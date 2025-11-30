Creştinii îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al României

13:50

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a emis, pentru prima dată, ghiduri privind modul în care infertilitatea ar trebui tratată. Raportul său indică ce tratamente medicale sunt cele mai eficiente, dar avertizează că trebuie luate în considerare și efectele psihologice și sociale ale infertilității. Aproximativ unu din opt persoane se confruntă cu probleme de infertilitate de-a […]