Cum fotografiezi cu bliț, astfel încât subiectul să arate natural
Profit.ro, 28 noiembrie 2025 11:20
Blițul montat pe aparat poate arăta natural dacă îl direcționezi corect și îl dozezi fin.
• • •
Acum 5 minute
11:40
Bolt reacționează la protestul declanțat de șoferii de pe platforma sa, la Oradea. Protestul a fost inițiat într-un context în care, la acest moment, cum a anunțat Profit.ro, șoferii Uber și Bolt încearcă să se mobilizeze pe rețelele sociale pentru a declanșa o serie de acțiuni de protest, care să fie marcate chiar de oprirea completă a activității - VEZI MAI JOS
11:40
AnimaWings anunță reduceri substanțiale pentru zboruri în sezonul de vară și toamnă 2026 # Profit.ro
Compania aeriană AnimaWings pune la dispoziția pasagerilor, până pe 29 noiembrie, bilete de avion cu reduceri de 50% la tariful de bază pentru zboruri în Europa și Orientul Mijlociu, către unele dintre cele mai dorite destinații de city break, business și spre cele mai căutate insule de vacanță în 2026.
Acum 30 minute
11:20
11:20
Prospecțiuni București își adâncește pierderea la 9 luni. Cum explică societatea această dinamică # Profit.ro
După ce avea deja o pierdere de peste 10 milioane lei la S1, Prospecțiuni adaugă un nou trimestru cu rezultat negativ.
Acum o oră
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, și furnizor pentru un milion de clienți, a anunțat că oferta de Black Friday pentru casnici va fi prelungită, chiar dacă traversează cel mai secetos an din istorie, anunță directorul general al Hidroelectrica, Bogdan Badea.
11:00
Viktor Orban se va întâlni azi la Moscova cu Vladimir Putin pentru a discuta despre aprovizionarea cu țiței și gaze a Ungariei, precum și despre eforturile de pace privind Ucraina.
10:50
Smartphone-urile care încearcă să ofere o parte din funcțiile vârfurilor de gamă la prețuri mai mici vor putea folosi în curând chipset-ul Snapdragon 8 Gen 5.
10:50
Pompierii din Hong Kong au încheiat operațiunile de luptă împotriva incendiului care a devastat un complex rezidențial, soldat cu 128 de morți, cel mai grav incendiu în oraș din 1948 încoace, anunță Guvernul local, relatează AFP.
Acum 2 ore
10:40
Compania care operează lanțul de farmacii Ropharma afișează pentru primele 9 luni din 2025 o majorare semnificativă a business-ului, însă a adăugat foarte puțin la nivelul profitabilității în ultimele 2 trimestre.
10:40
Exporturile de gaze naturale lichefiate ale SUA urmează să atingă un nivel record în această lună.
10:30
Descurajați de performanțele slabe obținute de Apple și Samsung pe această nișă, producătorii chinezi nu vor mai investi în dezvoltarea smartphone-urilor subțiri.
10:30
Percheziții la șeful de cabinet al lui Volodimir Zelenski în cel mai mare caz de corupție din Ucraina # Profit.ro
Biroul Național Anticorupție efectuează percheziții în biroul șefului de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, informează Kyiv Independent.
10:20
ULTIMA ORĂ România pregătește scoaterea rușilor de la Lukoil din Marea Neagră, din concesiunea offshore de gaze naturale Trident, la care sunt parteneri cu Romgaz # Profit.ro
Statul român pregătește eliminarea juridică a gigantului petrolier rus Lukoil din concesiunea offshore de gaze naturale Trident din Marea Neagră, la care acesta este partener cu compania românească de stat Romgaz, din cauza sancțiunilor dure impuse de Statele Unite celor de la Lukoil, care intră în vigoare din 13 decembrie, timpul fiind prea scurt pentru a fi găsit până atunci un cumpărător care să preia participația la Trident a rușilor.
10:10
Longevitatea nu mai este doar un subiect social. Este o decizie strategică. Dezbatere la “Academia de Guvernanță”, astăzi de la ora 20:00, pe Prima News # Profit.ro
Săptămâna aceasta, Academia de Guvernanță aduce în prim-plan o întrebare pe care boardurile nu își mai permit să o ignore: ce înseamnă, cu adevărat, longevitatea pentru leadership, crearea de valoare și guvernanța pe termen lung?
10:10
Compania Grup Șerban Holding, care în aceste zile a inaugurat o fermă în județul Bacău, investiție de 11,5 milioane euro, a realizat în primele 3 trimestre o cifră de afaceri de 331,67 milioane lei, cu 14,81% mai mică decât cea de 389,33 milioane lei din perioada similară a anului trecut și în același timp și-a diminuat câștigul pretaxare EBITDA cu 18,87%, la 46,82 milioane lei, de la 57,71 milioane lei.
10:10
ULTIMA ORĂ Marian Vanghelie, executat silit de ANAF. Confiscări de peste 13,7 milioane lei și măsuri extinse asupra bunurilor # Profit.ro
ANAF a inițiat procedurile de executare silitǎ ca urmare a deciziei definitive pronunțate de instanță.
09:50
La doar o săptămână după lansarea noului model Gemini 3, Google anunță restricționarea accesului pentru utilizatorii care îl folosesc fără să plătească abonament.
Acum 4 ore
09:30
Urban.ro - Macaulay Culkin își prezintă ideile pentru o continuare ,,Singur acasă" în care preia rolul tatălui # Profit.ro
Macaulay Culkin, ajuns la 45 de ani, spune că nu este ,,complet alergic" la ideea unui nou film "Singur acasă" și are și câteva idei despre cum s-ar putea desfășura povestea dintr-o potențială continuare a francizei.
09:20
Casalux.ro - Ghid pentru cumpărătorii de locuințe: ce trebuie să știi pentru o achiziție fără probleme # Profit.ro
Să cumperi o locuință a devenit una dintre cele mai importante decizii pentru familiile și tinerii din România.
09:10
Vinul zilei: o Fetească Neagră plină de energie, forță și eleganță, perfectă pentru iubitorii de vinuri expresive # Profit.ro
Bacanta Fetească Neagră 2021, vinul de astăzi, este un roșu intens și condimentat, care îmbină caracterul autentic românesc cu rafinamentul unui vin de colecție.
08:50
O bucătărie mică poate deveni surprinzător de funcțională și plăcută dacă este amenajată cu atenție.
08:30
De ce evită chinezii cuptorul cu microunde?
08:20
Nu este o glumă și nici o exagerare. Așa-numitele dog day schools sau „școli de zi pentru câini” devin o normalitate în marile orașe canadiene, oferind animalelor de companie o alternativă la singurătatea din apartament.
08:10
Termenul „taxă pe apa de ploaie” revine frecvent în discuțiile publice, mai ales în perioadele cu precipitații intense.
08:10
Mai știți cum arăta orașul vostru la începutul anilor ’90? Vă amintiți când a apărut primul mall? Poate că transformarea României este mai evidentă de fiecare dată când ne întoarcem dintr-o călătorie. Sau din feedback-ul străinilor, surprinși în mod plăcut ori de câte ori vin în țară și o regăsesc mai modernă decât ni se pare nouă. Evoluția este evidentă și îmbracă multe forme. O evoluție care a fost posibilă prin investiții susținute, viziune și dorința de a face proiecte pentru oameni și orașe mai prietenoase.
08:00
Ca soluție în fața îmbătrânirii populației, mai mult de jumătate dintre statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică intenționează să crească vârsta de pensionare.
07:50
Noile vedete ale pieței de mașini electrice din Europa, de la Skoda și Renault, au depășit Tesla Model Y # Profit.ro
Cel mai probabil, pentru Tesla Model Y și Model 3 anul 2025 va fi ultimul în care au reușit să domine vânzările de automobile electrice. Ambele au înregistrat scăderi din ce în ce mai mari iar în acest moment nu mai puțin de șapte modele cu baterii produse în Europa au vânzări mai bune.
Acum 6 ore
07:40
Producătorul Doncafé și Amigo urcă afacerile în România. Creșterea prețurilor a compensat declinul volumelor # Profit.ro
Strauss România, cel mai important producător local de cafea, deținătorul mărcilor Doncafé și Amigo, controlat de grupul israelian omonim, și-a majorat vânzările cu peste o cincime în primele nouă luni raportat la perioada similară a anului trecut, prețurile de vânzare mai mari compensând scăderea volumelor.
07:40
Dotarea angajaților Inspecției Muncii cu telefoane și laptopuri mai așteaptă. Licitația a fost anulată DOCUMENT # Profit.ro
Inspecția Muncii a anulat o licitație pentru dotarea angajaților instituției cu 1.750 de laptopuri și 1.750 de telefoane inteligente cu argumentul că termenul de evaluare a ofertelor a fost depășit.
07:30
Se schimbă radical testele de impact EuroNCAP. Mașinile vor fi evaluate înainte, în timpul și după accident, în patru etape de siguranță, în loc de categoriile actuale # Profit.ro
Începând cu testele din 2026, EuroNCAP, organism independent specializat în evaluarea autovehiculelor vândute pe piața europeană din punct de vedere al siguranței, va schimba radical modul de testare și mai ales modul de punctare.
07:20
GRAFICE Încrederea în economia românească urcă de la minimele post-pandemice. Crește teama de șomaj # Profit.ro
Indicele de încredere în economia românească a înregistrat o ușoară revenire în noiembrie. Deși nu mai e la minimele de după anul de pandemie 2020, încrederea rămâne la un nivel care indică o contracție a economiei, pentru a șaptea lună la rând. Teama de șomaj a urcat la cel mai ridicat nivel de după 2020, relevă analiza Profit.ro.
07:10
Unde dai și unde crapă: Sancțiunile occidentale majorează dependența rafinăriilor chineze și indiene de petrolul rusesc, partenerii occidentali dând bir cu fugiții de frica efectelor secundare # Profit.ro
Rafinăriile indiene și chineze, cei mai mari consumatori de hidrocarburi ruse și, implicit, adevărata țintă a sancțiunilor occidentale, nu numai că nu și-au redus importurile din Rusia în urma impunerii acestora, ci și le-au majorat. Și nu din proprie inițiativă, ci fiind constrânse de exodul partenerilor lor occidentali, care au anulat multe contracte și livrări de teama sancțiunilor secundare, relevă analiza Profit.ro.
07:10
Livrările din portul Constanța către Ucraina - afectate, deși Kievul a renunțat la sancționarea acestuia. Interdicțiile SUA au crescut cererea de motorină din import în România, Serbia și Republica Moldova # Profit.ro
Importurile de motorină efectuate de Ucraina via România nu și-au revenit la nivelurile de dinaintea interzicerii de către guvernul ucrainean a livrărilor efectuate prin portul Constanța, în pofida renunțării la acestea începând cu luna noiembrie. O parte din traderii care utilizează terminalele din portul Constanța preferă să vândă pe alte piețe, printre care România, Serbia și Republica Moldova, care au fost afectate de sancțiunile impuse de SUA Lukoil și Gazprom Neft, relevă analiza Profit.ro.
06:40
Calul troian al mărcilor. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
00:50
EXCLUSIV SURPRIZĂ Familia Apreutese a preluat cel mai important laborator privat de diagnostic genetic din România # Profit.ro
Familia Simion și Loredana Apreutese, proprietara transportatorului de mărfuri International Alexander, a preluat Genetic Lab, primul și cel mai important laborator privat de diagnostic genetic din România, fondat în urmă cu 25 de ani de Lorand Savu, potrivit datelor Profit.ro.
00:50
EXCLUSIV Nouă mare fabrică în România. Producătorul italian Cors-Air, cu recorduri mondiale pentru altitudine și distanță în zboruri în tandem, va deschide o fabrică la Sibiu # Profit.ro
Constructorul italian de motoare destinate aparatelor de zbor sportiv Cors-Air va deschide o fabrică la Sibiu, pentru a putea răspunde cererii ridicate din piață, a transmis, pentru Profit.ro, Alberto Castelli, managerul general și proprietarul companiei.
00:50
ULTIMA ORĂ Fără artificii în București - Primăria Capitalei nu va mai utiliza artificii și va interzice folosirea lor. Evenimente cu artificii și petarde - doar cu avizul Primăriei și taxă de 500 lei/minut # Profit.ro
Primăria Capitalei se pregătește să interzică utilizarea artificiilor și petardelor pe raza municipiului, inclusiv în cadrul evenimentelor și festivitaților publice și private.
00:50
ULTIMA ORĂ Guvernul vrea să abroge prevederile bugetare privind banii alocați anul acesta compensării furnizorilor de energie, pentru costurile plafonării prețurilor finale # Profit.ro
Draftul celei de-a doua rectificări a bugetului de stat pe anul acesta stipulează abrogarea prevederilor cu privire la alocări de sume ministerelor Muncii și Energiei pentru plata compensațiilor cuvenite furnizorilor de energie și gaze în vederea acoperirea costurilor plafonării prețurilor finale la consumatori, atât din legea bugetară inițială pe 2025, adoptată în februarie, cât și de la prima rectificare, aprobată în prima zi a lunii trecute.
00:40
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ România tocmai a închis ″pe hârtie″ 200 MW de termocentrale pe cărbune # Profit.ro
Capacitatea totală de producție de energie electrică pe care România o poate activa tocmai a fost redusă formal cu 200 MW, în conformitate cu ceea ce au negociat autoritățile de la București cu Comisia Europeană pe această temă, potrivit infomațiilor obținute de Profit.ro.
00:40
EXCLUSIV FOTO Bookzone, cea mai mare librărie online din România, ia locul falimentarei Diverta. Deschide deja, astăzi, a doua librărie fizică în mall. Florin Enceanu, fondator: Break-even va fi atins în 2 ani # Profit.ro
Bookzone, cea mai mare librărie online din România, continuă extinderea în retailul fizic, după debutul din Plaza România. Compania deschide deja, astăzi, un al doilea magazin, în București Mall. Intrarea în retailul offline vine după închiderea librăriilor Diverta din ambele centre comerciale.
00:20
ING Bank își anunță clienții din România că operează noi schimbări la platforma Home'Bank.
27 noiembrie 2025
23:00
Săptămâna viitoare va fi semnat contractul de proiectare și de execuție pentru extinderea magistralei de metrou M4, cu 14 noi stații între Gara de Nord și Gara Progresul.
Acum 24 ore
22:10
Toyota își mărește interesul pe segmentul electric în Europa, prin parteneriate cu companii de energie pentru prețuri preferențiale # Profit.ro
Odată cu lansarea de noi modele electrice, producătorul japonez Toyota începe să devină un jucător important în regiune, pe acest segment și este nevoit să se preocupe și de rețeaua de încărcare.
21:50
Audi nu renunță la diesel: noi motoare TDI, în combinație cu tehnologia mild-hybrid, cu comportament asemănător motoarelor electrice # Profit.ro
Într-o perioadă în care motoarele diesel sunt pe cale de dispariție, fiind hulite de unii și adorate de alții care încep să le ducă lipsa, Audi este una dintre mărcile care nu renunță la acest tip de propulsie pe mașinile sale.
21:20
Ciocniri violentre au avut loc la Sofia, între manifestanți și poliție, în fața sediului Parlamentului Bulgar, înaintea adoptării Fondului Asigurărilor de Sănătate din bugetul de stat pe 2026 în Comisia Bugetului și Finanțelor, relatează Euronews.
21:20
Cea mai recentă generație a modelului Opel Astra se pregătește pentru un facelift.
20:50
Anta Sports Products, producător chinez de articole sportive, se numără printre companiile care analizează o posibilă preluare a brandului german Puma.
20:30
Președintele francez a anunțat introducerea serviciului militar voluntar, pe o durată de zece luni, începând cu vara anului viitor.
20:10
Un studiu clinic, lansat în premieră mondială, testează acum dacă o imunizare preventivă poate induce un răspuns imun capabil să identifice și să elimine precoce celulele pulmonare cu modificări tumorale, conturând o nouă strategie de prevenție pentru această boală cu mortalitate ridicată.
