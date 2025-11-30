Bancul de duminică | Dieta de slăbit Feng Shui

17:20

Nu e decembrie încă, dar unele zone ale României au început să fie năpustite de zăpadă. Rânca este cel mai bun exemplu. Drumarii intervin pe șoselele din Rânca și le recomandă șoferilor să nu se deplaseze dacă nu au mașinile echipate corespunzător pentru vremea rece. În imaginile surprinse, se vede cum stațiunea, dar și pârtia […]