Debut de coșmar pentru nepoata lui Donald Trump în competițiile de golf. Pentru ce echipă va evolua tânara sportivă
Sport.ro, 28 noiembrie 2025 21:20
Kai Trump a terminat pe ultimul loc primul concurs de seniori la care a participat.
Iulian Chiriţa a cucerit medalia mondială de argint, vineri, alături de partenera galeză de U19 dublu mixt, Anna Hursey, la Cluj-Napoca.
Campioana României înșiră înfrângerile și, în paralel, se lungește și lista fotbaliștilor indisponibili.
Tehnicianul român e în corzi, după înfrângerea cu Atletico Madrid (1-2), care a lungit seria partidelor pierdute în fața echipelor cu adevărat mari.
Mircea Lucescu (80 de ani) este selecționerul României.
"Bătuți cu bastoanele!" Scene de coșmar la meciul fostei adversare a FCSB-ului: s-a depus plângere la UEFA # Sport.ro
Seară tensionată în Olanda, umbrită de incidente violente petrecute chiar înaintea fluierului de start.
Un apropiat al lui Michael Schumacher a făcut o dezvăluire dureroasă: „Nu-l vom mai vedea vreodată”
FC Barcelona a pus ochii pe fotbalistul cotat la 50.000.000 de €! ”Prima întâlnire a avut loc la Londra” # Sport.ro
FC Barcelona ocupă a doua poziție în clasamentul din La Liga cu 31 de puncte obținute după 13 etape.
Respect pe teren. Respect acasă. LPF, mesaj de toleranţă zero faţă de violenţa împotriva femeilor # Sport.ro
Liga Profesionistă de Fotbal şi Centrul FILIA şi-au unit forţele pentru a transmite împreună un mesaj de toleranţă zero faţă de violenţa împotriva femeilor, informează LPF.
Gigi Becali, reverență în fața unui jucător de la FCSB: ”Își dă viața pe teren, dar nu are cu cine! Sunt mulțumit de el” # Sport.ro
E aproape decembrie, iar FCSB e departe de ce a arătat în stagiunea precedentă.
Performanță pentru sportul românesc! Iulian Chiriţa a scris istorie la Campionatul Mondial de Juniori # Sport.ro
Medalie pentru Iulian Chiriţa la Campionatul Mondial de Juniori.
Replică după acuzele de „metode securiste”! Dinamo renunță la restricții, dar avertizează # Sport.ro
Clubul Dinamo a reacționat la comunicatul extrem de dur emis de Oțelul Galați, anunțând că va permite accesul liber în sectorul oaspeților, însă a ținut să explice motivele temerilor inițiale și a lansat o serie de ironii la adresa organizării moldovenilor.
După cele nouă medalii câștigate de delegația noastră, la Campionatele Mondiale de Fitness de la Santa Susana (Spania), acum strălucesc sportivii care sunt în Arabia Saudită pentru Mondialele de Culturism.
Scandal înainte de Dinamo - Oțelul! Gălățenii acuză "metode securiste" și practici discriminatorii # Sport.ro
Tensiune maximă înaintea duelului de pe Arena Națională dintre Dinamo și Oțelul Galați.
Coman, out: decizia antrenorului care nu-l are la inimă, la patru zile după ce l-a titularizat # Sport.ro
Florinel Coman (27 de ani) câștigă cei mai mulți bani, la Al-Gharafa, de când s-a apucat de fotbal, dar, ca jucător, transferul acesta în Qatar l-a tras mult înapoi.
Infernul lui Robert Vîlceanu, cândva marea speranță de la FCSB: „Mi-a fost foarte greu, crede-mă!”. S-a reîntors în fotbal după o cumpănă grea # Sport.ro
Robert Vîlceanu, interviu în exclusivitate pentru Sport.ro. Drama cu care s-a confruntat fotbalistul căruia Gigi Becali i-a pus clauză de reziliere în valoare de 50 de milioane de euro.
Costel Pană (58 de ani) a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro.
Gest nemaivăzut la Copenhaga. Clubul a premiat suporterii oaspeți și i-a invitat pe gazon # Sport.ro
FC Copenhaga s-a impus în meciul cu Kairat Almaty, scor 3-2.
10 ani de închisoare pentru Ioan Neculaie! Fostul patron de la FC Brașov, obligat să achite o sumă colosală # Sport.ro
Vești proaste pentru Ioan Neculaie.
Oli a ratat calificarea, la Mondiale, însă deja muncește la următorul său obiectiv, unul care îi poate influența traseul profesional din 2026 încolo.
Atacantul de 200.000 de euro vine să lupte pentru play-off în Superliga! Mai lipsește doar semnătura # Sport.ro
Superliga României va intra, în curând, în perioada transferurilor de iarnă.
(P) Chelsea – Arsenal, meciul care poate reconfigura lupta pentru titlu în Premier League # Sport.ro
Londra își ține răsuflarea în așteptarea derby-ului din etapa a 13-a din Premier League. Chelsea și Arsenal, două forțe care definesc însăși identitatea capitalei fotbalistice, se pregătesc să se ciocnească într-un duel în care miza depășește cele trei puncte.
Ce a putut spune antrenorul lui Mainz după ce a plecat învins de la Craiova! Lipsă de profesionalism sau realitate? # Sport.ro
Universitatea Craiova a obţinut o victorie mare în etapa a 4-a a competiţiei Conference League, 1-0 cu echipa germană FSV Mainz 05.
"Pac!" Războiul de 13 milioane de euro purtat de Gigi Becali: "Ești nebun? Pun biciul pe voi!" # Sport.ro
Latifundiarul din Pipera se află în mijlocul unui conflict deschis cu autoritățile statului, care îi blochează o tranzacție militară de proporții.
Disperat, în căutarea unui țap ispășitor pentru prăbușirea echipei, Gigi Becali a ajuns să vorbească despre un subiect controversat, care riscă să declanșeze un „tsunami“.
CSM București i-a găsit, în sfârșit, înlocuitor lui Adi Vasile: ”Cea mai influentă și respectabilă figură din handbalul mondial” # Sport.ro
CSM București și-a găsit antrenor.
Rapid - Csikszereda va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30.
Adi Popa, răspuns tăios când a fost întrebat de o ofertă de la FCSB: "Nu se pune problema!" # Sport.ro
Adi Popa (37 de ani), încă activ în tricoul celor de la Steaua, a absolvit vineri cursurile pentru directori sportivi organizate de FRF. „Motoreta” a vorbit deschis despre viitorul său în administrație și a tranșat rapid varianta unei trădări istorice.
Selecționerul României va lipsi de la tragerea la sorți de la Washington, pe 5 decembrie, eveniment în urma căruia se vor stabili grupele Mondialului din 2026.
Marți, Chelsea a învins-o cu 3-0 pe FC Barcelona în etapa #5 din faza principală a competiției UEFA Champions League.
Ngezana, trecutul lui întunecat explică prezentul lui dezolant: „Era ridiculizat de ai lui!“ # Sport.ro
După două sezoane bune, la FCSB, stoperul sud-african e pus la zid acum de colegi și de patronul Gigi Becali din cauza gafelor sale repetate.
Il Fenomeno - Povestea unui Superstar | Documentarul va fi lansat pe 2 decembrie pe VOYO în parteneriat cu FRF # Sport.ro
Adrian Mutu (46 de ani) s-a retras din fotbal în urmă cu 9 ani, după o carieră impresionantă.
Dinamo Kiev a luat decizia! Detalii despre noul antrenor care îl va pregăti pe Vladislav Blănuță # Sport.ro
Schimbare de strategie la Dinamo Kiev, echipa unde evoluează atacantul Vladislav Blănuță.
Risto Radunovic, devastat după eșecul de la Belgrad: ”Nu înțeleg, nu înțeleg! M-a consumat mult” # Sport.ro
Steaua Roșie - FCSB s-a încheiat 1-0 în etapa #5 din faza principală a competiției UEFA Europa League.
Ireal: suma refuzată de Mourinho l-a lăsat pe Becali cu gura căscată! „Își dăduse cuvântul“ # Sport.ro
„The Special One“ a avut prilejul de a lucra, în Arabia Saudită, având în față un contract incredibil. A spus însă „nu“, iar timpul a arătat că a greșit.
Cum arată clasamentele în Champions League-ul Asiei, cu trei etape înainte de finalul fazei ligii! # Sport.ro
AFC Champions League se apropie de terminarea fazei ligii, urmând ca ulterior să se desfășoare meciurile eliminatorii.
Ediția din acest an a competiției a avut loc în Qatar.
Marko Arnautovic a transmis doar câteva cuvinte după ce FCSB a fost învinsă la Belgrad în superioritate numerică # Sport.ro
Marko Arnautovic (36 de ani), cel mai experimentat jucător din lotul celor de la Steaua Roșie Belgrad, a fost titular la campioana Serbiei în victoria contra lui FCSB, scor 1-0.
Abia înființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider în Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri înscrise! # Sport.ro
ACS Omega Sport București vizează promovarea în Liga 3.
Fotbalistul lui FCSB ar prinde transferul carierei! „Au fost mulțumiți de el! Îl văd omul numărul 1” # Sport.ro
FCSB a pierdut duelul cu Steaua Roșie, scor 0-1, dar unul dintre jucătorii roș-albaștrilor s-a remarcat.
Reacția lui Zeljko Kopic, după ce FRF l-ar fi inclus pe listă pentru postul de selecționer # Sport.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) are în față un baraj dificil în drumul spre Campionatul Mondial de anul viitor, găzduit de America, Mexic și Canada.
Ligue 1 este transmisă în exclusivitate de VOYO.
Naționala Ucrainei a încheiat pe locul 2 în preliminariile CM 2026 și va juca în play-off-ul din martie.
Arne Slot se află într-o situație extrem de complicată la Liverpool, după înfrângerea din Champions League.
O pictură murală dedicată campionului olimpic şi mondial David Popovici a fost inaugurată la Timişoara, în cadrul proiectului ”Scrie-ţi povestea prin sport”.
Sepsi Sfântu Gheorghe a ajuns ciuca bătăilor! Eșec la scor pe teren propriu și în ultimul meci # Sport.ro
Echipa din România a terminat pe ultimul loc în FIBA EuroCup Women.
S-au disputat deja cinci etape din grupa unică a competiției.
Unul dintre oamenii de bază de la FCSB a încheiat meciul cu Steaua Roșie cu dureri.
Mihai Stoica îl face praf pe Vali Crețu după conflictul cu Ngezana: "Foarte urât ce a făcut! Caracterele se văd la greu" # Sport.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a comentat disputa dintre Vali Crețu și Siyabonga Ngezana, după eșecul de la Belgrad cu Steaua Roșie, scor 0-1.
De Ziua Națională a României, PRO TV deschide larg porțile unei sărbători care se simte cu adevărat în suflet.
