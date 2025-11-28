Ce spune ministrul Finanțelor despre rectificarea bugetară: „Am direcţionat banii pentru a stinge datoriile care s-ar fi acumulat”

14:10

„Când va exista un acord de încetare a focului și va fi o reconstrucție a Ucrainei, România este piatra de temelie, iar conducerea română trebuie să meargă la președintele Trump să-i amintească acest lucru și să pună o propunere pe masă. Atunci, Statele Unite vor fi mult mai interesate de ceea ce se întâmplă din punct de vedere al securității în România." Declaraţia îi aparţine lui David Carstens, preşedintele Asociaţiei Armatei SUA din ţara noastră.