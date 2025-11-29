Horoscop zilnic 30 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

08:40

Vrei să ai niște unghii lungi, frumoase și rezistente? Totul pornește din interior. Creșterea unghiilor poate fi un proces lent, mai ales când sunt fragile sau se exfoliază ușor. Secretul stă într-o strategie completă de îngrijire, care acționează atât din interior, cât și din exterior: nutriție corectă, suplimente, dar și tratamente locale care stimulează regenerarea.