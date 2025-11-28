Gol de senzație pe Giulești FOTO. Fază ca-n jocurile video la reușita Rapidului » Portarul Aioani a dat pasa decisivă!
Golazo.ro, 28 noiembrie 2025 21:20
Rapid - Csikszereda. Constantin Grameni (23 de ani) a fost autorul unui supergol în partida din etapa #18.
Acum 5 minute
21:40
Dinamo contraatacă „Câinii” au reacționat rapid după ce Oțelul i-a acuzat că folosesc „metode securiste” » Echipele au ajuns la un compromis # Golazo.ro
Dinamo București a răspuns acuzațiilor de discriminare lansate de Oțelul Galați cu privire la criteriile de acces în galeria oaspeților la meciul direct, de sâmbătă, din etapa #18 a Ligii 1, de pe Arena Națională.
Acum 30 minute
21:20
Acum o oră
21:00
„O formă de apreciere” Ce spune Andrei Nicolescu despre interesul FRF pentru Kopic » Care e situația contractuală cu Dinamo # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani) a comentat situația lui Zeljko Kopic, inclus pe o listă cu posibile variante de înlocuitori pentru Mircea Lucescu, anul viitor.
Acum 2 ore
20:20
Kopic, la naționala României? Reacția antrenorului de la Dinamo, după ce ar fi fost pus pe lista posibililor selecționeri: „Merit și eu” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani) a oferit o primă reacție după ce a aflat că este inclus pe lista posibililor viitori selecționeri ai echipei naționale.
20:10
Popovici are un mural uriaș FOTO. Cum arată pictura de 400 de metri pătrați care îl are în centru pe campionul olimpic și unde o poți vedea # Golazo.ro
Un mural de 400 de metri ce îl înfățișează pe campionul olimpic la înot David Popovici (21 de ani), a fost inaugurat în Timișoara.
19:50
Ioan Neculaie, la închisoare! Fostul patron de la FC Brașov a primit 10 ani cu executare » A rămas și fără 10 milioane de euro! # Golazo.ro
Ioan Neculaie, fostul patron al celor de la FC Brașov, a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală.
Acum 4 ore
19:10
Cristi Chivu a decis Ce va face antrenorul român în privința lui Lautaro Martinez, după reacția furioasă din meciul cu Atletico # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani) a luat o decizie în privința lui Lautaro Martinez (28 de ani).
19:00
„Jucătorii vin praf!” Patronul FCSB aruncă vina pe națională pentru eșecul de la Belgrad: „Să spunem adevărul, vin distruși” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a tras câteva concluzii, la rece, după eșecul din Europa League, 0-1, cu Steaua Roșie.
18:40
„Metode securiste!” Oțelul, acuzații grave înainte de meciul cu „câinii”: „Dinamo nu se poate desprinde de propriul trecut obscur!” # Golazo.ro
Scandal uriaș înainte de meciul Dinamo - Oțelul din etapa #18 a Ligii 1. Gălățenii acuză echipa gazdă că a decis să condiționeze accesul suporterilor oaspeți de domiciliul înscris în actul de identitate.
17:50
Boicotează tragerea la sorți O națională calificată la CM 2026 refuză să trimită o delegație în SUA » Mesaj direct pentru FIFA și americani # Golazo.ro
O națională a decis să nu trimită o delegație la tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatului Mondial din 2026.
Acum 6 ore
17:10
Veron, interzis 6 luni! VIDEO: Au protestat împotriva campioanei și au fost pedepsiți aspru! Imaginile au făcut înconjurul lumii # Golazo.ro
Juan Sebastian Veron (50 de ani), președintele echipei Estudiantes, a fost suspendat șase luni de Federația de Fotbal din Argentina după ce a refuzat să formeze o gardă de onoare pentru noii campioni, Rosario Central.
17:00
Când revin Dawa și Alibec Mihai Stoica a anunțat ce se întâmplă cu starurile FCSB: „Probabil că atunci va putea juca” # Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a precizat când vor reveni pe teren Joyskim Dawa și Denis Alibec.
16:50
CSM București are antrenor Un nume uriaș din handbal a semnat cu campioanei României: „Aștept cu nerăbdare” # Golazo.ro
Bojana Popovic (46 de ani), una dintre cele mai mari handbaliste ale anilor 2000, este noua antrenoare a celor de la CSM București.
16:40
„Două transferuri ratate” Marius Șumudică a identificat cea mai mare problemă de la Rapid: „Nu e atacant de titlu!” # Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani), fost antrenor la Rapid, a criticat două transferuri făcute de giuleșteni în vară: „Nu poate fi atacant de titlu!”.
16:30
De povestit nepoților A marcat 9 puncte în 10 secunde! Performanță uluitoare reușită în preliminariile Cupei Mondiale # Golazo.ro
Ignas Sargiunas (26 de ani) a reușit o performanță uluitoare în victoria Lituaniei cu Marea Britaniei, scor 89-88, din preliminariile Campionatului Mondial din 2027.
16:20
Viceprimarul i-a dat cu sticla în cap! VIDEO: Moment incredibil în fotbalul românesc: „Să ne aducem aminte de «cazul bricheta»” # Golazo.ro
CS Viitorul Lunca, club din Liga 4, a anunțat că va lua măsuri după ce un jucător al echipei a fost lovit cu sticla în cap de viceprimarul comunei unde s-a desfășurat meciul respectiv.
16:10
Rapid - Csikszereda LIVE de la 20:30, în prologul etapei #18 din Liga 1 » Giuleștenii încearcă să spele rușinea din Gruia # Golazo.ro
Rapid și Csikszereda deschid etapa #18 din Liga 1. Partida din Giulești este în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:30.
Acum 8 ore
15:40
„Frații ortodocși” au făcut un meci slab, în urma căruia se adâncește deriva FCSB-ului. Un impresar îl remarcă totuși pe Olaru. Dar nu numai el. Adevăr sau minciună?
15:30
15:00
Van Dijk iese în față Criza fără șfârșit de la Liverpool l-a făcut pe căpitan să reacționeze: „Avem nevoie de asta mai mult ca niciodată” # Golazo.ro
Virgil van Dijk (34 de ani), căpitanul celor de la Liverpool, a avut un mesaj pentru fanii campioanei Angliei, după rezultatele dezastruoase din ultima perioadă.
14:40
Liga 2, etapa #15 ASA Târgu Mureș - Concordia Chiajna, LIVE de la 17:30 » Toate partidele + clasamentul # Golazo.ro
ASA Târgu Mureș va juca astăzi cu Concordia Chiajna, de la ora 17:30, în primul meci al etapei #15 din Liga 2.
14:40
Îl urechează pe Crețu Mihai Stoica a comentat gestul făcut de fundașul FCSB după eșecul din Serbia: „Caracterele se văd la greu” # Golazo.ro
Steaua Roșie - FCSB 1-0. Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al roș-albaștrilor, l-a criticat pe Valentin Crețu (36 de ani) pentru gestul făcut la finalul meciului.
14:30
FCSB și-a găsit fundaș Mihai Stoica a confirmat prima mutare din iarnă: „Am bătut palma” » Ce jucători mai caută campioana # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, a anunțat că roș-albaștrii au bătut palma cu Andre Duarte (28 de ani), fostul fundaș central de la FCU Craiova.
14:10
Lucescu, decizie surprinzătoare Selecționerul i-a anunțat pe șefii FRF că nu merge la tragerea la sorți , de la Washington, pentru grupele CM. Ce motiv a invocat # Golazo.ro
Vinerea viitoare, în SUA, vor fi stabilite cele 12 grupe ale întrecerii mondiale din vara lui 2026. România va fi în urna a 4-a.
13:50
Liga 1, etapa #18 LIVE de la 20:30. Rapid - Csikszereda, primul meci al rundei » Programul complet + clasamentul # Golazo.ro
Rapid va juca astăzi cu Csikszereda, de la ora 20:30, în primul meci din etapa #18 din Liga 1. Sâmbătă sunt programate alte două partide: FC Argeș - CFR Cluj și Dinamo - Oțelul Galați.
Acum 12 ore
13:40
Nu a avut milă de FCSB Fostul jucător al roș-albaștrilor, uimit de ce a văzut la Belgrad: „Mai slabă decât mă așteptam” # Golazo.ro
Steaua Roșie- FCSB 1-0. Novak Martinovic (40 de ani) a analizat prestația campioanei României din partida de la Belgrad.
13:30
I-a provocat și a fost lovit în cap FOTO: Starul a sărbătorit în fața fanilor adverși, iar aceștia au ripostat: „E nevoie de respect!” # Golazo.ro
ASTON VILLA - YOUNG BOYS 2-1. Donyell Malen (26 de ani), marcatorul echipei gazdă, a fost ținta furiei suporterilor elevețieni.
13:10
„Poate fi vândut!” S-au lămurit după ce l-au monitorizat pe fotbalistul de la FCSB: „A fost cel mai bun, dar nu are cu cine” # Golazo.ro
Steaua Roșie - FCSB 1-0. Impresarul Zvonko Milojkovic a dezvăluit ce părere și-au format scouterii prezenți la Belgrad despre Darius Olaru (27 de ani), căpitanul roș-albaștrilor.
12:40
I-a primit înapoi pe ruși Decizia luată de românul apropiat de Putin i-a înfuriat pe ucraineni: „Ignoră consecințele reale ale războiului” # Golazo.ro
Federația Internațională de Judo (IJF) a anunțat, joi, că sportivii ruși vor fi reintegrați complet și vor putea participa la competiții sub culorile țării lor.
12:00
„Au fost bătuți cu bastoane!” Scandal și tensiune la cote înalte la meciul fostei adversare a FCSB: „Am depus plângere la UEFA” # Golazo.ro
GO AHEAD EAGLES - STUTTGART 0-4. Au fost momente tensionate între fanii germani și poliția olandeză, înaintea fluierului de start al partidei din Europa League.
11:30
PAOK a primit un gol „murdar” Răzvan Lucescu, iritat de ce s-a întâmplat în finalul meciului din Europa League: „Nu e prima oară!” # Golazo.ro
PAOK - Brann 1-1. Răzvan Lucescu, antrenorul echipei din Grecia, s-a declarat dezamăgit de rezultatul partidei din runda #5 a fazei principale din Europa League.
11:10
Rotaru, decizie radicală Ce se va întâmpla la meciul cu CFR Cluj , după succesul Craiovei cu Mainz! # Golazo.ro
U CRAIOVA - CFR CLUJ. Fanii olteni vor avea acces liber la partida din etapa #19 din Liga 1.
10:50
Belodedici, surprins de FCSB VIDEO: A asistat la meciul de la Belgrad și a avut o concluzie clară: „Nu sunt de nivelul ăla” # Golazo.ro
Steaua Roșie - FCSB 1-0. Miodrag Belodedici, fost jucător atât la formația din Belgrad, cât și la Steaua București, nu a menajat-o pe campioana României după eșecul de joi.
10:20
Craiova ne duce peste Ungaria Grație victoriei Universității, România urcă pe un loc care care să-i permită să sară un tur în Champions League # Golazo.ro
Cehia va avea la vară echipă direct pe tabloul principal din Champion League. Pe ce loc e România în punctajul sezonului actual și care sunt cele două țări revelație, mai jos.
10:10
„O rușine pentru fotbalul românesc” A dat de pământ cu FCSB după înfrângerea cu Steaua Roșie: „El e Oscarul prostiilor” # Golazo.ro
Steaua Roșie - FCSB 1-0. Emil Grădinescu, comentator al meciului la Prima Sport, i-a pus la zid pe jucătorii campioanei după o nouă înfrângere în Europa League.
09:40
„Doarme pe el!” VIDEO: Vali Crețu, atac fără menajamente la adresa unui coechipier după eșecul cu Steaua Roșie Belgrad # Golazo.ro
Steaua Roșie - FCSB 1-0. Valentin Crețu (36 de ani), fundașul campioanei, l-a criticat dur pe Siyabonga Ngezana (28 de ani) pentru greșelile comise în meciul de la Belgrad.
09:10
Haos la Strasbourg FOTO. Fanii lui Crystal Palace au vandalizat o cafenea și au fost escortați de forțele de ordine # Golazo.ro
Un grup de fani ai celor de la Crystal Palace au vandalizat o cafenea din orașul Strasbourg.
09:00
„E umilitor” Mihai Stoica nu-și poate explica căderea drastică a FCSB: „Nu-mi doresc decât să se termine 2025” # Golazo.ro
Steaua Roșie - FCSB 1-0. Mihai Stoica (60 de ani) a tras câteva concluzii dure la finalul partidei de la Belgrad.
Acum 24 ore
01:20
„Ne-am bătut singuri” Risto Radunovic, dezamăgit de rezultatele din Europa League: „N-am avut nici noroc” # Golazo.ro
Steaua Roșie Belgrad - FCSB 1-0. Risto Radunovic (33 de ani), fundașul campioanei României a criticat dur evoluția de pe „Rajko Mitic”.
01:10
„Bîrligea, atacant penibil” „Vârful” campioanei s-a autodistrus la flash-interviu: „Nici atacant nu pot să mă numesc” # Golazo.ro
Steaua Roșie Belgrad - FCSB 1-0. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul „roș-albaștrilor” și-a pus cenușă în cap pentru forma slabă din acest sezon.
01:00
FCSB, băgată în ședință de galerie Ultrașii anunță că merg în cantonament peste fotbaliști campioanei! # Golazo.ro
Adrian Șut, căpitanul de pe final al celor de la FCSB, nu și-a ascuns frustrarea după eșecul cu 0-1 în fața Stelei Roșii.
01:00
Charalambous, fără menajamente Reacție dură, după înfrângerea cu Steaua Roșie: „Cel mai slab meci de când sunt eu aici” # Golazo.ro
STEAUA ROȘIE - FCSB 1-0. Elias Charalambous (45 de ani), tehnicianul campioanei, a vorbit despre evoluția modestă a echipei sale în partida de la Belgrad.
00:50
Haos total la FCSB Patronul campioanei nu-și mai poate explica, resemnat: „Fiecare face ce vrea. Distracție, nu performanță” # Golazo.ro
Steaua Roșie - FCSB 1-0. Gigi Becali (67 de ani) a oferit primele reacții după eșecul de la Belgrad.
00:40
„Nu-mi explic ce s-a întâmplat” Darius Olaru, dărâmat după înfrângerea de la Belgrad: „Am fost doar la 10% din cât putem” # Golazo.ro
STEAUA ROȘIE BELGRAD - FCSB 1-0. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul campioanei, a vorbit despre cele întâmplate pe Marakana, la Belgrad.
00:20
Accidentare terifiantă Momente de panică la Rayo Vallecano, în meciul cu Slovan. Andrei Rațiu l-a înlocuit pe Ivan Balliu după doar 32 de minute # Golazo.ro
Ivan Balliu (33 de ani), fundașul celor de la Rayo Vallecano, a suferit o accidentare groaznică în partida cu Slovan Bratislava, scor 2-1 pentru campioana Slovaciei.
00:10
Campioana dispărută FCSB s -a prăbușit, la Belgrad, cu Steaua Roșie » 5 concluzii de la masa presei după rușinea de pe Marakana # Golazo.ro
FCSB a pierdut cu Steaua Roșie, 0-1, într-un meci în care campioana României a avut superioritate numerică mai bine de o oră
00:00
Defensiva FCSB, KO FOTO. Steaua Roșie Belgrad a marcat în inferioritate. Cum a înscris Bruno Duarte # Golazo.ro
Steaua Roșie Belgrad - FCSB. Bruno Duarte (29 de ani), fotbalistul gazdelor, a deschis scorul după un șir întreg de greșeli ale apărării „roș-albaștrilor”.
27 noiembrie 2025
23:50
„Nu e doar o imagine” Cei mai importanți oameni de la Dinamo, prezență-surpriză: „E un semn!” # Golazo.ro
Dinamoviștii au participat joi seară la gala caritabilă „Timp pentru bine”, iar Florentin Petre (49 de ani) a avut un mesaj special de la eveniment
23:40
Bîrligea, „transferat” la Craiova FOTO: Ce a apărut pe grafica TV la finalul partidei cu Mainz, din Conference League # Golazo.ro
U Craiova - Mainz 1-0. Oltenii au obținut o victorie foarte importantă în runda #5 din faza principală a Conference League.
23:10
Îl apără pe Baiaram Sorin Cârțu îi critică pe arbitri, după U Craiova - Mainz 1-0: „A contat în schimbarea lui” # Golazo.ro
U Craiova - Mainz 1-0. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele de onoare al oltenilor, a criticat deciziile „centralului” Dario Bel.
