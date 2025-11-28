Mircea Abrudean, despre angajarea răspunderii Guvernului pe proiectul pensiilor magistraţilor: Dacă România, cu participatea tuturor instituţiilor, va reuşi să aibă o lege promulgată până la finalul anului, banii din PNRR pot fi salvaţi
News.ro, 28 noiembrie 2025 18:50
Preşedintele Senatul, Mircea Abrudean, a transmis vineri că, dacă România, cu participatea tuturor instituţiilor ei, va reuşi să aibă o lege a pensiilor magistraţilor promulgată până la finalul anului, banii din PNRR pot fi salvaţi.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
19:30
Iulian Chiriţa a adăugat vineri o medalie preţioasă în palmaresul său, o performanţă care bucură întreg tenisul de masă românesc, la ediţia Campionatului Mondial de Juniori 2025 de la Cluj-Napoca. Medaliat cu bronz alături de echipa României U19 la ediţia de anul trecut din Helsingborg, Iulian Chiriţa a repetat performanţa şi a ajuns din nou pe podium, de această dată în proba de U19 dublu masculin, alături de portughezul Tiago Abiodun.
Acum 30 minute
19:10
Handbal feminin: Bojana Popović, fosta mare jucătoare, preia CSM Bucureşti după Campionatul Mondial; Cristina Neagu, aşteptată să revină ca manager # News.ro
Campioana CSM Bucureşti a anunţat, vineri, că echipa feminină va fi preluată, începând cu 1 decembrie, de fosta mare jucătoare Bojana Popović, care a mai antrenat Buducnost Podgorica şi naţionala Muntenegrului.
19:10
Acţionarii companiei care editează HotNews anunţă că Pluralis, cu sediul în Olanda, a notificat statul român că intenţionează să facă o investiţie minoritată în HotNews şi în celelalte publicaţii ale grupului # News.ro
Acţionarii grupului de presă românesc ZYX Publishing Group anunţă că Pluralis, companie cu sediul în Olanda, dedicată susţinerii presei independente, a informat, vineri, statul român de intenţia unei investiţii minoritare în HotNews şi în celelalte publicaţii ale grupului.
Acum o oră
18:50
Mircea Abrudean, despre angajarea răspunderii Guvernului pe proiectul pensiilor magistraţilor: Dacă România, cu participatea tuturor instituţiilor, va reuşi să aibă o lege promulgată până la finalul anului, banii din PNRR pot fi salvaţi # News.ro
Preşedintele Senatul, Mircea Abrudean, a transmis vineri că, dacă România, cu participatea tuturor instituţiilor ei, va reuşi să aibă o lege a pensiilor magistraţilor promulgată până la finalul anului, banii din PNRR pot fi salvaţi.
Acum 2 ore
18:30
Parlament: Guvernul îşi angajează răspunderea pe proiectul pensiilor magistraţilor marţi, după şedinţa solemnă dedicată aniversării Zilei Naţionale a României # News.ro
Conducerea Parlamentului a decis, vineri, că Guvernul îşi va angaja răspunderea pe proiectul pensiilor magistraţilor marţi, după şedinţa solemnă dedicată aniversării Zilei Naţionale a României.
18:30
Marian Barbu şi Iulian Călin vor arbitra partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 18-a a Superligii.
18:30
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care se ia act de demisia lui Liviu Moşteanu din funcţiile de viceprim-ministru şi ministru al apărării naţionale şi preluarea interimatului de către ministrul Economiei, Radu Miruţă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretul prin care se ia act de demisia lui Liviu Moşteanu din funcţiile de viceprim-ministru şi ministrul apărării naţionale şi decretul care prevede preluarea interimatului de către ministrul Economiei, Radu Miruţă.
18:20
Guvernul a adoptat cea de-a doua rectificare bugetară pe anul 2025: Cheltuielile de personal se diminuează cu 255 milioane lei, iar cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu 6 milioane lei # News.ro
Guvernul a adoptat, vineri, în şedinţă, cea de-a doua rectificare bugetară pe anul 2025, care a fost determinată de reflectarea în bugetele ordonatorilor principali de credite a influenţelor determinate de forma revizuită a Planului de redresare şi rezilienţă al României şi asigurarea fondurilor în vederea desfăşurării normale a activităţii unor ordonatori principali de credite până la finele anului, asigurarea fondurilor necesare pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, datorită creşterii numărului acestor beneficiari. Cheltuielile de personal se diminuează cu 255 milioane lei, iar cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu 6 milioane lei.
18:20
Noul preşedinte CSM: O justiţie independentă este un drept al cetăţeanului, şi nu privilegiu al magistratului. Acesta îşi exercită atribuţiile fără influenţe din partea clasei politice, a presei sau a oricăror alte persoane # News.ro
Noul preşedinte al Consiliului superior al Magistraturii, Gheorghe-Liviu Odagiu, al cărui mandat de un an începe în 7 ianuarie 2026, afirmă că o justiţie independentă „este un drept al cetăţeanului, şi nu privilegiu al magistratului”. Tocmai în virtutea acestui drept, consideră magistratul, procurorii şi judecătorii îşi exercită atribuţiile fără influenţe din partea clasei politice, a presei sau a oricăror alte persoane. „Realităţile sociale şi politice din societatea actuală conduc la provocări suplimentare pentru autoritatea judecătorească, cu potenţial de a genera dificultăţi în activitatea sistemului judiciar sau chiar de a afecta grav funcţionarea acestuia, iar anul 2026 nu va duce lipsă de acestea”, atenţionează magistratul.
18:00
Guvernul a aprobat proiectul privind pensiile magistraţilor, care prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare, cu câte un an, pentru fiecare generaţie şi limitarea cuantumului net al pensiei la 70% din venitul net din ultima lună de activitate # News.ro
Guvernul a aprobat, vineri, proiectul privind pensiile magistraţilor, care prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare, cu câte un an, pentru fiecare generaţie şi limitarea cuantumului net al pensiei la 70% din venitul net din ultima lună de activitate
18:00
Fotbal: Marea Britanie şi-a depus candidatura pentru a organiza Cupa Mondială Feminină din 2035 # News.ro
Cele patru asociaţii de fotbal din Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord şi-au depus vineri candidatura comună oficială pentru a găzdui Cupa Mondială Feminină din 2035.
17:50
UPDATE - Andrii Iermak a fost eliberat din funcţie de preşedintele Zelenski: „Nu vreau să existe zvonuri şi speculaţii” # News.ro
Şeful cancelariei prezidenţiale ucrainene, influentul Andrii Iermak, a fost eliberat din funcţie, vineri, de preşedintele Volodimir Zelenski, după ce agenţiile ucrainene de combatere a corupţiei i-au percheziţionat reşedinţa, agravând o criză politică majoră, în contextul în care Kievul se confruntă cu presiuni din partea Washingtonului pentru a accepta termenii unui acord de pace.
17:50
STUDIU Deloitte: Instabilitatea politică şi corupţia, în top trei motive de îngrijorare pentru tinerii români în 2025. Costul vieţii de zi cu zi rămâne pe primul loc # News.ro
Costul vieţii de zi cu zi rămâne cea mai mare îngrijorare pentru Millennials (48%, în creştere de la 43% anul trecut) şi pentru cei din Generaţia Z (39%, faţă de 29% cu un an în urmă), arată un studiu Deloitte. Potrivit acestuia, stabilitatea politică şi corupţia urcă anul acesta în top trei motive de îngrijorare pentru tinerii din România (36%, respectiv 22% dintre Millennials şi 23%, respectiv 25% dintre reprezentanţii Generaţiei Z sunt preocupaţi de aceste aspecte).
17:40
Statele Unite sunt pregătite să recunoască controlul Rusiei în Crimeea şi în alte teritorii ucrainene ocupate de ruşi, pentru a obţine astfel un acord care să pună capăt Războiului din Ucraina, iar Donald Trump i-a trimis pe emisarul Steve Witkoff şi pe ginerele său Jared Kushner la Moscova ca să-i facă această ofertă directă lui Vladimir Putin, dezvăluie The Telegraph.
17:40
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, îşi publică diplomele, după ce a fost atacat de Victor Ponta: Răspund din respect pentru oamenii plătitori de taxe, care au dreptul să afle adevărul / Doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, şi-a publicat vineri diplomele, după ce a fost atacat de deputatul Victor Ponta, care l-a acuzat că ”a făcut o facultate la Bucureşti şi alta la Târgu Jiu în acelaşi timp”. ”Răspund din respect pentru oamenii plătitori de taxe, care au dreptul să afle adevărul atunci când cei deranjaţi de măsurile luate în minister urlă din toţi rărunchii”, spune Miruţă. Ministrul explică faptul că, neavând la Electronică niciodată restanţe, pentru examenele care se suprapuneau mergea la examenele de la Tg. Jiu, în sesiunea din toamnă. Ministrul mai afirmă că ”doctoratul său e pe bune, nu ca al lui Victor Ponta”.
Acum 4 ore
17:30
Polonia a reţinut doi cetăţeni ucraineni şi trei belaruşi sub acuzaţia de a fi acţionat la ordinele serviciilor de informaţii străine, au anunţat vineri procurorii, în contextul în care Varşovia avertizează asupra încercărilor Rusiei de a destabiliza ţările care susţin Kievul, relatează Reuters.
17:30
Statele Unite sunt pregătite să recunoască controlul Rusiei în Crimeea şi în alte teritorii ucrainene ocupate de ruşi, pentru a obţine astfel un acord care să pună capăt Războiului din Ucraina, iar Donald Trump i-a trimis pe emisarul Steve Witkoff şi pe ginerele său Jared Kushner la Moscova pentru ca să-i facă această ofertă directă lui Vladimir Putin, dezvăluie The Telegraph.
17:30
Judoka rus Ayub Bliev a devenit primul sportiv din ţara sa care a câştigat un titlu sub steag rusesc la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi, vineri, în urma reintegrării complete a ţării în acest sport, anunţată cu o zi înainte de Federaţia Internaţională de Judo (IJF).
17:30
Şeful cancelariei prezidenţiale ucrainene, influentul Andrii Iermak, a fost demis din funcţie, vineri, de preşedintele Volodimir Zelenski, după ce agenţiile ucrainene de combatere a corupţiei i-au percheziţionat reşedinţa, agravând o criză politică majoră, în contextul în care Kievul se confruntă cu presiuni din partea Washingtonului pentru a accepta termenii unui acord de pace. (Vom reveni)
17:20
Cele mai frecvente tipuri de cancer din sfera ORL/ Medicul Ştefan Adrian, Clinica Neolife Băneasa: „Există cancere de fose nazale şi chiar de sinusuri paranazale al foselor nazale” # News.ro
Cancerele din sfera OLR sunt tot mai prezente în ziua de astăzi, iar factorii de risc ţin în primul rând de mediul de viaţă. Medicul Ştefan Adrian, medic primar ORL în cadrul Centrului Medical Neolife Băneasa a explicat care sunt cele mai frecvente cancere ORL întâlnite în practica medicală.
17:10
Tineri reţinuţi după ce au bătut cu pumnii şi picioarele un adolescent într-un părculeţ din Bucureşti, ameninţându-l cu moartea dacă dă în vileag faptele - VIDEO # News.ro
Un tânăr de 18 ani şi un minor de 15 ani au fost reţinuţi pentru 24 de ore, fiind acuzaţi că au ameninţat şi bătut cu pumnii şi picioarele, într-un părculeţ din Sectorul 3 al Capitalei, un adolescent de 15 ani chiar şi când acesta era deja căzut la pământ. Potrivit anchetatorilor, ulterior, agresorii l-ar fi ameninţat cu moartea pe băiat în cazul în care va reclama agresiunea.
17:10
Comisarii ANPC au dat amenzi de aproape 5,5 milioane de lei, în urma controalelor din această săptămână / Ei au găsit produse de origine animală fără elemente de identificare, dar şi jucării vândute fără avertismentele obligatorii # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat, în această săptămână, peste 1.200 de operatori economici din întreaga ţară şi au dat amenzi în valoare de aproape 5,5 milioane de lei. Ei au descoperit mai multe nereguli, printre care vânzarea unor jucării care nu aveau avertismentele obligatorii, comercializarea unor produse de origine animală fără elemente de identificare şi caracterizare, utilizarea echipamentelor sau ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri de rugină şi impurităţi.
17:00
USR: Cristian Stamate, preşedintele filialei USR Măgurele, este noul subprefect al judeţului Ilfov/ Are un master în fizică şi o experienţă de peste 20 de ani în antreprenoriat în domeniul IT # News.ro
Cristian Stamate, preşedintele filialei USR- Măgurele a fost numit subprefect al judeţului Ilfov, anunţă vineri USR.
17:00
Presa internaţională: Ministrul român al apărării demisionează după ce a recunoscut că a minţit în CV-ul său # News.ro
Demisia ministrului român al apărării, Ionuţ Moşteanu, este consemnată de agenţiile internaţionale de presă şi de alte instituţii media, care pun în context faptul că România are cea mai lungă graniţă cu Ucraina dintre ţările NATO şi a fost martora unor incidente repetate în care spaţiul său aerian a fost încălcat. În plus, România pregăteşte actualizări ale angajamentelor naţionale de securitate, iar demisia intervine cu două zile înainte de termenul-limită pentru a prezenta Comisiei Europene planul său privind modul în care va cheltui banii din programul SAFE al UE.
16:40
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a demarat o campanie de informare publică dedicată alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie 2025, sub sloganul „Informează-te corect şi doar din surse oficiale” - VIDEO # News.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a demarat o campanie de informare publică dedicată alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie 2025, sub sloganul „Informează-te corect şi doar din surse oficiale”.
16:40
Covasna: Un bărbat a ameninţat că va da foc casei fostei partenere, iar poliţiştii au găsit asupra sa o sticlă cu carburant, două cuţite şi o brichetă / El este cercetat sub control judiciar # News.ro
Un bărbat în vârstă de 43 de ani este cercetat de procurorii din Covasna după ce a ameninţat că va da foc casei fostei partenere, iar poliţiştii au găsit asupra sa o sticlă de carburant, două cuţite şi o brichetă. El este anchetat sub control judiciar, procurorii explicând că au luat acestă decizie deoarece fapta de care este acuzat, cea de ameninţare, se pedepseşte cu închisoarea de la trei luni la un an, în timp ce pentru a solicita arestarea preventivă este necesar ca infracţiunea să prevadă o pedeapsă cu închisoarea de cinci ani sau mai mare.
16:30
Tenis de masă: Iulian Chiriţa face spectacol la Campionatul Mondial de Juniori. Este în sferturi la simplu / Astăzi el joacă şi în semifinale la dublu masculin şi în finala de dublu mixt # News.ro
Iulian Chiriţa s-a calificat, vineri, în sferturile de finală la U19 simplu masculin, la Campionatul Mondial de Juniori 2025 de la Cluj-Napoca.
16:20
Cluj: Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce şi-a bătut partenera şi a lovit-o cu pumnii în faţă, dar şi în alte zone ale corpului / El i-a pus femeii un cuţit la gât şi a ameninţat-o cu moartea # News.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv de Judecătoria Cluj-Napoca, pentru 30 de zile, după ce şi-a agresat partenera şi a bătut-o cu pumnii şi picioarele, lovind-o în zona feţei, dar şi în alte zone ale corpului. El este acuzat şi pentru că i-a pus femeii un cuţit la gât şi a ameninţat că o omoară pentru că este ”un om de nimic care nu merită să trăiască”.
16:10
Cluj: Un bărbat este cercetat pentru două infracţiuni de agresiune sexuală / El este acuzat că a pipăit două femei în apropierea unei săli de fitness # News.ro
Un bărbat este cercetat pentru două infracţiuni de agresiune sexuală, el fiind acuzat că a aşteptat o femeie în apropierea unei săli de fitness, iar apoi a pipăit-o pe fese. De asemenea, după câteva zile, în acelaşi loc, bărbatul a procedat la fel cu o altă victimă.
16:10
Daniel Raj Stoican s-a calificat, vineri, în finala categoriei 70 kg la Campionatul European de Seniori U23 de la Budapesta.
15:50
Bărbat arestat preventiv, după ce i-a furat altuia maşina sub ameninţarea cuţitului pe o stradă din Capitală/ Ulterior, a abandonat autoturismul pe o altă stradă, maşina fiind restituită păgubitului/ Poliţiştii au găsit şi cuţitul folosit de hoţ # News.ro
Un bărbat de 36 de ani acuzat că i-a furat altuia maşina sub ameninţarea cuţitului, pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei a fost arestat preventiv pe o perioadă de 30 de zile pentru tâlhărie calificată. Hoţul ar fi condus autoturismul până pe o altă stradă din acelaşi sector, unde a abandonat-o, maşina fiind găsită de către poliţişti şi restituită păgubitului. Poliţiştii au găsit şi cuţitul cu care a fost ameninţată victima tâlhăriei.
15:50
Trump ameninţă, în alocuţiunea adresată militarilor de Thanksgiving, cu operaţiuni terestre, ”foarte curând”, împotriva ”narcotraficanţilor venezueleni” # News.ro
Statele Unite urmează să înceapă - în curând - să ţintească ”traficanţi de droguri venezueleni” - în operaţiuni terestre - şi nu doar pe mare, a anunţat preşedintele american Donald Trump, în contextul unor tensiuni puternice între Washington şi Caracas, relatează AFP.
Acum 6 ore
15:30
Baschet feminin: Rapid, calificată în faza următoare a EuroCup. Va înfrunta o echipă din Turcia # News.ro
Echipa de baschet feminin Rapid Bucureşti s-a calificat în faza următoare a FIBA Euro-Cup, în urma rezultatelor din ultima etapă a grupelor, şi va înfrunta o formaţie din Turcia.
15:30
Consiliul Fiscal: În 2026, măsurile fiscal-bugetare adoptate în a doua jumătate a anului 2025 ar putea conduce la un deficit în jur de 6,5% din PIB. O absorbţie masivă de fonduri europene poate ajuta menţinerea economiei în teritoriu pozitiv în 2026 # News.ro
Proiectul actualei rectificări operează o revizuire marginală a proiecţiilor de la rectificarea precedentă, menţinând neschimbată ţinta de deficit bugetar de 8,4% din PIB (159,8 miliarde lei), se arată în opinia preliminară a Consiliului Fiscal cu privire la proiectul celei de-a doua rectificări a bugetului general consolidat pe anul 2025. Potrivit Consiliului Fiscal,în 2026, măsurile fiscal-bugetare adoptate în a doua jumătate a anului 2025 ar putea conduce la un deficit în jur de 6,5% din PIB. În lipsa corecţiei bugetare, România poate ajunge într-o criză a datoriei suverane, cu efecte economice şi sociale grave, prcizează Consiliul Fiscal.
15:20
Ilie Bolojan: Vom demara astăzi procedura de angajare a răspunderii Guvernului pentru proiectul pensiilor magistraţilor. Estimarea este că cel mai probabil marţi vom trece la finalizarea acestei proceduri, prin prezentarea în Parlament # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, în şedinţa de guvern, că demarează procedura de angajare a răspunderii Guvernului pentru proiectul pensiilor magistraţilor, estimarea fiind că cel mai probabil marţi vor trece la finalizarea acestei proceduri, prin prezentarea în Parlament, după primirea amendamentelor de la parlamentari.
15:10
O nouă lovitură pentru Isco. Deşi Betis Sevilla a obţinut o victorie importantă împotriva formaţiei Utrecht (2-1) în Liga Europa, echipa a pierdut jucătorul său vedetă, Isco. Revenit titular după o fractură de peroneu care l-a ţinut departe de teren timp de 18 meciuri, spaniolul s-a accidentat din nou.
15:10
Noutăţi la Târgul de Crăciun Bucureşti 2025 - Piramidă de 10 metri înălţime, scenă felinar şi proiecţii pe faţada Palatului Parlamentului # News.ro
Piramidă de 10 metri înălţime, scenă felinar şi proiecţii festive pe faţada Palatului Parlamentului sunt câteva dintre noutăţile de la Târgul de Crăciun Bucureşti care se deschide vineri, în Piaţa Constituţiei.
15:10
Ministrul Sănătăţii: Extindem reţeaua naţională de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR) prin includerea a trei noi unităţi specializate în domenii unde diagnosticul este adesea dificil # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă extinderea reţelei naţionale de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR) prin includerea a trei noi unităţi specializate în domenii unde diagnosticul este adesea dificil. Cele trei centre vor funcţiona în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti – CEBR pentru bolile cardiovasculare cu risc aritmic crescut şi bolile vasculare rare, Spitalului Clinic “Prof. Dr. Th. Burghele”, Bucureşti – CEBR pentru urologie şi Spitalului Clinic de Urgenţă Sf. Apostol Andrei, Constanţa – CEBR pentru bolile musculo-scheletare autoimune şi autoinflamatorii.
15:10
MAI recomandă cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în minivanţa de 1 Decembrie, în condiţiile unor restricţii temporare de zbor şi pentru evitarea unor incidente care ar putea pune în pericol vieţile oamenilor # News.ro
Ministerul Afacerilor Interne recomandă cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în minivanţa de 1 Decembrie, în condiţiile unor restricţii temporare de zbor de Ziua Naţională şi pentru evitarea unor incidente care ar putea pune în pericol vieţile oamenilor, dar şi pentru a permite intervenţii şi activităţi oficiale desfăşurate de autorităţi, fără interferenţe.
15:00
UPDATE - Guvernul se reuneşte în şedinţă, de la ora 15.00, pentru adoptarea proiectului privind pensiile magistraţilor şi demararea procedurii de angajare a răspunderii în Parlament / Rectificarea bugetară, pe agendă # News.ro
Guvernul se reuneşte vineri în şedinţă, de la ora 15.00, pentru adoptarea proiectului de lege privind pensiile magistraţilor, după ce a fost primit avizul CSM. După aprobarea în şedinţă, Guvernul îl va transmite Parlamentului, declanşându-se, astfel, procedura de angajare a răspunderii. Pe agenda şedinţei se află şi proiectul rectificării bugetare.
14:50
Guvernul se reuneşte în şedinţă, de la ora 15.00, pentru adoptarea proiectului privind pensiile magistraţilor şi demararea procedurii de angajare a răspunderii în Parlament # News.ro
Guvernul se reuneşte vineri în şedinţă, de la ora 15.00, pentru adoptarea proiectului de lege privind pensiile magistraţilor, după ce a fost primit avizul CSM. După aprobarea în şedinţă, Guvernul îl va transmite Parlamentului, declanşându-se, astfel, procedura de angajare a răspunderii.
14:40
Guvernul se reuneşte în şedinţă, de la ora 15.00, pentru adoptarea proiectului privind pensiile magistraţilor şi demarare a procedurii de angajare a răspunderii în Parlament # News.ro
Guvernul se reuneşte vineri în şedinţă, de la ora 15.00, pentru adoptarea proiectului de lege privind pensiile magistraţilor, după ce a fost primit avizul CSM. După aprobarea în şedinţă, Guvernul îl va transmite Parlamentului, declanşându-se, astfel, procedura de angajare a răspunderii.
14:30
Expoziţie - eveniment despre femeile victime ale represiunii comuniste din România, la MNIR. Portretele a 71 de femei, considerate „duşmani ai poporului”, în faţa publicului # News.ro
Vernisajul expoziţiei „Duşmance ale poporului” va avea loc în 4 decembrie, începând cu ora 13:00, la sediul Muzeului Naţional de Istorie a României din Calea Victoriei nr. 12, Bucureşti. Proiect al Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei, expoziţia este curatoriată de Virginia Ion, iar design-ul expoziţional a fost realizat de echipa coordonată de arhitecţii Cosmina Goagea şi Constantin Goagea de la Zeppelin Design.
14:30
Armata israeliană omoară 13 persoane într-o incursiune în sudul Siriei, în satul Beit Jinn, la 40 km sud-vest de Damasc. Şase militari israelieni răniţi, trei grav. Damascul denunţă o ”crimă de război” # News.ro
Forţele israeliene au ucis 13 persoane, vineri, într-o operaţiune în sudul Siriei, cea mai sângeroasă de la îndepărtarea de la putere fostului preşedinte sirian Bashar al-Assad, în urmă cu aproape un an, care viza, anunţă ele, o grupare islamistă, relatează AFP.
14:20
Hunedoara: Aproximativ 15.000 de credincioşi participă la ceremonia de proclamare locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop # News.ro
Aproximativ 15.000 de crendincioşi participă, vineri, la ceremonia de proclamare locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, în judeţul Hunedoara. Ceremonialul religios este oficiat de circa 30 de preoţi.
14:00
O pictură murală pe 400mp care îl reprezintă pe campionul olimpic şi mondial David Popovici, pe o clădire din Timişoara - FOTO # News.ro
O pictură murală dedicată campionului olimpic şi mondial David Popovici a fost inaugurată la Timişoara, în cadrul proiectului ”Scrie-ţi povestea prin sport”. Pictura are 400 mp şi se află în apropiere de centrul oraşului, pe strada Simion Bărnuţiu.
13:50
Ziua Naţională a României, celebrată de reprezentanţele Institutului Cultural Român în 24 de ţări prin concerte, expoziţii, filme, # News.ro
Concerte, expoziţii, proiecţii de documentare şi lungmetraje, precum şi un spectacol de teatru vor fi organizate de reprezentanţele din străinătate ale Institutului Cultural Român, de Ziua Naţională.
13:50
Anchetele şi percheziţiile care-l vizează pe Iermak arată că instanţele anticorupţie ”îşi fac treaba”, salută Comisia Europeană # News.ro
Comisia Europeană consideră că anchete aflate în curs în Ucraina, în cadrul cărora au loc vineri percheziţii la domiciliul puternicului şef de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski Andrii Iermak, arată că instanţele anticorupţie ucrainene ”îşi fac treaba”, declară vineri o purtătoare de cuvânt a CE, Paula Pinho.
13:40
Ministrul Sănătăţii, discuţii cu Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, despre investiţiile în zona de energie şi soluţiile care pot creşte eficienţa energetică a spitalelor: Construim un sistem de sănătate sustenabil # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a avut vineri o întâlnire cu Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, la Palatul Victoria, discuţiile concentrându-se pe investiţiile în zona de energie şi pe soluţiile care pot creşte eficienţa energetică a spitalelor. ”Construim un sistem de sănătate sustenabil, bine organizat şi transparent, în care fiecare investiţie e validată prin rezultate”, a transmis ministrul.
13:40
Timiş: Aproape 3 ani de închisoare sub supraveghere pentru o doctoriţă care a luat mită de 34 de ori/ Femeia şi-a recunoscut vinovăţia # News.ro
O femeie, medic primar, care a primit sume curpinse între 50 de lei şi 4.000 de lei, de 34 de ori, a fost condamnată la 2 ani şi 8 luni de închisoare sub supraveghere, după ce aceasta şi-a recunoscut vinovăţia.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.