Aceasta este luna în care explodează infidelitatea! Aventurile extraconjugale cresc cu peste 300%
Jurnalul.ro, 30 noiembrie 2025 07:50
Studiile despre comportamentul în cuplu arată că există perioade ale anului în care relațiile sunt puse la încercare mai mult decât de obicei. Înțelegerea acestor momente critice îi poate ajuta pe parteneri să își consolideze legătura și să navigheze mai bine provocările.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 10 minute
08:20
Traficul rutier pe principalele șosele din România este îngreunat duminică dimineață de ploi, zăpadă, ceață și restricții de circulație.
Acum 30 minute
08:10
Vărsătorul, cel de-al unsprezecelea semn zodiacal, este cunoscut pentru aerul său enigmatic și pentru dorința profundă de independență.
08:10
Hidrologii avertizează că este pericol de inundații în Dobrogea. Duminică pot fi depășite cotele de atenție pe numeroase râuri din Constanța și Tulcea. Specialiștii au emis avertizare cod galben de inundații.
Acum o oră
07:50
Aceasta este luna în care explodează infidelitatea! Aventurile extraconjugale cresc cu peste 300% # Jurnalul.ro
Studiile despre comportamentul în cuplu arată că există perioade ale anului în care relațiile sunt puse la încercare mai mult decât de obicei. Înțelegerea acestor momente critice îi poate ajuta pe parteneri să își consolideze legătura și să navigheze mai bine provocările.
07:30
Ai curaj? Sannakji este provocarea supremă pentru gurmanzi: Caracatița care mișcă în farfurie # Jurnalul.ro
Un preparat pentru curajoși: tentacule care încă se mișcă în farfurie
Acum 2 ore
07:10
În 2026, patru zodii scapă de poveri vechi și intră într-un an al eliberării totale. Află ce transformări spectaculoase aduc planetele pentru Gemeni, Capricorn, Vărsător și Săgetător.
06:50
Vrei să ai mai mult control asupra propriei vieți? Să înțelegi de ce reacționezi într-un anumit mod, de ce simți ceea ce simți sau cum poți gestiona mai bine conflictele? Răspunsul stă într-o abilitate esențială: inteligența emoțională.
06:30
Chiar și cei mai buni bucătari o dau în bară uneori. Puțină sare în plus, o carne prea uscată, paste prea fierte sau un sos care s-a „tăiat”… se întâmplă! Partea bună este că aproape orice greșeală are o soluție — uneori surprinzător de simplă.
Acum 4 ore
06:10
După 30 noiembrie 2025, perioadele dificile ajung la final pentru trei semne zodiacale.
Acum 8 ore
00:40
Deși ar fi trebuit finalizată încă din 2020, termocentrala Iernut nu va fi gata nici anul acesta, iar ultimul termen avansat de către Ministerul Energiei este sfărșitul anului viitor.
00:40
Google a anunțat o nouă actualizare majoră pentru aplicația de navigație Google Maps: integrarea modelului de inteligență artificială Gemini, ceea ce promite să transforme experiența de utilizare chiar înainte de sezonul aglomerat al sărbătorilor.
00:30
Pe 30 noiembrie, românii îl sărbătoresc pe Sfântul Andrei, ocrotitorul țării și un simbol al credinței și speranței.
Acum 12 ore
00:20
Săptămâna 1–7 decembrie 2025 este una extrem de intensă și favorabilă pentru cinci zodii.
29 noiembrie 2025
23:50
Rețeta surprinzătoare a unui călugăr bucătar de la o mănăstire pentru masa de Sf. Andrei # Jurnalul.ro
Călugărul bucătar de la o mănăstire din Constanța a prezentat o rețetă surprinzătoare pentru masa de Sf. Andrei. Este vorba despre sarmalele cu carne de pește.
23:40
Compania aeriană chineză China Eastern intenționează să ofere cel mai lung zbor direct din lume, începând de săptămâna viitoare, transmite miercuri agenția DPA.
23:30
În ciuda investițiilor record și a programelor publice, mii de școli din România rămân fără săli de sport funcționale, iar autoritățile caută soluții pentru a reduce decalajul.
23:20
Administrația Națională „Apele Române” anunță ce măsuri au fost luate la acumularea Paltinu și când va reîncepe alimentarea cu apă a localităților din Prahova afectate de criza provocate de fenomenele hidrologice severe.
23:20
Hidrologii au emis sâmbătă seara Cod Portocaliu de inundații.
23:10
Un ou Fabergé rar, din cristal și diamante, creat pentru familia imperială a Rusiei, va fi scos la licitație, fiind evaluat la peste 20 de milioane de lire sterline (26,4 milioane de dolari).
22:50
Un studiu NordPass arată că „123456" rămâne cea mai folosită parolă la nivel global. În Italia, topul este condus de „admin", „password" și „123456".
22:30
Persoanele care întârzie mereu fără să vrea au aceste caracteristici, potrivit psihologiei # Jurnalul.ro
În ultimele luni s-a popularizat foarte mult un cuvânt foarte special de origine suedeză care definește persoanele care întârzie mereu fără să vrea: tidsoptimist.
22:10
O mașină a făcut prăpăd în parcarea unui complex sportiv din Satu Mare. Aceasta a lovit mai multe autoturisme staționate. La fața locului, echipele de intervenție au găsit o persoană încarcerată.
22:10
Gen Z face schimbări majore în viața sexuală: Mai puține aventuri și mai multă singurătate # Jurnalul.ro
Un amplu set de date arată că tinerii americani din generația Z fac mai puțin sex, intră mai greu în relații și se îndreaptă tot mai des spre inteligența artificială pentru sfaturi sau chiar companie romantică, pe fondul unor ani marcați de pandemie și turbulențe politice.
21:30
Serviciul de mesagerie WhatsApp ar putea fi blocat complet în Rusia, ca urmare a încălcării legilor locale şi lipsei măsurilor de prevenire a folosirii acestuia pentru fraude, a avertizat vineri autoritatea rusă de reglementare în sectorul telecomunicaţiilor, Roskomnadzor, relatează agenţia EFE.
21:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a confirmat informația conform căreia dronele rusești au încălcat din nou spațiul aerian moldovenesc. Condamnăm aceste atacuri și rămânem alături de Ucraina, a spus Sandu.
21:10
Donald Trump anunță o „revoluție” în medicină: „Este cel mai important eveniment din istorie” # Jurnalul.ro
Președintele american Donald Trump a analizat evoluția prețurilor medicamentelor din SUA. Liderul american a vorbit despre o „revoluție” în medicină. „Este cel mai mare și mai important eveniment din dintotdeauna”, a fost concluzia lui Trump.
20:50
Un nou studiu realizat de cercetătorii de la Leibniz Institute on Aging – Fritz Lipmann Institute din Germania oferă o perspectivă detaliată asupra modului în care procesul de ubicuitare în creierul îmbătrânit influențează sănătatea cerebrală.
20:30
Fostul premier Marcel Ciolacu îi critică pe actualul prim-ministru și pe ministrul de Finanțe în legătură cu impozitul pentru munca din serele agricole. Este scandalos cum Bolojan și Nazare vor să ia și pielea de pe omul simplu impozitând munca cinstită, spune Ciolacu.
20:10
Credincioşii îl prăznuiesc pe 30 noiembrie pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul românilor. Sfântul Andrei este primul dintre apostoli care a propovăduit Evanghelia la geto-daci, pe teritoriul Dobrogei, motiv pentru care este considerat cel care a creștinat poporul român.
19:50
Drulă despre demisia lui Moșteanu: A făcut un gest de onoare care cred că e de apreciat # Jurnalul.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a spus sâmbătă despre demisia lui Ionuț Moșteanu că este un gest de onoare, pe care îl apreciază.
19:30
Artistul care a bătut recordul mondial la caricaturi. A făcut peste 200 de caricaturi în şase ore # Jurnalul.ro
Un caricaturist român a intrat în Cartea Recordurilor! Artistul a participat la un eveniment caritabil, unde a desenat peste 200 de portrete în doar șase ore. Banii primiți au fost donați unei femei bolnave. Operele sale sunt vândute cu mii de euro.
Acum 24 ore
19:10
Două legende vii ale artei muzicale românești s-au întâlnit la Tel Aviv cu prilejul unei ceremonii de acordare a diplomei de excelență, din partea Ministrului Culturii, Demeter András István, Maestrului Ladislau Roth, laudatio fiind rostită de Maestrul Ioan Holender.
18:50
Șeful IȘJ Alba acuzat că i-a făcut „proști” pe copiii care nu știu să răspundă la întrebări # Jurnalul.ro
Șeful IȘJ Alba este acuzat că i-a făcut „proști” pe copiii care nu știu să răspundă la întrebări. Filiala locală a PSD susține că este vorba despre liberalul Cornel Sandu și îi cere acestuia să prezinte scuze publice. De asemenea, social democrații cer intervenția Ministerului Educației.
18:40
Mai multe pietre s-au desprins de pe versant și au căzut pe șosea. Incidentul s-a produs sâmbătă pe Valea Oltului. Circulația prin zonă este blocată.
18:30
Tinerii din România, atât Millennials, cât și Generația Z, își fac din ce în ce mai multe griji legate de viitorul lor financiar. Potrivit studiului Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2025, majoritatea tinerilor se tem că, odată ajunși la pensie, nu vor avea o situație financiară sigură.
18:10
Arta iubirii care durează: Trăsătura care te ajută să îți menții dragostea de-a lungul timpului # Jurnalul.ro
Cercetătorii au văzut cupluri care sunt îndrăgostite și după decenii împreună, și au încercat să găsească răspunsul.
18:10
Inundații în mai multe localități din județul Dâmbovița. Pompierii încearcă să scoată apa din curți # Jurnalul.ro
Mai multe gospodării din județul Dâmbovița au fost inundate sâmbătă ca urmare a precipitațiilor abundente. Pompierii au fost trimiși în misiune pentru a scoate apa din curțile localnicilor.
17:50
Peste un milion de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Andrei, potrivit datelor Direcției pentru Evidența Persoanelor, cele mai răspândite prenume fiind Andrei și Andreea.
17:30
Deși fondurile europene continuă să ofere oportunit܊ăi semnificative pentru modernizarea agriculturii, accesarea lor rămâne dificilă pentru o parte considerabilă a fermierilor.
17:10
Săptămâna începe și se încheie în forță — însă la mijloc e nevoie de prudență
16:50
Unitatea 2 a CNE Cernavodă a revenit la putere nominală sâmbătă dimineața, după remedierea cauzei care a condus la declanșarea unei pompe de apă de alimentare, din partea clasică a centralei, a anunțat Nuclearelectrica.
16:30
Îngroziți de facturi, românii îți instalează panouri fotovoltaice pe balcon. Ce economii fac la factură # Jurnalul.ro
Pentru a reduce facturile la curent electric, tot mai multi romani au început să monteze fotovoltaice direct pe balcoane sau pe faţada blocurilor.
16:10
Ultima ediţie Fidelis din 2025, ce se va desfăşura în perioada 5 - 12 decembrie, vine cu dobânzi neimpozabile de până la 7,55% la emisiunile în lei şi de până la 6,20% la cele în euro, a anunţat vineri Ministerul Finanţelor.
16:00
Anunțul lui Trump care dă fiori: Să luați în considerare închiderea în întregime a spațiului aerian # Jurnalul.ro
Președintele american Donald Trump a făcut sâmbătă un anunț amenințător pe propria rețea de socializare Truth Social. Să luați în considerare închiderea în întregime a spațiului aerian de deasupra și din jurul Venezuelei, a transmis liderul american.
15:50
Papa Leon al XIV-lea a intrat în Moscheea Albastră din Istanbul, s-a descălţat, dar nu s-a rugat # Jurnalul.ro
Papa Leon al XIV-lea a intrat sâmbătă într-o moschee, pentru prima dată în timpul pontificatului său, vizitând Moscheea Sultan Ahmed, cunoscută şi sub numele de Moscheea Albastră din Istanbul. Cu toate acestea, spre deosebire de predecesorii săi, nu s-a oprit să se roage în a treia zi a vizitei sale în Turcia, informează EFE şi Reuters.
15:30
O serie de slujbe vor fi oficiate la Catedrala Naţională cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României şi al Catedralei Naţionale - 30 noiembrie şi al celebrării Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie.
15:10
Un accident rutier a avut loc pe raza localității Ilișești, pe DN17. Șase persoane au fost rănite, dintre care trei adulți și trei minori. Toți sunt conștienți și cooperanți, prezentând multiple leziuni.
15:10
Înțelegerea Efectului Pygmalion : Cum așteptările noastre influențează comportamentele celorlalți # Jurnalul.ro
Un experiment psihologic de la Universitatea din Dakota de Nord, de la începutul anilor 1960, a implicat studenți care lucrau cu șobolani de laborator.
14:50
Spre deosebire de trimestrul precedent, în trimestrul III al anului rezultatele pozitive ale companiilor listate la Bursa de Valori București au avut o pondere mai mare decât a celor negative, arată o primă analiză realizată de Prime Transaction și semnată de analistul bursier Marius Pandele.
14:30
Bucureștiul se va umple, sâmbătă, la ora 18.00, de lumină și magie de sărbători: peste 7 milioane de LED-uri vor fi aprinse în Capitală, iar tema din acest an aduce muzica în centrul decorațiunilor de Crăciun.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.