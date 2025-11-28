Drumul Belșugului are autorizație de construire. Ciucu: „Propun să începem lucrările în martie. Nu vreau să deschid șantierul ca să-l arăt în campanie”

09:10

Aglomerația de ieri seară de pe peronul Victoriei, ar putea fi doar începutul unui scenariu mult mai dificil. Negocierile dintre sindicat și Metrorex sunt blocate, iar o gravă la metrou se prea poate să înceapă. […] Articolul FOTO | Să privim imaginea asta de la metrou, într-o zi obișnuită cum a fost cea de ieri. Acum, să ne imaginăm o grevă la metrou. Scenariu posibil, impas la negocierile CCM apare prima dată în B365.