Tanczos Barna, despre cât de sinceră e politica românească: Trebuie să fie cumpătare în comunicare, pentru că un ministru, când vorbeşte, poate să genereze valuri
News.ro, 30 noiembrie 2025 04:40
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, sâmbătă, despre cât de sinceră e politica românească, că trebuie să fie sinceritate dar trebuie să fie şi cumpătare în comunicare, pentru că un ministru, când vorbeşte, poate să genereze valuri. El a dat exemplul pe care l-a învăţat la Ministerul Agriculturii, că nu poate să vorbească ministrul despre recolta de grâu, pentru că, dacă spune că este foarte bună, scade preţul la bursă iar dacă zice că este recoltă proastă, urcă preţul şi poate să influenţeze doar printr-o propoziţie evoluţia pieţelor.
Acum 15 minute
05:10
Marco Rubio şi Steve Witkoff se vor întâlni, duminică, cu o delegaţie ucraineană în Florida # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio şi emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, se vor întâlni, duminică, cu o delegaţie ucraineană în Florida, a declarat pentru AFP un oficial al guvernului american.
Acum 30 minute
05:00
Preţul argintului a atins maxime istorice în 2025: ”Metalul Diavolului” continuă creşterea, pe fondul deficitului de ofertă şi al cererii uriaşe din India # News.ro
Argintul, supranumit ”Metalul Diavolului” din cauza volatilităţii sale, a atins maxime record în 2025 şi, potrivit analiştilor, are în continuare potenţial de creştere, în pofida unui deficit sever de ofertă, relatează CNBC.
Acum o oră
04:40
Acum 6 ore
00:20
Echipa spaniolă Atletico Madrid a dispus sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Real Oviedo, prin dubla reuşită de norvegianul Alexander Sorloth.
00:10
Echipa engleză Tottenham Hotspur a pierdut sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-2, cu gruparea londoneză Fulham, în etapa a 13-a din Premier League.
00:00
UPDATE - Accident în parcarea unui complex sportiv din Satu Mare. Un şofer a lovit mai multe autoturisme. El a fost dus la spital, fiind rănit/ Bărbatul era sub influenţa alcoolului - FOTO # News.ro
O persoană a fost rănită şi mai multe autovehicule au fost avariate într-un accident produs sâmbătă seară, în parcarea unui complex sportiv din Satu Mare. Şoferul care aparent a provocat evenimentul rutier a fost dus la spital.
00:00
Echipa italiană AC Milan a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Lazio Roma, în etapa a 13-a din Serie A.
Acum 8 ore
23:20
Gaza: Numărul persoanelor confirmate ca fiind ucise în ofensiva Israelului a depăşit pragul de 70.000 # News.ro
Numărul persoanelor confirmate ca fiind ucise în ofensiva Israelului în Fâşia Gaza a depăşit pragul de 70.000, a anunţat sâmbătă ministerul sănătăţii din enclavă, potrivit Reuters.
23:00
Echipa bucureşteană Dinamo a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 18-a din Superligă.
23:00
Handbal feminin, CM2025: Rezultatele de sâmbătă; România, calificată în grupele principale # News.ro
Naţionala României a obţinut sâmbătă, la Rotterdam, a doua victorie din grupa preliminară A, cu Japonia, scor 31-27, şi şi-a asigurat calificarea în grupele principale. Sâmbătă s-au mai jucat meciuri în grupele B, G şi H.
22:40
22:30
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat în birou: Dumnezeu m-a trimis înapoi, a fost o cumpănă / Despre agresor: L-am iertat în sala de judecată. Instanţa a zis că trebuie să îmi dea 10.000 de euro, nu i-am cerut banii # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, sâmbătă, despre momentul când a fost înjunghiat în biroul său, în 2006, pe când se afla la conducea Agenţiei Domeniilor Statului, că Dumnezeu l-a trimis înapoi şi că a fost un moment de cumpănă, dar nu a rămas cu sechele. El a mai spus, despre agresor, că l-a iertat în sala de judecată şi, deşi instanţa a zis că trebuie să îi dea 10.000 de euro, nu i-a cerut banii.
22:30
Accident în parcarea unui complex sportiv din Satu Mare. Un şofer a lovit mai multe autoturisme. El a fost dus la spital, fiind rănit - FOTO # News.ro
O persoană a fost rănită şi mai multe autovehicule au fost avariate într-un accident produs sâmbătă seară, în parcarea unui complex sportiv din Satu Mare. Şoferul care aparent a provocat evenimentul rutier a fost dus la spital.
22:10
“Acesta nu este limbajul diplomaţiei!” Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei şi survolarea spaţiului aerian al R. Moldova de drone ruseşti # News.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei şi denunţă încălcarea spaţiului aerian al Moldovei de către drone ruseşti.
22:10
Vaslui: Bărbat mort după ce a fost lovit de tren în timp ce traversa cu bicicleta calea ferată - VIDEO # News.ro
Un bărbat a murit, sâmbătă seară, după ce a fost lovit de un tren în timp ce traversa cu bicicleta o cale ferată din judeţul Vaslui. El a fost grav rănit la cap, fiind găsit fără viaţă de către echipajul medical care a intervenit la faţa locului.
22:00
Bistriţa-Năsăud: Două adolescente, lovite de un autoturism pe o stradă din Bistriţa / Primele date arată că fetele traversau strada pe trecerea pentru pietoni # News.ro
Două adolescente în vârstă de 15 ani au fost lovite de un autoturism, sâmbătă seară, pe o stradă din municipiul Bistriţa. Primele date de la locul accidentului arată că fetele traversau strada pe trecerea pentru pietoni.
21:50
Centrul Infotrafic: Se circulă în condiţii de ceaţă pe mai multe artere rutiere din judeţele Neamţ, Botoşani, Suceava şi Iaşi, vizibilitatea în trafic fiind redusă sub 200 metri şi, pe alocuri, sub 50 de metri # News.ro
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă, sâmbătă seara, că se circulă în condiţii de ceaţă pe mai multe artere rutiere din judeţele Neamţ, Botoşani, Suceava şi Iaşi, vizibilitatea în trafic fiind redusă sub 200 metri şi, pe alocuri, sub 50 de metri.
21:50
Prahova: Drum judeţean, blocat în urma unei alunecări de teren / Intervenţii ale pompierilor, în urma ploilor torenţiale # News.ro
Un drum judeţean din Prahova este complet blocat, sâmbătă seară, din cauza unei alunecări de teren. Valul de pământ dislocat, cel mai probabil în urma ploilor abundente din ultimele ore, a adus cu el un copac şi a acoperit complet carosabilul, în zona comunei Şotrile.
21:40
Formula 1: Oscar Piastri, în pole position la Marele Premiu al Qatarului, în faţa lui Lando Norris # News.ro
Australianul Oscar Piastri (McLaren), al doilea în clasamentul mondial de Formula 1, va pleca din pole position în Marele Premiu al Qatarului, după ce a înregistrat cel mai bun timp în calificările de sâmbătă, în faţa lui Lando Norris, care are prima şansă la titlul mondial duminică.
21:30
Administraţia Naţională „Apele Române”, despre situaţia „critică” din judeţul Prahova: S-a intervenit de urgenţă pentru schimbarea filtrelor de la Barajul Paltinu / Situaţia ar putea dura încă trei zile - VIDEO # News.ro
Administraţia Naţională „Apele Române” anunţă, sâmbătă seară, că situaţia de la barajul Paltinu, care asigură alimentarea cu apă potabilă a unei mari părţi din judeţul Prahova, este „critică”, după ploile din ultima perioadă, iar această situaţie s-ar putea prelungi în zille următoare. Instituţia anunţă măsuri urgente, inclusiv schimbarea filtrelor de la baraj, în condiţiile în care zeci de mii de oameni nu au apă potabilă. Instituţia cere autorităţilor din Prahova să declare stare de urgenţă.
Acum 12 ore
21:20
Rusia intenţionează să interzică WhatsApp, iar milioanele de utilizatori locali ar putea fi nevoiţi să recurgă la Max, o nouă aplicaţie de mesagerie locală promovată de autorităţi, denunţată de avocaţi ca fiind un posibil instrument de supraveghere, relatează AFP.
21:00
Tom Stoppard, dramaturg şi scenaristul premiat cu Oscar pentru „Shakespeare in Love”, a murit la vârsta de 88 de ani # News.ro
Dramaturgul şi scenaristul Tom Stoppard, câştigător a patru premii Tony pentru piesele „Rosencrantz and Guildenstern Are Dead”, „Travesties”, „The Real Thing” şi „The Coast of Utopia”, precum şi laureat al premiului Oscar pentru scenariul filmului „Shakespeare in Love”, a murit, potrivit BBC. Avea 88 de ani.
21:00
Sportivii români au obţinut o medalie de aur, una de argint şi una de bronz la Campionatele Europene de seniori U23 la box, în Ungaria.
20:40
Handbal feminin, CM2025: România, a doua victorie în grupa A şi se califică în grupele principale # News.ro
Naţionala României a obţinut sâmbătă, la Rotterdam, a doua victorie din grupa preliminară A, cu Japonia, scor 31-27 (16-14). Cu două victorii la activ, tricolorele îşi asigură calificarea în grupele principale, înaintea confruntării cu Danemarca, de Ziua Naţională.
20:20
Dâmboviţa: Şofer dus la spital, după ce a intrat cu autoturismul într-un buldoexcavator. Testul de alcoolemie a arătat că bărbatul era beat # News.ro
Un bărbat a ajuns la spital, după ce a intrat cu autoturismul într-un buldoexcavator staţionat în afara părţii carosabile, pe un drum din judeţul Dâmboviţa. Testul de alcoolemie pe care i l-au făcut poliţiştii a arătat că bărbatul era în stare avansată de ebrietate.
20:20
Echipele France Télévisions, cu sediul în al XV-lea arondisment al Parisului, au fost evacuate sâmbătă seara, după ce au fost avertizate de către autorităţi cu privire la o alertă cu bombă, relatează AFP.
20:10
Testul de sânge care promite să depisteze peste 50 de cancere: Ce indică cele mai recente rezultate # News.ro
Progresele în reducerea poverii globale a cancerului sunt lente, iar ideea unui test de sânge capabil să depisteze boala mai devreme a stârnit un interes major în rândul medicilor şi populaţiei. Un astfel de instrument ar putea, în teorie, să îmbunătăţească screeningul de rutină pentru cancer, deoarece tratamentele au cele mai mari şanse de succes când boala este identificată în stadii incipiente.
20:00
Jordan Bardella, ”agresat” în timp ce dădea dedicaţii pe cartea sa, ”Ce que veulent les Français”, la Moissac. Un septuagenar i-a zdrobit un ou pe cap. Bărbatul, reţinut # News.ro
Preşedintele Partidului Rassemblement national (RN, extremă dreapta) Jordan Bardella a fost victima unei agresiuni, sâmbătă, la Moissac, în Tarn-et-Garonne, unde dădea dedicaţii pe cartea sa ”Ce que veulent les Français” (”Ce vor francezii”), anunţă anturajul eurodeputatului francez, relatează BFMTV.
20:00
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a aprins luminiţele la Târgul de Crăciun Bucureşti 2025 din Piaţa Constituţiei / S-a aprins şi iluminatul festiv de sărbători: 7 milioane de becuri tip LED vor străluci în Capitală # News.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a aprins sâmbătă seara luminiţele la Târgul de Crăciun Bucureşti 2025 din Piaţa Constituţiei. De asemenea, s-a aprins şi iluminatul festiv de sărbători, astfel că 7 milioane de becuri tip LED vor străluci în Capitală. Tema din acest an este „Capitala sărbătorilor de iarnă – Trăieşte magia Crăciunului prin muzică”.
20:00
Preşedintele francez Emmanuel Macron urmează să-l primească din nou, luni, pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, la doar două săptămâni după ultima vizită a liderului de la Kiev la Paris, anunţă Palatul Élysée, reltează BFMTV.
19:50
Primarul Timişoarei, Dominic Fritz: Filarmonica Banatul a decis să nu mai cânte, la un concert, două piese bazate pe versurile lui Radu Gyr, poet legionar. Şi bubuie netul marş/televiziunile ruseşti că “primarul neamţ interzice colinde româneşti” # News.ro
Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, răspunde sâmbătă acuzaţiilor care i se aduc că a interzis Crăciunul, arătând că ”Filarmonica Banatul a decis să nu mai cânte, la un concert, două piese bazate pe versurile lui Radu Gyr, poet legionar şi bubuie netul marş/televiziunile ruseşti că primarul neamţ interzice colinde româneşti”. Fritz arată că el nu are nicio treabă cu această decizie şi că a aflat din presă despre ea.
19:50
Trei reprezentanţi ai României au fost aleşi, sâmbătă, în structurile European Gymnastics, forul continental de gimnastică.
19:30
Consilier al premierului pe probleme de Educaţie, despre programa de limba română pentru clasa a IX-a: Pare mai degrabă croită pe orizontul de nevoi al studenţilor din anul întâi de la Facultatea de Litere decât pe acela al adolescenţilor # News.ro
Luciana Antoci, consilier al premierului ilie Bolojan pe probleme de educaţie, susţine că programa de limbă şi literatură română pentru clasa a IX-a pare mai degrabă croită pentru studenţii din primul an de la Facultatea de Litere decât pentru adolesceţii de liceu.
19:30
Echipa spaniolă FC Barcelona s-a impus sâmbătă, pe teren propriu, în faţa formaţiei Alaves, scor 3-1, după ce oaspeţii au deschis scorul chiar în primul minut.
19:20
19:10
Echipa germană Bayern Munchen a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia St Pauli, în etapa a 12-a din Bundesliga. Cele două goluri ale desprinderii au fost marcate în prelungirile partidei.
19:10
Horaţiu Feşnic, Szabolcs Kovacs şi Rareş Vidican arbitrează meciurile de duminică din Superliga # News.ro
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, duminică, în etapa a 18-a a Superligii:
19:00
Ministerul Educaţiei, despre un studiu recent al World Vision România, pe un eşantion de copii cu vârste între 10 şi 14 ani: Aproximativ 69% participă zilnic la jocuri online, 30% au consumat alcool cel puţin o dată iar 13% au fumat # News.ro
Ministerul Educaţiei arată, sâmbătă, că potrivit unui studiu recent al World Vision România, reprezentativ pe un eşantion de copii cu vârste între 10 şi 14 ani, a arătat că aproximativ 69% participă zilnic la jocuri online, 30% au consumat alcool cel puţin o dată, iar 13% au fumat. Ministerul mai arată că Studiul ESPAD 2024 (Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) a arătat scoruri îngrijorătoare ale adolescenţilor români în privinţa unor comportamente adictive (ex.: alcool, droguri, fumat, jocuri de noroc, navigare online).
18:40
Echipa FC Argeş a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia CFR Cluj, în etapa a 18-a din Superligă.
18:40
Cristian Diaconescu: Dacă ar apărea o recunoaştere de facto a apartenenţei Crimeei la Federaţia Rusă, extragerea gazului din Marea Neagră ar putea fi o problemă # News.ro
Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu, fost consilier prezidenţial, atrage atenţia asupra faptului că o recunoaştere de facto a peninsulei Crimeea drept pământ aflat sub influenţa Federaţiei Ruse ar pune în discuţie şi apele teritoriale în Marea Neagă, cu posibile efecte asupra siguranţei operaţiunilor de exploatare offshore.
18:30
Echipa italiană Genoa, patronată de românul Dan Şucu, a dispus sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, de ”lanterna roşie”, Hellas Verona, în etapa a 13-a.
18:30
Papa Leon al XIV-lea a vizitat sâmbătă Moscheea Albastră, la Istanbul, o bijuterie emblematică a oraşului şi un monument otoman celebru, a cărui istorie i-a fost prezentată, fără să se reculeagă în moschee, spre deosebire de predecesorul său Francisc, relatează AFP.
18:20
Covasna: Coliziune între un autoturism şi o căruţă, pe DN 11B Târgu Secuiesc-Cozmeni, în zona localităţii Sânzieni / 4 persoane din căruţă au fost rănite / Traficul rutier, întrerupt în ambele sensuri # News.ro
O coliziune între un autoturism şi o căruţă a avut loc sâmbătă, pe DN 11B Târgu Secuiesc-Cozmeni, în zona localităţii Sânzieni, 4 persoane din căruţă fiind rănite. Traficul rutier a fost întrerupt în ambele sensuri, iar răniţii primesc îngrijiri medicale.
18:20
Luis Vidal, preşedintele clubului Deportivo Recoleta, a intrat în joc la meciul echipei sale împotriva Nacional, în campionatul paraguayan. La 51 de ani, el este cel mai în vârstă jucător care a disputat un meci în prima divizie din ţara sa, relatează L'Equipe.
18:10
Circulaţie oprită pe DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, în afara localităţii Boiţa, după ce mai multe pietre de pe versant au căzut pe suprafaţa de rulare # News.ro
Circulaţia rutieră este oprită temporar, sâmbătă, pe DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, în afara localităţii Boiţa, din judeţul Sibiu, după ce mai multe pietre de pe versant au căzut pe suprafaţa de rulare.
18:00
Cluj-Napoca se luminează de Ziua Naţională a României: „Corul Îngerilor", „Pădurea de Crăciun" şi cupola din Piaţa Unirii oferă spectacole multimedia speciale în zonele pietonale din centrul oraşului # News.ro
Cluj-Napoca celebrează Ziua Naţională a României printr-o serie de manifestări publice, concerte şi spectacole pentru întreaga comunitate. În acest an, Primăria a instalat noi ansambluri luminoase multimedia în zonele pietonale din centrul oraşului pentru „un plus de magie" cu ocazia sărbătorilor de iarnă. De 1 Decembrie, programul instalaţiilor va fi unul special, cu muzică tematică dedicată Zilei Naţionale, sincronizată pe jocurile de lumini, anunţă primăria.
18:00
Dâmboviţa: Intervenţii ale pompierilor în cinci localităţi, unde s-au produs inundaţii în urma ploii torenţiale # News.ro
Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dâmboviţa au intervenit, sâmbătă, în cinci localităţi ale judeţului, unde s-au produs inundaţii în urma ploii torenţiale.
17:40
Timişoara: Un copil de 8 ani şi părinţii lui, răniţi într-un accident rutier / Şoferul vinovat a fugit de la locul accidentului şi este căutat de poliţie # News.ro
O fetiţă de 8 ani şi ambii părinţi ai acesteia au fost răniţi şi duşi la spital, după ce şoferul unei maşini a intrat pe contrasens pe o stradă din Timişoara şi a provocat un accident rutier. Şoferul vinovat a fugit de la locul accidentului, iar acum poliţiştii îl caută.
17:20
Trump cere ”companiilor aeriene, piloţilor, traficanţilor de droguri şi persoane” să considere ”în întregime închis” spaţiul aerian al Venezuelei # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a avertizat sâmbătă, pe reţeaua sa Truth Social, ”toate companiile aeriene, piloţii, traficanţii de droguri şi de persoane” ”să considere SPAŢIUL AERIAN DE DEASUPRA ŞI DIN JURUL VENEZUELEI CA FIIND ÎN ÎNREGIME ÎNCHIS”, relatează AFP.
17:20
Australianul Oscar Piastri (McLaren) a câştigat sâmbătă cursa sprint în Marele Premiu al Qatarului, devansându-i pe britanicul George Russell (Mercedes) şi pe coechipierul său Lando Norris.
