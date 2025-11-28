Casa-gradina.ro - FOTO Bucătărie mică? Idei prin care faci spațiul să pară mai mare

08:10

Mai știți cum arăta orașul vostru la începutul anilor ’90? Vă amintiți când a apărut primul mall? Poate că transformarea României este mai evidentă de fiecare dată când ne întoarcem dintr-o călătorie. Sau din feedback-ul străinilor, surprinși în mod plăcut ori de câte ori vin în țară și o regăsesc mai modernă decât ni se pare nouă. Evoluția este evidentă și îmbracă multe forme. O evoluție care a fost posibilă prin investiții susținute, viziune și dorința de a face proiecte pentru oameni și orașe mai prietenoase.