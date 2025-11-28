12:50

Președintele SUA, Donald Trump, a renunțat la termenul limită pentru un acord în Ucraina, stabilit pentru Ziua Recunoștinței. Este un semnal clar că inițiativa lui de pace probabil nu va duce la un acord brusc, care să pună capăt invaziei Rusiei. Discrepanțele dintre Kiev și Moscova sunt evidente, iar motivele ucrainenilor pentru încăpățânare sunt îmbibate …