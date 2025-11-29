Exclusivitățile săptămânii: Nouă mare fabrică în România. Concedieri și închidere în România cu una dintre cele mai bogate familii americane. Românii vor cumpăra mașini electrice ca în Franța. Mega-parc fotovoltaic în România
Profit.ro, 30 noiembrie 2025 00:50
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
• • •
Autostrada Unirii A8, care leagă Transilvania de Moldova, va avea în total circa 300 de kilometri.
Progres lent în reducerea riscului de cancer.
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) și-a înființat o nouă organizație de tineret.
Președintele Partidului Rassemblement national (RN, extremă dreapta) Jordan Bardella, a fost victima unei agresiuni.
ULTIMA ORĂ Trump, la un pas să creeze mari probleme României: Dacă apare o recunoaștere de facto a apartenenței Crimeei la Federația Rusă, extragerea gazului din Marea Neagră poate fi o problemă # Profit.ro
Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu, ex-consilier prezidențial, lansează un semnal de alarmă.
Alertă cu bombă la France Télévisions.
Ucraina revendică atacurile asupra flotei fantomă de petroliere rusești din Marea Neagră # Profit.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei revendică atacuri cu drone navale de tip ”Baby Sea” vizând două petroliere ale flotei fantome ruse la Marea Neagră, într-o operațiune comună cu Marina ucraineană.
Banca Chinei, poziție dură împotriva monedelor virtuale. "Nu au același statut legal ca moneda fiduciară și nu pot fi folosite ca mijloc legal de plată" # Profit.ro
Banca Populară a Chinei (PBOC) și-a reafirmat poziția dură față de monedele virtuale, avertizând asupra unei reveniri a speculațiilor și promițând să intensifice acțiunile împotriva activităților ilegale care implică stablecoins.
Președintele francez Emmanuel Macron urmează să-l primească din nou, luni, pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, la doar două săptămâni după ultima vizită a liderului de la Kiev la Paris, anunță Palatul Élysée, reltează BFMTV, scrie News.ro
Război în Caraibe - Trump: companiile aeriene și traficanții de droguri să considere ”complet închis” spațiul aerian al Venezuelei # Profit.ro
Președintele american Donald Trump a avertizat sâmbătă, pe rețeaua sa Truth Social, ”toate companiile aeriene, piloții, traficanții de droguri și de persoane” ”să considere spațiul aerian de desupra și din jurul Venezuelei ca fiind în întregime închis”, relatează AFP, citați de News.ro.
Zelenski a trimis negociatori în SUA să discute planul de pace al lui Trump. Definire rapidă care să permită sfârșitul războiului # Profit.ro
O echipă de negociatori ucraineni a plecat sâmbătă către Statele Unite, pentru a discuta despre planul american care vizează să pună capăt Războiului din Ucraina, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Se schimbă cafeaua pe care o bei zilnic. Cel mai mare producător din lume trece de la arabica la robusta # Profit.ro
Brazilia, cel mai mare producător de cafea arabica din lume, investește tot mai mult în robusta, pe fondul schimbărilor climatice care îngreunează cultivarea boabelor de arabica.
PPC atenționează clienții din România: Schimbare importantă la index, facturile pot întârzia! # Profit.ro
PPC anunță clienții din România că a lucrat pentru a îmbunătăți modul de transmitere a indexului autocitit și de emitere a facturii, astfel că este posibil ca data de emitere a facturii să se schimbe. Pot exista și întârzieri la emiterea facturii în perioada de tranziție.
Premieră la nivel mondial: Cercetătorii din Basel au creat în laborator măduvă osoasă umană funcțională, care a reușit să producă celule sanguine în mod susținut # Profit.ro
Oamenii de știință au creat un model uman de măduvă osoasă care a reușit să producă celule sanguine în mod susținut. „Fabrica de sânge” uman în miniatură, crescută în laborator, reproduce fidel măduva osoasă.
Sâmbătă seară se aprind luminițele de sărbători în Capitală. Trei târguri de Crăciun: în Piața Constituției, Piața Universității și la Opera Națională # Profit.ro
Sâmbătă seară se aprinde iluminatul festiv de sărbători în municipiul București, primăria anunțând că principalele artere rutiere din oraș au fost ornate cu peste 7 milioane de becuri tip LED.
Calul troian al mărcilor chinezești în Europa: „Lipim o siglă pe fațadă”, spun marile rețele europene de dealeri # Profit.ro
Cele mai mari grupuri de distribuție de autovehicule din Europa nu fac politică și nu țin cont de eventualele divergențe internaționale atunci când semnează contractele de reprezentare, ci de potențialul mașinilor pe care îl au partenerii lor. Pe asta s-au bazat constructorii auto chinezi care astăzi au mașinile în showroom-urilor celor mai mari dealeri din Europa.
Fostul șef al Administrației Prezidențiale a Ucrainei pleacă pe front după demisia provocată de o anchetă anti-corupție. "Am fost ponegrit, iar demnitatea mea nu a fost apărată" # Profit.ro
Fostul șef al Oficiului Prezidențial, Andrii Iermak, a declarat că intenționează să meargă pe linia frontului după ce și-a dat demisia pe fondul unei anchete majore de corupție, a relatat New York Post, citând o scrisoare trimisă redacției. Fostul guvernator al regiunii Cernăuți, Serghei Osaciuk, s-a înrolat după ce adjunctul său a fost implicat într-o deturnare de ajutoare umanitare.
Creșteri amețitoare de prețuri cerute pentru case în Bulgaria, în perspectiva aderării la euro peste o lună # Profit.ro
Prețurile locuințelor din Bulgaria au crescut în ultimii ani într-un ritm constant, adesea de două cifre, impulsionate de cererea ridicată și de așteptarea că țara va adera în curând la zona euro.
OMS avertizează asupra reapariției rujeolei la nivel global. Motivul: refuzul vaccinului # Profit.ro
Rujeola, o boală care poate fi prevenită prin vaccinare, revine îngrijorător în multe regiuni ale lumii, inclusiv în Europa, pe măsură ce tot mai mulți copii rămân nevaccinați. Specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) avertizează că tendința globală de reducere a vaccinării permite reapariția unor focare care păreau controlate, scrie News.ro.
Wizz Air: actualizarea de software solicitată de Airbus a fost implementată cu succes peste noapte # Profit.ro
Compania aeriană low-cost Wizz Air informează că actualizarea de software solicitată de Airbus a fost implementată cu succes peste noapte pe toate aeronavele sale vizate din familia Airbus A320 și toate zborurile de sâmbătă sunt operate, fără alte perturbări anticipate ca urmare a acestei situații. Compania a anunțat vineri seară că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele din familia Airbus A320 care necesită o actualizare de software, fiind programate deja lucrări de mentenanță, scrie News.ro
Zece județe și Capitala, sub atenționare meteorologică cod galben de ploi până duminică după-amiază # Profit.ro
Zece județe și Capitala se află sub atenționare meteorologică cod galben de ploi până duminică după-amiază. La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune strat de zăpadă.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că nu va fi introdusă nicio taxă pe sere sau solarii, punctând că această inițiativă, "strecurată pe furiș în lege", e în afara deciziei politice agreate de partidele care susțin Guvernul.
Grupul Electrica, profit net de 839,8 milioane lei, în creștere de aproape trei ori. A depășit 4 milioane de clienți # Profit.ro
Grupul Electrica a realizat în primele nouă luni un profit net de 839,8 milioane lei, în creștere cu 178% față de perioada similară de anul trecut, iar veniturile operaționale au urcat cu 20,9%, la 8,918 miliarde lei, arată raportul companiei, citat de News.ro.
Un avion de business, transformat în vehicul de spionaj, a decolat de la Kogălniceanu pentru un zbor prelungit în Marea Neagră # Profit.ro
Un avion de business Bombardier Challenger 650, transformat de armata americană în vehicul de spionaj, a decolat azi de pe baza din Kogălniceanu și efectuează un zbor prelungit în Marea Neagră.
Nuclearelectrica, compania de stat care administrează cele două reactoare ale centralei nucleare din Cernavodă, anunță că la reactorul 2 a avut loc o reducere de putere, acesta urmând să revină la putere nominală după pornirea pompei de rezervă, scrie News.ro.
Startup-ul chinez DeepSeek anunță un nou model lingvistic, numit DeepseekMath-V2, care se dovedește foarte performant la matematică.
Rezerva de apă în cultura grâului de toamnă, apropiată de optim în cea mai mare parte a zonelor # Profit.ro
Rezerva de apă în stratul de sol 0-50 centimetri, în cultura grâului de toamnă, va prezenta pe parcursul săptămânii viitoare valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în cea mai mare parte a zonelor de cultură, arată prognoza agrometeorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru perioada 29 noiembrie - 5 decembrie 2025, scrie Agerpres.
Când vrei portrete curate și modelare frumoasă a feței, mută blițul de pe aparat.
Companiile aeriene din întreaga lume au anulat și au întârziat zboruri la început de weekend, după ce Airbus a anunțat vineri că a dispus rechemarea imediată a 6.000 de avioane A320, măsură care afectează mai mult de jumătate din flota globală. Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA), principala autoritate de certificare pentru aeronavele A320, a emis instrucțiunea vineri seara ca o „măsură de precauție”.
Două noi produse Apple ar putea intra sub incidența legii europene pentru piețe digitale # Profit.ro
Conform cifrelor privind numărul de utilizatori din Uniunea Europeană, Apple Maps și Apple Ads ar putea fi desemnate drept gatekeepers conform Legii pentru Piețe Digitale.
Presa rusă: Chevron ar putea cumpăra rafinăriile din România și Bulgaria și rețeaua de benzinării Lukoil din Europa # Profit.ro
Chevron ar putea cumpăra rafinăriile din Bulgaria (Neftochim de la Burgas) și România (Petrotel de la Ploiești), dar și benzinăriile Lukoil din Europa (printre care și cele 320 deținute în România), pentru ca apoi să se integreze pe verticală, alimentându-le cu propriul țiței extras din Kazahstan, susțin analiști citați de publicația economică rusă Kommersant, comentând amânarea impunerii sancțiunilor companiilor gigantului rus din străinătate și de către Marea Britanie, până în februarie, după ce o decizie similară a fost luată de SUA, până pe 13 decembrie.
Baidu, gigantul tehnologic cunoscut pentru motorul său de căutare, se transformă rapid într-un competitor major pe piața internă de semiconductori pentru inteligență artificială, în contextul în care restricțiile SUA împotriva Nvidia lasă un gol uriaș în China, transmite CNBC.
VIDEO&FOTO Dacia Duster – "Această mașină este incredibilă!". Față în față în off-road cu cel mai vândut Jeep din Europa # Profit.ro
Numele Duster a devenit sinonim cu „mașină de aventură” de-a lungul primelor două generații lansate pe piață, iar modelul aflat în prezent pe piață a fost nevoit să demonstreze că păstrează calitățile off-road dovedite de celelalte două. Testul comparativ cu un puternic model Jeep a adus la limita superioară toate tehnologiile prezente pe Duster.
Două drone au survolat ilegal, din nou, nordul Republicii Moldova, vineri seară. În urma incidentului, autoritățile din Republica Moldova au închis temporar spațiul aerian, care a fost redeschis ulterior, cu excepția regiunii de nord, informează NewsMaker, citați de News.ro.
Vinul zilei: un Primitivo provenit de pe vițe vechi de 65 de ani, cu note olfactive de fructe roșii coapte, continuate pe palat cu arome de ciocolată amăruie și tutun fin. Savuros alături de ciocolată neagră, brânzeturi maturate sau preparate fine # Profit.ro
Recomandarea noastra de azi, Corimei Primitivo Passito 2022, este un vin roșu seducător, o expresie vibrantă a tradiției viticole din sudul Italiei, obținut exclusiv din soiul Primitivo.
Președintele Vladimir Putin a semnat vineri o reformă fiscală majoră prin care taxa pe valoarea adăugată va crește anul viitor la 22%, de la 20%, măsură menită să acopere deficitul bugetar generat de cheltuielile militare în creștere și de scăderea veniturilor din petrol și gaze pe fondul sancțiunilor occidentale.
Creșteri pe linie. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Repetiții generale azi pentru Parada de Ziua Națională. Salve de tun. Peste 2.900 de militari și 45 de aeronave # Profit.ro
Ministerul Apărării anunță că, sâmbătă, are loc repetiția generală pentru Parada Națională de 1 Decembrie, în zona Arcul de Triumf. Sunt impuse restricții de trafic și vor fi trase 21 de salve de tun. Peste 2.900 de militari și specialiști, tehnică militară și 45 de aeronave vor defila în 1 decembrie.
Un templu al cinematografiei franceze își închide temporar porțile, la Paris.
Regia Națională a Pădurilor Romsilva se pregătește să inițieze un proiect-pilot ce vizează transformarea portofoliului existent de cabane într-un brand turistic destinat promovării și dezvoltării unui concept unic de cazare.
ULTIMA ORĂ Cei mai mari producători de ciocolată din România, la vânzare. Sunt căutați cumpărători în Coreea de Sud # Profit.ro
Companiile Kandia Dulce și Heidi Chocolat, cei mai mari producători de ciocolată din România, au fost scoase la vânzare, relevă datele analizate de Profit.ro.
La Cocoș a dat iar lovitura. Trafic blocat în oraș la deschiderea noului magazin VIDEO&FOTO # Profit.ro
Rețeaua de magazine La Cocoș a dat iar lovitura, acum cu noul magazin deschis în România, la Arad.
ING Bank își anunță clienții din România că chatbot-ul de pe platformă este sprijinit acum cu tehnologia AI.
Companie care în luna aprilie a anunțat un contract de aproape 50 milioane lei, Iproeb vine la 9 luni cu o cifră de afaceri netă de 151,03 milioane lei, cu 1,07% mai mare decât cea de 149,43 milioane lei din perioada similară a anului trecut.
Plata taxei judiciare de timbru va fi eliminată în cazul cererilor de divorț și partaj de bunuri comune atunci când sunt formulate de victime ale infracțiunii de violență în familie împotriva agresorilor lor, conform unui proiect de lege promulgat de președintele Nicușor Dan.
