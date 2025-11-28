Nu a avut milă de FCSB Fostul jucător al roș-albaștrilor, uimit de ce a văzut la Belgrad: „Mai slabă decât mă așteptam”
Golazo.ro, 28 noiembrie 2025 13:40
Steaua Roșie- FCSB 1-0. Novak Martinovic (40 de ani) a analizat prestația campioanei României din partida de la Belgrad.
Acum 10 minute
13:50
Liga 1, etapa #18 LIVE de la 20:30. Rapid - Csikszereda, primul meci al rundei » Programul complet + clasamentul # Golazo.ro
Rapid va juca astăzi cu Csikszereda, de la ora 20:30, în primul meci din etapa #18 din Liga 1. Sâmbătă sunt programate alte două partide: FC Argeș - CFR Cluj și Dinamo - Oțelul Galați.
Acum 30 minute
13:40
Nu a avut milă de FCSB Fostul jucător al roș-albaștrilor, uimit de ce a văzut la Belgrad: „Mai slabă decât mă așteptam"
Steaua Roșie- FCSB 1-0. Novak Martinovic (40 de ani) a analizat prestația campioanei României din partida de la Belgrad.
13:30
I-a provocat și a fost lovit în cap FOTO: Starul a sărbătorit în fața fanilor adverși, iar aceștia au ripostat: „E nevoie de respect!” # Golazo.ro
ASTON VILLA - YOUNG BOYS 2-1. Donyell Malen (26 de ani), marcatorul echipei gazdă, a fost ținta furiei suporterilor elevețieni.
Acum o oră
13:10
„Poate fi vândut!” S-au lămurit după ce l-au monitorizat pe fotbalistul de la FCSB: „A fost cel mai bun, dar nu are cu cine” # Golazo.ro
Steaua Roșie - FCSB 1-0. Impresarul Zvonko Milojkovic a dezvăluit ce părere și-au format scouterii prezenți la Belgrad despre Darius Olaru (27 de ani), căpitanul roș-albaștrilor.
Acum 2 ore
12:40
I-a primit înapoi pe ruși Decizia luată de românul apropiat de Putin i-a înfuriat pe ucraineni: „Ignoră consecințele reale ale războiului” # Golazo.ro
Federația Internațională de Judo (IJF) a anunțat, joi, că sportivii ruși vor fi reintegrați complet și vor putea participa la competiții sub culorile țării lor.
12:00
„Au fost bătuți cu bastoane!” Scandal și tensiune la cote înalte la meciul fostei adversare a FCSB: „Am depus plângere la UEFA” # Golazo.ro
GO AHEAD EAGLES - STUTTGART 0-4. Au fost momente tensionate între fanii germani și poliția olandeză, înaintea fluierului de start al partidei din Europa League.
Acum 4 ore
11:30
PAOK a primit un gol „murdar” Răzvan Lucescu, iritat de ce s-a întâmplat în finalul meciului din Europa League: „Nu e prima oară!” # Golazo.ro
PAOK - Brann 1-1. Răzvan Lucescu, antrenorul echipei din Grecia, s-a declarat dezamăgit de rezultatul partidei din runda #5 a fazei principale din Europa League.
11:10
Rotaru, decizie radicală Ce se va întâmpla la meciul cu CFR Cluj , după succesul Craiovei cu Mainz! # Golazo.ro
U CRAIOVA - CFR CLUJ. Fanii olteni vor avea acces liber la partida din etapa #19 din Liga 1.
10:50
Belodedici, surprins de FCSB VIDEO: A asistat la meciul de la Belgrad și a avut o concluzie clară: „Nu sunt de nivelul ăla” # Golazo.ro
Steaua Roșie - FCSB 1-0. Miodrag Belodedici, fost jucător atât la formația din Belgrad, cât și la Steaua București, nu a menajat-o pe campioana României după eșecul de joi.
10:20
Craiova ne duce peste Ungaria Grație victoriei Universității, România urcă pe un loc care care să-i permită să sară un tur în Champions League # Golazo.ro
Cehia va avea la vară echipă direct pe tabloul principal din Champion League. Pe ce loc e România în punctajul sezonului actual și care sunt cele două țări revelație, mai jos.
10:10
„O rușine pentru fotbalul românesc” A dat de pământ cu FCSB după înfrângerea cu Steaua Roșie: „El e Oscarul prostiilor” # Golazo.ro
Steaua Roșie - FCSB 1-0. Emil Grădinescu, comentator al meciului la Prima Sport, i-a pus la zid pe jucătorii campioanei după o nouă înfrângere în Europa League.
Acum 6 ore
09:40
„Doarme pe el!” VIDEO: Vali Crețu, atac fără menajamente la adresa unui coechipier după eșecul cu Steaua Roșie Belgrad # Golazo.ro
Steaua Roșie - FCSB 1-0. Valentin Crețu (36 de ani), fundașul campioanei, l-a criticat dur pe Siyabonga Ngezana (28 de ani) pentru greșelile comise în meciul de la Belgrad.
09:10
Haos la Strasbourg FOTO. Fanii lui Crystal Palace au vandalizat o cafenea și au fost escortați de forțele de ordine # Golazo.ro
Un grup de fani ai celor de la Crystal Palace au vandalizat o cafenea din orașul Strasbourg.
09:00
„E umilitor” Mihai Stoica nu-și poate explica căderea drastică a FCSB: „Nu-mi doresc decât să se termine 2025” # Golazo.ro
Steaua Roșie - FCSB 1-0. Mihai Stoica (60 de ani) a tras câteva concluzii dure la finalul partidei de la Belgrad.
Acum 12 ore
01:20
„Ne-am bătut singuri” Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc” # Golazo.ro
Steaua Roșie Belgrad - FCSB 1-0. Risto Radunovic (33 de ani), fundașul campioanei României a criticat dur evoluția de pe „Rajko Mitic”.
01:10
„Bîrligea, atacant penibil” „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc” # Golazo.ro
Steaua Roșie Belgrad - FCSB 1-0. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul „roș-albaștrilor” și-a pus cenușă în cap pentru forma slabă din acest sezon.
01:00
FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliști campioanei! # Golazo.ro
Adrian Șut, căpitanul de pe final al celor de la FCSB, nu și-a ascuns frustrarea după eșecul cu 0-1 în fața Stelei Roșii.
01:00
Charalambous, fără menajamente Reacție dură, după înfrângerea cu Steaua Roșie: „Cel mai slab meci de când sunt eu aici” # Golazo.ro
STEAUA ROȘIE - FCSB 1-0. Elias Charalambous (45 de ani), tehnicianul campioanei, a vorbit despre evoluția modestă a echipei sale în partida de la Belgrad.
Acum 24 ore
00:50
Haos total la FCSB Patronul campioanei nu-și mai poate explica, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță” # Golazo.ro
Steaua Roșie - FCSB 1-0. Gigi Becali (67 de ani) a oferit primele reacții după eșecul de la Belgrad.
00:40
„Nu-mi explic ce s-a întâmplat” Darius Olaru, dărâmat după înfrângerea de la Belgrad: „Am fost doar la 10% din cât putem” # Golazo.ro
STEAUA ROȘIE BELGRAD - FCSB 1-0. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul campioanei, a vorbit despre cele întâmplate pe Marakana, la Belgrad.
00:20
Accidentare terifiantă Momente de panică la Rayo Vallecano, în meciul cu Slovan. Andrei Rațiu l-a înlocuit pe Ivan Balliu după doar 32 de minute # Golazo.ro
Ivan Balliu (33 de ani), fundașul celor de la Rayo Vallecano, a suferit o accidentare groaznică în partida cu Slovan Bratislava, scor 2-1 pentru campioana Slovaciei.
00:10
Campioana dispărută FCSB s -a prăbușit, la Belgrad, cu Steaua Roșie » 5 concluzii de la masa presei după rușinea de pe Marakana # Golazo.ro
FCSB a pierdut cu Steaua Roșie, 0-1, într-un meci în care campioana României a avut superioritate numerică mai bine de o oră
00:00
Defensiva FCSB, KO FOTO. Steaua Roșie Belgrad a marcat în inferioritate. Cum a înscris Bruno Duarte # Golazo.ro
Steaua Roșie Belgrad - FCSB. Bruno Duarte (29 de ani), fotbalistul gazdelor, a deschis scorul după un șir întreg de greșeli ale apărării „roș-albaștrilor”.
27 noiembrie 2025
23:50
„Nu e doar o imagine” Cei mai importanți oameni de la Dinamo, prezență-surpriză: „E un semn!” # Golazo.ro
Dinamoviștii au participat joi seară la gala caritabilă „Timp pentru bine”, iar Florentin Petre (49 de ani) a avut un mesaj special de la eveniment
23:40
Bîrligea, „transferat” la Craiova FOTO: Ce a apărut pe grafica TV la finalul partidei cu Mainz, din Conference League # Golazo.ro
U Craiova - Mainz 1-0. Oltenii au obținut o victorie foarte importantă în runda #5 din faza principală a Conference League.
23:10
Îl apără pe Baiaram Sorin Cârțu îi critică pe arbitri, după U Craiova - Mainz 1-0: „A contat în schimbarea lui” # Golazo.ro
U Craiova - Mainz 1-0. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele de onoare al oltenilor, a criticat deciziile „centralului” Dario Bel.
22:50
„Roșu” pe Marakana FOTO. Steaua Roșie Belgrad, în inferioritate din minutul 27 » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
STEAUA ROȘIE - FCSB. Franklin Tebo Uchenna (25 de ani), fundașul campioanei Serbiei, a fost eliminat în prima repriză a meciului de pe „Marakana”, după un fault asupra lui Darius Olaru (27 de ani).
22:40
„Eram sigur că voi marca” Assad Al-Hamlawi, după victoria cu Mainz: „Sunt foarte fericit ” + Ce spune Nicușor Bancu # Golazo.ro
U CRAIOVA - MAINZ 1-0. Assad Al-Hamlawi (25 de ani) și Nicușor Bancu (33 de ani) au vorbit despre victoria obținută de olteni în etapa #4 din Conference League.
22:40
Coelho, emoționat Antrenorul Universității Craiova, despre victoria uriașă în fața lui Mainz: „A fost un mix” + De ce l-a schimbat pe Baiaram # Golazo.ro
U Craiova - Mainz 1-0. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, și-a felicitat jucătorii la finalul partidei.
22:30
Orthodox Brothers Mesaj special trimis de ultrașii de la Steaua Roșie: scenografie pentru România și răspunsul aplaudat de tot stadionul # Golazo.ro
STEAUA ROȘIE - FCSB. Peste 20.000 de fani au venit pe Marakana din Belgrad să vadă meciul.
21:50
Ce se întâmplă cu Arne Slot Băgat în ședință de conducerea lui Liverpool: „Lovitură după lovitură” # Golazo.ro
Arne Slot (47 de ani), antrenorul „cormoranilor”, a fost băgat în ședință de conducerea echipei, după eșecul cu PSV 1-4.
21:50
Petiție împotriva „Ordinului Novak” Deputatul Ionuț Stroe, apel către cluburi și președintele Nicușor Dan: „Reexaminare sau sesizarea Curții Constituționale” # Golazo.ro
Ionuț Stroe, deputat PNL, a formulat o petiție adresată președintelui Nicușor Dan, în privința „Ordinului Novak”.
21:30
Neymar, al 2-lea cel mai slab sezon din carieră Brazilianul a înregistrat un bilanț dezastruos de la revenirea la Santos # Golazo.ro
Neymar (33 de ani), jucătorul lui Santos, traversează o perioadă dificilă, după ce s-a accidentat în partida Santos - Mirassol, scor 1-1.
21:10
Galben stupid încasat de Baiaram FOTO: Atacantul Craiovei, avertizat imediat după fluierul final al primei reprize » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
U Craiova - Mainz. Ștefan Baiaram (22 de ani), atacantul oltenilor, a văzut cartonașul galben la finalul primei reprize de pe „Ion Oblemenco”.
20:50
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul Craiova - Mainz + Primul diagnostic # Golazo.ro
U Craiova - Mainz. Robin Zentner (31 de ani), portarul germanilor, s-a accidentat după doar 21 de minute și a fost înlocuit.Goalkeeperul de rezevă al echipei lui Bo Henriksen are cifre dezastruoase în acest sezon.
20:30
Schimbă naționala? Exclus din planurile lui Tuchel, Greenwood a fost contactat de o altă reprezentativă » Jucătorii nu-l vor! # Golazo.ro
Mason Greenwoord (24 de ani) și-ar dori să revină la naționala Angliei, însă atacantul nu intră în planurile lui Thomas Tuchel pentru CM 2026.
20:10
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are # Golazo.ro
Manchester City a intrat în cursa pentru semnătura mijlocașului de la Elche, Rodrigo Mendoza (20 de ani).
19:50
Alertă în Franța Platforma Federației, ținta unui uriaș atac cibernetic » Datele mai multor jucători au fost furate # Golazo.ro
Federația Franceză de Fotbal (FFF) a fost ținta unui atac cibernetic, iar datele mai multor fotbaliști au intrat în posesia atacatorilor.
19:40
Noi probleme pentru Barcelona Un titular s-a accidentat la antrenament, după meciul cu Chelsea 0-3 » Cât va lipsi # Golazo.ro
Fermin Lopez (22 de ani), mijlocașul celor de la FC Barcelona, s-a accidentat în timpul antrenamentului de astăzi.
19:40
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat” # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a devenit acționar al WOW FC, una dintre cele mai importante organizații de MMA din lume.
19:30
Trafic, proteste și mult gri Reportaj din Belgrad după un an de proteste ale studenților într-un oraș blocat în trecut și sugrumat de trafic și corupție # Golazo.ro
Reportaj din Belgrad după un an de proteste ale studenților într-un oraș blocat în trecut și sugrumat de trafic și corupție
19:20
„Avem nevoie de un meci bun” Gâlcă, înainte de partida cu Csikszereda: „Trebuie să demonstrăm” + Ce spune despre Nicolae Stanciu # Golazo.ro
Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul de la Rapid, a prefațat duelul cu Csikszereda din etapa #18 a Ligii 1.
19:10
Koljic, motivat Atacantul de la Rapid vrea performanță: „Anul ăsta trebuie să aducem ceva pe Giulești” # Golazo.ro
Elvir Koljic (30 de ani) a prefațat partida cu Csikszereda, din etapa #18 a Ligii 1.
19:00
Dopate din cauza terenului! Motivul șocant pentru care au fost depistate pozitiv: ”Asta arată cât de vulnerabili sunt sportivii” # Golazo.ro
Caz uluitor în Norvegia. Opt jucătoare de fotbal au ieșit pozitiv la controlul doping după un meci din campionatul local
18:40
Djokovic președinte? Un impresar sârb e convins că Nole îl poate învinge pe Aleksandar Vucic: „Dacă va candida, cred sincer că va câștiga” # Golazo.ro
Zvonko Milojkovic a relatat pentru GOLAZO.ro tensiunile politice din Serbia. Impresarul crede că Novak Djokovic (40 de ani), fostul lider ATP, ar putea candida la președinție.
18:40
Lautaro, gest fără dubii Reacția căpitanului de la Inter după ce a fost schimbat de Chivu: „Războinic latin” # Golazo.ro
Inter a pierdut în prelungiri cu Atletico Madrid, prima înfrângere în grupa XXL a Ligii Campionilor în acest sezon.
18:20
„Am jucat gratis la Barcelona” Szczesny dezvăluie problemele medicale cu care se confruntă din 2018 încoace: „M-am săturat” # Golazo.ro
Wojciech Szczesny (35 de ani), portarul veteran al Barcelonei, a venit cu o serie de dezvăluiri despre problemele cu care se confruntă la antrenamente, de 17 ani încoace.
18:10
Contestă deciziile lui Chivu Julio Cesar nu a înțeles strategia lui Inter: „Antrenorul să ne explice asta” # Golazo.ro
Julio Cesar (46 de ani), fost portar al lui Inter, a vorbit despre schimbările făcute de Cristi Chivu (45 de ani) în înfrângerea cu Atletico Madrid, scor 1-2.
18:00
„Asta e o întrebare proastă” Mbappe, enervat de un reporter, după cele 4 goluri reușite în Olympiacos - Real Madrid + Recordul atins # Golazo.ro
Olympiacos - Real Madrid 4-3. Kylian Mbappe (26 de ani), atacantul „galacticilor” a „taxat” un reporter pentru o întrebare de la sfârșitul meciului.
17:50
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB! În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie # Golazo.ro
Ce s-a întâmplat în 2002? A fost ultimul an în care Steaua a fost Steaua, după care a apărut FCSB. Atunci, locul în Europa era unul rușinos, cel mai slab all-time
