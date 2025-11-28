Ce planuri de viitor și-au făcut Emily și Liviu! Au vorbit despre nuntă și locuit împreună

17:30

Dragostea apare când te aștepți mai puțin, cu pași timizi, dar siguri, purtându-te pe aripi de vânt și oferindu-ți ce este cel mai important – o persoană care să meargă alături de tine pe drumul vieții, înfruntând provocările și zâmbind la momentele frumoase. Mireasa reușește, în fiecare sezon, să unească destine și să apropie concurenții de telespectatori. De această dată, prima logodnă din Casa emisiunii a stârnit emoții și lacrimi de bucurie, în timp ce un cuplu se pregătește pentru o nouă etapă a relației.