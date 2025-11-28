VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Eppel reduce diferenţa

Primasport.ro, 28 noiembrie 2025 21:20

VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Eppel reduce diferenţa

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
21:40
Prima plecare a iernii de la Dinamo? Jucător de bază în sezonul trecut, acum are zilele numărate în Ştefan cel Mare: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Prima plecare a iernii de la Dinamo? Jucător de bază în sezonul trecut, acum are zilele numărate în Ştefan cel Mare: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5” | VIDEO EXCLUSIV
21:40
Iulian Chiriţa, vicecampion la dublu mixt, în cadrul mondialului de tenis de masă U19 Primasport.ro
Iulian Chiriţa, vicecampion la dublu mixt, în cadrul mondialului de tenis de masă U19
Acum 30 minute
21:20
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Eppel reduce diferenţa Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Eppel reduce diferenţa
Acum o oră
21:10
Piastri, pole position pentru cursa sprint din Qatar. Verstappen e abia pe 6. Dezastru din nou pentru Ferrari Primasport.ro
Piastri, pole position pentru cursa sprint din Qatar. Verstappen e abia pe 6. Dezastru din nou pentru Ferrari
21:00
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre dublează avantajul Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre dublează avantajul
20:50
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor timpurie Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor timpurie
Acum 2 ore
20:30
E gata! Andrei Nicolescu a dezvăluit primele 3 transferuri pe care Dinamo le va face în iarnă: „Fotbalişti, nu jucători” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
E gata! Andrei Nicolescu a dezvăluit primele 3 transferuri pe care Dinamo le va face în iarnă: „Fotbalişti, nu jucători” | VIDEO EXCLUSIV
20:30
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:10
Zeljko Kopic, în locul lui Mircea Lucescu la echipa naţională? Anunţul venit din Ştefan cel Mare: „Este o confirmare” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Zeljko Kopic, în locul lui Mircea Lucescu la echipa naţională? Anunţul venit din Ştefan cel Mare: „Este o confirmare” | VIDEO EXCLUSIV
20:10
”Credem cu tărie că orice neînţelegere poate fi depăşită prin dialog”. Măsură de ultim moment luată de Dinamo înainte de meciul cu Oţelul Primasport.ro
”Credem cu tărie că orice neînţelegere poate fi depăşită prin dialog”. Măsură de ultim moment luată de Dinamo înainte de meciul cu Oţelul
Acum 4 ore
19:40
O fostă mare handbalistă a preluat banca tehnică a celor de la CSM Bucureşti Primasport.ro
O fostă mare handbalistă a preluat banca tehnică a celor de la CSM Bucureşti
19:30
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna 0-0. Cele două formaţii cu profil ofensiv au dezamăgit Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna 0-0. Cele două formaţii cu profil ofensiv au dezamăgit
19:20
Marian Barbu şi Iulian Călin vor arbitra meciurile de sâmbătă din Superliga Primasport.ro
Marian Barbu şi Iulian Călin vor arbitra meciurile de sâmbătă din Superliga
19:10
”Du-te la palat şi reziliază contractul!” . I-a cerut de urgenţă lui Gigi Becali să îl dea afară de la FCSB după eşecul de la Belgrad Primasport.ro
”Du-te la palat şi reziliază contractul!” . I-a cerut de urgenţă lui Gigi Becali să îl dea afară de la FCSB după eşecul de la Belgrad
19:00
Marea Britanie şi-a depus candidatura pentru a organiza Cupa Mondială Feminină din 2035 Primasport.ro
Marea Britanie şi-a depus candidatura pentru a organiza Cupa Mondială Feminină din 2035
18:40
Ce lovitură! Au început negocierile pentru transferul lui Ştefan Baiaram! Jucătorul Craiovei este aşteptat să ajungă lângă starurile unui gigant din Champions League Primasport.ro
Ce lovitură! Au început negocierile pentru transferul lui Ştefan Baiaram! Jucătorul Craiovei este aşteptat să ajungă lângă starurile unui gigant din Champions League
18:30
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii
18:20
Ce lovitură! Au început negocierile pentru transferul lui Ştefan Baiaram! Starul din Bănie este aşteptat să ajungă lângă starurile unui gigant din Champions League Primasport.ro
Ce lovitură! Au început negocierile pentru transferul lui Ştefan Baiaram! Starul din Bănie este aşteptat să ajungă lângă starurile unui gigant din Champions League
18:20
Trei jucători de la FCSB vor primi propuneri de reziliere Primasport.ro
Trei jucători de la FCSB vor primi propuneri de reziliere
18:00
A venit primul titlu câştigat sub steagul Rusiei, din februarie 2022 încoace Primasport.ro
A venit primul titlu câştigat sub steagul Rusiei, din februarie 2022 încoace
17:50
O echipă cu pretenţii din Liga 3, în mare pericol. Consiliul Local nu mai dă bani şi nu există resurse pentru a se prezenta la următorul meci Primasport.ro
O echipă cu pretenţii din Liga 3, în mare pericol. Consiliul Local nu mai dă bani şi nu există resurse pentru a se prezenta la următorul meci
17:50
E scandal în SuperLiga! Oţelul a dat de pământ cu Dinamo înaintea meciului direct: „Metode securiste. Nu se poate desprinde de propriul trecut obscur" Primasport.ro
E scandal în SuperLiga! Oţelul a dat de pământ cu Dinamo înaintea meciului direct: „Metode securiste. Nu se poate desprinde de propriul trecut obscur"
Acum 6 ore
17:40
O echipă cu pretenţii din Liga 3, în mare pericol. Consiliul Local nu mai dă bani şi nu mai sunt resurse pentru a se prezenta la următorul meci Primasport.ro
O echipă cu pretenţii din Liga 3, în mare pericol. Consiliul Local nu mai dă bani şi nu mai sunt resurse pentru a se prezenta la următorul meci
17:40
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:30
Iulian Chiriţa face spectacol la Campionatul Mondial de Juniori de tenis de masă. E în cărţi pentru 3 medalii! Primasport.ro
Iulian Chiriţa face spectacol la Campionatul Mondial de Juniori de tenis de masă. E în cărţi pentru 3 medalii!
17:00
S-a aflat motivul uluitor pentru care Gigi Becali nu îi demite pe Charalambous şi Pintilii! Marea temere a patronului de la FCSB Primasport.ro
S-a aflat motivul uluitor pentru care Gigi Becali nu îi demite pe Charalambous şi Pintilii! Marea temere a patronului de la FCSB
17:00
”Nu vezi aşa ceva decât dacă-ţi ia dracii minţile”. Becali, tiradă la adresa unui jucător care a strălucit sezonul trecut Primasport.ro
”Nu vezi aşa ceva decât dacă-ţi ia dracii minţile”. Becali, tiradă la adresa unui jucător care a strălucit sezonul trecut
16:50
Gigi Becali a luat decizia finală! Cine va fi antrenor la FCSB. ”Poate iau campionatul” Primasport.ro
Gigi Becali a luat decizia finală! Cine va fi antrenor la FCSB. ”Poate iau campionatul”
16:40
Rapid va înfrunta o echipă turcă în faza următoare din EuroCup Primasport.ro
Rapid va înfrunta o echipă turcă în faza următoare din EuroCup
16:30
Lindon Emerllahu e la mare căutare! Încă o echipă îl vrea pe kosovarul de la CFR Cluj Primasport.ro
Lindon Emerllahu e la mare căutare! Încă o echipă îl vrea pe kosovarul de la CFR Cluj
16:30
Surpriză mare! Primul jucător pe care Gigi Becali îl vinde în perioada de mercato de iarnă! Vedeta FCSB-ului, faţă în faţă cu transferul carierei: „Îl văd omul numărul 1” Primasport.ro
Surpriză mare! Primul jucător pe care Gigi Becali îl vinde în perioada de mercato de iarnă! Vedeta FCSB-ului, faţă în faţă cu transferul carierei: „Îl văd omul numărul 1”
16:20
Boxerul Daniel Raj Stoican, în finală la Campionatul European U23 Primasport.ro
Boxerul Daniel Raj Stoican, în finală la Campionatul European U23
16:10
Eşec la limită pentru naţionala de fotbal feminin, în meciul amical cu Muntenegru Primasport.ro
Eşec la limită pentru naţionala de fotbal feminin, în meciul amical cu Muntenegru
16:00
Fosta vedetă a lui Real Madrid s-a accidentat Primasport.ro
Fosta vedetă a lui Real Madrid s-a accidentat
15:50
O pictură murală pe 400mp care îl reprezintă pe campionul olimpic şi mondial David Popovici, pe o clădire din Timişoara Primasport.ro
O pictură murală pe 400mp care îl reprezintă pe campionul olimpic şi mondial David Popovici, pe o clădire din Timişoara
Acum 8 ore
15:10
Şocul iernii! Marius Şumudică, la FCSB. Giovanni Becali a făcut anunţul: ”Vorbeşte cu Gigi la telefon!” Primasport.ro
Şocul iernii! Marius Şumudică, la FCSB. Giovanni Becali a făcut anunţul: ”Vorbeşte cu Gigi la telefon!”
14:30
Van Persie şi-a debutat fiul în Europa: ”Am luat această decizie în calitate de antrenor, nu de tată!” Primasport.ro
Van Persie şi-a debutat fiul în Europa: ”Am luat această decizie în calitate de antrenor, nu de tată!”
Acum 12 ore
13:30
E gata! După coşmarul de la Belgrad, FCSB a confirmat transferul. Oficialul a mai anunţat şi alte două mutări Primasport.ro
E gata! După coşmarul de la Belgrad, FCSB a confirmat transferul. Oficialul a mai anunţat şi alte două mutări
13:20
Cupa Mondială 2026 | Iranul boicotează tragerea la sorţi din cauza refuzului SUA de a acorda vize mai multor membri ai delegaţiei sale Primasport.ro
Cupa Mondială 2026 | Iranul boicotează tragerea la sorţi din cauza refuzului SUA de a acorda vize mai multor membri ai delegaţiei sale
12:00
MM Stoica a lăudat doar doi fotbalişti de la FCSB, după dezastrul de la Belgrad. Se anunţă noi titulari? Primasport.ro
MM Stoica a lăudat doar doi fotbalişti de la FCSB, după dezastrul de la Belgrad. Se anunţă noi titulari?
11:50
Doi jucători sauditi, victime ale unui furt la Paris. Au rămas fără obiecte de lux în valoare de 240.000 de euro Primasport.ro
Doi jucători sauditi, victime ale unui furt la Paris. Au rămas fără obiecte de lux în valoare de 240.000 de euro
10:20
Bonus de 1,5 milioane de euro pentru naţionala din Kosovo dacă se califică la Cupa Mondială. Kosovarii sunt pe traseul cu România la barajul pentru turneul final Primasport.ro
Bonus de 1,5 milioane de euro pentru naţionala din Kosovo dacă se califică la Cupa Mondială. Kosovarii sunt pe traseul cu România la barajul pentru turneul final
10:20
E gata! Jucătorul este OUT de la FCSB! Becali a făcut anunţul despre titularul echipei chiar după umilinţa din Serbia: ”Cumpăr altul!” | EXCLUSIV Primasport.ro
E gata! Jucătorul este OUT de la FCSB! Becali a făcut anunţul despre titularul echipei chiar după umilinţa din Serbia: ”Cumpăr altul!” | EXCLUSIV
10:10
FCSB, doar o fantoma a echipei din sezonul trecut. Ce s-a întâmplat cu echipa? ”La Liverpool vorbim de acelaşi lucru. nu are cum să pice toată lumea!” | EXCLUSIV Primasport.ro
FCSB, doar o fantoma a echipei din sezonul trecut. Ce s-a întâmplat cu echipa? ”La Liverpool vorbim de acelaşi lucru. nu are cum să pice toată lumea!” | EXCLUSIV
10:00
Hamilton spune că nu regretă trecerea la Ferrari Primasport.ro
Hamilton spune că nu regretă trecerea la Ferrari
09:00
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele echipe luptă pentru un loc în play-off Primasport.ro
VIDEO | ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele echipe luptă pentru un loc în play-off
09:00
VIDEO | Rapid – Csikszereda, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Giuleştenii vor să rămână lideri şi după această etapă Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Csikszereda, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Giuleştenii vor să rămână lideri şi după această etapă
Acum 24 ore
01:20
Elias Charalambous şi-a certat jucătorii. ”Nu am arătat nimic şi am făcut prea multe greşeli” Primasport.ro
Elias Charalambous şi-a certat jucătorii. ”Nu am arătat nimic şi am făcut prea multe greşeli”
01:10
S-a umplut paharul pentru Mihai Stoica: „Vreau să se termine odată”! Ngezana, distrus de oficialul „roş-albaştrilor” după greşeala de la gol | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
S-a umplut paharul pentru Mihai Stoica: „Vreau să se termine odată”! Ngezana, distrus de oficialul „roş-albaştrilor” după greşeala de la gol | VIDEO EXCLUSIV
01:00
VIDEO | ”Dar sunt alţi jucători care poate nu merită toate criticile”. Darius Olaru a rupt tăcerea cu privire la criticile patronului Primasport.ro
VIDEO | ”Dar sunt alţi jucători care poate nu merită toate criticile”. Darius Olaru a rupt tăcerea cu privire la criticile patronului
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.