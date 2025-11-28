Scandalul diplomei false a lui Ionuț Moșteanu. Marcel Ciolacu: A fost o telenovelă întreagă/Și-acum e pe internet că eu nu am bacalaureat

13:00

Chiar înainte de luna decembrie a fost dat startul la pregătirile de Crăciun. Încă din această perioadă, clienții au posibilitatea să își achiziționeze un brad de Crăciun, pentru a-l împodobi sau planta în grădină. Pentru aceste sărbători, Romsilva a scos la vânzare 16.000 de brazi. Clienții pot alege chiar și variante de brazi mai înalți, […]