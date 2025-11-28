Aproape 15.000 de credincioși, la canonizarea părintelui Arsenie Boca (Video)
SportMedia, 28 noiembrie 2025 16:50
Aproximativ 15.000 de crendincioşi participă, vineri, la ceremonia de proclamare locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, în judeţul Hunedoara. Ceremonialul religios este oficiat de circa 30 de preoţi. Momentul solemn al proclamării canonizării Sfântului Cuvios Arsenie de la Prislop a început în jurul orei 11.00 şi a continuat cu intonarea troparului
Acum 15 minute
16:50
FCSB a primit o veste proastă într-un moment în care situația echipei este oricum complicată. Roș-albaștrii sperau să-l aibă la dispoziție săptămâna viitoare pe Joyskim Dawa, dar acesta nu va putea juca în acest an. „Era un semn de întrebare dacă va putea juca miercuri la Arad în Cupă sau nu. Au hotărât de comun
16:50
Aproximativ 15.000 de crendincioşi participă, vineri, la ceremonia de proclamare locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, în judeţul Hunedoara. Ceremonialul religios este oficiat de circa 30 de preoţi. Momentul solemn al proclamării canonizării Sfântului Cuvios Arsenie de la Prislop a început în jurul orei 11.00 şi a continuat cu intonarea troparului … The post Aproape 15.000 de credincioși, la canonizarea părintelui Arsenie Boca (Video) appeared first on spotmedia.ro.
16:50
The Telegraph: Trump se pregătește să recunoască Crimeea și celelalte teritorii ucrainene ocupate ca fiind parte din Rusia
Statele Unite sunt pregătite să recunoască Crimeea și celelalte teritorii ucrainene ocupate ca fiind parte din Rusia, pentru a obţine acordul de pace. Ideea lui Donald Trump reprezintă o abandonare a convențiilor diplomatice tradiționale ale SUA și a stârnit îngrijorare printre aliații europeni. Sursele The Telegraph au aflat că Donald Trump i-a trimis pe emisarul
16:50
Evaluarea mărimii populației de urs brun în România: peste 10.400 de exemplare estimate în 2025
Protecția ursului brun în România a cunoscut transformări majore în ultimele trei decenii, odată cu alinierile legislative la normele europene privind conservarea speciilor. După aderarea României, în anul 1993, la „Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa" și până la aderarea la Uniunea Europeană în anul 2007, statutul speciei a fost
16:50
Instabilitatea politică și corupția, în top 3 motive de îngrijorare pentru tinerii români în 2025. Costul vieții de zi cu zi rămâne pe primul loc – studiu Deloitte
Instabilitatea politică și corupția urcă anul acesta în top trei motive de îngrijorare pentru tinerii din România (36%, respectiv 22% dintre Millennials și 23%, respectiv 25% dintre reprezentanții Generației Z sunt preocupați de aceste aspecte), conform studiului Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2025, realizat în 44 de țări, inclusiv România. Costul vieții de
16:50
Cât de mult contează, cu adevărat, indicele RTP în timpul distracției la sloturi online
Popularitatea sloturilor video în categoria jocurilor de cazinou reprezintă un fenomen global. Aceste resurse simple pentru distracția din timpul liber au succes și în rândul pasionaților de jocuri de noroc din România. Cazinourile online licențiate ONJN propun colecții ample de sloturi video de la producători cu reputație internațională. Fanii jocurilor casino bazate pe software, deci
16:50
Bursa zvonurilor: Care va fi propunerea USR pentru Ministerul Apărării, după demisia lui Moșteanu
Portofoliul Ministerului Apărării rămâne la USR, astfel că formațiunea urmează să facă o nouă propunere după demisia lui Ionuț Moșteanu. Liderii partidului au avut o ședință, vineri, în care au discutat mai multe variante, una dintre ele fiind deputatul USR Alexandru Dimitriu. De asemenea, sunt vehiculate numele deputatului USR Bogdan Rodeanu și fostul deputat USR
16:50
Marius Șumudică, întrebat dacă semnează cu FCSB: Răspunsul antrenorului

Marius Șumudică a fost întrebat dacă va fi următorul antrenor de la FCSB. Antrenorul a evitat să ofere un răspuns, susținând că vorbește săptămânal cu Gigi Becali. „Dacă mă duc antrenor la FCSB? Următoarea întrebare! Nu se pune problema să antrenez FCSB în momentul de față, cât timp are antrenor. Cu Gigi Becali am vorbit
16:50
Guvernul va aproba azi proiectul privind pensiile magistraților. Angajarea răspunderii în Parlament ar putea avea loc marți
Guvernul va aproba vineri proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților și urmează, cel mai probabil, să-și angajeze răspunderea în Parlament marți, pe 2 decembrie, a anunțat premierul Ilie Bolojan. "Vom demara, astăzi, procedura de angajare a răspunderii Guvernului. Estimarea este că cel mai probabil marți, în data de 2 decembrie, vom trece
16:50
Pachetul 2 de măsuri fiscale se modifică din nou: Capitalul social minim obligatoriu din 2026 și reguli noi pentru SRL-uri
Dr. Radu Pavel, Avocat Coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, subliniază că noile reglementări privind capitalul social marchează o schimbare semnificativă în modul de organizare și funcționare a societăților comerciale din România. Acestea urmăresc să întărească disciplina financiară, să responsabilizeze asociații și administratorii și să reducă fenomenul firmelor fără resurse reale,
Acum 4 ore
14:50
Liderul USR, Dominic Fritz, a avut o reacţie imediată la decizia anunţată de colegul Ionuț Moșteanu, care şi-a prezentat vineri demisia din funcţia de ministru al Apărării, după ce ieri a izbucnit un scandal legat de informaţii false publicate într-un CV oficial: „Am un mare respect pentru decizia lui Ionuț Moșteanu de a se retrage
14:50
Primul transfer anunțat de FCSB: „Am bătut palma"

FCSB a anunțat primul transfer după înfrângerea cu Steaua Roșie Belgrad. Roș-albaștrii au transmis că au un acord verbal cu Andre Duarte, jucător rămas liber de contract după despărțirea de Ujpest. De asemenea, Stoica a afirmat că FCSB mai este interesată să aducă un fundaș stânga și un mijlocaș central de profil defensiv. „Vreau să
14:50
Reacția nemților de la Mainz după înfrângerea cu Universitatea Craiova

Directorul sportiv al clubului german de fotbal FSV Mainz, Niko Bungert, a declarat că echipa din Bundesliga se aștepta la un rezultat diferit în meciul cu Universitatea Craiova din Conference League. "Evident, am venit aici (la Craiova) așteptându-se la un rezultat diferit. Ca favoriți, am venit cu obiectivul clar de a obține ceva din acest
14:50
The Guardian scrie despre cum a creat România cel mai mare sistem de garanție – returnare din lume
În satul transilvănean Pianu de Jos, Dana Chitucescu, în vârstă de 51 de ani, adună în fiecare săptămână un sac de sticle goale de plastic, doze de aluminiu și sticlă și îl duce la magazinul local. La fel ca milioane de români din orașe și zone rurale, Chitucescu a integrat în rutina sa sistemul de
14:50
Pensiile speciale – corb la corb nu-și scoate ochii

Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ noul proiect de lege privind pensiile magistraților. Avizul e facultativ, iar Guvernul poate să-și asume răspunderea în Parlament pentru pensiile speciale. Judecătorii constituționali au amânat în mai multe rânduri decizia asupra constituționalității proiectului Legii pensiilor magistraților, fie din lipsă de cvorum, fie din punct de vedere procedural, în
Acum 6 ore
12:50
Noul șef CSM vrea lege separată pentru banii magistraților. Cine este Gheorghe Liviu Odagiu
Noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Gheorghe Liviu Odagiu, anunță că prioritatea sa pentru 2026 va fi consolidarea independenței financiare a judecătorilor și procurorilor, prin asigurarea unui sistem de salarizare și a pensiei de serviciu conform standardelor stabilite de Curtea Constituțională. „Pornind de la aceste repere esențiale, îmi propun ca în anul 2026
12:50
FCSB a decis soarta antrenorilor după înfrângerea cu Steaua Roșie Belgrad

FCSB a decis soarta antrenorilor Elias Charalambous și Mihai Pintilii după înfrângerea cu Steaua Roșie Belgrad. Roș-albaștrii au jucat mai bine de o repriză în superioritate numerică, dar au pierdut cu 1-0. Chiar și așa, FCSB a decis să nu îi demită pe Charalambous și Pintilii. Totuși, cei doi antrenori nici nu vor primi credit
12:50
Alegerea grea pe care trebuie să o facă Zelenski: Un acord prost sau niciun acord

Președintele SUA, Donald Trump, a renunțat la termenul limită pentru un acord în Ucraina, stabilit pentru Ziua Recunoștinței. Este un semnal clar că inițiativa lui de pace probabil nu va duce la un acord brusc, care să pună capăt invaziei Rusiei. Discrepanțele dintre Kiev și Moscova sunt evidente, iar motivele ucrainenilor pentru încăpățânare sunt îmbibate
12:50
ANAF demarează executarea silită împotriva lui Marian Vanghelie pentru a recupera 2,7 milioane de euro
ANAF a inițiat procedurile de executare silită împotriva fostului primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, ca urmare a deciziei definitive pronunțate de instanță în dosarul penal în care acesta a fost acuzat că a primit o mită de 30 de milioane de euro. Acțiunea vizează recuperarea sumei totale de 13.731.050 lei (vreo 2,7 milioane de
12:50
Informația excesivă despre mâncare îi derutează pe consumatori, bulversați de ideile schimbătoare ale experților în nutriție
Puțin și divers – este singura regulă a naturii în privința alimentelor și singura pe care trebuie să o respectăm. Termenul de „competență" descrie o abilitate care, odată dobândită, poate fi folosită automat, fără gândire conștientă. Este rezultatul antrenamentului, se îmbunătățește prin experiență și, cu timpul, devine un proces automat. Mai interesant: dacă ne concentrăm
12:50
Miriam Bulgaru se califică în sferturi la Buenos Aires

Miriam Bulgaru s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului WTA 125 de la Buenos Aires, dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, după ce a întrecut-o pe argentinianca Maria Carle cu 7-6 (7/4), 6-3. Bulgaru (27 ani, 219 WTA) s-a impus după mai bine de două ore de joc (2 h 03
12:50
Ionuț Moșteanu a demisionat, după scandalul cu CV-ul: Nicușor Dan, Ilie Bolojan și colegii din USR țin direcția corectă a României

Acum 8 ore
10:50
FCSB a găsit vinovatul pentru înfrângerea cu Steaua Roșie Belgrad: „Dacă doarme pe el, ce să facem?” # SportMedia
FCSB a găsit vinovatul pentru înfrângerea din meciul cu Steaua Roșie Belgrad din Europa League. Jucătorii și conducerea au dat vina pe fundașul central Siyabonga Ngezana, care a avut o nouă evoluție slabă. Prezent în fața suporterilor la finalul meciului, Valentin Crețu a dat vina pe colegul său din apărare. „Dacă ăla doarme pe el … The post FCSB a găsit vinovatul pentru înfrângerea cu Steaua Roșie Belgrad: „Dacă doarme pe el, ce să facem?” appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Focul din Hong Kong: Bilanțul crește la 128 de morți. Primele arestări și anchetă (Video) # SportMedia
Autoritățile din Hong Kong au raportat, vineri, că bilanțul incendiului izbucnit la complexul rezidențial de zgârie nori a ajuns la 128 de decese, în timp ce zeci de persoane sunt încă date dispărute. Alte 79 de persoane au fost rănite, inclusiv 11 pompieri care au intervenit pentru salvarea locatarilor, anunţă BBC. Este cel mai grav … The post Focul din Hong Kong: Bilanțul crește la 128 de morți. Primele arestări și anchetă (Video) appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Prima decizie luată de FCSB după înfrângerea cu Steaua Roșie: „Altceva nu am ce să fac” # SportMedia
FCSB a anunțat care e prima decizie luată după înfrângerea cu Steaua Roșie Belgrad din Europa League. Roș-albaștrii au cedat cu 1-0 și au depus armele. Se pregătesc de o iarnă intensă pe piața transferurilor, în care vor să aducă 3-4 jucători. Principalele ținte sunt în zona defensivă, unde Ngezana a greșit constant în ultima … The post Prima decizie luată de FCSB după înfrângerea cu Steaua Roșie: „Altceva nu am ce să fac” appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Premierul Ilie Bolojan a semnat numirea Anișoarei Ulcelușe în funcția de președinte al Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) pentru un mandat de patru ani. Totodată, doi vicepreședinți, Oana Mihaela Petrescu și Nicolae Bogdan-Codruț Stănescu, au fost numiți pentru aceeași durată, potrivit datelor publicate joi în Monitorul Oficial. Anișoara Ulcelușe este economist … The post Cine este Anișoara Ulcelușe, noua șefă a agenției care va controla companiile de stat appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Istoricul Cosmin Popa atrage atenția că diaspora a devenit „teren fertil” pentru propaganda autoritaristă a Rusiei, pe fondul marginalizării și frustrării comunităților românești din străinătate. „Rusia a sesizat imediat că România nu știe cum să trateze problema imensei diaspore românești apărute după căderea comunismului. E un fenomen cu care această țară, istoric vorbind, nu s-a … The post Cum a ajuns diaspora românească teren fertil pentru manipularea Rusiei appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Ziua 1374 Incident dramatic pe Frontul de Sud, ucrainenii s-au împușcat între ei. Percheziții la șeful de cabinet al lui Zelenski. Orban se duce la Putin # SportMedia
În ziua 1374 de război a avut loc un incident dramatic pe Frontul de Sud. O unitate ucraineană s-a retras neatorizat din poziția sa de lângă orașul Huliaipole (Zaporijie), în urma unei erori de comunicație. Armata rusă a profitat, a străpuns flancul și a înaintat în oraș. La un moment dat, unitățile ucrainene au tras … The post Ziua 1374 Incident dramatic pe Frontul de Sud, ucrainenii s-au împușcat între ei. Percheziții la șeful de cabinet al lui Zelenski. Orban se duce la Putin appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
08:50
Incident major la Baikonur: Rusia rămâne fără rampă de lansare spre spațiu, pentru prima dată după 1961 # SportMedia
Programul spațial rus se confruntă cu cea mai gravă întrerupere din ultimele șase decenii, după ce platforma de lansare de la Cosmodromul Baikonur din Kazahstan a suferit avarii majore la decolarea navei Soyuz MS-28. Deși capsula – cu doi cosmonauți ruși și un astronaut NASA – a ajuns în siguranță la Stația Spațială Internațională, evaluările … The post Incident major la Baikonur: Rusia rămâne fără rampă de lansare spre spațiu, pentru prima dată după 1961 appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Percheziții FBI după atacul de lângă Casa Albă. Criminalul fusese verificat de CIA. Administrația Trump revizuiește permisele de ședere din 19 țări # SportMedia
FBI a făcut percheziții în statul Washington și în San Diego, în cadrul anchetei de terorism deschise după atacul comis miercuri în apropierea Casei Albe, când doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați. Iniţial, autorităţile au anunţat că amândoi au murit. De fapt, doar una dintre victime, Sarah Beckstrom (20 de ani), a murit, … The post Percheziții FBI după atacul de lângă Casa Albă. Criminalul fusese verificat de CIA. Administrația Trump revizuiește permisele de ședere din 19 țări appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Presa britanică a dezvăluit ce avere are Emma Răducanu după un an în care a avut, totuși, rezultate mai bune decât în ultimele două sezoane. Conform Here is The City, Emma Răducanu are, în acest moment, o avere netă evaluată la 8 milioane de lire sterline, dar și active de 10.2 milioane de lire sterline. … The post Averea Emmei Răducanu, făcută publică: Dezvăluirea britanicilor appeared first on spotmedia.ro.
08:50
A doua rectificare bugetară: Alocări suplimentare pentru Sănătate, primării și Transporturi, economii la PNRR și dobânzi # SportMedia
Ministerul Finanțelor a publicat proiectul celei de-a doua rectificare bugetară care ar urma să fie aprobat vineri în ședință de guvern. Acesta prevede o majorare a veniturilor bugetului de stat cu suma de 2,1 miliarde de lei și o scădere a cheltuielilor cu 2,7 miliarde. Așa cum a anunțat și ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, cele … The post A doua rectificare bugetară: Alocări suplimentare pentru Sănătate, primării și Transporturi, economii la PNRR și dobânzi appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Să dăm soarele mai încet! Proiectul controversat care vrea să pulverizeze milioane de tone de particule în stratosferă pentru a răci Pământul # SportMedia
O companie israeliano-americană, Stardust Solutions, propune o tehnologie de răcire a planetei prin pulverizarea a milioane de tone de particule în stratosferă, la aproximativ 20 km de suprafața Pământului. Conceptul se bazează pe teoriile vechi de decenii privind injectarea de particule în atmosferă pentru a reflecta lumina solară și a reduce temporar încălzirea globală. Metoda … The post Să dăm soarele mai încet! Proiectul controversat care vrea să pulverizeze milioane de tone de particule în stratosferă pentru a răci Pământul appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Andrei Rațiu este pe cale să prindă transferul carierei după ce a semnat prelungirea înțelegerii cu Rayo Vallecano. Fundașul român este din nou pe lista celor de la FC Barcelona, potrivit publicației El Nacional. Hansi Flick își dorește să întărească defensiva Barcelonei în mercato-ul de iarnă și a cerut aducerea unui fundaș central și a … The post Andrei Rațiu, pe cale să prindă transferul carierei appeared first on spotmedia.ro.
08:50
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Siyabonga Ngezana, după ce fundașul central din Africa de Sud a făcut un nou meci slab. Ngezana are zilele numărate la FCSB, iar FCSB mută pe piața transferurilor și este foarte aproape de un acord cu Andre Duarte. Fostul jucător de la U Craiova 1948 este așteptat săptămâna viitoare la … The post FCSB i-a găsit înlocuitor lui Ngezana: Jucătorul, așteptat să semneze contractul appeared first on spotmedia.ro.
06:50
Oamenii de știință au detectat, după 50 de ani de căutări, ceea ce suspectează că ar fi fulgere pe Marte, analizând vânturile turbulente înregistrate de o sondă robotică aparținând NASA. Nu mai puțin de 55 de cazuri de „mini-fulgere” au fost documentate pe parcursul a doi ani marțieni – adică puțin sub patru ani tereștri … The post Fulgere pe Marte? Ce-au descoperit oamenii de știință pe Planeta Roșie appeared first on spotmedia.ro.
06:50
Microbii din cavitatea bucală pot avea un impact major asupra nivelului de zahăr din sânge și, implicit, asupra riscului de diabet sau boli cardiovasculare. Un nou studiu sugerează că tratamentul endodontic ar putea îmbunătăți controlarea glicemiei. Un nou studiu realizat de cercetători de la King’s College London (Anglia) și Universitatea din Helsinki (Finlanda) a arătat … The post O intervenție simplă, la îndemâna tuturor, ar putea îmbunătăți controlul glicemiei appeared first on spotmedia.ro.
06:50
Bolojan, după incidentul cu jurnaliștii: N-am cerut niciunui angajat să facă altceva decât e în fișa postului # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan promite că incidentul din Parlament, în care un angajat al Guvernului a bruscat jurnaliștii, este „regretabil”, adăugând: „îmi pare rău dacă cineva s-a simțit într-o formă sau alta agresat”. Șeful Guvernului a ținut să sublinieze, joi seara, la Digi24, că nu a încurajat niciodată gesturi agresive: „N-am cerut niciunui angajat al Guvernului … The post Bolojan, după incidentul cu jurnaliștii: N-am cerut niciunui angajat să facă altceva decât e în fișa postului appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
01:00
Firmele care ocupau abuziv o clădire a Ministerului Economiei fără să plătească chirie vor fi evacuate. Miruță: „Au încasat 18 ani ilegal zeci de mii de euro” # SportMedia
Firmele care funcționau de aproape două decenii într-o clădire de 1.500 de metri pătrați a Ministerului Economiei fără să plătească chirie vor fi evacuate. Judecătoria Sectorului 4 a dispus scoaterea din spațiu a Asociației „Incubator de Afaceri”, decizie executorie cu drept de apel în cinci zile. Ministrul Radu Miruță spune că instituția a recuperat imobilul … The post Firmele care ocupau abuziv o clădire a Ministerului Economiei fără să plătească chirie vor fi evacuate. Miruță: „Au încasat 18 ani ilegal zeci de mii de euro” appeared first on spotmedia.ro.
01:00
Opt români, exploatați ca sclavi într-o spălătorie auto din Londra. Proprietarul, condamnat la opt ani și jumătate de închisoare # SportMedia
Hewa Margai, un britanic de 45 de ani din Londra, a fost condamnat la opt ani și șase luni de închisoare pentru trafic și exploatarea în regim de sclavie a opt cetățeni români, printre care și un băiat de 15 ani. Sentința a fost pronunțată la Kingston Crown Court, după o investigație a Unității pentru … The post Opt români, exploatați ca sclavi într-o spălătorie auto din Londra. Proprietarul, condamnat la opt ani și jumătate de închisoare appeared first on spotmedia.ro.
01:00
Experți americani propun sancțiuni „invizibile”, dar decisive – Călcâiul lui Ahile pentru industria de apărare a Rusiei # SportMedia
Un grup american de experţi a identificat mai multe potenţiale sancțiuni mai puţin vizibile, dar cu potențial cheie, despre care spune că ar putea perturba serios efortul de război al Rusiei în Ucraina, după ce luna trecută au fost vizate cele mai mari companii petroliere ale Kremlinului. În rundele anterioare au fost aplicate sancțiuni companiilor … The post Experți americani propun sancțiuni „invizibile”, dar decisive – Călcâiul lui Ahile pentru industria de apărare a Rusiei appeared first on spotmedia.ro.
01:00
De ce nu se poate cum vrea Trump – cea mai mare centrală nucleară din Europa, împărțită între Rusia și Ucraina # SportMedia
Repornirea centralei nucleare din Zaporojie sub controlul atât al Rusiei, cât și al Ucrainei, ca parte a oricărui acord de pace, ar fi practic imposibilă în starea actuală a centralei, au declarat mai mulți experți. Conform propunerii de pace în 28 de puncte, înaintată de administrația președintelui american Donald Trump și dezvăluită publicului săptămâna trecută, … The post De ce nu se poate cum vrea Trump – cea mai mare centrală nucleară din Europa, împărțită între Rusia și Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
01:00
Eșecul SRI în cazul traficului de identitate în favoarea rușilor. De zeci de ani, se vinde cetățenia română (Video) # SportMedia
Gerhard Daniel Campos este un cetățean brazilian, care are un apartament în Rio de Janeiro, conduce o mică firmă cu imprimante 3D, are o parteneră din oraș și o pisică. Trece drept un bărbat model, din clasa de mijloc, integrat perfect în comunitatea locală. Singurul lui defect e acela că e spion rus. Numele lui … The post Eșecul SRI în cazul traficului de identitate în favoarea rușilor. De zeci de ani, se vinde cetățenia română (Video) appeared first on spotmedia.ro.
27 noiembrie 2025
23:00
Polițist inculpat pentru proxenetism: E acuzat că a exploatat sexual o tânără în mai multe țări # SportMedia
Un agent al Biroului Rutier Pitești, încadrat în Poliție din 2013, este inculpat într-un amplu dosar de proxenetism și trafic de persoane, instrumentat de DIICOT Pitești. Procurorii îl acuză că, în noiembrie 2024, ar fi recrutat prin metoda „loverboy” o femeie pe care a obligat-o să se prostitueze în Elveția și Irlanda, până în 26 … The post Polițist inculpat pentru proxenetism: E acuzat că a exploatat sexual o tânără în mai multe țări appeared first on spotmedia.ro.
23:00
Macron introduce serviciul național militar voluntar: „Nu este vorba de a trimite tineri de-ai noștri în Ucraina” # SportMedia
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat joi instituirea unui „serviciu național” de zece luni pentru tinerii majori, un program „strict militar” și voluntar, conceput „să răspundă nevoilor armatei” în contextul amenințărilor ruse și al riscurilor crescute de conflict, transmite AFP. „Teama nu evită niciodată pericolul. Singurul mod de a-l evita este de a ne pregăti … The post Macron introduce serviciul național militar voluntar: „Nu este vorba de a trimite tineri de-ai noștri în Ucraina” appeared first on spotmedia.ro.
23:00
Fostul primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu, scapă din nou de extrădare. Curtea de Apel din Salonic a decis joi nu doar respingerea cererii autorităților române, ci și ridicarea tuturor restricțiilor impuse după arestarea sa din octombrie. Condamnat definitiv în România la 10 ani și 8 luni pentru corupție, Oprescu, în vârstă de 74 de ani, … The post Sorin Oprescu scapă din nou: Grecia refuză extrădarea și îi ridică toate restricțiile appeared first on spotmedia.ro.
23:00
Bolojan se laudă cu o scădere a deficitului și un vârf al încasărilor din TVA. Octombrie – cea mai bună lună din 2025 # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, într-o postare publicată joi pe Facebook, că execuția bugetară pe primele zece luni ale anului arată „o scădere a deficitului și o creștere constantă a încasărilor din TVA”. Șeful Guvernului susține că trendul „confirmă o colectare mai eficientă” și un ritm solid al veniturilor statului. Potrivit datelor prezentate, deficitul bugetar … The post Bolojan se laudă cu o scădere a deficitului și un vârf al încasărilor din TVA. Octombrie – cea mai bună lună din 2025 appeared first on spotmedia.ro.
23:00
SpotMedia.ro transmite LIVE, joi, 27 noiembrie, de la ora 22:00, meciul Steaua Roșie Belgrad – FCSB de pe tabloul principal din Europa League. STEAUA ROȘIE BELGRAD – FCSB 0-0*Apăsați Refresh pentru actualizarea scorului și a fazelor de joc Min. 8 – Ocazie mare Steaua Roșie! Zima respinge excelent o minge șutată de Ivanic din 16 … The post LIVE Europa League: Steaua Roșie Belgrad – FCSB appeared first on spotmedia.ro.
23:00
Bolojan, despre Moșteanu și facultatea inventată: Nu lucrez cu diplome, ci cu ministrul în sine # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a comentat, joi seară controversele legate de CV-ul ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, după ce au fost semnalate public mai multe neconcordanțe din CV-ul acestuia. Șeful Executivului a spus, la Digi24, că nu a selectat miniștrii în funcție de diplome, ci după modul în care lucrează cu ei, dar recunoaște că informațiile apărute … The post Bolojan, despre Moșteanu și facultatea inventată: Nu lucrez cu diplome, ci cu ministrul în sine appeared first on spotmedia.ro.
21:00
Târgul de Crăciun din Craiova a fost desemnat câștigătorul competiției europene dedicate celor mai frumoase târguri de sărbători, obținând locul 1 cu un avans de peste 56.000 de voturi față de următoarea clasată. În total, au fost înregistrate 142.687 de voturi, iar peste 55% au venit din afara României, în special din SUA, Marea Britanie, … The post Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
