Guvernul a adoptat noi măsuri: schimbări la pensiile magistraților, rectificare bugetară și întărirea guvernanței întreprinderilor publice
Adevarul.ro, 28 noiembrie 2025 18:30
Guvernul României a aprobat vineri mai multe acte normative și memorandumuri cu impact asupra sistemului de pensii, bugetului de stat și investițiilor strategice.
• • •
Acum 10 minute
18:30
Guvernul a aprobat proiectul privind pensiile magistraților: vârsta de pensionare va crește și cuantumul pensiei va fi limitat la 70% din venitul net # Adevarul.ro
Guvernul a aprobat, vineri, proiectul de lege privind pensiile magistraților, care aduce modificări semnificative în sistemul de pensii de serviciu.
18:30
Guvernul a adoptat noi măsuri: schimbări la pensiile magistraților, rectificare bugetară și întărirea guvernanței întreprinderilor publice
Guvernul României a aprobat vineri mai multe acte normative și memorandumuri cu impact asupra sistemului de pensii, bugetului de stat și investițiilor strategice.
18:30
40.000 de pelerini au ajuns la Mănăstirea Prislop. Imagini cu „asaltul” românilor la locul de veci al lui Arsenie Boca # Adevarul.ro
Mănăstirea Prislop a înregistrat, vineri, cel mai mare număr de pelerini din istoria sa de peste cinci secole. Aproape 40.000 de oameni au venit la slujba de canonizare a călugărului Arsenie Boca, oficiată la împlinirea a 36 de ani de la moartea lui, din 28 noiembrie 1989.
Acum 30 minute
18:15
Radu Miruță și-a publicat diplomele după atacul lui Victor Ponta: „Doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră” # Adevarul.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, și-a făcut publice diplomele vineri, ca răspuns la acuzațiile deputatului Victor Ponta, care a susținut că ministrul „a urmat simultan două facultăți – una la București și alta la Târgu-Jiu”.
Acum o oră
18:00
Șeful de cabinet al lui Zelenski și-a depus demisia. Anunțul făcut de președintele Ucrainei # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei a confirmat că șeful biroului său, Andrii Iermak, și-a depus demisia.
18:00
Bărbat din Covasna, reținut după ce și-a amenințat fosta soție că îi va incendia locuința. Ce au găsit polițiștii când l-au prins # Adevarul.ro
Un bărbat de 43 de ani a fost plasat sub control judiciar după ce și-a amenințat fosta concubină că îi va incendia locuința.
17:45
Premierul ungar sfidează Bruxelles-ul: Viktor Orban promite la Kremlin că va continua importurile de hidrocarburi din Rusia # Adevarul.ro
Premierul ungar Viktor Orban a declarat că Ungaria va continua să se bazeze pe energia rusească, în ciuda liniei dure adoptate de UE faţă de Rusia.
Acum 2 ore
17:30
Deschiderea oficială a restaurantului Tyranozaur a avut loc pe 20 noiembrie, în centrul Sucevei, pe Strada Ștefan cel Mare nr. 26, și a atras peste o mie de participanți curioși să descopere cel mai nou concept de QSR cu tematică preistorică.
17:30
Șofer plecat „după mici” a blocat probele tehnice de pe linia de tramvai 5, parcând direct pe șine # Adevarul.ro
Un șofer a blocat pentru câteva minute probele tehnice de pe linia de tramvai 5, după ce și-a parcat mașina direct pe șine, în zona Aeroportului Băneasa. Bărbatul și-a abandonat autoturismul pentru a merge să cumpere mici.
17:30
AFP: O „eroare” în CV-ul său îl determină pe ministrul Apărării din România să demisioneze. Ce scrie presa internațională despre demisia lui Moșteanu # Adevarul.ro
Demisia ministrului român al Apărării, Ionuţ Moşteanu, a fost preluată de marile agenţii internaţionale de presă și de numeroase instituţii media.
17:15
Premierul Belgiei aduce noi obiecții planului UE de a oferi un împrumut Ucrainei din activele rusești înghețate # Adevarul.ro
Într-o scrisoare trimisă președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, premierul belgian Bart de Wever și-a exprimat îngrijorările cu privire la planul UE de a folosi activele rusești înghețate pentru a oferi un împrumut Ucrainei.
17:15
Trei bărbați au fost reținuți de polițiștii din Bistrița-Năsăud, fiind suspectați că au furat în repetate rânduri telefoane mobile noi.
17:00
Mașina de spălat oameni prezentată la Expoziția de la Osaka, disponibilă acum la vânzare. Cât costă # Adevarul.ro
O mașină de spălat oameni, prezentată la Expo 2025 de la Osaka, se găsește acum de vânzare.
17:00
Decizie de ultim moment. Mircea Lucescu NU va merge la Washington pentru tragerea la sorți a Cupei Mondiale # Adevarul.ro
Mircea Lucescu nu va participa la tragerea la sorți a Cupei Mondiale de la Washington, România fiind reprezentată acolo de oficiali ai FRF.
16:45
The Telegraph: Trump îi cedează lui Putin teritoriile ocupate ale Ucrainei. Președintele SUA trimite emisari la Moscova # Adevarul.ro
Statele Unite ar putea recunoaște anexarea de către Rusia a unor teritorii ucrainene, în cadrul unui acord menit să pună capăt războiului.
Acum 4 ore
16:30
Când le cerem cetăţenilor să aibă încredere în stat, primul pas este să arătăm că noi, în partide, nu glumim cu adevărul din CV-urile propriilor oameni! # Adevarul.ro
Dincolo de „greșeala jenată”, recentul scandal al CV-ului fostului ministru al Apărării este factura pe care o plătim pentru ani întregi în care, în partide, selecţia oamenilor s-a făcut după simpatii şi conjuncturi. Nu de fiecare dată, dar de suficiente ori.
16:30
Medic de la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, concediat după moartea unui pacient transferat cu ambulanța # Adevarul.ro
Un medic UPU-SMURD de la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Târgu-Jiu a fost concediat disciplinar în urma decesului unui bărbat de 78 de ani în ambulanță, în timpul unui transfer între două clădiri ale unității medicale.
16:15
Fostul patron al echipei de fotbal FC Brașov, Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală # Adevarul.ro
Afaceristul Ioan Neculaie, fost patron al echipei de fotbal FC Braşov, a fost condamnat, vineri, de Tribunalul Braşov, la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală.
16:15
Guvernul bulgar a retras proiectul care propunea creșteri de impozite, după protestele din Sofia. Documentul va fi retrimis în parlament # Adevarul.ro
Guvernul Bulgariei va retrimite spre aprobare parlamentului proiectul de buget pentru 2026, primul elaborat în euro înainte ca ţara să adopte moneda unică la 1 ianuarie, a declarat, joi seară, premierul Rosen Jeliazkov, în urma protestelor din capitala Sofia.
16:15
Bărbat din București, arestat după ce a furat o mașină, ameninţându-l pe proprietar cu un cuţit # Adevarul.ro
Un bărbat de 36 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de polițiștii din Capitală după ce marți, 25 noiembrie, a furat o mașină, ameninţându-l pe proprietar cu un cuţit.
16:00
Șofer beat și drogat, implicat într-un accident violent la ieșirea din Tecuci. Trei persoane au ajuns la spital # Adevarul.ro
Un șofer aflat sub influența alcoolului și a drogurilor a provocat, joi seară, un accident grav la ieșirea din Tecuci spre Munteni.
16:00
Mutare surpriză la FCSB! Mihai Stoica oficializează venirea lui Duarte și dezvăluie termenii contractului # Adevarul.ro
FCSB bifează primul transfer din iarnă. Mihai Stoica confirmă venirea lui Andre Duarte.
15:45
CV-ul unui alt ministru USR, ironizat de Victor Ponta: „A făcut o facultate la București și alta la Târgu Jiu, în același timp” # Adevarul.ro
Victor Ponta a ironizat CV-ul lui Radu Miruță, după ce acesta s-a lăudat că a făcut una din facultăți ”ca hobby”.
15:45
Ministrul Sănătății anunță includerea a trei noi unități în rețeaua națională de centre de expertiză pentru bolile rare # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri, 28 noiembrie, că se extinde rețeaua națională de centre de expertiză pentru bolile rare (CEBR) prin includerea a trei noi unități specializate.
15:30
Cine a divulgat convorbirile telefonice între Witkoff și consilierii Kremlinului? Detaliul izbitor privind scurgerea de informații # Adevarul.ro
Transcrierea și publicarea a două convorbiri presupus interceptate între negociatorul SUA Steve Witkoff și consilierul Kremlinului Iuri Ușakov, respectiv între Kirill Dmitriev și același Ușakov, publicată de Bloomberg fără semnătură a suscitat o serie de speculații privind originea scurgerilor.
15:30
Un bărbat a fost atacat de un urs, vineri dimineaţă, într-o toaletă publică din apropierea unei gări din prefectura Gunma, în nord-vestul capitalei Tokyo, a informat poliţia.
15:30
Fostul extremist turc care a încercat să-l asasineze pe Papa Ioan Paul al II-lea speră să discute „două sau trei minute” cu Papa Leon al XIV-lea # Adevarul.ro
Fostul extremist turc Mehmet Ali Agca, care a încercat să-l asasineze pe Papa Ioan Paul al II-lea în 1981, s-a deplasat la Iznik, în vestul Turciei, înaintea vizitei Papei Leon al XIV-lea.
15:15
Scandal în Liga 4 Teleorman. Un viceprimar a fost acuzat că a lovit un fotbalist. Echipa se retrage în semn de protest.
15:15
Ce priorități are noul șef al CSM, Liviu Odagiu: „Să apărăm independența financiară a magistraților” # Adevarul.ro
Noul președinte al CSM, Gheorghe Liviu Odagiu, spune că în 2026 Consiliul Siprem al Magistraturii trebuie să apere „ferm” independența financiară a magistraților, prin salarii și pensii conforme jurisprudenței Curții Constituționale.
15:15
Momente de coșmar pentru un cuplu din Brașov: a fost sechestrat și tâlhărit în propria casă de doi indivizi care s-au dat drept tehnicieni de centrale # Adevarul.ro
Un cuplu de brașoveni în vârstă a fost agresat și jefuit în propria locuință după ce le-a deschis ușa unor bărbați care s-au recomandat ca fiind angajați ai unei firme de service pentru centrale termice.
15:00
Elena Udrea se pregătește să meargă în vacanță de sărbători. „Țin post, evident. Fac fapte bune, citim Biblia zilnic” # Adevarul.ro
Elena Udrea își cere drepturile asupra bunurilor sale executate silit, în valoare de aproximativ cinci milioane de lei. Potrivit acesteia, a rămas „cam singura condamnată ilegal.”
15:00
Antrenorul care l-a format pe Alcaraz, curtat de Simona Halep. Motivul pentru care spaniolul i-a zis „NU” româncei # Adevarul.ro
Un antrenor foarte căutat a renunțat la oferte importante pentru a investi în ascensiunea unui tânăr jucător promițător.
14:45
Rectorul SNSPA Remus Pricopie, la interviurile Adevărul, despre scandalul diplomei lui Moșteanu: „Judecățile nu se fac în presă” # Adevarul.ro
Remus Pricopie a explicat la interviurile Adevărul de ce scandalurile legate de diplome apar din nou în politică, ce ar trebui să verifice instituțiile statului în cazul Moșteanu și care este impactul acestor controverse asupra guvernului, partidelor și alegerilor din București.
14:45
Omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, investigat pentru cumpărare de influență, va sta după gratii încă 30 de zile.
14:45
Mesajul CTP despre programul mijloacelor de transport în comun de 1 Decembrie. Cu vor circula tramvaiele, troleibuzele și autobuzele # Adevarul.ro
Mai multe străzi importante vor fi închise transportului în comun cu ocazia manifestărilor preilejuite de 1 Decembrie. Pe de altă parte, CTP transmite că unele linii de transport vor fi suplimentate.
Acum 6 ore
14:30
Casa ta nu este o insulă! Despre români, asigurări și responsabilitatea față de ceilalți # Adevarul.ro
Trăim într-o țară în care, de prea multe ori într-un an, uneori la interval de zile (!), auzim aceleași cuvinte precum cutremur, inundații, incendii, explozie.
14:30
Cum arată pictura murală imensă dedicată lui David Popovici. Are de 400 mp și a fost inaugurată în Timișoara # Adevarul.ro
O pictură murală imensă dedicată campionului olimpic şi mondial David Popovici a fost inaugurată în Timișoara.
14:30
Ce pedeapsă a primit un medic din Timiş care a luat mită de 34 de ori, după ce a semnat un acord de recunoaştere a vinovăţiei # Adevarul.ro
Judecătorii au stabilit sentința în dosarul unei femei, medic pneumolog din Timiș, care și-a recunoscut faptele după ce procurorii au documentat 34 de cazuri în care aceasta a primit mită de la pacienţi.
14:30
Prefectul județului Bistriţa-Năsăud a suspendat mandatul primarului din Livezile. Acesta este în arest la domiciliu, după agresarea sexuală a unei angajate # Adevarul.ro
Teofil Cioarbă, prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud, a emis ordinul prin care a fost suspendat mandatul primarului din comuna Livezile, aflat în arest la domiciliu şi urmărit penal pentru agresiune sexuală, violarea vieţii private şi influenţarea declaraţiilor.
14:15
Feli, deranjată de criticile unui fan: „Mulți dintre voi veniți la concerte ca să faceți poze cu maimuța” # Adevarul.ro
Feli, în vârstă de 39 de ani, a reacționat în mod tranșant pe rețelele de socializare, după ce a fost criticată de un bărbat că nu a făcut fotografii cu fanii la finalul unui concert.
14:15
Cum ar trebui să fie viitorul ministru al Apărării. Răspunsul ferm al unui general cu misiuni în Afganistan și Irak, decorat de NATO și SUA # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat după apariția informațiilor false din CV-ul său. În acest context, președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România creionează pentru „Adevărul” profilul ideal al ministrului care va urma.
14:00
MAI le solicită românilor să nu utilizeze drone în minivacanța de 1 Decembrie. Care este pericolul # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) le cere românilor să nu ridice drone în minivacanța de 1 Decembrie.
13:45
Risc de inundaţii în mai multe judeţe în acest weekend. Harta zonelor sub cod portocaliu şi galben # Adevarul.ro
În mai multe judeţe din ţară există, în următoarele două zile, risc de inundaţii, potrivit unor avertizări emise cu puţin timp în urmă de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.
13:45
Ploile abundente din ultimele zile au provocat inundații în mai multe localități din Bulgaria. Una dintre cele mai grave situații se înregistrează în oraşul Sandanski. Precipitațiile vor continua în weekend.
13:30
Imagini de coșmar la Târgurile de Crăciun de la Constanța și Focșani: ursuleți de pluș spânzurați de blocuri sau „trași în țeapă” # Adevarul.ro
Târgul de Crăciun din Piața Ovidiu din Constanța oferă imagini de coșmar, cu ursuleți de pluș spânzurați de pereții unui bloc. Aceleași decorațiuni au apărut și în Focșani.
13:15
Rusia a lansat calendarul pe 2026 care îl glorifică pe Putin: „Sunt un porumbel cu aripi de fier” # Adevarul.ro
Propaganda rusă a lansat calendarul pentru anul 2026 în care liderul rus Vladimir Putin, în vârstă de 73 de ani, este prezentat în ipostaze măgulitoare.
13:00
Serena Williams a dat lovitura și în afara terenului: ce dezvăluire emoționantă a făcut fosta campioană # Adevarul.ro
Serena Williams i-a cucerit din nou pe fani cu o postare emoționantă pe social media.
13:00
Opt români, înfometaţi şi exploatați de proprietarul unei spălătorii auto din Londra, şi-au găsit dreptatea în instanţă. Ce pedeapsă a primit cel care a abuzat de ei # Adevarul.ro
Opt români, printre care şi un copil de 15 ani, înfometați și exploatați de proprietarul unei spălătorii auto din Londra, și-au găsit, în cele din urmă, dreptatea în instanță, la Curtea Coroanei din Marea Britanie.
12:45
Radu Miruță, propus interimar la Ministerul Apărării Naționale. Reacția lui Bolojan după demisia lui Ionuț Moșteanu # Adevarul.ro
Radu Miruță, ministrul Economiei, a fost propus de premierul Ilie Bolojan interimar la Ministerul Apărării Naționale, până la nominalizarea altui demnitar.
12:45
Un sondaj CIRA, realizat la comanda candidatului independent Vlad Gheorghe, reconfirmă ultimul clasament anunțat înainte de debutul campaniei oficiale pentru Primăria Capitalei.
