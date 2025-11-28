Încrederea în economia României își revine. Noiembrie, prima lună de creștere după 7 luni de pesimism

01:00

Repornirea centralei nucleare din Zaporojie sub controlul atât al Rusiei, cât și al Ucrainei, ca parte a oricărui acord de pace, ar fi practic imposibilă în starea actuală a centralei, au declarat mai mulți experți. Conform propunerii de pace în 28 de puncte, înaintată de administrația președintelui american Donald Trump și dezvăluită publicului săptămâna trecută, …