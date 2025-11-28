Cel mai periculos obiect de pe Pământ. Ce e Piciorul de Elefant” – substanța neagră din subsolul eactorului 4 de la Cernobîl
Gândul, 28 noiembrie 2025 15:50
În subsolul reactorului 4 de la Cernobîl, se află o substanță neagră, care este considerată cel mai periculos obiect de pe Pământ. Muncitorii care au descoperit-o i-au spus „Piciorul de Elefant”, din cauza formei sale ciudate. Dar compoziția ei este de coșmar. Nu este o rocă. Este Corium – un „cocktail” creat de om. În […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
16:20
Marcel Ciolacu acuză lipsa de imparțialitate referitor la dosarul DNA, în care e implicat Bolojan: „Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern” # Gândul
Fostul premier al României, Marcel Ciolacu, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, dosarul DNA în care este invocat numele lui Ilie Bolojan, în care procurorii cercetează o întreagă rețea formată din rezerviști, generali, oameni apropiați serviciilor secrete. „Pe mine m-ar fi ridicat DNA din Guvern dacă făceam ce a făcut Bolojan. Cineva […]
Acum 30 minute
16:00
Marcel Ciolacu îl spulberă pe Drulă, după ce și-a asumat deschiderea unui lot de autostradă: „Ipocrizie se numește. A fost ministru șapte luni” # Gândul
Marcel Ciolacu, fostul premier al României, a făcut o critică dură, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, la adresa lui Cătălin Drulă, fost ministrul al Transporturilor pentru opt luni, sub guvernarea Cîțu, după ce și-a asumat deschiderea unui lot de autostradă în zona Buzăului. Marcel Ciolacu l-a numit pe Cătălin Drulă „ipocrit”, având în […]
16:00
Ce a „ascuns” Nicolae Ceaușescu, la 92 de metri sub Casa Poporului. Puțini români știu acest secret # Gândul
Iată ce a „ascuns” Nicolae Ceaușescu, la 92 de metri sub Casa Poporului. Puțini români știu acest secret. Despre Casa Poporului se spune că aceasta se vede de pe Lună însă acest lucru este un mit. O altă legend urbană despre Casa Poporului este aceea că ea ar fi a doua construcție vizibilă de pe […]
16:00
Soția lui Bulă îi cere bărbatului un moment de tandrețe și alint, cum a văzut ea în casa lui Ștrulă. – Bulă, alintă-mă și tu așa cum face Ștrulă cu nevastă-sa! – Cum adică, Bubulino? – Ștrulă îi zice mereu „perla mea”. – Păi da. Ștrulă își alintă nevasta așa pentru că este bijutier. Eu […]
Acum o oră
15:50
Papa Leon al XIV-lea își continuă vizita în Turcia. Pontiful a ajuns la Iznik pentru a comemora cea de-a 1700-a aniversare a Conciliului de la Niceea # Gândul
După întâlnirea sa cu președintele Erdogan, la Ankara, Papa Leon al XIV-lea a sosit, vineri, la Istanbul. Suveranul Pontif are un program încărcat și astăzi, pe care l-a început cu o vizită la Biserica Catolică Saint Esprit (Catedrala Sfântului Duh) din Harbiye, unde s-a adresat enoriașilor. Papa a transmis că multe comunități creștine din diferite […]
15:50
Scandalul diplomei false a lui Ionuț Moșteanu. Marcel Ciolacu: A fost o telenovelă întreagă/Și-acum e pe internet că eu nu am bacalaureat # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Marcel Ciolacu a comentat pe marginea scandalului diplomelor false care s-a soldat cu demisia de vineri a ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a făcut o paralelă cu cazul său, precizând că și în prezent este urmărit de scandalul diplomei […]
15:50
Cel mai periculos obiect de pe Pământ. Ce e Piciorul de Elefant” – substanța neagră din subsolul eactorului 4 de la Cernobîl # Gândul
În subsolul reactorului 4 de la Cernobîl, se află o substanță neagră, care este considerată cel mai periculos obiect de pe Pământ. Muncitorii care au descoperit-o i-au spus „Piciorul de Elefant”, din cauza formei sale ciudate. Dar compoziția ei este de coșmar. Nu este o rocă. Este Corium – un „cocktail” creat de om. În […]
15:40
Nicole Cherry, în vârstă de 26 de ani, este mândră tare de fiica sa, care pare că îi calcă pe urme în ceea ce privește talentul la muzică. Nicole Cherry este un nume cunoscut de pe scena muzicală din țara noastră. În ceea ce privește viața personală, Nicole Cherry a devenit mămică pentru prima […]
15:40
Ucraina, „gaura neagră” a banilor europeni. Reconstrucția Ucrainei costă 518 de miliarde de euro, iar mare parte din sumă ar putea fi plătită de UE # Gândul
Planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina prezintă riscul unei „găuri negre” financiare pentru Uniunea Europeană, iar posibilitatea reluării conflictului în viitorul apropiat din cauza neînțelegerilor teritoriale, dar și costurile reconstrucției țării, ridică scepticism în privința eventualelor investiții străine. Cea mai mare parte a costurilor reconstrucției Ucrainei ar putea fi suportată de Uniunea […]
15:40
Gândul vă propune un nou test IQ, care vă va pune mintea și imaginația la contribuție. Exercițiul 8 – 5 = 5 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, trebuie să mutați un singur chibrit. Care să fie acesta? Provocarea este deci să mutați un singur băț de chibrit astfel încât egalitatea să devină corectă. Acest […]
15:40
Ce ne recomandă Ministerul de Interne să nu facem de 1 Decembrie: „Poate pune în pericol siguranța persoanelor” # Gândul
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) le cere românilor să nu ridice drone în minivacanța de 1 Decembrie. Operarea neautorizată poate afecta activități importante desfășurate de autorități, arată MAI. Ministerul recomandă cetățenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanței dedicată sărbătoririi Zilei Naționale, cu excepția cazurilor în care se dețin autorizațiile necesare, conform legislației în vigoare. „Înțelegem […]
15:40
Troiţa din Tâncăbeşti, unde era comemorat liderul legionar Corneliu Zelea Codreanu, a fost distrusă. Poliția a deschis o anchetă # Gândul
Troiţa din Tâncăbeşti, unde era comemorat liderul legionar Corneliu Zelea Codreanu, a fost distrusă. Poliția a deschis o anchetă. Potrivit primelor informații, mai multe persoane ar fi tăiat cu drujba troița și ar fi pus în locul ei o perie de wc. „La data de 28 noiembrie, poliţişti din cadrul Poliţiei Staţiunii Snagov, aflându-se în […]
Acum 2 ore
15:20
Papa Leon al XIV-lea își continuă vizita în Turcia. Pontiful s-a întâlnit cu episcopi, preoți și credincioși la Catedrala Sfântului Duh din Istanbul # Gândul
După întâlnirea sa cu președintele Erdogan, la Ankara, Papa Leon al XIV-lea a sosit, vineri, la Istanbul. Suveranul Pontif are un program încărcat și astăzi, pe care l-a început cu o vizită la Biserica Catolică Saint Esprit (Catedrala Sfântului Duh) din Harbiye, unde s-a adresat enoriașilor. Papa a transmis că multe comunități creștine din diferite […]
15:20
Ilie Bolojan demarează procesul de angajare a răspunderii pentru legea pensiilor magistraților. Marți se duce cu proiectul în Parlament # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, la începutul ședinței extraordinare de guvern, că Executivul va declanșa procedura de asumare a răspunderii pentru noul proiect al pensiilor magistraților. Bolojan a prezentat cele trei motive care, potrivit lui, justifică adoptarea urgentă a proiectului: accesarea fondurilor europene, corectarea unor nedreptăți din sistem și readucerea pensiilor magistraților „pe o […]
15:10
Ai grijă ca ambițiile tale să nu te conducă la epuizare fizică. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 29 noiembrie 2025. Berbec Poate că ai cheltuit sau economisit prea mulți bani. Este clar că trebuie să-ți reechilibrezi finanțele dacă vrei să găsești plăcere în loc de frustrare eternă. Este un fenomen curios. […]
15:10
Ce a pățit un șofer din București, după ce nu a acordat prioritate pe trecerea de pietoni unei femei și copilului ei. „Poate învață să fie mai atenți” # Gândul
Un șofer a fost sancționat dur, după ce nu a acordat prioritate unei femei și copilului ei care doreau să traverseze o trecere de pietoni, în București. Pentru că a văzut că șoferul nu a avut nicio intenție să oprească, pentru a o lăsa să traverseze cu cel mic, femeia a luat decizia de a […]
15:10
După întâlnirea sa cu președintele Erdogan, la Ankara, Papa Leon al XIV-lea a sosit, vineri, la Istanbul. Suveranul Pontif are un program încărcat și astăzi, pe care l-a început cu o vizită la Biserica Catolică Saint Esprit (Catedrala Sfântului Duh) din Harbiye, unde s-a adresat enoriașilor. Papa a transmis că multe comunități creștine din diferite […]
15:10
Ciolacu pune tunurile pe Guvernul Bolojan: 74% dintre românii nu au încredere în Guvern/Nu e nicio veste bună # Gândul
Invitat la emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, fostul premier Marcel Ciolacu a declarat că este îngrijorat de faptul că 74% dintre românii nu au încredere în Guvern. Știre în curs de actualizare AUTORUL RECOMANDĂ: Marcel Ciolacu propune ca Buzău să devină „o destinaţie, nu o staţie”: „Am stat prea mulți prizonieri în planurile de […]
15:00
Daniel Bîrligea, declarație INCREDIBILĂ. „Nici atacant nu pot să mă numesc. Sunt un jucător penibil” # Gândul
Atacantul Daniel Bîrligea e nemulțumit de jocul său și după ce FCSB a pierdut cu Steaua Roșie Belgrad a spus că e unul dintre vinovați pentru prestația modestă a echipei. Bîrligea are șapte goluri în toate competițiile în acest sezon, iar FCSB a înregistrat în Europa League al patrulea eșec. Daniel Bîrligea, declarație incredibilă. „Nici […]
15:00
Societatea Infrastructură S5 anunță demararea unor lucrări în zona Intrării Ghimeș. „Echipele noastre intervin în această perioadă cu lucrări de reparații locale cu scopul îmbunătățirii circulației și pentru a oferi zonei un aspect mai îngrijit și mai plăcut”, transmite Infrastructură Sector 5 pe Facebook. RECOMANDAREA AUTORULUI: (P) Intervenții noi în Sectorul 5: Rampă nouă pentru […]
14:50
Zborurile de noapte vor sistate pe Aeroportul Băneasa din 2026. Aerogara va fi operată în regim de City Airport # Gândul
Activitatea de pe Aeroportul Băneasa va fi drastic limitată, de anul viitor. Cursele de noapte vor fi sistate, iar avioanele vor putea zbura doar ziua. Conducerea aeroportului Băneasa a decis să oprească toate zborurile nocturne în urma plângerilor venite de la oamenii care locuiesc în zonă. Pistele de avioane se află la aproximativ 100 de […]
14:50
Victor Ponta, fost premier și fost lider PSD, a ironizat, vineri, seria de demisii care a lovit Guvernul Bolojan. Ponta a postat o imagine pe pagina sa de Facebook în care apare președintele Nicușor Dan, alături de mai mulți lideri USR. Poza apare modificată, doi foști vicepremieri sunt taiați din imagine, ambii fiind implicați în […]
14:50
(P) Consiliul Judeţean Olt: „Am aprobat proiectul ‹O copilărie fără bariere pentru copiii cu dizabilități din Balș›” # Gândul
Reprezentanţii Consiliului Judeţean Olt au anunţat că a fost aprobat proiectul ‹O copilărie fără bariere pentru copiii cu dizabilități din Balș›, în valoare de 7,86 milioane lei, finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială. 136 de copii vor beneficia de terapii psihologice, recuperare, kinetoterapie și sprijin pentru familii, iar cele două centre de zi vor fi […]
14:40
FOTO. Cum a reacționat tatăl lui Marius Moga când acesta a ales cariera artistică. ”A fost RETICENT și s-a îndoit de acest drum pe care mi l-am ales” # Gândul
Marius Moga, în vârstă de 43 de ani, a explicat cum a reacționat tatăl său în momentul în care i-a spus că vrea să urmeze o carieră muzicală. Marius Moga este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România. Acesta este cunoscut publicului și din postura de jurat la show-uri de talente precum ”Vocea […]
14:40
Ponta îl ia la țintă pe Miruță: „Nu vreți să vedeți CV-ul unui alt ministru USR, mult mai incompetent și mai scandalagiu decât Moșteanu?” # Gândul
Victor Ponta îl ia la țintă pe Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, care a fost numit interimar la Apărare de premierul Ilie Bolojan, după ce Ionuț Moșteanu a demisionat pe fondul scandalului legat de CV-ul său. „Dacă tot au început să se arunce unii pe alții peste bord pe motiv de CV, nu vreți […]
14:40
Paradă spectaculoasă la New York de Ziua Recunoștinței. Baloane uriașe și care alegorice au inundat străzile din Manhattan. Cum au sărbătorit celebritățile # Gândul
Parada de Ziua Recunoștinței din Manhattan s-a desfășurat fără incidente și a oferit americanilor trei ore și jumătate de divertisment și spectacol pur. Cinci noi care alegorice s-au alăturat procesiunii în acest an: Buzz Lightyear, Derpy Tiger din K-Pop Demon Hunters, Mario, Pac-Man și Trăsura cu Ceapă a lui Shrek. Și păpușile de colecție drăguțe […]
14:40
Elias Charalambous tună după eșecul FCSB cu Steaua Roșie Belgrad. „La cum am jucat, nu reușeam nimic nici dacă ei rămâneau în nouă jucători” # Gândul
Elias Charalambous a declarat după meciul cu Steaua Roșie Belgrad, din etapa cincea a Europa League, că echipa sa joacă foarte slab și nu poate marca nici dacă adversarii sunt cu doi oameni mai puțin pe teren. FCSB a pierdut, 0-1, meciul din deplasare în care Duarte a marcat în minutul 50 și sârbii au […]
14:30
Florin Cîțu contestă victoria fiscală anunțată de Guvern: „Creșterea TVA aduce doar 0,1% din PIB. Nota de plată o achită românii” # Gândul
Fostul premier Florin Cîțu critică datele prezentate de Guvern în ceea ce privește veniturile record din TVA și susține că evoluția este „o falsă reușită”, obținută exclusiv prin taxarea mai dură și printr-o inflație accelerată. „Inflația în septembrie și octombrie 2025 este dublă față de aceeași perioadă din 2024 — și față de restul anului. […]
14:30
Data exactă când vor fi virate pensiile pe card, în decembrie 2025. Când încep poștașii să distribuie banii către beneficiari, la domiciliu # Gândul
Peste doar câteva zile, seniorii încep să își primească pensiile. Iată data exactă când vor fi virate pensiile pe card, în decembrie 2025, dar și perioada în care poștașii vor distribui banii către beneficiari, la domiciliu. Mai sunt doar câteva zile până când pensionarii vor începe să își primească pensiile aferente lunii decembrie 2025. Poștașii […]
Acum 4 ore
14:20
O nouă lovitură pentru Bolojan. Consiliul Legislativ desființează legea pensiilor magistraților. Guvernul, acuzat de încălcarea separației puterilor # Gândul
Guvernul Bolojan primește încă o lovitură. Consiliul Legislativ a avizatâ negativ proiectul de lege prin care Executivul încearcă din nou să schimbe pensiile de serviciu din justiție, Avizul vine după eșecul din 20 octombrie, când CCR a declarat „în ansamblul său” neconstituțională legea adoptată prin angajarea răspunderii de către Executiv. În avizul nr. 961/28.11.2025, CL […]
14:10
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a zis o prostie despre anularea alegerilor – știm ce s-a întâmplat, nu știm cine a făcut-o” # Gândul
În ediția din 27 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat declarațiile recente ale lui Nicușor Dan despre anularea alegerilor din 2024. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu a criticat incoerența lui Nicușor Dan. Jurnalistul a explicat că afirmațiile președintelui sunt lipsite de logică și că declarația privind […]
14:10
Ce a răspuns favoritul USR pentru funcţia de ministru al Apărării despre portofoliul pe care l-ar pregăti partidul # Gândul
Numele cel mai vehiculat în rândul USR, ca înlocuitor al ministrului Ionuţ Moşteanu, la Apărare, Bogdan Rodeanu, se exprimă deja ca un viitor ministru. Acesta a postat pe facebook un text în care subliniază deja care este prioritatea României când vine vorba de apărare. Rodeanu scrie că „vom discuta cu calm, în zilele următoare, despre […]
14:10
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu continuă criticile dure la adresa lui Ionuț Moșteanu, după ce politicianul și-a dat vineri demisia din funcția de ministru al Apărării. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu l-a criticat dur pe Ionuț Moșteanu, după ce acesta și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Apărării. „Nu-și dă demisia, este demis. După ce s-a […]
14:10
Mesaj de la Nicușor Bancu pentru Mirel Rădoi după victoria oltenilor cu Mainz în Conference League # Gândul
Universitatea Craiova a obținut cea mai importantă victorie din ultimele decenii în etapa a patra a competiției de fotbal Conference League, 1-0 (0-0) cu echipa germană FSV Mainz 05, joi seara, pe Stadionul Ion Oblemenco din Craiova. Oltenii au reușit a doua izbândă consecutivă în competiție, prin golul marcat de palestinianul Assad Al Hamlawi (67 […]
14:10
Iulian Chirița face spectacol la Mondialul de tenis de masă de juniori de la Cluj. Componentul lotului național a adus primele două medalii pentru delegația „tricolorilor”: se bate pentru aur în finala de la dublu mixt, vineri, de la ora 20:00, alături de Anna Hursey din Țara Galilor, și este calificat și în semifinale la […]
14:00
Zodiile favorizate, după ce Saturn a ieșit din retrogradare. Viața nativilor se schimbă radical, de azi # Gândul
Ieri, pe 27 noiembrie 2025, Saturn a ieșit din retrogradare. Planeta își reia mersul direct în Pești. Saturn este planeta lecțiilor dure, astfel că ultimele luni se prea poate să fi fost complicate pentru anumite zodii. Iată însă că lucrurile reintră pe făgașul normal. Saturn este planeta karmei și a lecțiilor, iar în ultimele luni a […]
13:50
Reacție tranșantă a lui George Simion după demisia lui Moșteanu. Ce spune liderul AUR despre situația Guvernului Ilie Bolojan # Gândul
George Simion, liderul partidului AUR, a reacționat după demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării. Potrivit lui Simion, Guvernul Bolojan este unul „incapabil”. „Moșteanu a fost demis! Dar cu asta nu se rezolvă nicidecum problema structurală a unui Guvern incapabil!”, a scris George Simion pe pagina sa de Facebook. Ionuț Moșteanu a […]
13:50
În România, recalcularea pensiei pentru persoanele care au activat în condiții deosebite sau speciale reprezintă un subiect important pentru mii de angajați din domenii precum mineritul, energia, sănătatea, armata sau poliția. Noile reglementări fiscale și modificările legislative din 2025 aduc clarificări esențiale pentru modul în care aceste pensii sunt stabilite și recalcularea lor, explică Playtech. […]
13:40
FOTO. Sandra Mutu face DEZVĂLUIRI din mariajul ei. ”Există momente în care nu suntem de acord” # Gândul
Sandra Mutu a făcut dezvăluiri din mariajul său cu Adrian Mutu, împreună cu care are un băiat. ”Există momente în care nu suntem de acord” , a afirmat aceasta. Fostul fotbalist și actual antrenor Adrian Mutu a fost căsătorit cu Alexandra Dinu, cu care are un băiat, Mario. De asemenea, el a fost însurat și […]
13:40
Petrișor Peiu a fost ales președintele AUR, în urma votului intern. Ocupă poziția numărul 2 în partid, după George Simion # Gândul
Petrișor Peiu (58 de ani) a fost ales președintele AUR, în urma votului intern, devenind, practic, numărul 2 în partid, după George Simion. El i-a învins prin vot pe Gheorghe Piperea și Sorin Muncaciu, se arată în comunicatul formațiunii politice. De altfel, a fost întocmită și lista vicepreședinților. Petrișor Peiu a fost ales prin vot […]
13:30
Popularitatea jocurilor de noroc in Romania a crescut vizibil in ultimii ani. Salile de jocuri, pariurile sportive si platformele online sunt usor de gasit, iar site-urile precum www.rotiri-cazino.ro ii ajuta pe oameni sa afle rapid ce oferte si noutati exista in domeniu. Mai jos vei gasi detalii despre principalele motive pentru care jocurile de noroc […]
13:20
DIICOT a găsit 2 milioane lei cash în mașina fratelui lui Augustin Oancea, șeful Tinmar. În mașina unui apropiat al „băiatului deștept din Energie” a fost descoperit un pistol, dar și cartușe (SURSE) # Gândul
Vama Constanța și alte 36 de locații au fost „ținta” unor percheziții de amploare ale DIICOT, iar acuzațiile procurorilor sunt foarte grave – evaziune fiscală, constituire de grup infracțional și contrabandă cu produse petroliere. Gândul prezintă, în exclusivitate, o informație de ultimă oră! În timpul perchezițiilor desfășurate de DIICOT au fost descoperite 2 mili0ane de […]
13:10
În ediția din 26 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul de politică externă Dan Dungaciu a discutat despre evoluția războiului din Ucraina și despre confruntările politice globale care complică orice perspectivă de pace. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Dungaciu a afirmat că șansele ca războiul să se încheie până la finalul […]
13:10
(P) Planificare financiară pentru un viitor sigur: alegeri inteligente care te duc mai aproape de visurile tale # Gândul
Un viitor sigur și stabil din punct de vedere financiar se construiește treptat, prin alegeri inteligente și prin planificarea corectă a bugetului personal. Modul în care îți gestionezi astăzi banii se va reflecta în obiectivele tale de mâine și în cât de ușor poți să îți duci la bun sfârșit planurile. Indiferent că vrei să […]
13:10
(P) Cum să accesorizezi o ținută cu ghete damă piele naturală elegante, reguli pentru un look stilat # Gândul
Unele alegeri vestimentare pot transforma o apariție obișnuită într-una sofisticată fără efort. Ghetele damă piele naturală elegante sunt exact acel tip de piesă care conferă distincție și rafinament unei ținute, cu condiția să fie integrate cu inteligență. Nu este suficient să alegi o pereche frumoasă de ghete; ceea ce contează este cum le porți, ce […]
13:00
Premierul Ilie Bolojan îl propune ca interimar la Apărare pe Radu Miruță. Care sunt următorii pași pentru numirea unui nou ministru # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a luat act de demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării, iar acum îl propune pe ministrul Economiei, Radu Miruță, pentru interimat. „Îi mulțumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului”, scrie în comunicatul trimis de Guvern. „Am luat act de demisia domnului Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al […]
13:00
Încă un ministru cu „probleme” în Guvernul Bolojan: Și-ar fi trecut în CV un master făcut la un ONG # Gândul
În contextul problemelor de la CV avute de deja fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, ies la iveală și alte neclarități, la alți oficiali din echipa premierului Bolojan. Ministrul Culturii, Demeter András István, și-ar fi trecut în CV un master făcut la un ONG, după cum acuză jurnalista Alice Valeria Micu, pe pagina ei de […]
13:00
Te pregătești pentru Crăciun? Cât plătești pentru un brad scos la vânzare de Romsilva, în decembrie 2025 # Gândul
Chiar înainte de luna decembrie a fost dat startul la pregătirile de Crăciun. Încă din această perioadă, clienții au posibilitatea să își achiziționeze un brad de Crăciun, pentru a-l împodobi sau planta în grădină. Pentru aceste sărbători, Romsilva a scos la vânzare 16.000 de brazi. Clienții pot alege chiar și variante de brazi mai înalți, […]
13:00
Premieră mondială: se lansează primul studiu clinic al unui vaccin împotriva cancerului pulmonar # Gândul
O ţară europeană lansează primul studiu clinic din lume pentru un vaccin experimental destinat prevenirii cancerului pulmonar, utilizând o tehnologie care derivă din experiența pandemiei de Covid-19. Astfel, cercetătorii de la University College London și Universitatea Oxford din Marea Britanie anunţă un proiect medical ce ar putea influenţa decisiv domeniul oncologic. Este vorba despre primul vaccin […]
13:00
În lumea sportului, performanța nu este determinată doar de antrenamente intense și disciplină, ci și de motivație, susținere și construirea unei culturi pozitive în jurul sportivilor. În ultimii ani, cluburile sportive, antrenorii și chiar sponsorii au început să acorde o atenție sporită modului în care micile gesture, cum ar fi recompensele simbolice sau cadourile tematice, […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.