Locomotivă nouă pregătită pentru CFR după ce a atins 160 km/h VIDEO&FOTO

Profit.ro, 28 noiembrie 2025 15:50
Acum 10 minute
16:20
VIDEO Guvernul a adoptat noul proiect al pensiilor magistraților, pentru angajarea răspunderii în Parlament. Tranziția spre pensionarea la 65 de ani, majorată la 15 ani. Cuantumul pensiei rămâne la cel mult 70% din salariu DOCUMENT # Profit.ro
Cuantumul pensiilor magistraților va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă. Totodată, perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, astfel că majorarea vârstei de pensionare se va realiza treptat, între 1 ianuarie 2026 și 31 decembrie 2041, conform noului proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților. Guvernul a adoptat proiectul azi, la termenul limită prevăzut în PNRR pentru această reformă, dar angajarea efectivă va avea loc săptămâna viitoare.
Acum 30 minute
16:10
Acțiunile Cris-Tim cresc a 3-a zi consecutiv. Cererea este robustă. Nici măcar reprezentanții consorțiului de intermediare nu știu cât a fost nivelul real de suprasubscriere pe tranșa de retail # Profit.ro
Volumele se reduc ușor pe titlurile Cris-Tim, dar susținerea la cumpărare este suficient de consistentă pentru a menține traiectoria ascendentă a cotației.
16:10
Noua centrală în cogenerare a Rompetrol de la Petromidia începe curând producția comercială # Profit.ro
Noua centrală în cogenerare a Rompetrol, cu putere instalată de 80 MW, care trebuia inițial să fie finalizată în vara lui 2023, începe curând producția comercială, atât prin generarea de energie electrică și abur industrial pentru operațiunile grupului de pe platforma Petromidia, cât și prin injecția de electricitate în sistemul energetic național (SEN).
16:00
Tribunalul Brașov l-a condamnat pe afaceristul Ioan Neculaie, fost patron al echipei de fotbal FC Brașov la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală.
Acum o oră
15:50
CFRva primi o nouă locomotivă modernizată prin PNRR.
15:50
Rețeaua de magazine Diana mai face un pas în parcursul său de dezvoltare, prin deschiderea unei noi unități, în localitatea Mătăsari, județul Gorj.
15:40
15:30
Acum 2 ore
15:20
Retailerul german Kaufland anunță în România că dublează valoarea garanției SGR.
15:10
Boeing va produce elicoptere de atac AH-64E Apache pentru mai mulți clienți internaționali, inclusiv 96 de unități destinate Forțelor Armate Poloneze.
15:10
Epopeea mult-întârziatei centrale de la Iernut continuă cu un nou termen. Romgaz angajează avocați pentru a se ″bate″ în instanțe cu Comisia Europeană și fostul constructor # Profit.ro
Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, totodată producător de energie electrică, vrea să angajeze avocați pentru procesul intentat împotriva Comisiei Europene în justiția UE, precum și pentru eventuale litigii cu societatea spaniolă de inginerie și construcții Duro Felguera, fostul antreprenor general de lucrări al proiectului mult-întârziatei centrale noi pe gaze de 430 MW de la Iernut.
14:50
Prețul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei ai muzeului Luvru a fost majorat cu 45% începând cu 2026.
14:30
Startup-ul de inteligență artificială Harmonic, cu un român printre co-fondatori, devine unicorn # Profit.ro
Harmonic, startup-ul american de inteligență artificială fondat de Tudor Achim și miliardarul de origine bulgară Vlad Tenev acum 2 ani, a atras o finanțare de 120 milioane dolari, ridicând valoarea firmei la 1,45 miliarde dolari.
Acum 4 ore
14:20
Economia țării noastre a înregistrat o evoluție nesustenabilă în ultimii ani, marcată de dinamica deficitului bugetar și a datoriei publice, care a ajuns la circa 59% din PIB în iulie 2025, de la 35% în 2019.
14:20
Alibaba a lansat noii săi ochelari inteligenți alimentați de inteligență artificială, Quark AI Glasses, pe măsură ce gigantul tehnologic chinez își intensifică ofensiva pe segmentul de consum al AI, unde concurența devine tot mai puternică, transmite CNBC.
14:00
Impozitul minim controversat pe cifra de afaceri, spre eliminare. Discuție pe salariul minim # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România pentru a discuta despre măsuri care urmează să fie luate pentru mediul de afaceri.
13:50
Președintele american, Donald Trump, a anunțat că intenționează ”să suspende definitiv imigrația din țările din lumea a treia”.
13:40
Cum se reinventează decorul de Crăciun în 2025: trei stiluri de design interior din colecțiile Actuel, gamă proprie Auchan # Profit.ro
În 2025, categoria home & deco de sezon trece tot mai mult din zona de „ornament ocazional” în zona de investiție atent gândită în confortul de acasă.
13:30
Val de fraude online prin AnyDesk. Românii dau „telecomandă” directă către telefonul sau laptopul lor # Profit.ro
Un nou val de înșelătorii extrem de periculoase ia amploare în România, iar specialiștii avertizează că riscul a crescut brusc în ultimele săptămâni.
13:30
Investiție românească în Ungaria. Gruia Stoica ridică o fabrică de vagoane de marfă alături de o companie din China # Profit.ro
Gruia Stoica, proprietarul Grampet–GFR, a semnat un acord de asociere cu CRRC Shandong pentru dezvoltarea unei fabrici noi de vagoane de marfă în Ungaria.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR a ajuns la 5,0906 lei, de la 5,0901 lei, curs înregistrat joi.
13:00
HORIZON CITY, un proiect rezidențial în valoare de 130 de milioane de euro, se conturează ca una dintre cele mai solide dezvoltări din zona Pipera, atât prin amploare, cât și prin direcția modernă pe care o imprimă noilor standarde rezidențiale din nord.
12:50
Noi imagini sunt prezentate de pe șantierul secțiunii Autostrăzii A1 Margina - Holde, unde accesul este mai dificil din cauza vremii. Echipele UMB GRUP și Euro-Asfalt lucrează în continuare pe 11 fronturi active.
12:40
Ryanair are o nouă măsură controversată: închide serviciul anual de abonament, chiar de azi # Profit.ro
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair vine cu o nouă măsură controversată.
12:40
Tranzacția prin care Grupul Banca Transilvania preia BRD Pensii, anunțată anterior de Profit.ro, a fost finalizată.
12:30
Meteorologii au făcut publică prognoza până aproape de sfârșitul anului, inclusiv de Crăciun.
12:30
FOTO Bolojan, discuții cu IMM-urile despre eliminarea impozitului pe cifra de afaceri: Va fi o decizie în sprijinul companiilor # Profit.ro
La inițiativa reprezentanților IMM România, premierul Bolojan a avut, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanții Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (IMM România), prilej cu care au fost analizate aspecte care țin de stabilitatea regimului fiscal al microîntreprinderilor din România, accesul companiilor la finanțări, precum și despre aplicarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA).
12:30
Ministrul Economiei, Radu Miruță, va asigura interimatul la Apărare, în urma demisiei lui Moșteanu # Profit.ro
Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării Naționale, a anunțat că a demisionat din funcție, iar premierul Bolojan a precizat că ministrul Economiei, Radu Miruță, va asigura interimatul Apărare, în urma demisie lui Moșteanu
Acum 6 ore
12:20
Mulți cumpărători iau credit doar pentru verificarea imobilului inainte de a-l achizitiona. Avocatul poate face analiza mai rapid și fără costuri bancare # Profit.ro
Ce e mai sigur și eficient - verificarea unui imobil înainte de achiziție de către bancă, prin accesarea unui credit, sau apelarea la un avocat specializat?
12:20
Ionuț Moșteanu (USR), ministrul Apărării Naționale, a anunțat că a demisionat din funcție.
12:10
Germania vrea o relaxare a interdicției UE privind vânzarea de automobile cu motoare pe combustie din 2035 # Profit.ro
Germania insistă pentru o relaxare a interdicției planificate de Uniunea Europeană privind comercializarea autoturismelor noi echipate cu motoare cu ardere internă începând cu 2035.
12:00
FOTO Lidl, acțiune inedită în România - donează 1 leu la fiecare kilogram de portocale pentru primul depozit propriu din Rețeaua Băncilor pentru Alimente # Profit.ro
Lidl România desfășoară o nouă inițiativă de susținere a Rețelei Băncilor pentru Alimente.
11:40
Bolt reacționează la protestul declanțat de șoferii de pe platforma sa, la Oradea. Protestul a fost inițiat într-un context în care, la acest moment, cum a anunțat Profit.ro, șoferii Uber și Bolt încearcă să se mobilizeze pe rețelele sociale pentru a declanșa o serie de acțiuni de protest, care să fie marcate chiar de oprirea completă a activității - VEZI MAI JOS
11:40
AnimaWings anunță reduceri substanțiale pentru zboruri în sezonul de vară și toamnă 2026 # Profit.ro
Compania aeriană AnimaWings pune la dispoziția pasagerilor, până pe 29 noiembrie, bilete de avion cu reduceri de 50% la tariful de bază pentru zboruri în Europa și Orientul Mijlociu, către unele dintre cele mai dorite destinații de city break, business și spre cele mai căutate insule de vacanță în 2026.
11:20
Blițul montat pe aparat poate arăta natural dacă îl direcționezi corect și îl dozezi fin.
11:20
Prospecțiuni București își adâncește pierderea la 9 luni. Cum explică societatea această dinamică # Profit.ro
După ce avea deja o pierdere de peste 10 milioane lei la S1, Prospecțiuni adaugă un nou trimestru cu rezultat negativ.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, și furnizor pentru un milion de clienți, a anunțat că oferta de Black Friday pentru casnici va fi prelungită, chiar dacă traversează cel mai secetos an din istorie, anunță directorul general al Hidroelectrica, Bogdan Badea.
11:00
Viktor Orban se va întâlni azi la Moscova cu Vladimir Putin pentru a discuta despre aprovizionarea cu țiței și gaze a Ungariei, precum și despre eforturile de pace privind Ucraina.
10:50
Smartphone-urile care încearcă să ofere o parte din funcțiile vârfurilor de gamă la prețuri mai mici vor putea folosi în curând chipset-ul Snapdragon 8 Gen 5.
10:50
Pompierii din Hong Kong au încheiat operațiunile de luptă împotriva incendiului care a devastat un complex rezidențial, soldat cu 128 de morți, cel mai grav incendiu în oraș din 1948 încoace, anunță Guvernul local, relatează AFP.
10:40
Compania care operează lanțul de farmacii Ropharma afișează pentru primele 9 luni din 2025 o majorare semnificativă a business-ului, însă a adăugat foarte puțin la nivelul profitabilității în ultimele 2 trimestre.
10:40
Exporturile de gaze naturale lichefiate ale SUA urmează să atingă un nivel record în această lună.
10:30
Descurajați de performanțele slabe obținute de Apple și Samsung pe această nișă, producătorii chinezi nu vor mai investi în dezvoltarea smartphone-urilor subțiri.
10:30
Percheziții la șeful de cabinet al lui Volodimir Zelenski în cel mai mare caz de corupție din Ucraina # Profit.ro
Biroul Național Anticorupție efectuează percheziții în biroul șefului de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, informează Kyiv Independent.
Acum 8 ore
10:20
ULTIMA ORĂ România pregătește scoaterea rușilor de la Lukoil din Marea Neagră, din concesiunea offshore de gaze naturale Trident, la care sunt parteneri cu Romgaz # Profit.ro
Statul român pregătește eliminarea juridică a gigantului petrolier rus Lukoil din concesiunea offshore de gaze naturale Trident din Marea Neagră, la care acesta este partener cu compania românească de stat Romgaz, din cauza sancțiunilor dure impuse de Statele Unite celor de la Lukoil, care intră în vigoare din 13 decembrie, timpul fiind prea scurt pentru a fi găsit până atunci un cumpărător care să preia participația la Trident a rușilor.
10:10
Longevitatea nu mai este doar un subiect social. Este o decizie strategică. Dezbatere la “Academia de Guvernanță”, astăzi de la ora 20:00, pe Prima News # Profit.ro
Săptămâna aceasta, Academia de Guvernanță aduce în prim-plan o întrebare pe care boardurile nu își mai permit să o ignore: ce înseamnă, cu adevărat, longevitatea pentru leadership, crearea de valoare și guvernanța pe termen lung?
10:10
Compania Grup Șerban Holding, care în aceste zile a inaugurat o fermă în județul Bacău, investiție de 11,5 milioane euro, a realizat în primele 3 trimestre o cifră de afaceri de 331,67 milioane lei, cu 14,81% mai mică decât cea de 389,33 milioane lei din perioada similară a anului trecut și în același timp și-a diminuat câștigul pretaxare EBITDA cu 18,87%, la 46,82 milioane lei, de la 57,71 milioane lei.
10:10
ULTIMA ORĂ Marian Vanghelie, executat silit de ANAF. Confiscări de peste 13,7 milioane lei și măsuri extinse asupra bunurilor # Profit.ro
ANAF a inițiat procedurile de executare silitǎ ca urmare a deciziei definitive pronunțate de instanță.
09:50
La doar o săptămână după lansarea noului model Gemini 3, Google anunță restricționarea accesului pentru utilizatorii care îl folosesc fără să plătească abonament.
