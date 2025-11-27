FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliști campioanei!
Adrian Șut, căpitanul de pe final al celor de la FCSB, nu și-a ascuns frustrarea după eșecul cu 0-1 în fața Stelei Roșii.
Acum 30 minute
01:20
„Ne-am bătut singuri” Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc” # Golazo.ro
Steaua Roșie Belgrad - FCSB 1-0. Risto Radunovic (33 de ani), fundașul campioanei României a criticat dur evoluția de pe „Rajko Mitic”.
Acum o oră
01:10
„Bîrligea, atacant penibil” „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc” # Golazo.ro
Steaua Roșie Belgrad - FCSB 1-0. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul „roș-albaștrilor” și-a pus cenușă în cap pentru forma slabă din acest sezon.
01:00
FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliști campioanei!
Adrian Șut, căpitanul de pe final al celor de la FCSB, nu și-a ascuns frustrarea după eșecul cu 0-1 în fața Stelei Roșii.
01:00
Charalambous, fără menajamente Reacție dură, după înfrângerea cu Steaua Roșie: „Cel mai slab meci de când sunt eu aici” # Golazo.ro
STEAUA ROȘIE - FCSB 1-0. Elias Charalambous (45 de ani), tehnicianul campioanei, a vorbit despre evoluția modestă a echipei sale în partida de la Belgrad.
00:50
Haos total la FCSB Patronul campioanei nu-și mai poate explica, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță” # Golazo.ro
Steaua Roșie - FCSB 1-0. Gigi Becali (67 de ani) a oferit primele reacții după eșecul de la Belgrad.
Acum 2 ore
00:40
„Nu-mi explic ce s-a întâmplat” Darius Olaru, dărâmat după înfrângerea de la Belgrad: „Am fost doar la 10% din cât putem” # Golazo.ro
STEAUA ROȘIE BELGRAD - FCSB 1-0. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul campioanei, a vorbit despre cele întâmplate pe Marakana, la Belgrad.
00:20
Accidentare terifiantă Momente de panică la Rayo Vallecano, în meciul cu Slovan. Andrei Rațiu l-a înlocuit pe Ivan Balliu după doar 32 de minute # Golazo.ro
Ivan Balliu (33 de ani), fundașul celor de la Rayo Vallecano, a suferit o accidentare groaznică în partida cu Slovan Bratislava, scor 2-1 pentru campioana Slovaciei.
00:10
Campioana dispărută FCSB s -a prăbușit, la Belgrad, cu Steaua Roșie » 5 concluzii de la masa presei după rușinea de pe Marakana # Golazo.ro
FCSB a pierdut cu Steaua Roșie, 0-1, într-un meci în care campioana României a avut superioritate numerică mai bine de o oră
00:00
Defensiva FCSB, KO FOTO. Steaua Roșie Belgrad a marcat în inferioritate. Cum a înscris Bruno Duarte # Golazo.ro
Steaua Roșie Belgrad - FCSB. Bruno Duarte (29 de ani), fotbalistul gazdelor, a deschis scorul după un șir întreg de greșeli ale apărării „roș-albaștrilor”.
27 noiembrie 2025
23:50
„Nu e doar o imagine” Cei mai importanți oameni de la Dinamo, prezență-surpriză: „E un semn!” # Golazo.ro
Dinamoviștii au participat joi seară la gala caritabilă „Timp pentru bine”, iar Florentin Petre (49 de ani) a avut un mesaj special de la eveniment
Acum 4 ore
23:40
Bîrligea, „transferat” la Craiova FOTO: Ce a apărut pe grafica TV la finalul partidei cu Mainz, din Conference League # Golazo.ro
U Craiova - Mainz 1-0. Oltenii au obținut o victorie foarte importantă în runda #5 din faza principală a Conference League.
23:10
Îl apără pe Baiaram Sorin Cârțu îi critică pe arbitri, după U Craiova - Mainz 1-0: „A contat în schimbarea lui” # Golazo.ro
U Craiova - Mainz 1-0. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele de onoare al oltenilor, a criticat deciziile „centralului” Dario Bel.
22:50
„Roșu” pe Marakana FOTO. Steaua Roșie Belgrad, în inferioritate din minutul 27 » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
STEAUA ROȘIE - FCSB. Franklin Tebo Uchenna (25 de ani), fundașul campioanei Serbiei, a fost eliminat în prima repriză a meciului de pe „Marakana”, după un fault asupra lui Darius Olaru (27 de ani).
22:40
„Eram sigur că voi marca” Assad Al-Hamlawi, după victoria cu Mainz: „Sunt foarte fericit ” + Ce spune Nicușor Bancu # Golazo.ro
U CRAIOVA - MAINZ 1-0. Assad Al-Hamlawi (25 de ani) și Nicușor Bancu (33 de ani) au vorbit despre victoria obținută de olteni în etapa #4 din Conference League.
22:40
Coelho, emoționat Antrenorul Universității Craiova, despre victoria uriașă în fața lui Mainz: „A fost un mix” + De ce l-a schimbat pe Baiaram # Golazo.ro
U Craiova - Mainz 1-0. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, și-a felicitat jucătorii la finalul partidei.
22:30
Orthodox Brothers Mesaj special trimis de ultrașii de la Steaua Roșie: scenografie pentru România și răspunsul aplaudat de tot stadionul # Golazo.ro
STEAUA ROȘIE - FCSB. Peste 20.000 de fani au venit pe Marakana din Belgrad să vadă meciul.
21:50
Ce se întâmplă cu Arne Slot Băgat în ședință de conducerea lui Liverpool: „Lovitură după lovitură” # Golazo.ro
Arne Slot (47 de ani), antrenorul „cormoranilor”, a fost băgat în ședință de conducerea echipei, după eșecul cu PSV 1-4.
21:50
Petiție împotriva „Ordinului Novak” Deputatul Ionuț Stroe, apel către cluburi și președintele Nicușor Dan: „Reexaminare sau sesizarea Curții Constituționale” # Golazo.ro
Ionuț Stroe, deputat PNL, a formulat o petiție adresată președintelui Nicușor Dan, în privința „Ordinului Novak”.
Acum 6 ore
21:30
Neymar, al 2-lea cel mai slab sezon din carieră Brazilianul a înregistrat un bilanț dezastruos de la revenirea la Santos # Golazo.ro
Neymar (33 de ani), jucătorul lui Santos, traversează o perioadă dificilă, după ce s-a accidentat în partida Santos - Mirassol, scor 1-1.
21:10
Galben stupid încasat de Baiaram FOTO: Atacantul Craiovei, avertizat imediat după fluierul final al primei reprize » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
U Craiova - Mainz. Ștefan Baiaram (22 de ani), atacantul oltenilor, a văzut cartonașul galben la finalul primei reprize de pe „Ion Oblemenco”.
20:50
A rezistat doar 21 de minute! FOTO. Accidentare ciudată în meciul Craiova - Mainz + Primul diagnostic # Golazo.ro
U Craiova - Mainz. Robin Zentner (31 de ani), portarul germanilor, s-a accidentat după doar 21 de minute și a fost înlocuit.Goalkeeperul de rezevă al echipei lui Bo Henriksen are cifre dezastruoase în acest sezon.
20:30
Schimbă naționala? Exclus din planurile lui Tuchel, Greenwood a fost contactat de o altă reprezentativă » Jucătorii nu-l vor! # Golazo.ro
Mason Greenwoord (24 de ani) și-ar dori să revină la naționala Angliei, însă atacantul nu intră în planurile lui Thomas Tuchel pentru CM 2026.
20:10
Dorit în Premier League Granzii din Anglia au pus ochii pe jucătorul comparat cu Pedri » Ce clauză de reziliere are # Golazo.ro
Manchester City a intrat în cursa pentru semnătura mijlocașului de la Elche, Rodrigo Mendoza (20 de ani).
19:50
Alertă în Franța Platforma Federației, ținta unui uriaș atac cibernetic » Datele mai multor jucători au fost furate # Golazo.ro
Federația Franceză de Fotbal (FFF) a fost ținta unui atac cibernetic, iar datele mai multor fotbaliști au intrat în posesia atacatorilor.
Acum 8 ore
19:40
Noi probleme pentru Barcelona Un titular s-a accidentat la antrenament, după meciul cu Chelsea 0-3 » Cât va lipsi # Golazo.ro
Fermin Lopez (22 de ani), mijlocașul celor de la FC Barcelona, s-a accidentat în timpul antrenamentului de astăzi.
19:40
Cristiano Ronaldo, acționar în MMA Implicat în una dintre cele mai importante organizații din lume: „Valori în care cred cu adevărat” # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a devenit acționar al WOW FC, una dintre cele mai importante organizații de MMA din lume.
19:30
Trafic, proteste și mult gri Reportaj din Belgrad după un an de proteste ale studenților într-un oraș blocat în trecut și sugrumat de trafic și corupție # Golazo.ro
Reportaj din Belgrad după un an de proteste ale studenților într-un oraș blocat în trecut și sugrumat de trafic și corupție
19:20
„Avem nevoie de un meci bun” Gâlcă, înainte de partida cu Csikszereda: „Trebuie să demonstrăm” + Ce spune despre Nicolae Stanciu # Golazo.ro
Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul de la Rapid, a prefațat duelul cu Csikszereda din etapa #18 a Ligii 1.
19:10
Koljic, motivat Atacantul de la Rapid vrea performanță: „Anul ăsta trebuie să aducem ceva pe Giulești” # Golazo.ro
Elvir Koljic (30 de ani) a prefațat partida cu Csikszereda, din etapa #18 a Ligii 1.
19:00
Dopate din cauza terenului! Motivul șocant pentru care au fost depistate pozitiv: ”Asta arată cât de vulnerabili sunt sportivii” # Golazo.ro
Caz uluitor în Norvegia. Opt jucătoare de fotbal au ieșit pozitiv la controlul doping după un meci din campionatul local
18:40
Djokovic președinte? Un impresar sârb e convins că Nole îl poate învinge pe Aleksandar Vucic: „Dacă va candida, cred sincer că va câștiga” # Golazo.ro
Zvonko Milojkovic a relatat pentru GOLAZO.ro tensiunile politice din Serbia. Impresarul crede că Novak Djokovic (40 de ani), fostul lider ATP, ar putea candida la președinție.
18:40
Lautaro, gest fără dubii Reacția căpitanului de la Inter după ce a fost schimbat de Chivu: „Războinic latin” # Golazo.ro
Inter a pierdut în prelungiri cu Atletico Madrid, prima înfrângere în grupa XXL a Ligii Campionilor în acest sezon.
18:20
„Am jucat gratis la Barcelona” Szczesny dezvăluie problemele medicale cu care se confruntă din 2018 încoace: „M-am săturat” # Golazo.ro
Wojciech Szczesny (35 de ani), portarul veteran al Barcelonei, a venit cu o serie de dezvăluiri despre problemele cu care se confruntă la antrenamente, de 17 ani încoace.
18:10
Contestă deciziile lui Chivu Julio Cesar nu a înțeles strategia lui Inter: „Antrenorul să ne explice asta” # Golazo.ro
Julio Cesar (46 de ani), fost portar al lui Inter, a vorbit despre schimbările făcute de Cristi Chivu (45 de ani) în înfrângerea cu Atletico Madrid, scor 1-2.
18:00
„Asta e o întrebare proastă” Mbappe, enervat de un reporter, după cele 4 goluri reușite în Olympiacos - Real Madrid + Recordul atins # Golazo.ro
Olympiacos - Real Madrid 4-3. Kylian Mbappe (26 de ani), atacantul „galacticilor” a „taxat” un reporter pentru o întrebare de la sfârșitul meciului.
17:50
Unde a rămas Steaua, unde a ajuns FCSB! În 2002, Steaua București ajunsese rău în Europa. Cum e azi FCSB, înaintea duelului cu Steaua Roșie # Golazo.ro
Ce s-a întâmplat în 2002? A fost ultimul an în care Steaua a fost Steaua, după care a apărut FCSB. Atunci, locul în Europa era unul rușinos, cel mai slab all-time
Acum 12 ore
17:20
De ce e Arsenal peste toți! GOLAZO.ro decodifică secretele liderului din Premier și Champions League. Nu mai are punct slab! # Golazo.ro
Arsenal e cea mai performantă echipă a Angliei și a Europei în primele trei luni ale acestui sezon. Semne care arată că acesta poate fi sezonul său
17:00
„E de departe cel mai bun!” Capitolul la care Mircea Lucescu nu are egal, înainte de Turcia - România: „Excelează la asta” # Golazo.ro
Răzvan Raț (44 de ani) are doar cuvinte de laudă la adresa selecționerului României, Mircea Lucescu (80 de ani).
16:50
Cârțu cere mobilizare generală Oficialul de la U Craiova, înainte de meciul cu Mainz: „Toată lumea să uite de campionat!” # Golazo.ro
U CRAIOVA - MAINZ. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al oltenilor, a dezvăluit că ar fi mulțumit și cu un rezultat de egalitate.
16:50
„Lecția” de la Mediaș care l-a format pe Tuchel GOLAZO.ro a reconstituit noaptea agitată a antrenorului german, după ce Gaz Metan a eliminat Mainz, în 2011 # Golazo.ro
Noaptea în care Thomas Tuchel, actualul selecționer al Angliei, a transformat eșecul dureros suferit de Mainz cu Gaz Metan Mediaș într-o lecție definitorie pentru cariera sa.
16:40
„Vrei să fii dat afară cu Salah?” Arne Slot riscă demiterea la 6 luni după ce a cucerit Anglia cu Liverpool: „Are o decizie de luat” # Golazo.ro
Liverpool a câștigat titlul în Premier League în 2025, a investit aproape o jumătate de miliard în transferuri, iar acum e prăbușit
16:30
„Am făcut o alegere bună” Răzvan Marin, despre transferul în Grecia: „Sunt foarte mulțumit” » Mesaj de dragoste pentru Atena # Golazo.ro
Răzvan Marin a oferit detalii despre cum decurge viața lui de când a fost transferat de AEK Atena.
16:10
Ce se întâmplă cu Stanciu? Mâna dreaptă a lui Dan Șucu, noi detalii despre situația fotbalistului: „Nu putem să decidem în locul lui” # Golazo.ro
Răzvan Raț (44 de ani), consilierul sportiv al Consiliului de Administrație la Genoa, a vorbit despre situația lui Nicolae Stanciu (32 de ani).
16:00
Colegii mei Dan Udrea și Cristi Geambașu se arată surprinși că Nadia nu vorbește despre abuzurile din gimnastică, că fostele campioane nu iau poziție față de grozăviile care se întâmplă acolo. Mie mi se pare absolut firesc.
15:20
„Avem meciuri grele” Obiectivul României la Campionatul Mondial de handbal feminin: „Grupa nu arată bine” # Golazo.ro
Iulia Curea, antrenorul secund al naționalei României de handbal feminin, a vorbit despre obiectivul tricolorelor la Campionatul Mondial.
15:20
Se zguduie Oltenia! Câte bilete s-au vândut pentru meciul U Craiova - Mainz » O să fie o atmosferă fabuloasă # Golazo.ro
Câte bilete s-au vândut până acum pentru partida dintre Universitatea Craiova și Mainz, din runda #4 din Conference League, mai jos.
15:00
Schimbări majore la Aston Martin O legendă din Formula 1 a preluat conducerea echipei » Prima sa reacție # Golazo.ro
Adrian Newey, cel mai de succes designer de mașini din Formula 1, va fi noul director de la Aston Martin, înlocuindu-l pe Andy Cowell.
14:50
Naționala României de handbal feminin își face debutul la Campionatul Mondial, cu un duel împotriva selecționatei din Croația.
14:40
„E FCSB sau Steaua?” Presa din Serbia pune paie pe foc înainte de meciul de la Belgrad al campioanei: „Pentru cunoscătorii fotbalului e clar” # Golazo.ro
Jurnaliștii sârbi au scris despre conflictul FCSB - Steaua înainte de partida pe care campioana României o joacă la Belgrad.
14:20
Alibec, refuzat în Liga 1 Surpriza sezonului nu vrea să audă de atacantul de la FCSB: „N-ai ce să faci cu el. E vorba de atitudine!” # Golazo.ro
Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, a declarat că nu își dorește să-l transfere pe Denis Alibec de la FCSB.
