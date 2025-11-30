Budapesta sfidează (iar) UE: „Nu avem nevoie de permisiunea cuiva ca să vorbim cu Moscova” spune ministrul de externe, Peter Szijjártó
Aktual24, 30 noiembrie 2025 08:40
Ungaria a transmis un nou mesaj tăios Uniunii Europene: politica sa externă nu se supune nici Berlinului, nici Bruxellesului. Ministrul de externe Peter Szijjártó a reacționat sâmbătă dimineață la criticile cancelarului german Friedrich Merz, care reproșase premierului Viktor Orbán că a mers la Moscova vineri „fără mandat european”. „Noi, maghiarii, nu avem nevoie de permisiunea […]
• • •
Alte ştiri
Acum 15 minute
08:40
Acum o oră
08:10
Candidata stângii la alegerile din Honduras denunță amestecul lui Donald Trump: acesta a promis sprijin economic doar dacă va câștiga candidatul dorit de el # Aktual24
Cu doar câteva ore înainte de deschiderea secțiilor de votare, alegerile prezidențiale din Honduras s-au transformat într-un ring geopolitic în care Donald Trump lovește direct și fără mănuși. Sâmbătă seară, Rixi Moncada, candidata stângii și ministru de finanțe în guvernul Xiomara Castro, a denunțat public două acțiuni pe care le-a calificat drept „ingerință grosolană, cinică […]
Acum 2 ore
07:10
Reacția Venezuelei după ce a Trump a anunțat că îi închide spațiul aerian: ”Nu acceptăm ordine” # Aktual24
Guvernul de la Caracas consideră afirmaţia de sâmbătă a preşedintelui american Donald Trump despre închiderea spaţiului aerian venezuelean o „ameninţare colonialistă” incompatibilă cu legislaţia internaţională, transmite Reuters, citată de Agerpres. Trump a scris pe platforma sa Truth Social că trebuie considerat complet închis atât spaţiul aerian de deasupra Venezuelei, cât şi cel din proximitate, şi […]
Acum 12 ore
23:50
Departamentul de Stat încetează procesarea vizelor pentru afgani inclusiv pentru cei care au ajutat SUA în timpul ocupației din țara lor # Aktual24
Administrația președintelui american Donald Trump a ordonat diplomaților săi din întreaga lume să oprească procesarea vizelor pentru cetățenii afgani, potrivit unei telegrame a Departamentului de Stat văzută de Reuters, suspendând efectiv programul special de imigrare pentru afganii care au ajutat Statele Unite în timpul ocupației de 20 de ani a țării lor de origine. Nota, […]
23:40
Săptămâna în care Europa a realizat că rămâne singură în fața expansionismului rus – Analiză The Guardian # Aktual24
Tensiunile dintre Statele Unite și Europa privind războiul din Ucraina au atins în această săptămână cel mai ridicat nivel de până acum, după ce a devenit public un plan americano-rus de „pace” despre care liderii europeni spun că ar fi legitimat agresiunea Rusiei și ar fi pus sub semnul întrebării securitatea continentului. Dezvăluirile au marcat […]
23:30
Hong Kong deplânge victimele incendiului care a ucis 128 de persoane. Numărul victimelor probabil va continua să crească în condițiile în care alte 200 de persoane sunt încă date dispărute # Aktual24
Sâmbătă, Hong Kong a deplâns cele 128 de persoane despre care se știe că au murit în incendiul de la un complex de apartamente înalt, un număr care probabil va crește, deoarece alte 200 de persoane sunt încă date dispărute la câteva zile după dezastru. Autoritățile au arestat 11 persoane în legătură cu cel mai […]
23:30
Numărul morților în ofensiva Israelului în Fâșia Gaza a depășit pragul de 70.000, a anunțat sâmbătă Ministerul Sănătății din enclavă. Un total de 301 de persoane au fost adăugate la bilanț de joi, ajungând la 70.100, a adăugat ministerul. Două persoane au murit în recentele atacuri israeliene, restul au fost identificate din rămășițele îngropate o […]
23:00
Partidul de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania își înființează noua aripă de tineret în timp ce mii de oameni protestează # Aktual24
Organizația de extremă dreapta, Alternativa pentru Germania, și-a înființat sâmbătă noua organizație de tineret, chiar dacă mii de protestatari s-au adunat în orașul Giessen, din vestul țării, unde partidul și-a ținut întâlnirea, unii dintre ei ciocnindu-se cu poliția. Convenția partidului anti-imigrație a început cu o întârziere de peste două ore, după ce grupuri de protestatari […]
22:20
Sediul din Paris al televiziunii publice franceze, evacuat timp de aproape două ore din cauza unei alerte cu bombă # Aktual24
Sediul France Télévisions, postul public de televiziune din Paris, a fost evacuat, sâmbătă după-amiază după ce autoritățile au avertizat în legătură cu o alertă cu bombă. Poliția și o unitate canină au fost trimise la fața locului. După verificări, angajaților li s-a permis să se întoarcă în clădire la scurt timp după ora 19:00. Postul […]
22:00
Ucraina lovește cu drone două petroliere rusești din flota din umbră” în apropierea strâmtorii Bosfor. Au fost lansate operațiuni de salvare pentru cei aflați la bord # Aktual24
Ucraina a lovit două petroliere folosite de Rusia pentru exportul de petrol, în Marea Neagră, a declarat sâmbătă un oficial al serviciului de securitate SBU. Operațiunea comună de lovire a așa-numitelor nave ale „flotei din umbră” a fost condusă de SBU și marina ucraineană, a declarat oficialul sub condiția anonimatului, informează Reuters. Autoritățile turce au […]
21:50
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că spațiul aerian de deasupra și din jurul Venezuelei va fi închis în întregime, potrivit Reuters. „Tuturor companiilor aeriene, piloților, traficanților de droguri și persoanelor, vă rugăm să considerați SPAȚIUL AERIAN DE DEASUPRA ȘI DIN JURUL VENEZUELEI CA FIIND ÎNCHIS ÎN TOTALITATE”, a scris Trump într-o postare pe […]
21:40
Acțiunile de căutare a tânărului britanic dispărut în urmă cu o săptămână în Munții Bucegi au continuat și sâmbătă, fiind mobilizați peste 20 de salvatori montani. Echipele Salvamont au verificat mai multe zone, au reluat traseele parcurse anterior și au efectuat noi căutări în zona inițială, însă nu au fost descoperite noi elemente, se arată […]
21:20
Un număr de 12 localități, între care municipiul Câmpina și două orașe, nu au apă potabilă de circa 20 de ore, din cauza nivelului ridicat de turbiditate a apei din Barajul Paltinu. Conform operatorului Hidro Prahova, oprirea furnizării apei are legătură exclusiv cu problemele apărute la nivelul sursei de apă administrate de Apele Române și […]
21:10
Dispozitiv care verifică funcționarea detectoarelor de victime în avalanșă purrtate de practicanții sporturilor de iarnă, montat la Bâlea Lac # Aktual24
Salvamont Sibiu a montat, la Bâlea Lac, un dispozitiv destinat verificării rapide a funcționării dispozitivelor de tip DVA (Detector de Victime în Avalanșă) purtate de practicanții sporturilor de iarnă, anunță reprezentanții instituției, pe pagina de Facebook. Dispozitiv de tip ARVA Check Point permite utilizatorilor să afle instant dacă dispozitivul lor emite corect semnalul, contribuind astfel […]
Acum 24 ore
19:10
Analiză: o victorie militară a Rusiei în Ucraina ar implica pentru Europa costuri de două ori mai mari decât o victorie ucraineană # Aktual24
O victorie militară rusă în Ucraina ar implica pentru Europa costuri de două ori mai mari decât un scenariu în care Ucraina câștigă războiul, potrivit unui studiu publicat de Corisk și Institutul Norvegian de Afaceri Internaționale. Studiul analizează două scenarii, militar și economic, pentru evoluția războiului și evidențiază opțiunile pe care le are Europa, în […]
18:10
Surpriză pentru Viktor Orban. Opoziția și-a stabilit candidații, aproape toși provin din afara politicii. Pe listele opoziției se află și fostul şef al Statului Major al armatei, Romulusz Ruszin-Szendi # Aktual24
Principalul reprezentant al opoziţiei ungare, Peter Magyar, a dezvăluit vineri aproape toţi cei 103 candidaţi direcţi pentru alegerile legislative din aprilie, rezultaţi în urma unui vot online desfăşurat în două tururi, informează dpa, citată de Agerpres. Limitat iniţial la membrii Partidului Tisza al lui Peter Magyar, votul a fost ulterior deschis tuturor alegătorilor eligibili din […]
17:10
Numărul deceselor militare ruse verificate în Ucraina a ajuns la cel puțin 152.142, potrivit unei numărători realizate de BBC Russian și Mediazona, anunță The Moscow Times. Numărul se bazează pe rapoarte din surse deschise verificate, precum necrologuri și documente judiciare, și include doar cetățeni ai Federației Ruse. Luptătorii din autoproclamatele republici Donețk și Lugansk nu […]
16:40
Drulă: ”Dacă de la Daniel Băluță nu am așteptări, de la Ciprian Ciucu aveam. Bucureștiul nu are nevoie de un primar laș” # Aktual24
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, i-a cerut sâmbătă contracandidatului liberal Ciprian Ciucu să accepte organizarea unor dezbateri publice în ultima săptămână de campanie electorală. Drulă afirmă că refuzul participării la dezbateri reprezintă o lipsă de respect față de alegători și pune sub semnul întrebării onestitatea celor care evită confruntarea de idei. „Intrăm în […]
16:10
O delegație din Ucraina ajunge în SUA pentru negociere legate de planul de pace al lui Trump. Iermak nu mai participă # Aktual24
Negociatorii ucraineni sunt aşteptaţi în Statele Unite în acest weekend pentru discuţii privind planul american de a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat vineri pentru AFP un oficial apropiat dosarului. „Delegaţia intenţionează să se întâlnească cu partea americană la sfârşitul acestei săptămâni”, a afirmat sursa, solicitând anonimatul din cauza sensibilităţii problemei. Discuţiile ar putea […]
15:30
Începe un nou război. Donald Trump anunță închiderea totală a spațiului aerian deasupra Venezuelei # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat sâmbătă că spațiul aerian deasupra și din jurul Venezuelei este „închis în totalitate”. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe platforma Truth Social. „Către toate companiile aeriene, piloții, traficanții de droguri și traficanții de persoane: vă rog să considerați SPAȚIUL AERIAN DEASUPRA ȘI DIN JURUL VENEZUELEI CA […]
15:20
Miruță nu-l iartă pe Ponta: ”Plătit de guvernele unor țări non-UE, venit cu lista de teme de făcut in dezinteresul Romaniei” # Aktual24
Ministrul Economiei, Radu Miruță, are o nouă replică la adresa fostului lider PSD Victor Ponta după ce acesta și-a continuat atacurile violente, cerând ca și Miruță să fie dat jos, precum s-a întâmplat cu Ionuț Moșteanu. ”Fost premier al Romaniei, dovedit plagiator, plătit de guvernele unor țări non UE pentru consultanta, venit cu lista de […]
15:10
Mucegaiul descoperit la Cernobîl pare să se hrănească din radiații. Poate fi folosit pentru a proteja astronauții de razele cosmice? # Aktual24
În mai 1997, cercetătoarea ucraineană Nelli Zhdanova a intrat în interiorul unuia dintre cele mai radioactive locuri de pe planetă: clădirile avariate ale reactorului 4 de la Cernobîl. În spațiile devastate de explozia nucleară din 1986, Zhdanova a descoperit că nu era singură. Pe tavan, pe pereți și în interiorul canalelor metalice destinate cablurilor electrice […]
14:10
Analiza pe baza datelor din sateliți. Rezervele de apă ale României și ale altor câteva state UE se epuizează din cauza schimbărilor climatice # Aktual24
Pe baza datelor colectate de sateliți între 2002 și 2024, o nouă analiză realizată de cercetătorii de la University College London (UCL), în colaborare cu Watershed Investigations și The Guardian, arată că rezerve vaste de apă dulce din Europa se reduc. Studiul arată o scădere semnificativă a stocurilor de apă în sudul și centrul continentului, […]
13:40
Orban, mesaj pentru președintele Nicușor Dan: ”Mă aşteptam să fie mai ferm în susţinerea lui Bolojan”. Plus: „Să nu i se suie funcția la cap” # Aktual24
Ludovic Orban îl avertizează pe președintele Nicușor Dan că funcția supremă în stat implică riscuri de izolare și îi recomandă „să rămână cu picioarele pe pământ”. Într-un interviu pentru News.ro, fostul premier afirmă că rolul de președinte vine cu tentația de a fi protejat de „un cocon”, ceea ce poate îndepărta liderii de realitate. Orban […]
13:10
”Cardinalul verde”. De ce demiterea lui Andrii Iermak reprezintă un cutremur politic pentru Ucraina – Politico # Aktual24
Demiterea lui Andrii Iermak din funcția de șef al cancelariei președintelui Volodimir Zelenski reprezintă o schimbare majoră în politica din Ucraina, cu efecte directe asupra modului în care va fi condus statul. Cunoscut drept „cardinalul verde”, Iermak, fost avocat și producător de filme de categoria B, a devenit una dintre cele mai influente persoane din […]
13:00
Primarul Timișoarei, despre AUR-iști: ”Cei care țipă cel mai tare în apărarea țării și a creștinismului sunt de fapt agenții celor care lucrează metodic să devenim din nou slugile Rusiei” # Aktual24
Primarul Timițoarei, Dominic Fritz, are o reacție ironică după ce propaganda AUR/Georgescu l-a acuzat că ”interzice Crăciunul”. El menșionează că decizia Filarmonici Banatului de a elimina din reportoriu cântece bazate pe texte ale legionarului Radu Gyr a fost luată fără a fi înștiințată și primăria. ”Acum am interzis și Crăciunul. Asta dacă dai crezare noului […]
12:30
Spaţiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar în noaptea de 28 spre 29 noiembrie, timp de o oră şi 10 minute, între 22:43 şi 23:53, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul naţional. Măsura a fost dispusă de autorităţi ca reacţie de urgenţă, în scopul protejării siguranţei aeronautice, transmite sâmbătă Moldpres, […]
12:10
Zelenski trimite „artileria grea” la Washington: Delegația ucraineană la negocieri va fi condusă de temutul șef al serviciilor secrete, Kirilo Budanov # Aktual24
În plin scandal de corupţie care a răsturnat conducerea Biroului Prezidenţial ucrainean, generalul-locotenent Kirilo Budanov, şeful Direcţiei Principale de Informaţii a Ministerului Apărării (GUR), este pe cale să devină noul om-cheie al Ucrainei în negocierile de pace cu Statele Unite şi, indirect, cu Rusia. Potrivit jurnalistului Oliver Carroll de la The Economist, Budanov se află […]
11:40
Cercetătorii suceveni, premiați cu două medalii la Salonul Inovării, după ce au creat „pâinea din triticale”, un produs cu calități nutritive de excepție # Aktual24
Cercetătorii de la Facultatea de Inginerie Alimentară a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava continuă să se remarce în domeniul inovării alimentare, după ce au obținut două medalii de aur în cadrul Salonului Inovării și Cercetării UGAL INVENT 2025, desfășurat la Galați. Distincțiile au fost acordate pentru două produse funcționale dezvoltate în parteneriat cu Universitatea […]
11:40
Originile pisicilor domestice – cu secole înainte ca acestea să cucerească canapelele lumii și meme-urile de pe internet – au fost mult timp neclare. Acum, ADN-ul antic ajută la completarea golurilor, iar descoperirile schimbă povestea tradițională, scrie CNN. Arheologii credeau că pisicile și oamenii au început să trăiască împreună acum aproximativ 9.500 de ani în […]
11:10
Andrii Yermak, fosta mână dreaptă a lui Zelenski, anunță că va pleca să lupte în prima linie, după demisie: „Nu vreau să-i fac probleme președintelui” # Aktual24
La doar o zi după ce și-a prezentat demisia din funcția de șef al Cabinetului Prezidențial, influentul consilier Andrii Yermak a anunțat că se va alătura trupelor ucrainene pe frontul de est, în prima linie a confruntării cu Rusia. Decizia vine în mijlocul celui mai mare scandal de corupție din istoria administrației Volodimir Zelenski, după […]
10:50
De patru ori mai înalt decât simbolul Hollywood-ului și de aproximativ șapte ori mai mare decât Casa Albă: Uzbekistanul se pregătește să deschidă un Centru al Civilizației Islamice # Aktual24
De patru ori mai înalt decât simbolul Hollywood-ului și de aproximativ șapte ori mai mare decât Casa Albă, cel mai nou centru cultural al Uzbekistanului este un monument de proporții epice. Parțial muzeu, parțial centru de cercetare academică, Centrul pentru Civilizație Islamică (CISC) din Tașkent, cu trei etaje și o investiție de 150 de milioane […]
10:40
Cu ochii pe Transcarpatia, Viktor Orban susține că Ucraina ar trebui să devină pe viitor un „stat-tampon” între Rusia și NATO, iar cedările teritoriale „sunt inevitabile” # Aktual24
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a provocat un nou val de controverse după interviul acordat ziarului german Die Welt. În interviul publicat vineri, liderul maghiar a schițat o viziune radicală asupra viitorului Ucrainei postbelice: țara ar trebui să devină un „stat tampon” (Pufferstaat) între Rusia și NATO, cu dimensiuni teritoriale reduse și o armată strict limitată. […]
10:10
Steve Witkoff: „Dacă ucrainenii acceptă planul nostru de pace, vom evita alte conflicte pe viitor”. De fapt, Rusia a încălcat până acum toate tratatele de pace # Aktual24
Emisarul special al președintelui Donald Trump, magnatul imobiliar Steve Witkoff, a declarat că adoptarea planului american de pace în 28 de puncte pentru Ucraina ar transforma radical relațiile dintre Washington, Moscova și Kiev. „Dacă ucrainenii vor accepta acest plan de pace, el va deveni în mod natural o măsură preventivă împotriva conflictelor viitoare”, a spus […]
10:10
Studiu: Creierul uman trece prin cinci faze distincte în viață. Adolescența durează până la 30 de ani # Aktual24
Creierul uman trece prin cinci faze distincte în viață, cu momente cheie de cotitură la vârstele de nouă, 32, 66 și 83 de ani, au dezvăluit oamenii de știință. Aproximativ 4.000 de persoane cu vârsta de până la 90 de ani au fost supuse scanărilor pentru a dezvălui conexiunile dintre celulele lor cerebrale. Cercetătorii de […]
09:40
Ipocrizia lui Marco Rubio: În 2016 avertiza „nu cădeți în capcana de a-l susține pe Trump”, în 2025 scrie „îi sunt recunoscător președintelui Trump și muncii incredibile pe care o face” – VIDEO # Aktual24
Marco Rubio, actualul secretar de stat al SUA în administrația Trump, a devenit din nou, fără voia lui, subiect de glume virale pe rețelele sociale, după ce internauții i-au „dezgropat” declarații critice la adresa lui Trump, făcute în trecute, și le-au pus în balanță cu osanalele aduse președintelui în ultimele zile. În 2016, în plină […]
09:20
Călugărițele rebele care au evadat dintr-un azil de bătrâni din Austria primesc o amânare, dar doar dacă stau departe de rețelele de socializare # Aktual24
Trei călugărițe octogenare care au câștigat de partea lor comunitatea globală după ce au evadat din azilul de bătrâni și s-au mutat înapoi în mănăstirea lor abandonată de lângă Salzburg au primit permisiunea de a rămâne în mănăstire „până la noi dispoziții” – cu condiția să evite rețelele de socializare, au declarat liderii bisericii. Călugărițele […]
09:10
O agenție europeană de informații avertizează că Donald Trump negociază în secret acorduri economice cu Rusia: „Vrea să facă din Ucraina un nou Trump Tower Moscova” # Aktual24
O agenție de informații europeană a distribuit recent un buletin „confidențial” către principalele state membre UE, dezvăluind detalii despre negocieri economice și comerciale pe care administrația Trump le poartă în secret cu Rusia, în paralel cu discuțiile de pace în Ucraina. Potrivit documentului, citat de Wall Street Journal pe baza a cinci surse din serviciile […]
09:10
Oamenii de știință cred că au înregistrat pentru prima dată activitate electrică în atmosfera marțiană, sugerând că planeta este capabilă să producă fulgere. Roverul Perseverance al NASA, care a aterizat pe Marte în 2021, a fost trimis să caute semne biologice și a petrecut ultimii patru ani explorând regiunea craterului Jezero. Descărcările electrice, poreclite „mini […]
09:00
Un crescător francez de melci a rămas fără marfă în valoare de 90.000 de euro după ce a fost călcat de hoți # Aktual24
Un crescător francez de melci a rămas fără materie primă după ce a fost călcat de hoți. Acești au furat melci proaspeți și congelați în valoare de aproximativ 90.000 de euro, a relatat presa franceză, citată de CNN. „Aceasta nu este chiar postarea pe care ne-am gândit că o vom scrie în apropierea sărbătorilor. Am […]
Ieri
08:50
Un director din cadrul Agenției Americane a Medicamentului, anti-vaxxer convins, susține, fără să aducă nicio dovadă, că „cel puțin zece copii au murit probabil după vaccinarea anti-COVID” # Aktual24
O notă internă a Agenției Americane a Medicamentului (FDA) afirmă pentru prima oară la nivel oficial că vaccinurile ARNm anti-COVID ar fi cauzat moartea a cel puțin zece copii. Documentul, semnat de Vinay Prasad – directorul Centrului pentru Evaluarea și Cercetarea Biologicelor (CBER), echivalentul Departamentului de Vaccinuri al FDA – și publicat de New York […]
08:40
Nou atac cu drone și rachete rusești asupra Kievului: doi morți și 15 răniți, inclusiv un copil # Aktual24
Capitala Ucrainei a fost din nou ținta unui atac combinat al forțelor ruse în dimineața zilei de 29 noiembrie, soldat cu pierderi de vieți omenești și distrugeri semnificative. Potrivit informațiilor actualizate ale Administrației Militare a Orașului Kiev (KCMA) și ale primarului Vitali Kliciko, două persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite, printre acestea […]
08:20
Salvat de pompieri după 7 ore: Un adolescent din Ierusalim a rămas o noapte întreagă atârnat de o macara după ce a urcat să „vadă priveliștea” și nu a mai putut coborî # Aktual24
Pompierii israelieni au salvat, în această săptămână, un adolescent care a rămas blocat timp de șapte ore atârnând de o macara la 36 de etaje deasupra Ierusalimului, potrivit AP. Adolescentul în vârstă de 15 ani a declarat echipelor de salvare că s-a urcat pe macara în jurul miezului nopții pentru că voia „să vadă priveliștea”, […]
08:10
Donald Trump va grația un fost președinte al Hondurasului, condamnat pentru trafic de droguri, și se va amesteca în alegerile din această țară # Aktual24
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri, cu două zile înainte de alegerile prezidențiale din Honduras pe care intenționează să le influențeze, că îl va grația pe fostul președinte hondurian de dreapta Juan Orlando Hernandez, condamnat anul trecut la 45 de ani de închisoare în Statele Unite pentru trafic de droguri. ”Îi voi acorda o […]
28 noiembrie 2025
23:50
Airbus avertizează asupra unor perturbări ale zborurilor. Câteva mii de avioane au nevoie de o actualizare de software # Aktual24
Airbus a avertizat vineri asupra unor potențiale perturbări ale călătoriilor, în contextul modernizării a aproximativ 6.000 de aeronave A320 operaționale, după un incident petrecut luna trecută pe un zbor JetBlue. Producătorul european de avioane le-a comunicat vineri clienților săi să ia „măsuri de precauție imediate” după evaluarea incidentului, potrivit France 24. „Radiațiile solare intense pot […]
23:40
Două petroliere care aparțin „flotei din umbră” a Rusiei în Marea Neagră, au fost lovite de explozii în apropierea strâmtorii Bosfor, cel mai probabil din cauza unor drone maritime trimise de Ucraina, provocând incendii la bordul navelor. În 28 noiembrie, petrolierele Kairos și Virat au suferit explozii în Marea Neagră, în apropierea strâmtorii Bosfor a […]
23:30
Jocurile Olimpice de Iarnă de la Cortina: Limitare a vânzărilor de bilete din cauza temerilor legate de transportul la evenimente # Aktual24
Organizatorii Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia, de la Cortina d’Ampezzo, au fost nevoiți să limiteze numărul de bilete puse în vânzare pentru evenimentele din februarie, din cauza îngrijorărilor legate de congestionarea traficului, amplificată de întârzierile în construirea unei noi telecabine care să ducă spectatorii pe munte. Problemele cu care se confruntă gondola Apollonio-Socrepes sunt […]
23:00
Armata americană a efectuat un al doilea atac, ucigând supraviețuitori de pe o ambarcațiune suspectată de trafic de droguri care fusese deja atacată, spun surse # Aktual24
Armata americană a efectuat un al doilea atac asupra unei nave suspectate de trafic de droguri care opera în Caraibe pe 2 septembrie, după ce un atac inițial nu i-a ucis pe toți cei aflați la bord, au declarat pentru CNN surse familiarizate cu situația. Atacul din septembrie a fost primul dintr-o serie de atacuri […]
22:40
Mișcarea anti-imigație Irlanda: Activștii de dreapta împart Dublinul în două cu steaguri tricolore amplasate fără permisiune. Consiliul Local a decis să nu le îndepărteze # Aktual24
Consiliul Local din Dublin, Irlanda, a decis să nu îndepărteze steagurile tricolore irlandeze atârnate de activiștii de dreapta în unele părți ale orașului, într-o campanie care a stârnit dezbateri despre imigrație, afirmând, vineri, că acest lucru ar comporta riscuri și ar fi contraproductiv. Deși niciun grup nu a recunoscut public că a agățat steagurile, activiștii […]
22:20
Cancelarul german Friedrich Merz speră să evite o criză în coaliția de guvernare, promițând o revizuire a pensiilor # Aktual24
Coaliția aflată la guvernare în Germania a fost de acord să realizeze o reformă cuprinzătoare a pensiilor anul viitor, a declarat, vineri, cancelarul Friedrich Merz, o mișcare menită să atenueze îngrijorările legate de un proiect de lege interimar privind pensiile, care amenința să destabilizeze guvernul, informează Reuters. Aripa de tineret a conservatorilor lui Merz a […]
