie Boca este una dintre cele mai influente figuri ale spiritualității ortodoxe românești din secolul XX. Născut pe 29 septembrie 1910 în Vața de Sus, Hunedoara, el a devenit stareț la Mănăstirea […]
07:10
Valentin Stan: MACRON n-are curaj să sufle în fața lui Trump, dar îl ironizează în absența lui # Gândul
Valentin Stan, în emisiunea Marius Tucă Show din 24 noiembrie 2025, a comentat acordul dintre Franța și Ucraina privind armamentul și situația politică actuală. El a subliniat că Ucraina a cumpărat avioane rafale de la Macron, menționând că este o investiție în armarea și consolidarea forțelor ucrainene, chiar dacă nu se știe exact de unde […]
07:10
Dan Dungaciu: „AMERICANII au spus că nu mai au suficiente arme. Nu pot produce cât produc rușii” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre dezavantajul logistic pe care îl prezintă Statele Unite față de Rusia, sugerând că țările vestice nu pot susține logistic Ucraina în războiul cu Rusia pe termen lung. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu analizează […]
07:00
După ce Trump l-a scutit de sancțiuni, Viktor Orban se întâlnește astăzi cu Vladimir Putin, la Moscova: „Acum trebuie să mă asigur că există petrol” # Gândul
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, ajunge astăzi la Moscova ca să se întâlnească cu Vladimir Putin. Dacă percepția publică este că premierul Ungariei ar putea fi un jucător decisiv în planul de pace al lui Trump pentru Ucraina, semnalele pe care Viktor Orban le-a dat până acum s-ar putea să surprindă pe toată lumea. La Kremlin, […]
06:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum vor arăta noii recruți ai armatei franceze. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Din câte știi, domnul Emmanuel Macron, protectorul nostru… De fapt, pe noi nu ne conduce Macron, ci șeful […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.