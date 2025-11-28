România riscă o criză a datoriei suverane, avertizează Consiliul Fiscal
Profit.ro, 28 noiembrie 2025 14:20
Economia țării noastre a înregistrat o evoluție nesustenabilă în ultimii ani, marcată de dinamica deficitului bugetar și a datoriei publice, care a ajuns la circa 59% din PIB în iulie 2025, de la 35% în 2019.
Acum 5 minute
14:50
Prețul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei ai muzeului Luvru a fost majorat cu 45% începând cu 2026.
Acum 30 minute
14:30
Startup-ul de inteligență artificială Harmonic, cu un român printre co-fondatori, devine unicorn # Profit.ro
Harmonic, startup-ul american de inteligență artificială fondat de Tudor Achim și miliardarul de origine bulgară Vlad Tenev acum 2 ani, a atras o finanțare de 120 milioane dolari, ridicând valoarea firmei la 1,45 miliarde dolari.
Acum o oră
14:20
14:20
Alibaba a lansat noii săi ochelari inteligenți alimentați de inteligență artificială, Quark AI Glasses, pe măsură ce gigantul tehnologic chinez își intensifică ofensiva pe segmentul de consum al AI, unde concurența devine tot mai puternică, transmite CNBC.
14:00
Impozitul minim controversat pe cifra de afaceri, spre eliminare. Discuție pe salariul minim # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România pentru a discuta despre măsuri care urmează să fie luate pentru mediul de afaceri.
Acum 2 ore
13:50
Președintele american, Donald Trump, a anunțat că intenționează ”să suspende definitiv imigrația din țările din lumea a treia”.
13:40
Cum se reinventează decorul de Crăciun în 2025: trei stiluri de design interior din colecțiile Actuel, gamă proprie Auchan # Profit.ro
În 2025, categoria home & deco de sezon trece tot mai mult din zona de „ornament ocazional” în zona de investiție atent gândită în confortul de acasă.
13:30
Val de fraude online prin AnyDesk. Românii dau „telecomandă” directă către telefonul sau laptopul lor # Profit.ro
Un nou val de înșelătorii extrem de periculoase ia amploare în România, iar specialiștii avertizează că riscul a crescut brusc în ultimele săptămâni.
13:30
Investiție românească în Ungaria. Gruia Stoica ridică o fabrică de vagoane de marfă alături de o companie din China # Profit.ro
Gruia Stoica, proprietarul Grampet–GFR, a semnat un acord de asociere cu CRRC Shandong pentru dezvoltarea unei fabrici noi de vagoane de marfă în Ungaria.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR a ajuns la 5,0906 lei, de la 5,0901 lei, curs înregistrat joi.
13:00
HORIZON CITY, un proiect rezidențial în valoare de 130 de milioane de euro, se conturează ca una dintre cele mai solide dezvoltări din zona Pipera, atât prin amploare, cât și prin direcția modernă pe care o imprimă noilor standarde rezidențiale din nord.
Acum 4 ore
12:50
Noi imagini sunt prezentate de pe șantierul secțiunii Autostrăzii A1 Margina - Holde, unde accesul este mai dificil din cauza vremii. Echipele UMB GRUP și Euro-Asfalt lucrează în continuare pe 11 fronturi active.
12:40
Ryanair are o nouă măsură controversată: închide serviciul anual de abonament, chiar de azi # Profit.ro
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair vine cu o nouă măsură controversată.
12:40
Tranzacția prin care Grupul Banca Transilvania preia BRD Pensii, anunțată anterior de Profit.ro, a fost finalizată.
12:30
Meteorologii au făcut publică prognoza până aproape de sfârșitul anului, inclusiv de Crăciun.
12:30
FOTO Bolojan, discuții cu IMM-urile despre eliminarea impozitului pe cifra de afaceri: Va fi o decizie în sprijinul companiilor # Profit.ro
La inițiativa reprezentanților IMM România, premierul Bolojan a avut, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanții Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (IMM România), prilej cu care au fost analizate aspecte care țin de stabilitatea regimului fiscal al microîntreprinderilor din România, accesul companiilor la finanțări, precum și despre aplicarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA).
12:30
Ministrul Economiei, Radu Miruță, va asigura interimatul la Apărare, în urma demisiei lui Moșteanu # Profit.ro
Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării Naționale, a anunțat că a demisionat din funcție, iar premierul Bolojan a precizat că ministrul Economiei, Radu Miruță, va asigura interimatul Apărare, în urma demisie lui Moșteanu
12:20
Mulți cumpărători iau credit doar pentru verificarea imobilului inainte de a-l achizitiona. Avocatul poate face analiza mai rapid și fără costuri bancare # Profit.ro
Ce e mai sigur și eficient - verificarea unui imobil înainte de achiziție de către bancă, prin accesarea unui credit, sau apelarea la un avocat specializat?
12:20
Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării Naționale, a anunțat că a demisionat din funcție.
12:10
Germania vrea o relaxare a interdicției UE privind vânzarea de automobile cu motoare pe combustie din 2035 # Profit.ro
Germania insistă pentru o relaxare a interdicției planificate de Uniunea Europeană privind comercializarea autoturismelor noi echipate cu motoare cu ardere internă începând cu 2035.
12:00
FOTO Lidl, acțiune inedită în România - donează 1 leu la fiecare kilogram de portocale pentru primul depozit propriu din Rețeaua Băncilor pentru Alimente # Profit.ro
Lidl România desfășoară o nouă inițiativă de susținere a Rețelei Băncilor pentru Alimente.
11:40
Bolt reacționează la protestul declanțat de șoferii de pe platforma sa, la Oradea. Protestul a fost inițiat într-un context în care, la acest moment, cum a anunțat Profit.ro, șoferii Uber și Bolt încearcă să se mobilizeze pe rețelele sociale pentru a declanșa o serie de acțiuni de protest, care să fie marcate chiar de oprirea completă a activității - VEZI MAI JOS
11:40
AnimaWings anunță reduceri substanțiale pentru zboruri în sezonul de vară și toamnă 2026 # Profit.ro
Compania aeriană AnimaWings pune la dispoziția pasagerilor, până pe 29 noiembrie, bilete de avion cu reduceri de 50% la tariful de bază pentru zboruri în Europa și Orientul Mijlociu, către unele dintre cele mai dorite destinații de city break, business și spre cele mai căutate insule de vacanță în 2026.
11:20
Blițul montat pe aparat poate arăta natural dacă îl direcționezi corect și îl dozezi fin.
11:20
Prospecțiuni București își adâncește pierderea la 9 luni. Cum explică societatea această dinamică # Profit.ro
După ce avea deja o pierdere de peste 10 milioane lei la S1, Prospecțiuni adaugă un nou trimestru cu rezultat negativ.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, și furnizor pentru un milion de clienți, a anunțat că oferta de Black Friday pentru casnici va fi prelungită, chiar dacă traversează cel mai secetos an din istorie, anunță directorul general al Hidroelectrica, Bogdan Badea.
11:00
Viktor Orban se va întâlni azi la Moscova cu Vladimir Putin pentru a discuta despre aprovizionarea cu țiței și gaze a Ungariei, precum și despre eforturile de pace privind Ucraina.
Acum 6 ore
10:50
Smartphone-urile care încearcă să ofere o parte din funcțiile vârfurilor de gamă la prețuri mai mici vor putea folosi în curând chipset-ul Snapdragon 8 Gen 5.
10:50
Pompierii din Hong Kong au încheiat operațiunile de luptă împotriva incendiului care a devastat un complex rezidențial, soldat cu 128 de morți, cel mai grav incendiu în oraș din 1948 încoace, anunță Guvernul local, relatează AFP.
10:40
Compania care operează lanțul de farmacii Ropharma afișează pentru primele 9 luni din 2025 o majorare semnificativă a business-ului, însă a adăugat foarte puțin la nivelul profitabilității în ultimele 2 trimestre.
10:40
Exporturile de gaze naturale lichefiate ale SUA urmează să atingă un nivel record în această lună.
10:30
Descurajați de performanțele slabe obținute de Apple și Samsung pe această nișă, producătorii chinezi nu vor mai investi în dezvoltarea smartphone-urilor subțiri.
10:30
Percheziții la șeful de cabinet al lui Volodimir Zelenski în cel mai mare caz de corupție din Ucraina # Profit.ro
Biroul Național Anticorupție efectuează percheziții în biroul șefului de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, informează Kyiv Independent.
10:20
ULTIMA ORĂ România pregătește scoaterea rușilor de la Lukoil din Marea Neagră, din concesiunea offshore de gaze naturale Trident, la care sunt parteneri cu Romgaz # Profit.ro
Statul român pregătește eliminarea juridică a gigantului petrolier rus Lukoil din concesiunea offshore de gaze naturale Trident din Marea Neagră, la care acesta este partener cu compania românească de stat Romgaz, din cauza sancțiunilor dure impuse de Statele Unite celor de la Lukoil, care intră în vigoare din 13 decembrie, timpul fiind prea scurt pentru a fi găsit până atunci un cumpărător care să preia participația la Trident a rușilor.
10:10
Longevitatea nu mai este doar un subiect social. Este o decizie strategică. Dezbatere la “Academia de Guvernanță”, astăzi de la ora 20:00, pe Prima News # Profit.ro
Săptămâna aceasta, Academia de Guvernanță aduce în prim-plan o întrebare pe care boardurile nu își mai permit să o ignore: ce înseamnă, cu adevărat, longevitatea pentru leadership, crearea de valoare și guvernanța pe termen lung?
10:10
Compania Grup Șerban Holding, care în aceste zile a inaugurat o fermă în județul Bacău, investiție de 11,5 milioane euro, a realizat în primele 3 trimestre o cifră de afaceri de 331,67 milioane lei, cu 14,81% mai mică decât cea de 389,33 milioane lei din perioada similară a anului trecut și în același timp și-a diminuat câștigul pretaxare EBITDA cu 18,87%, la 46,82 milioane lei, de la 57,71 milioane lei.
10:10
ULTIMA ORĂ Marian Vanghelie, executat silit de ANAF. Confiscări de peste 13,7 milioane lei și măsuri extinse asupra bunurilor # Profit.ro
ANAF a inițiat procedurile de executare silitǎ ca urmare a deciziei definitive pronunțate de instanță.
09:50
La doar o săptămână după lansarea noului model Gemini 3, Google anunță restricționarea accesului pentru utilizatorii care îl folosesc fără să plătească abonament.
09:30
Urban.ro - Macaulay Culkin își prezintă ideile pentru o continuare ,,Singur acasă" în care preia rolul tatălui # Profit.ro
Macaulay Culkin, ajuns la 45 de ani, spune că nu este ,,complet alergic" la ideea unui nou film "Singur acasă" și are și câteva idei despre cum s-ar putea desfășura povestea dintr-o potențială continuare a francizei.
09:20
Casalux.ro - Ghid pentru cumpărătorii de locuințe: ce trebuie să știi pentru o achiziție fără probleme # Profit.ro
Să cumperi o locuință a devenit una dintre cele mai importante decizii pentru familiile și tinerii din România.
09:10
Vinul zilei: o Fetească Neagră plină de energie, forță și eleganță, perfectă pentru iubitorii de vinuri expresive # Profit.ro
Bacanta Fetească Neagră 2021, vinul de astăzi, este un roșu intens și condimentat, care îmbină caracterul autentic românesc cu rafinamentul unui vin de colecție.
Acum 8 ore
08:50
O bucătărie mică poate deveni surprinzător de funcțională și plăcută dacă este amenajată cu atenție.
08:30
De ce evită chinezii cuptorul cu microunde?
08:20
Nu este o glumă și nici o exagerare. Așa-numitele dog day schools sau „școli de zi pentru câini” devin o normalitate în marile orașe canadiene, oferind animalelor de companie o alternativă la singurătatea din apartament.
08:10
Termenul „taxă pe apa de ploaie” revine frecvent în discuțiile publice, mai ales în perioadele cu precipitații intense.
08:10
Mai știți cum arăta orașul vostru la începutul anilor ’90? Vă amintiți când a apărut primul mall? Poate că transformarea României este mai evidentă de fiecare dată când ne întoarcem dintr-o călătorie. Sau din feedback-ul străinilor, surprinși în mod plăcut ori de câte ori vin în țară și o regăsesc mai modernă decât ni se pare nouă. Evoluția este evidentă și îmbracă multe forme. O evoluție care a fost posibilă prin investiții susținute, viziune și dorința de a face proiecte pentru oameni și orașe mai prietenoase.
08:00
Ca soluție în fața îmbătrânirii populației, mai mult de jumătate dintre statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică intenționează să crească vârsta de pensionare.
07:50
Noile vedete ale pieței de mașini electrice din Europa, de la Skoda și Renault, au depășit Tesla Model Y # Profit.ro
Cel mai probabil, pentru Tesla Model Y și Model 3 anul 2025 va fi ultimul în care au reușit să domine vânzările de automobile electrice. Ambele au înregistrat scăderi din ce în ce mai mari iar în acest moment nu mai puțin de șapte modele cu baterii produse în Europa au vânzări mai bune.
07:40
Producătorul Doncafé și Amigo urcă afacerile în România. Creșterea prețurilor a compensat declinul volumelor # Profit.ro
Strauss România, cel mai important producător local de cafea, deținătorul mărcilor Doncafé și Amigo, controlat de grupul israelian omonim, și-a majorat vânzările cu peste o cincime în primele nouă luni raportat la perioada similară a anului trecut, prețurile de vânzare mai mari compensând scăderea volumelor.
