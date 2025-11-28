VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Eppel reduce diferenţa
Primasport.ro, 28 noiembrie 2025 21:20
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Eppel reduce diferenţa
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
21:40
Prima plecare a iernii de la Dinamo? Jucător de bază în sezonul trecut, acum are zilele numărate în Ştefan cel Mare: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Prima plecare a iernii de la Dinamo? Jucător de bază în sezonul trecut, acum are zilele numărate în Ştefan cel Mare: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5” | VIDEO EXCLUSIV
21:40
Iulian Chiriţa, vicecampion la dublu mixt, în cadrul mondialului de tenis de masă U19 # Primasport.ro
Iulian Chiriţa, vicecampion la dublu mixt, în cadrul mondialului de tenis de masă U19
Acum 30 minute
21:20
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Eppel reduce diferenţa # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Eppel reduce diferenţa
Acum o oră
21:10
Piastri, pole position pentru cursa sprint din Qatar. Verstappen e abia pe 6. Dezastru din nou pentru Ferrari # Primasport.ro
Piastri, pole position pentru cursa sprint din Qatar. Verstappen e abia pe 6. Dezastru din nou pentru Ferrari
21:00
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre dublează avantajul # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre dublează avantajul
20:50
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor timpurie # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor timpurie
Acum 2 ore
20:30
E gata! Andrei Nicolescu a dezvăluit primele 3 transferuri pe care Dinamo le va face în iarnă: „Fotbalişti, nu jucători” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
E gata! Andrei Nicolescu a dezvăluit primele 3 transferuri pe care Dinamo le va face în iarnă: „Fotbalişti, nu jucători” | VIDEO EXCLUSIV
20:30
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:10
Zeljko Kopic, în locul lui Mircea Lucescu la echipa naţională? Anunţul venit din Ştefan cel Mare: „Este o confirmare” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Zeljko Kopic, în locul lui Mircea Lucescu la echipa naţională? Anunţul venit din Ştefan cel Mare: „Este o confirmare” | VIDEO EXCLUSIV
20:10
”Credem cu tărie că orice neînţelegere poate fi depăşită prin dialog”. Măsură de ultim moment luată de Dinamo înainte de meciul cu Oţelul # Primasport.ro
”Credem cu tărie că orice neînţelegere poate fi depăşită prin dialog”. Măsură de ultim moment luată de Dinamo înainte de meciul cu Oţelul
Acum 4 ore
19:40
O fostă mare handbalistă a preluat banca tehnică a celor de la CSM Bucureşti
19:30
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna 0-0. Cele două formaţii cu profil ofensiv au dezamăgit # Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna 0-0. Cele două formaţii cu profil ofensiv au dezamăgit
19:20
Marian Barbu şi Iulian Călin vor arbitra meciurile de sâmbătă din Superliga
19:10
”Du-te la palat şi reziliază contractul!” . I-a cerut de urgenţă lui Gigi Becali să îl dea afară de la FCSB după eşecul de la Belgrad # Primasport.ro
”Du-te la palat şi reziliază contractul!” . I-a cerut de urgenţă lui Gigi Becali să îl dea afară de la FCSB după eşecul de la Belgrad
19:00
Marea Britanie şi-a depus candidatura pentru a organiza Cupa Mondială Feminină din 2035 # Primasport.ro
Marea Britanie şi-a depus candidatura pentru a organiza Cupa Mondială Feminină din 2035
18:40
Ce lovitură! Au început negocierile pentru transferul lui Ştefan Baiaram! Jucătorul Craiovei este aşteptat să ajungă lângă starurile unui gigant din Champions League # Primasport.ro
Ce lovitură! Au început negocierile pentru transferul lui Ştefan Baiaram! Jucătorul Craiovei este aşteptat să ajungă lângă starurile unui gigant din Champions League
18:30
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii # Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii
18:20
Ce lovitură! Au început negocierile pentru transferul lui Ştefan Baiaram! Starul din Bănie este aşteptat să ajungă lângă starurile unui gigant din Champions League # Primasport.ro
Ce lovitură! Au început negocierile pentru transferul lui Ştefan Baiaram! Starul din Bănie este aşteptat să ajungă lângă starurile unui gigant din Champions League
18:20
Trei jucători de la FCSB vor primi propuneri de reziliere
18:00
A venit primul titlu câştigat sub steagul Rusiei, din februarie 2022 încoace
17:50
O echipă cu pretenţii din Liga 3, în mare pericol. Consiliul Local nu mai dă bani şi nu există resurse pentru a se prezenta la următorul meci # Primasport.ro
O echipă cu pretenţii din Liga 3, în mare pericol. Consiliul Local nu mai dă bani şi nu există resurse pentru a se prezenta la următorul meci
17:50
E scandal în SuperLiga! Oţelul a dat de pământ cu Dinamo înaintea meciului direct: „Metode securiste. Nu se poate desprinde de propriul trecut obscur" # Primasport.ro
E scandal în SuperLiga! Oţelul a dat de pământ cu Dinamo înaintea meciului direct: „Metode securiste. Nu se poate desprinde de propriul trecut obscur"
Acum 6 ore
17:40
O echipă cu pretenţii din Liga 3, în mare pericol. Consiliul Local nu mai dă bani şi nu mai sunt resurse pentru a se prezenta la următorul meci # Primasport.ro
O echipă cu pretenţii din Liga 3, în mare pericol. Consiliul Local nu mai dă bani şi nu mai sunt resurse pentru a se prezenta la următorul meci
17:40
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:30
Iulian Chiriţa face spectacol la Campionatul Mondial de Juniori de tenis de masă. E în cărţi pentru 3 medalii! # Primasport.ro
Iulian Chiriţa face spectacol la Campionatul Mondial de Juniori de tenis de masă. E în cărţi pentru 3 medalii!
17:00
S-a aflat motivul uluitor pentru care Gigi Becali nu îi demite pe Charalambous şi Pintilii! Marea temere a patronului de la FCSB # Primasport.ro
S-a aflat motivul uluitor pentru care Gigi Becali nu îi demite pe Charalambous şi Pintilii! Marea temere a patronului de la FCSB
17:00
”Nu vezi aşa ceva decât dacă-ţi ia dracii minţile”. Becali, tiradă la adresa unui jucător care a strălucit sezonul trecut # Primasport.ro
”Nu vezi aşa ceva decât dacă-ţi ia dracii minţile”. Becali, tiradă la adresa unui jucător care a strălucit sezonul trecut
16:50
Gigi Becali a luat decizia finală! Cine va fi antrenor la FCSB. ”Poate iau campionatul” # Primasport.ro
Gigi Becali a luat decizia finală! Cine va fi antrenor la FCSB. ”Poate iau campionatul”
16:40
Rapid va înfrunta o echipă turcă în faza următoare din EuroCup
16:30
Lindon Emerllahu e la mare căutare! Încă o echipă îl vrea pe kosovarul de la CFR Cluj # Primasport.ro
Lindon Emerllahu e la mare căutare! Încă o echipă îl vrea pe kosovarul de la CFR Cluj
16:30
Surpriză mare! Primul jucător pe care Gigi Becali îl vinde în perioada de mercato de iarnă! Vedeta FCSB-ului, faţă în faţă cu transferul carierei: „Îl văd omul numărul 1” # Primasport.ro
Surpriză mare! Primul jucător pe care Gigi Becali îl vinde în perioada de mercato de iarnă! Vedeta FCSB-ului, faţă în faţă cu transferul carierei: „Îl văd omul numărul 1”
16:20
Boxerul Daniel Raj Stoican, în finală la Campionatul European U23
16:10
Eşec la limită pentru naţionala de fotbal feminin, în meciul amical cu Muntenegru
16:00
Fosta vedetă a lui Real Madrid s-a accidentat
15:50
O pictură murală pe 400mp care îl reprezintă pe campionul olimpic şi mondial David Popovici, pe o clădire din Timişoara # Primasport.ro
O pictură murală pe 400mp care îl reprezintă pe campionul olimpic şi mondial David Popovici, pe o clădire din Timişoara
Acum 8 ore
15:10
Şocul iernii! Marius Şumudică, la FCSB. Giovanni Becali a făcut anunţul: ”Vorbeşte cu Gigi la telefon!” # Primasport.ro
Şocul iernii! Marius Şumudică, la FCSB. Giovanni Becali a făcut anunţul: ”Vorbeşte cu Gigi la telefon!”
14:30
Van Persie şi-a debutat fiul în Europa: ”Am luat această decizie în calitate de antrenor, nu de tată!” # Primasport.ro
Van Persie şi-a debutat fiul în Europa: ”Am luat această decizie în calitate de antrenor, nu de tată!”
Acum 12 ore
13:30
E gata! După coşmarul de la Belgrad, FCSB a confirmat transferul. Oficialul a mai anunţat şi alte două mutări # Primasport.ro
E gata! După coşmarul de la Belgrad, FCSB a confirmat transferul. Oficialul a mai anunţat şi alte două mutări
13:20
Cupa Mondială 2026 | Iranul boicotează tragerea la sorţi din cauza refuzului SUA de a acorda vize mai multor membri ai delegaţiei sale # Primasport.ro
Cupa Mondială 2026 | Iranul boicotează tragerea la sorţi din cauza refuzului SUA de a acorda vize mai multor membri ai delegaţiei sale
12:00
MM Stoica a lăudat doar doi fotbalişti de la FCSB, după dezastrul de la Belgrad. Se anunţă noi titulari? # Primasport.ro
MM Stoica a lăudat doar doi fotbalişti de la FCSB, după dezastrul de la Belgrad. Se anunţă noi titulari?
11:50
Doi jucători sauditi, victime ale unui furt la Paris. Au rămas fără obiecte de lux în valoare de 240.000 de euro # Primasport.ro
Doi jucători sauditi, victime ale unui furt la Paris. Au rămas fără obiecte de lux în valoare de 240.000 de euro
10:20
Bonus de 1,5 milioane de euro pentru naţionala din Kosovo dacă se califică la Cupa Mondială. Kosovarii sunt pe traseul cu România la barajul pentru turneul final # Primasport.ro
Bonus de 1,5 milioane de euro pentru naţionala din Kosovo dacă se califică la Cupa Mondială. Kosovarii sunt pe traseul cu România la barajul pentru turneul final
10:20
E gata! Jucătorul este OUT de la FCSB! Becali a făcut anunţul despre titularul echipei chiar după umilinţa din Serbia: ”Cumpăr altul!” | EXCLUSIV # Primasport.ro
E gata! Jucătorul este OUT de la FCSB! Becali a făcut anunţul despre titularul echipei chiar după umilinţa din Serbia: ”Cumpăr altul!” | EXCLUSIV
10:10
FCSB, doar o fantoma a echipei din sezonul trecut. Ce s-a întâmplat cu echipa? ”La Liverpool vorbim de acelaşi lucru. nu are cum să pice toată lumea!” | EXCLUSIV # Primasport.ro
FCSB, doar o fantoma a echipei din sezonul trecut. Ce s-a întâmplat cu echipa? ”La Liverpool vorbim de acelaşi lucru. nu are cum să pice toată lumea!” | EXCLUSIV
10:00
Hamilton spune că nu regretă trecerea la Ferrari
09:00
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele echipe luptă pentru un loc în play-off # Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele echipe luptă pentru un loc în play-off
09:00
VIDEO | Rapid – Csikszereda, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Giuleştenii vor să rămână lideri şi după această etapă # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Csikszereda, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Giuleştenii vor să rămână lideri şi după această etapă
Acum 24 ore
01:20
Elias Charalambous şi-a certat jucătorii. ”Nu am arătat nimic şi am făcut prea multe greşeli” # Primasport.ro
Elias Charalambous şi-a certat jucătorii. ”Nu am arătat nimic şi am făcut prea multe greşeli”
01:10
S-a umplut paharul pentru Mihai Stoica: „Vreau să se termine odată”! Ngezana, distrus de oficialul „roş-albaştrilor” după greşeala de la gol | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
S-a umplut paharul pentru Mihai Stoica: „Vreau să se termine odată”! Ngezana, distrus de oficialul „roş-albaştrilor” după greşeala de la gol | VIDEO EXCLUSIV
01:00
VIDEO | ”Dar sunt alţi jucători care poate nu merită toate criticile”. Darius Olaru a rupt tăcerea cu privire la criticile patronului # Primasport.ro
VIDEO | ”Dar sunt alţi jucători care poate nu merită toate criticile”. Darius Olaru a rupt tăcerea cu privire la criticile patronului
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.