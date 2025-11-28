SuperLiga: Cea mai mare problemă a Rapidului, identificată de Șumudică, fost antrenor al echipei
HotNews.ro, 28 noiembrie 2025 22:20
Marius Șumudică a lansat noi critici către Rapid, echipa pe care a antrenat-o în perioada 2024-2025, după ce giuleștenii au pierdut categoric cu 0-3 în fața CFR Cluj. Șumudică a arătat spre două transferuri făcute…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
22:30
Reacția Moscovei după demisia lui Andrii Yermak: Ucraina, într-o „criză politică profundă provocată de scandaluri de corupție” # HotNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri că demisia șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski arată că țara se află într-o „criză politică profundă”, transmite Reuters. „La Kiev au loc…
Acum 15 minute
22:20
SuperLiga: Cea mai mare problemă a Rapidului, identificată de Șumudică, fost antrenor al echipei # HotNews.ro
Marius Șumudică a lansat noi critici către Rapid, echipa pe care a antrenat-o în perioada 2024-2025, după ce giuleștenii au pierdut categoric cu 0-3 în fața CFR Cluj. Șumudică a arătat spre două transferuri făcute…
Acum o oră
22:00
Ucraineni și belaruși acuzați în Polonia că lucrează pentru un serviciu secret străin. Modul de operare seamănă cu al Moscovei, spune contraspionajul polonez # HotNews.ro
Procurorii polonezi au anunțat vineri că i-au inculpat pe doi ucraineni și trei belaruși suspectați că lucrează pentru un serviciu de informații străin, transmite AFP. Parchetul național al Poloniei nu a menționat ce țară este…
22:00
INTERVIU Oamenii bătuți în pădurile din Suceava de contrabandiștii de lemn își spun povestea altfel. „Nu cred că lumea vrea să știe adevărul, ci «adevărul» care ne convine” # HotNews.ro
În urmă cu patru ani, regizorii Mihai Gavril Dragolea și Radu Constantin Mocanu, împreună cu activistul Tiberiu Boșutar, au fost atacați și bătuți în pădure de 12 indivizi, în timp ce documentau tăierile ilegale de…
21:50
Coiful dacic de la Coțofenești a fost păzit cu „sticlă de care aveți și voi acasă” / Muzeul Drents, avertizat înainte de furt. Asiguratorul ceruse vitrine mai rezistente # HotNews.ro
Muzeul Drents din Olanda, de unde la începutul anului a fost furat tezaurul Coiful de la Coțofenești, fusese avertizat anterior cu privire la vulnerabilitățile sistemelor de securitate, potrivit unei investigații RTL, citată de Mediafax. Asiguratorul…
Acum 2 ore
21:10
FOTO/VIDEO Mii de persoane la un protest pro-UE în capitala Georgiei. „Nu vom lăsa un guvern pro-rus să ne fure viitorul european” # HotNews.ro
Mii de georgieni proeuropeni au ieșit în stradă la Tbilisi, vineri, la împlinirea a un an de la decizia guvernului de a bloca parcursul țării către aderarea la UE, care a declanșat proteste în masă,…
21:00
Ministrul ungar de Externe: Vladimir Putin a dat asigurări că „summitul de pace” pentru războiul din Ucraina va avea loc la Budapesta # HotNews.ro
În urma discuțiilor purtate vineri la Moscova cu liderii ruși, ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, a declarat că președintele Vladimir Putin a dat asigurări că, dacă va avea loc un „summit al păcii”…
20:40
SuperLiga: Anunțul făcut de Dinamo, după ce Oțelul a acuzat „metode administrative securiste” înaintea meciului de sâmbătă # HotNews.ro
Dinamo București a anunțat vineri că „nu va impune condiții suplimentare pentru achiziționarea biletelor în sectorul oaspete” la meciul cu Oțelul Galați de sâmbătă seară de pe Arena Națională, după ce clubul gălățean reclamase că…
Acum 4 ore
20:30
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat când vor reveni pe teren Joyskim Dawa și Denis Alibec, scrie GOLAZO.ro. Alibec s-a operat înainte de partida cu Steaua Roșie, 0-1, din etapa…
20:30
Suedia a făcut un exercițiu de simulare de război, în care a fost implicată familia regală. Anunțul, făcut în limba rusă # HotNews.ro
Guvernul de la Stockholm a anunțat, vineri, că a făcut un exercițiu de simulare de război în care au fost implicați – pe lângă forțele armate – regele, prințesa moștenitoare și o serie de aleși,…
20:30
Serialul Netflix care a scris istorie s-a întors în streaming pentru marele final. „Poate fi trist, poate fi înfricoșător, poate fi amuzant”. Interviu cu creatorii „Stranger Things” # HotNews.ro
Netflix a lansat de-a lungul anilor numeroase seriale care au devenit fenomene globale, urmărite în streaming de zeci sau sute de milioane de persoane din jurul lumii. Însă puține dintre ele se pot lăuda ca…
20:00
Șeful Senatului: „Dacă România, cu participarea tuturor instituțiilor ei, va reuși să aibă o lege a pensiilor magistraților promulgată până la finalul anului, banii din PNRR pot fi salvați” # HotNews.ro
Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a declarat vineri că reforma pensiilor magistraților este „așteptată de români” și „a venit momentul să fie asumată, înțeleasă și pusă în practică”. Proiectul de lege a fost adoptat vineri…
19:50
Rusia amenință să blocheze complet WhatsApp. Avertismentul transmis de agenția rusă de reglementare în comunicații # HotNews.ro
Autoritatea rusă de reglementare în comunicații a amenințat vineri că va bloca complet WhatsApp dacă platforma nu respectă legislația rusă, au relatat agențiile de presă, conform Reuters. În august, Rusia a început să limiteze anumite…
19:40
Ultima ediție FIDELIS 2025: Dobânzile acordate la euro și lei pentru sesiunea de o săptămână din luna decembrie # HotNews.ro
Românii care au ceva bani strânși vor putea investi în titluri de stat Fidelis, în luna decembrie 2025, în ultima sesiune din acest an a programului guvernamental prin care se obțin dobânzi la economiile în…
19:20
EXCLUSIV O nouă mare fabrică, în pregătire. Un mare constructor italian vine în România # HotNews.ro
Constructorul italian de motoare destinate aparatelor de zbor sportiv Cors-Air va deschide o fabrică la Sibiu, pentru a putea răspunde cererii ridicate din piață, a transmis, pentru Profit.ro, Alberto Castelli, managerul general și proprietarul companiei.…
19:10
Summitul Putin-Orban de la Kremlin a durat aproape patru ore. Ce au negociat cei doi lideri # HotNews.ro
Premierul ungar Viktor Orban a plecat vineri de la Kremlin după o întâlnire de aproape patru ore cu președintele rus Vladimir Putin, în cadrul căreia au discutat despre aprovizionarea Ungariei cu gaz și petrol rusesc…
19:10
Ministrul Economiei își publică diplomele, după acuzele lui Victor Ponta: „Doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră” # HotNews.ro
Ministrul Radu Miruță și-a publicat diplomele de studiu și alte date din parcursul academic și profesional pe Facebook, vineri, în urma unor acuzații lansate de fostul premier Victor Ponta, și a declarat că „plătitorii de…
19:00
Rectificarea de buget pe 2025, adoptată de Guvern: Ce reduceri de cheltuieli se vor face și ce ministere primesc bani # HotNews.ro
Guvernul a adoptat joi a doua rectificare bugetară pentru acest an, configurată pe o creștere economică de 0,6%, un nivel al produsului intern brut de 1.902 miliarde lei, inflația medie anuală de 7,1% și un…
18:40
Nicușor Dan a semnat decretul privind demisia lui Ionuț Moșteanu din Guvern. Radu Miruță, desemnat interimar la Apărare # HotNews.ro
Președintele României a semnat vineri decretele privind demisia lui Ionuț Moșteanu din pozițiile de vicepremier și ministru al Apărării, respectiv numirea unui alt deputat USR, Radu Miruță, ca interimar în aceleași funcții. Miruță conduce deja…
Acum 6 ore
18:20
Observând recent fluctuațiile cursului valutar, m-am întrebat de ce leul românesc înregistrează mișcări semnificative chiar și atunci când economia internă pare stabilă. Răspunsul se află adesea dincolo de granițele țării – în camerele de tranzacționare…
18:20
Un fost realizator B1 TV intră în echipa Euronews. Alte două foste realizatoare Realitatea și Digi24 se alătură postului TV # HotNews.ro
Euronews România a anunțat vineri că își mărește echipa cu trei noi jurnaliști, care vor fi prezentatori ai postului TV: Tudor Mușat (ex B1 TV), Andreea Popa (ex Digi24) și Ștefana Purcar (ex Realitatea). Tudor…
18:10
Noua scenă a Nașterii Domnului instalată în centrul Bruxelles înaintea Crăciunului naște polemici aprinse: „Este trist și dăunător pentru imaginea orașului” # HotNews.ro
La Bruxelles, noua iesle de la Grand-Place, marea piață din centrul orașului, a stârnit polemici aprinse. „Ne așteptam la reacții. Așa se întâmplă întotdeauna când atingi tradițiile”, declară organizația Brussels Majors Events, citată de La…
18:10
Germania cere Comisiei Europene să relaxeze interdicția preconizată pentru motoarele cu ardere internă. Scrisoarea lui Merz # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a scris vineri Bruxelles-ului pentru a îndemna Comisia Europeană să relaxeze interdicția planificată pentru 2035 în cazul mașinilor noi cu motorizare cu combustie internă, argumentând că producătorii din industria auto au…
17:50
Fasole cu ciolan de 60.000 de euro, plătită din bani publici la Buftea pentru 1 Decembrie / Suma, împărțită în trei contracte directe către aceeași firmă # HotNews.ro
Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, instituție subordonată Consiliului Județean Ilfov condus de Hubert Thuma (PNL), va plăti peste 60.000 de euro pentru 10.000 de porții de mâncare tradițională și pentru închirierea unui…
17:40
Andrii Iermak a demisionat din poziția de șef al cabinetului prezidențial ucrainean, potrivit anunțului făcut de Volodimir Zelenski, vineri, pe fondul scandalului de corupție care îi vizează pe aliații președintelui, potrivit The Kyiv Independent. Demisia…
17:30
Un tânăr de 14 ani a descoperit un model de origami care poate susține o greutate de 10.000 ori mai mare decât a sa # HotNews.ro
Un tânăr de 14 ani care pliază modele de origami despre care crede că ar putea într-o zi să îmbunătățească intervenția în caz de dezastre a fost premiat de orașul New York după ce a…
17:10
„Suntem complet neputincioși”. Macron cere guvernului legislație împotriva „informațiilor false” de pe internet # HotNews.ro
Președintele Emmanuel Macron a cerut vineri modificarea legislației franceze astfel încât să permită blocarea urgentă a „informațiilor false” din mediul online. AFP notează că soția președintelui francez, Brigitte, este de multă vreme ținta unor afirmații…
17:00
Care e cel mai mare consumator de energie din casele noastre? Am ieșit pe stradă să aflăm ce cred românii # HotNews.ro
Deși ne plângem constant de facturi, puțini dintre noi știu cu adevărat ce aparat sau zonă din casă „mănâncă” cea mai multă energie. Am vorbit cu mai mulți bucureșteni ca să vedem care sunt percepțiile…
16:50
MAI le cere românilor să nu ridice drone în minivacanţa de 1 Decembrie. „Anumite zone se află sub restricţii temporare de zbor” # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) le recomandă cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în minivacanţa de 1 Decembrie, în condiţiile unor restricţii temporare de zbor de Ziua Naţională. „Recomandăm cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanţei…
16:40
Ryanair renunță la programul de beneficii pentru pasagerii fideli după ce aceștia chiar au profitat de oferte # HotNews.ro
Ryanair, cea mai mare companie aeriană din Europa raportat la numărul de pasageri transportați anual, a anunțat vineri că își închide după doar opt luni programul de fidelizare a pasagerilor care zboară des, deoarece clienții…
16:40
Troița de la Tâncăbești unde era comemorat liderul legionar Zelea Codreanu a fost tăiată. Anchetă anunțată de Poliție pentru distrugere # HotNews.ro
Troița de la Tâncăbești, județul Ilfov, a fost tăiată de la bază, iar în loc a fost pusă o perie pentru toaletă, arată mai multe imagini postatate de cercetătoarea Adina Marincea. În același timp, polițiștii…
Acum 8 ore
16:30
Ioan Neculaie, fostul patron al lui FC Brașov, a fost condamnat la 10 ani de închisoare # HotNews.ro
Omul de afaceri Ioan Neculaie, fost patron al echipei de fotbal FC Brașov, a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Decizia luată vineri de Tribunalul Brașov, într-un dosar…
16:10
Încă un „unicorn” fondat de un român: Startup-ul de inteligență artificială Harmonic, evaluat la 1,45 miliarde dolari # HotNews.ro
Startup-ul american de inteligență artificială Harmonic, fondat de Tudor Achim și miliardarul de origine bulgară Vlad Tenev acum 2 ani, a atras o finanțare de 120 milioane dolari, ridicând valoarea firmei la 1,45 miliarde dolari.…
16:10
Guvernul adoptă acum proiectul de modificare a pensiilor magistraților. Când va ajunge legea în Parlament. Anunțul lui Bolojan # HotNews.ro
La începutul ședinței extraordinare în care Guvernul adoptă proiectul de lege care crește vârsta de pensionare a magistraților, premierul Bolojan a explicat că proiectul este justificat de trei aspecte: fondurile europene, justiția socială și punerea…
16:10
Administrația Trump vrea să recunoască controlul Rusiei asupra teritoriilor ucrainene ocupate / Ce înseamnă acest lucru și de ce se opun europenii # HotNews.ro
Potrivit cotidianului britanic The Telegraph, emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui, vor merge la Moscova cu această ofertă. Aliații europeni au respins ideea recunoașterii teritoriilor cucerite de Rusia, iar un expert…
15:50
E ok să-ți lași copilul să urmărească Stranger Things, serialul fenomen de pe Netflix? Nu te grăbi să răspunzi înainte să citești asta! # HotNews.ro
Copilul vine entuziasmat de la școală, îți spune că „toți colegii se uită la Stranger Things”, un serial la modă de pe Netflix, și cere să-l vadă și el. Îl lași sau nu? Pentru mulți…
15:30
Japonia se teme că va rămâne fără urși panda după mai bine de 50 de ani din cauza tensiunilor cu China # HotNews.ro
Japonia ar putea rămâne fără urși panda pentru prima dată în ultimele decenii după iminenta revenire în China a ultimilor săi doi panda, Xiao Xiao și Lei Lei, pe fondul tensiunilor bilaterale care pun la…
15:10
Scandal uriaș într-o țară apropiată de Rusia: Fiica unui fost președinte și-a dat demisia din parlament după ce a fost acuzată că a recrutat mercenari ce au ajuns în Donbas # HotNews.ro
Duduzile Zuma-Sambudla, fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma, și-a dat demisia din parlament în contextul unor acuzații potrivit cărora ar fi convins 17 bărbați să lupte pentru Rusia în Ucraina, a anunțat vineri partidul ei,…
15:10
Femeia, în calitate de medic primar, a primit, timp de aproape un an, sume curpinse între 50 de lei şi 4.000 de lei, de 34 de ori, pentru eliberarea de concedii medicale sau înscrisuri medicale,…
15:10
BREAKING O organizație cu sediul la New York, care manageriază compania Pluralis din Olanda, specializată în investiții în presa independentă, a anunțat statul român că Pluralis intenționează să investească în compania românească care editează HotNews. Mesajul proprietarilor HotNews către angajați # HotNews.ro
Organizația cu sediul principal în SUA se numește Media Development Investment Fund (MDIF) și se autodefinește ca fiind „un investitor nepartizan în sprijinul mass-media independentă din întreaga lume”. Conform unui email trimis de acționarii HotNews…
Acum 12 ore
14:30
VIDEO Un robot fabricat în China a stabilit un record mondial la mersul pe jos și a intrat în Guinness World Records # HotNews.ro
Compania chineză de robotică AgiBot a stabilit un nou record mondial pentru cea mai lungă deplasare continuă parcursă pe jos de un robot umanoid. Modelul A2 al AgiBot a mers 106,286 kilometri potrivit Guinness World…
14:30
Donald Trump jignește din nou o jurnalistă: „Pui întrebări doar pentru că ești o persoană proastă” # HotNews.ro
Seria de insulte pe care Donald Trump a lansat-o la adresa unor jurnaliste în ultima lună de zile continuă. Liderul SUA a jignit-o joi pe o repoteră care l-a întrebat despre controlul asupra imigranţilor afgani,…
14:00
Demisia ministrului român al Apărării, în presa din Rusia. Ce au omis să spună agenția de presă de stat și ziarele rusești # HotNews.ro
Demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării a fost anunțată rapid de unele dintre cele mai mari ziare din Rusia, printre care cotidienele financiare Kommersant și Vedomosti, dar și de TASS, cea…
14:00
Deschiderea oficială a restaurantului Tyranozaur a avut loc pe 20 noiembrie, în centrul Sucevei, pe Strada Ștefan cel Mare nr. 26, și a atras peste o mie de participanți curioși să descopere cel mai nou…
14:00
Fănel Bogos, omul de afaceri acuzat de cumpărare de influență și pe care șeful PNL Vaslui l-a dus în biroul lui Bolojan, rămâne după gratii încă 30 de zile # HotNews.ro
Judecătorii de la Tribunalul Vaslui au dispus, vineri, prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile a omului de afaceri Fănel Bogos și a altor trei inculpați, acuzați că l-au sprijinit pe milionarul din Vaslui în…
13:50
Dealu Mare – această fabuloasă podgorie a României – are două atuuri pe care, dacă le-ar juca cu cap, ar putea câştiga foarte mulţi turişti: multitudinea de crame premium din podgorie şi proximitatea faţă de…
13:50
Economia României a înregistrat o evoluție nesustenabilă în ultimii ani, marcată de dinamica deficitului bugetar și a datoriei publice, care a ajuns la circa 59% din PIB în iulie 2025, de la 35% în 2019.…
13:30
ULTIMA ORĂ Prietenie Putin-Orbán la Kremlin. Liderul Rusiei salută „poziția echilibrată” a Ungariei în problema ucraineană / Ce i-a propus premierul maghiar # HotNews.ro
Premierul maghiar, care a păstrat relații prietenoase cu liderul de la Kremlin în ciuda războiului de peste graniță, a ajuns vineri la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin despre livrările de petrol și gaze și…
13:20
Studiu Deloitte: instabilitatea politică și corupția, în top trei motive de îngrijorare pentru tinerii români în 2025. Costul vieții de zi cu zi rămâne pe primul loc # HotNews.ro
Instabilitatea politică și corupția urcă anul acesta în top trei motive de îngrijorare pentru tinerii din România (36%, respectiv 22% dintre Millennials și 23%, respectiv 25% dintre reprezentanții Generației Z sunt preocupați de aceste aspecte),…
13:10
Belgia rămâne pe poziții și respinge folosirea activelor rusești înghețate și după formularea planului de pace american # HotNews.ro
Premierul belgian Bart De Wever a avertizat că planul Uniunii Europene de a folosi în folosul Ucrainei activele rusești de stat înghețate ar putea pune în pericol șansele unui potențial acord de pace care să…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.