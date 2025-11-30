InfoCons avertizează că masa festivă de 1 Decembrie poate conține un număr mare de aditivi
Rador, 30 noiembrie 2025 11:20
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 noiembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Organizaţia pentru protecţia consumatorilor – InfoCons atrage atenţia că masa festivă de 1 Decembrie poate conţine un număr mare de aditivi şi ingrediente cu efecte negative asupra sănătăţii populaţiei. Preşedintele asociaţiei, Sorin Mierlea, avertizează că un meniu tradiţional care include carne de porc, ciorbă, sarmale, […]
• • •
Acum o oră
11:20
11:10
Australia – Un cuplu din Kazahstan a fost pus sub acuzare după ce a câştigat ilegal 800.000 de dolari # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 noiembrie) – Poliția australiană a anunțat că a pus sub acuzare un cuplu din Kazahstan, suspectat că a folosit camere ascunse și dispozitive audio pentru a trișa la jocuri de cărți într-un cazinou din Sydney. Potrivit autorităților, cei doi ar fi câștigat ilegal aproximativ 800.000 de dolari în ultimele două luni. […]
Acum 2 ore
11:00
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 noiembrie) – Realizator: Ciprian Sasu – Salvamontiştii au continuat, sâmbătă, căutările adolescentului dispărut acum o săptămână în Munţii Bucegi, din judeţul Braşov. Echipele de căutare au refăcut traseul parcurs de tânăr, însă nu au fost identificate noi elemente care să ducă la găsirea lui. Acţiunea se desfăşoară în condiţii dificile, având […]
11:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 noiembrie) – Mai multe slujbe vor fi oficiate la Catedrala Naţională astăzi, de Sfântul Andrei – Ocrotitorul României şi al acestui lăcaş, iar luni cu prilejul Zilei Naţionale. Potrivit Patriarhiei, accesul credincioşilor care vor să participe va fi liber. Racla cu moaştele Sfântului Apostol Andrei şi baldachinul acesteia vor fi scoase […]
Acum 4 ore
08:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 noiembrie) – Realizator: Cătălin Gomboș – Luni va avea loc în Bucureşti, în Piaţa Arcului de Triumf, Parada Militară de 1 Decembrie. În acest context, din această noapte, de la ora 02:00, vor fi impuse restricţii de trafic în zona de nord a capitalei. Comisarul şef de poliţie, Ionuţ Preda, de […]
08:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 noiembrie) – Alianţa pentru Unirea Românilor organizează, astăzi, la Alba Iulia, Congresul Naţional, preşedintele partidului, George Simion, fiind singurul candidat pentru un nou mandat la şefia formaţiunii. Potrivit unui comunicat de presă, reuniunea a fost convocată în oraşul Marii Uniri întrucât acela este locul unde AUR a pornit la drum şi […]
08:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 noiembrie) – Papa Leon își încheie sâmbătă vizita în Turcia cu rugăciuni, slujbe religioase și un prânz alături de Patriarhul Bartolomeu, liderul Bisericii Ortodoxe de Răsărit. Sâmbătă, cei doi au semnat o declarație comună în care au condamnat violența comisă în numele religiei. Ulterior, Papa va pleca în Liban, unde vizita […]
08:20
Un terminal petrolier al Rusiei şi-a suspendat activitatea în urma unui atac cu drone maritime # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 noiembrie) – Unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei și-a suspendat operațiunile în urma unui atac cu drone maritime. Consorțiul care transportă în principal petrol kazah a anunțat că a oprit încărcările în portul Novorossiisk de la Marea Neagră. Consorțiul este deținut parțial de companii petroliere occidentale. Un oficial […]
08:20
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 noiembrie) – Realizator: Cătălin Gomboș – Un accident de circulaţie afectează la această oră traficul pe DN56A, în judeţul Mehedinţi. Este şi ceaţă pe drumurile din două judeţe iar pe mai multe artere din Caraş-Severin acţionează echipe de deszăpezire. Ne-a oferit detalii Mihai Sitaru, de la Centrul Infotrafic al Poliţiei Române. […]
Acum 6 ore
07:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (30 noiembrie) – Va fi o nouă zi cu ploi. Într-o mare parte din Muntenia, sudul Transilvaniei şi al Moldovei precipitaţiile vor fi abundende şi acolo este încă în vigoare un cod galben de ploi. Avertizarea vizează, până la ora 14:00, judeţele Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călăraşi, Ialomiţa, Ilfov […]
07:40
Donald Trump a intensificat presiunile asupra Venezuelei, anunţând că spaţiul aerian al acesteia este închis # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 noiembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboș – Donald Trump a intensificat presiunile asupra Venezuelei, anunţând că spaţiul aerian al acesteia este închis. Statele Unite au concentrat, în ultimele luni, o forţă semnificativă în apropierea Venezuelei, misiunea acesteia fiind să combată traficul de droguri, despre care Washingtonul spune că este […]
07:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 noiembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboș – Creştinii îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al României, iar aproape un milion de români îşi sărbătoresc onomastica. Conform tradiţiei, Sfântul Andrei este singurul apostol care a ajuns pe teritoriul ţării noastre, în Dobrogea, unde a întemeiat primele comunităţi […]
07:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 noiembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboș – Precipitaţiile abundente din ultimele zilei au creat deja probleme în Prahova şi Dâmboviţa. Un drum judeţean a fost complet blocat de o alunecare de teren, în timp ce zeci de mii de oameni din 12 localităţi au rămas fără alimentare cu apă […]
07:40
Premierul Ilie Bolojan se va adresa plenului Parlamentului marți pentru a angaja răspunderea Guvernului asupra proiectului de lege privind pensiile magistraților # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (30 noiembrie) – Realizator: Carmen Gavrilă – Senatul și Camera Deputaților se vor reuni în ședință comună marți pentru ca Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan să-și angajeze răspunderea asupra proiectului de lege privind pensiile magistraților, după ce noua formă a documentului a fost aprobată vineri, în ședința extraordinară a executivului. Până […]
Acum 24 ore
22:40
Sediul central al Televiziunii publice din Paris a fost evacuat în această după-amiază timp de aproape două ore, după ce serviciile de informaţii au alertat compania cu privire la o ameninţare cu bombă. Potrivit France Info, poliţia, sprijinită de câini, a declanşat o investigaţie la faţa locului. Postul de radio France Info și site-ul acestui […]
22:30
Hidrologii au emis o avertizare cod portocaliu de inundații pentru râuri din județele Dâmbovița și Prahova # Rador
Hidrologii au emis astăzi o avertizare cod portocaliu de inundații pentru râuri din județele Dâmbovița și Prahova, valabilă până mâine la prânz în urma ploilor prognozate în următoarele 48 de ore. În zonele vizate se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi și viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte severe de inundații locale. […]
22:00
Salvamontiștii au suspendat temporar căutările pentru găsirea băiatului dispărut duminica trecută în Munții Bucegi # Rador
Vremea rea i-a forțat pe salvamontiștii din Brașov să suspende temporar căutările pentru găsirea băiatului dispărut duminica trecută în Munții Bucegi. Astăzi, 20 de salvatori au verificat mai multe zone, dar nu au găsit noi informații relevante. În unele locuri, zăpada depășește deja 2 metri. Căutările vor fi reluate imediat după ce evoluția vremii va […]
22:00
Valoarea amenzilor aplicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a ajuns la aproape 5,5 milioane de lei în urma neregulilor constatate după verificarea a peste 2.000 de operatori economici în această săptămână. Inspectorii au descoperit jucării și ornamente fără marcaj de siguranță, produse textile și alimentare cu neconformități, precum și echipamente neigienice sau uzate./geftene/schelaru RADIO […]
22:00
Republica Moldova anunţă că drone ruseşti au pătruns din ou în spaţiul său aerian, punând în pericol siguranţa zborurilor # Rador
Autoritățile moldovene au anunţat sâmbătă că drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al țării constituie o amenințare pentru aviație, acesta fiind al treilea astfel de incident în ultimele nouă zile. Președinta Maia Sandu, care își propune să aducă Republica Moldova în Uniunea Europeană până în 2030, a denunțat războiul Rusiei împotriva Ucrainei și […]
21:50
Venitul mediu brut al salariaţilor cu normă întreagă a fost în octombrie de aproximativ 8.400 de lei, potrivit datelor INS # Rador
Venitul mediu brut al salariaţilor cu normă întreagă a fost în octombrie de aproximativ 8.400 de lei, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică. Aproape 40% dintre aceşti angajaţi au câştigat între 5 şi 10.000 lei brut. Femeile au avut în medie un venit inferior cu 490 de lei faţă de bărbaţi, iar cele mai mari […]
19:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski îl va vizita pe președintele francez Emmanuel Macron, la Paris, luni, a anunțat cabinetul domnului Macron, în contextul în care liderul ucrainean se află în cea mai dificilă situație politică și militară de la invazia Rusiei din 2022. Cei doi lideri vor vorbi despre „condițiile unei păci juste și durabile”, în […]
17:00
Donald Trump a anunţat că spațiul aerian de deasupra și din jurul Venezuelei ar trebui considerat închis # Rador
Președintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă că spațiul aerian de deasupra și din jurul Venezuelei ar trebui considerat „închis în întregime”, dar nu a oferit alte detalii, în condiţiile în care autorităţile de la Washington intensifică presiunea asupra guvernului președintelui Nicolas Maduro. „Tuturor companiilor aeriene, piloților, traficanților de droguri și de persoane, vă rog […]
16:30
Iluminatul festiv de sărbători se aprinde, astăzi, de la ora 18:00 în București, odată cu deschiderea târgului de Crăciun în Piața Constituției. 7 milioane de becuri LED au fost puse pe principalele artere din oraș. În acest an, administrația locală organizează și trei târguri de Crăciun: în Piața Constituției, Piața Universității și la Opera Națională. […]
16:20
Cumpărătorii americani au cheltuit online o sumă record de 11,8 miliarde de dolari de Black Friday, în creștere cu 9,1% față de anul trecut, conform datelor finale de la Adobe Analytics. De asemenea, Adobe Analytics se așteaptă din partea clienţilor ca aceştia să cheltuiască 5,5 miliarde de dolari sâmbătă și 5,9 miliarde de dolari duminică, […]
15:30
Donald Trump a anunţat că spațiul aerian deasupra și din jurul Venezuelei va fi închis în întregime # Rador
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că spațiul aerian deasupra și din jurul Venezuelei va fi închis în întregime. Într-o postare pe platforma sa socială, Truth Social, liderul de la Casa Albă a precizat: „Tuturor companiilor aeriene, piloților, traficanților de droguri și de persoane, vă rog să luați în considerare ÎNCHIDEREA ÎN ÎNTREGIME A […]
15:00
Ultima ediție Fidelis din acest an începe săptămâna viitoare pe 5 decembrie, anunță ministerul finanțelor. Cei interesați să își investească economiile vor beneficia de dobânzi de 6,55 la sută și de 7,55 la sută pentru donatorii de sânge, ambele cu scadență la doi ani, și de 7,10 la sută, cu scadență la patru ani, și […]
15:00
Preşedintele Zelenski a anunţat că o delegație ucraineană este în drum spre SUA pentru discuții privind planul de pace # Rador
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă că o delegație condusă de secretarul consiliului de securitate, Rustem Umerov, se află deja în drum spre SUA pentru a continua discuțiile privind un acord de încheiere a războiului cu Rusia. „Rustem a prezentat un raport astăzi, iar sarcina este clară: să elaboreze rapid și substanțial pașii necesari […]
14:50
Unitatea II a Centralei de la Cernavodă a revenit la putere nominală în această dimineaţă, după remedierea cauzei care a condus, aseară, la declanşarea unei pompe de apă de alimentare, din partea clasică a centralei. Reducerea de putere şi lucrările de remediere nu au avut impact asupra securităţii nucleare, personalului şi populaţiei, transmite compania Nuclearelectrica. […]
14:10
Casa de modă Armani a anunţat vineri că a numit un nou consiliu de administrație pentru a ghida tranziția în urma decesului Regelui Giorgio. Noul consiliu este compus din opt membri selectați de Fundația Armani și de moștenitorii designerului, printre care se numără fostul director executiv al Armani, John Hooks, și fostul CEO Gucci, Marco […]
14:10
Doi astronauți ruși și unul american își încep misiunea de 8 luni pe Stația Spațială Internațională # Rador
Doi astronauți ruși și unul american s-au alăturat echipajului Stației Spațiale Internaționale după ce nava lor spațială Soyuz MS-28 a andocat cu succes la segmentul rusesc al modulului stației, numit Rassvet sau Dawn. Lansatoarele rusești Soyuz 2.1 au fost lansate de la Baikonur, Kazahstan. Echipajul Stației Spațiale Internaționale a înregistrat andocarea și și-a întâmpinat noii […]
13:30
Anthony Albanese a devenit primul premier australian care se căsătoreşte în timpul mandatului # Rador
Anthony Albanese a devenit primul lider al Australiei care se căsătorește în timpul mandatului. Premierul s-a căsătorit cu partenera sa, Jodie Hayden, într-o ceremonie privată la Canberra. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu cinci ani, pe vremea când Albanese era liderul opoziției. Planurile de nuntă ale cuplului au fost păstrate în cel mai mare […]
13:20
Ucraina – Mai mult de 600.000 de consumatori au rămas fără electricitate în urma unui atac nocturn al Rusiei asupra rețelei energetice # Rador
Ministerul ucrainean al Energiei a anunțat sâmbătă că mai mult de 600.000 de consumatori au rămas fără electricitate în urma unui atac nocturn al Rusiei asupra rețelei energetice. Atacul a vizat instalații din Kiev și din alte cinci regiuni ale Ucrainei. Mai mult de 500.000 dintre gospodăriile afectate se află în capitală./aionita/avladucu (REUTERS – 29 […]
13:20
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a controlat săptămâna aceasta activitatea a peste 2.000 de operatori economici din țara și, în urmare regulilor constatate, a dat amenzi de aproape 5 milioane și jumătate de lei. Au fost găsite jucării, instalații și ornamente pentru sărbători fără marcajul care dovedește conformitatea cu normele de siguranță în Uniunea Europeană, […]
Ieri
11:50
EVENIMENTE INTERNE – Apărare, Interne * În intervalul orar 9:00 – 12:00, la Arcul de Triumf va avea loc repetiţia generală pentru Parada Naţională de 1 Decembrie. Pentru buna desfăşurare a ceremoniei oficiale organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României, Brigada Rutieră Bucureşti va dispune măsuri pentru asigurarea fluenţei în trafic şi informarea conducătorilor auto […]
10:50
Marea Britanie și Mexicul au interzis importurile de carne de porc din Spania, în urma unui focar de pestă porcină africană # Rador
Marea Britanie și Mexicul au interzis importurile de carne de porc din Spania, în urma unui focar de pestă porcină africană. China a impus, de asemenea, o interdicție privind importurile din zona Barcelonei, unde boala a fost confirmată la începutul acestei săptămâni. Spania este cel mai mare producător de carne de porc din Uniunea Europeană, […]
10:00
Preşedintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care ia act de demisia ministrului apărării, Ionuț Moșteanu, și decretul prin care îl desemnează interimar pe ministrul economiei, Radu Miruță # Rador
Președintele Nicușor Dan a semnat aseară decretul prin care ia act de demisia ministrului apărării, Ionuț Moșteanu, și decretul prin care îl desemnează interimar pe ministrul economiei, Radu Miruță. Ambele documente au fost publicate în Monitorul Oficial al României. Ionuță Moșteanu și-a anunțat demisia pe Facebook ieri în jurul prânzului. El a explicat că nu […]
08:50
Astăzi, la ora 17:00, se deschide Târgul de Crăciun din Piața Constituției din București. Anul acesta, evenimentul vine cu atracții noi, precum Piramida de Crăciun, scena fe;inar, caruselul venețian sau sania zburătoare, anunță Primăria Capitalei. În premieră, Palatul Parlamentului va fi iluminat în fiecare seară până pe 28 decembrie prin proiecţii festive dedicate. Tot astăzi, […]
07:00
Liderii din domeniul modei au depășit incertitudinea, însă provocările precum volatilitatea economică, prioritățile consumatorilor în continuă schimbare și disrupțiile tehnologice rapide necesită mai multă agilitate și capacități mai puternice pentru a reuși în anul ce urmează. Pe măsură ce reprezentații industriei modei privesc spre anul 2026, aceștia se confruntă cu o realitate fundamental nouă. Consumatorii […]
28 noiembrie 2025
19:40
La microfon, Angelica Dan
19:40
TVR, de Ziua Națională: transmisiuni speciale, parade militare, spectacole și producții dedicate identității românești # Rador
1 Decembrie la Televiziunea Română – acoperire completă a ceremoniilor din București și din Alba Iulia, ediții speciale la TVR 1, TVR 2 și TVR INFO, precum și spectacole și documentare care celebrează istoria, valorile și cultura națională, la TVR 3, TVR INFO şi TVR INTERNAŢIONAL. Cu ocazia Zilei Naționale a României, Televiziunea Română oferă publicului o […]
19:00
Oficialii de la Kremlin așteaptă detalii despre planul de pace înainte de vizita delegației americane de săptămâna viitoare # Rador
Un oficial de la Kremlin a declarat vineri că, până la sosirea unei delegații americane la Moscova, săptămâna viitoare, Rusia se așteaptă să aibă informații despre punctele convenite ale unui plan de pace propus, a relatat agenția de știri Interfax. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a adăugat că administraţia de la Moscova lucrează […]
19:00
Rusia primește din partea SUA informații referitoare la convenirea punctelor planului de pace (Peskov) # Rador
Washingtonul informează Moscova despre punerea de acord a prevederilor planului de pace american, a comunicat secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, într-un comentariu pentru postul de televiziune „Pervîi kanal”. După cum transmite TASS, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, se va întâlni săptămâna următoare cu reprezentanți ai SUA, în cursul acestei întâlniri fiind […]
18:10
Serviciul de presă al Kremlinului monitorizează non-stop cele mai importante declarații, inclusiv cele din SUA. Cu toate acestea, prioritatea sa rămâne agenda internă și „programul de la Moscova”, a declarat, pentru „Pervîi kanal”, secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a comentat sistemul „serviciilor de noapte” din guvernele […]
17:50
Papa a declarat că diviziunile continue dintre cei 2,5 miliarde de creştini din lume sunt un scandal. Suveranul Pontif a vorbit în timpul unei vizite în Turcia, în cursul căreia a fost însoţit de lideri ai mai multor confesiuni creştine din regiune, inclusiv de liderul Bisericii Ortodoxe, Patriarhul Bartolomeu. Papa Leon a spus că o […]
17:40
Se deschid de mâine Târgurile de Crăciun din Bucureşti. Cel din Piaţa Constituţiei va include, începând cu ora 17:00, atracţii noi pentru copii şi familii, precum o piramidă de Crăciun, Scena Felinar, un carusel veneţian sau sania zburătoare. Primăria Capitalei promite cea mai spectaculoasă ediţie de până acum. Tot mâine Bucureşti se vor aprinde şi […]
16:40
Joi, 4 decembrie (de la ora 19:00), Big Band-ul Radio – alături de Burneci Music și Exces Music, lansează Romanian Youth Jazz Orchestra, prima orchestră de jazz dedicată tinerilor muzicieni din România. Orchestra se adresează elevilor care studiază în școli și licee din București și din țară, cu scopul de a le oferi șansa de a cânta într-un ansamblu profesionist de jazz și […]
16:30
Autorităţile israeliene, acuzate de practicarea unei politici organizate de stat privind tortura pe scară largă # Rador
Comitetul ONU Împotriva Torturii (CAT) a anunţat că există dovezi conform cărora în Israel funcţionează o politică organizată de stat privind tortura pe scară largă. Comitetul şi-a exprimat în special îngrijorarea în legătură cu condiţiile de detenţie pentru palestinieni, ca şi în legătură cu lipsa de anchete şi de tragere la răspundere legate de acuzaţii […]
16:00
Marile voci dau cortina la o parte! Editura Casa Radio lansează noile titluri de proză, poezie şi teatru la Târgul de Carte GAUDEAMUS Radio România # Rador
Editura Casa Radio vă așteaptă între 3 şi 7 decembrie la cea de-a XXXII-a ediție a Târgului de Carte GAUDEAMUS Radio România, la Pavilionul B2 Romexpo, standul Radio România (3+4). Vineri, 5 decembrie, la ora 14.30, cei mai mici cititori sunt aşteptaţi la lansarea audiobookurilor din colecţiile „Radio-Prichindel” şi „Radio-Prichindel Muzical”. Actorul Mihai Mălaimare le […]
15:40
Venitul mediu brut pe economie a fost în luna octombrie de aproape 8.400 de lei, arată date ale Institutului Naţional de Statistică. Aproximativ 40% din angajaţi au avut venituri brute între 5 mii şi 10 mii de lei, iar în medie femeile au câştigat mai puţin cu 490 de lei decât bărbaţii. Cele mai ridicate […]
15:20
MRM România este Agenția Anului 2025, iar Netflix este desemnat Clientul Anului Anul acesta, Internetics a marcat un moment important: 25 de ani de când premiază ideile digitale care au modelat comunicarea online din România. De la începuturile web 1.0, până la transformările aduse de social media, mobile, vlogging și streaming, Internetics a însoțit fiecare etapă a evoluției […]
