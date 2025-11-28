Noul preşedinte CSM: O justiţie independentă este un drept al cetăţeanului, şi nu privilegiu al magistratului. Acesta îşi exercită atribuţiile fără influenţe din partea clasei politice, a presei sau a oricăror alte persoane

16:40

Un bărbat în vârstă de 43 de ani este cercetat de procurorii din Covasna după ce a ameninţat că va da foc casei fostei partenere, iar poliţiştii au găsit asupra sa o sticlă de carburant, două cuţite şi o brichetă. El este anchetat sub control judiciar, procurorii explicând că au luat acestă decizie deoarece fapta de care este acuzat, cea de ameninţare, se pedepseşte cu închisoarea de la trei luni la un an, în timp ce pentru a solicita arestarea preventivă este necesar ca infracţiunea să prevadă o pedeapsă cu închisoarea de cinci ani sau mai mare.