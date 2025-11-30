Trafic îngreunat pe mai multe artere de circulație din România. Carosabilul umed, zăpada și ceața pun serioase probleme șoferilor
Adevarul.ro, 30 noiembrie 2025 08:45
Traficul rutier pe principalele șosele din România este îngreunat duminică dimineață de ploi, zăpadă, ceață și restricții de circulație.
Acum 15 minute
08:45
Rusia a lansat un atac cu drone în apropierea Kievului, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică (29-30 noiembrie), în urma căruia el puțin o persoană a fost ucisă și alte 11, inclusiv un copil, au fost rănite.
08:45
Acum 30 minute
08:30
Duminică, 30 noiembrie, mai multe județe se află sub cod galben de ploi, iar la munte meteorologii au anunțat ninsori.
08:30
Congres AUR la Alba Iulia, de Sf. Andrei. George Simion, singurul candidat pentru funcția de președinte # Adevarul.ro
Congresul Național al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) se va desfășura, duminică, la Alba Iulia, președintele partidului, George Simion, fiind singurul candidat pentru un nou mandat la șefia formațiunii.
Acum o oră
08:00
Războiul asimetric Rusia-Ucraina. Cum și-a creat Moscova avantaje tactice pe seama inovațiilor ucrainene # Adevarul.ro
După mai bine de trei ani și jumătate de război, Rusia a reușit să dezvolte și să acumuleze mai multe avantaje asimetrice în raport cu Ucraina, între care centrul de drone Rubicon și amenințări puternice precum bombele cu planare
Acum 2 ore
07:15
Rusia își folosește dronele de dimensiuni medii drept mijloace de transport pentru drone FPV, extinzându-le acestora raza de acțiune și creând noi obstacole letale pentru forțele ucrainene.
07:15
Din ce a făcut Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, o avere de 300 de milioane de euro # Adevarul.ro
Bani grei investiți de omul de afaceri la formația olteană.
Acum 4 ore
06:15
În România, sărbătoarea Sfântului Andrei este marcată atât religios, cât și prin tradiții populare, transmise din generație în generație. Noaptea de Sfântul Andrei mai ales este legată de numeroase superstiții.
06:15
Ce este Anul Nou Dacic și cum a ajuns popular. Misterele unei sărbători străvechi, redescoperite de români # Adevarul.ro
Deși nu există dovezi arheologice sau izvoare istorice care să ateste că anticii celebrau „Anul Nou Dacic”, presupusa sărbătoare străveche a ajuns să captiveze tot mai mulți români. Unii oameni de știință au legat-o de templele Sarmizegetusei Regia, iar alții i-au căutat sensul în tradiții arhaice.
05:45
Când atacul vinde mai bine decât promisiunea. De ce candidații la Primăria Capitalei mizează pe mesaje negative # Adevarul.ro
Încă dinaintea startului oficial al campaniei pentru Primăria Capitalei, tonul a fost dat de atacuri și mesaje negative – fie îndreptate către contracandidați, fie către lideri de la vârful statului. Nu este o surpriză, spun experții, care explică strategia.
05:15
De la împărat la măturător pe străzi. Povestea uimitoare a ultimului împărat al Chinei și secretele sale întunecate # Adevarul.ro
Una dintre cele mai fascinante povești din istoria contemporană a omenirii este cea a ultimului împărat al Chinei imperiale. Purta numele de Puyi și a fost înscăunat la vârsta de numai doi ani. Viața în „Palatul Interzis” a fost dominată de lux, dar și de traumă.
Acum 6 ore
04:30
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, i-a făcut o propunere publică Anei Ciceală, contracandidata-surpriză din sondaje: să facă împreună echipă la PMB. Ana Ciceală candidează din partea SENS, un partid popular printre tineri, iar ultimul sondaj publicat o plasa la 7% intenție de vot.
03:15
Boom în agricultura de mici dimensiuni: tinerii redescoperă cultura în propriile grădini # Adevarul.ro
Agricultura la solar a devenit un trend puternic în România: tot mai mulți români își cultivă singuri legume, fructe de sezon, plante exotice sau chiar bananieri în propriile grădini, în solarii.
Acum 8 ore
02:45
România îngroapă textilele, deși reciclarea a devenit obligatorie în UE. Producătorii trebuie să preia costurile, dar sistemul întârzie # Adevarul.ro
Un studiu publicat recent de Joint Research Centre (JRC), serviciul științific al Comisiei Europene, confirmă faptul că România gestionează ineficient deșeurile textile, iar majoritatea hainelor scoase din uz ajung la groapa de gunoi sau sunt incinerate.
01:30
Un studiu amplu, realizat pe aproape 38.000 de adulți și publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), arată că parentingul poate menține creierul într-o formă surprinzător de bună.
Acum 12 ore
00:30
Ceea ce mâncăm, cât dormim și felul în care gestionăm stresul influențează direct ritmul îmbătrânirii cerebrale, relevă cele mai recente studii din domeniu. Dezechilibrele emoționale, inflamația intestinală și stilul de viață dezordonat pot accelera declinul cognitiv.
00:15
30 noiembrie: Se împlinesc 25 de ani de la moartea actriţei române Stela Furcovici. Sfârșitul tragic al celei care a rămas în istorie pentru rolul Ecaterina Teodoroiu # Adevarul.ro
De-a lungul timpului, ziua de 30 noiembrie adună laolaltă evenimente care au schimbat faţa lumii aşa cum o ştim noi azi, dar şi naşterea sau pierderea unor personalităţi precum Oscar Wilde sau actriţa română Stela Furcovici.
29 noiembrie 2025
23:45
Sfântul Andrei, ocrotitorul României, sărbătorit pe 30 noiembrie. De ce e denumit și ,,Apostolul lupilor" # Adevarul.ro
700.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Andrei, care este considerat în religia ortodoxă ocrotitorul țării noastre. Numit și „Cel Întâi Chemat”, Sfântul Andrei a fost primul apostol care a răspuns chemării lui Iisus Hristos la răspândirea Evangheliei în lume.
22:30
Drumul regelui, construit în Munții Zarandului. Viața în satele arhaice, unde asfaltul ajunge pentru prima dată # Adevarul.ro
Peste 42 de milioane de euro sunt investite în construcția unei șosele de 17 kilometri, numită „Drumul Regelui”, care traversează Munții Zarandului. Lucrările aduc asfalt într-una dintre cele mai izolate zone, însă utilitatea lor ridică îndoieli.
22:15
Amenințare cu bombă la sediul France Télévisions. Emisiunea a fost întreruptă în direct și angajații evacuați # Adevarul.ro
Sediul central al France Télévisions din Paris a fost evacuat sâmbătă, în urma unei amenințări cu bombă primite de compania publică de televiziune. Momentul a fost surprins în direct.
22:15
Victorie muncită la Rotterdam! România distruge Japonia și se califică în faza următoare la CM de handbal feminin # Adevarul.ro
România își continuă parcursul magnific la Campionatul Mondial feminin de handbal , cu cea de-a doua victorie obținută.
22:00
Momentul înfricoșător în care o dronă dragon rusească revarsă o ploaie de foc asupra „tunelurilor vieții” # Adevarul.ro
Un atac rusesc înfiorător cu drone a avut loc asupra unui drum acoperit cu plase pescărești, un așa-numit „tunel al vieții”: o filmare surprinde momentul în care o ploaie de foc se revarsă asupra acestui acoperiș de plasă menit să protejeze vehiculele de atacuri din aer.
22:00
„Investiții în sănătate” cu preț mare și bani împrumutați. Cum sunt convinși românii să semneze contracte de mii de lei # Adevarul.ro
O schemă de vânzare deloc nouă pe piață încă funcționează, în special la persoanele de vârsta a treia care se lasă ușor convinse să „investească în sănătate”. După o simplă prezentare de produse, atent condusă, ajung să încheie pe loc „contracte avantajoase” în valoare de mii de lei.
21:45
Dezastru în Prahova. Alimentarea cu apă, oprită în opt localități din cauza fenomenelor hidrologice. Apele Române cer declararea stării de urgență # Adevarul.ro
Situație critică în zona Prahova, în contextul Codului Portocaliu de fenomene hidrologice și al creșterii accentuate a turbidității în acumularea Paltinu. Valorile depășesc limitele admise pentru tratarea apei brute.
21:45
Horoscop duminică, 30 noiembrie. Nativii unei zodii riscă să rămână îndatorați pentru că nu știu să spună nu # Adevarul.ro
Nativii unei zodii pot ajunge să se îndatoreze doar pentru că nu știu să refuze solicitările celor din jur. Lorina, astrologul Click!, aduce previziunile complete pentru ziua de duminică, 30 noiembrie.
21:30
O victorie a Rusiei ar costa Europa de două ori mai mult decât susținerea Ucrainei, avertizează un nou studiu # Adevarul.ro
O victorie militară a Rusiei în Ucraina ar costa Europa de două ori mai mult decât o victorie ucraineană, potrivit unui nou studiu realizat de Corisk și Institutul Norvegian de Afaceri Internaționale, publicat pe 25 noiembrie.
21:30
ONU cere Israelului să creeze o comisie de anchetă. Acuzații de tortură în conflictul cu Palestina: bătăi severe, șocuri electrice, înfometare # Adevarul.ro
Comitetul ONU împotriva torturii a solicitat vineri Israelului să înființeze o comisie de anchetă independentă care să investigheze toate acuzațiile de tortură și rele tratamente în contextul războiului israeliano-palestinian.
20:30
Zelenski merge la Paris pentru discuții cu Macron. „Condițiile unei păci juste și durabile”, în centrul atenției # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va merge luni la Paris pentru o întâlnire cu președintele francez Emmanuel Macron. Vizita va avea loc într-un context extrem de tensionat pentru Kiev, atât pe plan militar, cât și politic.
20:30
Proteste masive și ciocniri violente la Giessen, unde extremiștii de la AfD au lansat o nouă organizație de tineret # Adevarul.ro
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) şi-a înfiinţat sâmbătă o nouă organizaţie de tineret, numită Generation Deutschland (Generaţia Germania, GD) la un congres în timpul căruia au avut loc proteste masive, marcate de violenţe.
20:00
Directivă nouă a UE. Șoferii începători vor fi pedepsiți mai sever pentru alcool, droguri și nefolosirea centurii. Ce mai prevăd noile măsuri # Adevarul.ro
Permisul de conducere devine digital în Uniunea Europeană, iar șoferii începători vor fi supuși unor reguli mai stricte. Suspendările vor fi recunoscute la nivel european, iar controalele medicale devin mai riguroase, conform unei noi directive europene.
20:00
Căutările tânărului britanic dispărut în Munții Bucegi, suspendate temporar. Zăpada depășește doi metri în unele zone # Adevarul.ro
Operațiunile de căutare a tânărului de 18 ani dispărut în Munții Bucegi în urmă cu o săptămână vor fi reluate imediat ce vremea va permite continuarea intervențiilor în siguranță.
Acum 24 ore
19:45
Cazul sud-africanilor blocați pe frontul din Ucraina. Fiica fostului președinte Jacob Zuma, acuzată că i-a recrutat, a demisionat din Parlament # Adevarul.ro
Fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma a demisionat din parlament, după ce a fost acuzată că a înșelat 17 sud-africani să lupte de partea Rusiei, mințindu-i că merg pentru a fi instruiți să fie gărzi de corp pentru partidul uMkhonto weSizwe (MK), relatează The Guardian.
19:15
Aeroportul Băneasa va opera zboruri doar pe timp de zi, după ce oamenii din zonă s-au plâns de zgomot # Adevarul.ro
Aeroportul Băneasa ar putea fi transformat într-un city airport, de pe care să fie operate zboruri doar pe timp de zi, a informat purtătorul de cuvânt a companiei Aeroporturi București, Theodor Postelnicu.
19:15
Ședință de urgență la Ministerul Mediului. Zeci de mii de oameni lăsați fără apă din cauza lucrărilor de la barajul Paltinu. Diana Buzoianu trimite Corpul de Control # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a convocat de urgență o ședință cu autoritățile responsabile, după ce a aflat direct de la primarii din Prahova și Dâmbovița că mai multe localități au rămas fără apă potabilă din cauza lucrărilor de la Paltinu.
18:45
Cum a ajuns un fost colaborator al forțelor americane din Afganistan să împuște soldați americani. Suspectul, înrolat în „unitățile zero” ale CIA # Adevarul.ro
Parcursul lui Rahmanullah Lakanwal dintr-un sat din Afganistan până la descărcarea unei arme asupra a doi soldați ai Gărzii Naționale în Washington, DC, trece prin cel mai lung război al Americii.
18:45
Italia vrea să lanseze „Cupola Michelangelo”, un scut bazat pe AI care va apăra infrastructura europeană de rachete hipersonice și drone # Adevarul.ro
Compania italiană de apărare Leonardo a prezentat un nou proiect ambițios: „Cupola Michelangelo”, un scut de protecție alimentat de inteligență artificială, conceput pentru a apăra orașele europene și infrastructura critică în fața amenințărilor moderne.
18:30
Experții avertizează asupra unei posibile „amenințări pandemice”. Un virus este rezistent la apărarea organismului # Adevarul.ro
Virusul gripei aviare ar putea fi rezistent la febră, unul dintre principalele mecanisme de apărare ale organismului. Cercetători de la Cambridge avertizează că tulpinile aviare continuă să se multiplice chiar la temperaturi ridicate, ridicând riscul unei viitoare amenințări pandemice.
18:15
Țara europeană care schimbă regulile pentru amenzile de viteză. Doar radarele înregistrate oficial vor mai putea emite sancțiuni valide # Adevarul.ro
O țară din Europa schimbă radical regulile pentru amenzile de viteză: din 30 noiembrie 2025, doar radarele oficial înregistrate vor mai putea emite sancțiuni valide. Toate dispozitivele care nu apar pe lista națională vor deveni automat nelegale.
17:45
Tablou dezolant pe o insulă grecească îndrăgită de români. Ciclonul Adel a provocat pagube materiale semnificative, haos pe drumuri. Mai multe mașini luate de ape # Adevarul.ro
Furtuna Adel a lovit puternic insula Thassos, provocând pagube materiale semnificative și haos pe mai multe drumuri. Destinația preferată de turiști, inclusiv de foarte mulți români, a fost afectată de ploi torențiale.
17:45
Dublul discurs al politicii de la vârf. Analist: „Problema nu este legată de competență, ci de transparență” # Adevarul.ro
Competența și studiile miniștrilor au marcat activitatea guvernelor României de-a lungul timpului. De la plagiat sau omisiuni în CV-uri, mai mulți membri ai Guvernului au fost vizați de scandaluri în ultimii ani.
17:45
Ucrainean de 21 de ani, victima unei crime odioase. A fugit din calea bombelor, dar a murit ars de viu la Viena # Adevarul.ro
Un tânăr ucrainean de 21 de ani, identificat după amprentele dentare, ar fi fost bătut cu brutalitate în garajul unui hotel de lux din Viena, apoi, cel mai probabil, a fost ars de viu în propriul Mercedes. Anchetatorii iau în calcul implicarea mai multor autori.
17:15
Ucraina a revendicat atacul asupra celor două petroliere rusești din Marea Neagră. Operațiune comună SBU și marina ucraineană # Adevarul.ro
Ucraina a revendicat sâmbătă responsabilitatea pentru atacul asupra a două petroliere în Marea Neagră, declarând că a lovit cu drone nave aparţinând "flotei fantomă ruse", folosită de Moscova pentru a eluda sancţiunile occidentale.
17:15
Atac cu drone în Marea Neagră. Forțele ucrainene au lovit un terminal petrolier rusesc # Adevarul.ro
Drone navale ucrainene au lovit sâmbătă dimineaţa devreme un terminal petrolier în portul rusesc Novorosiisk de la Marea Neagră.
17:00
Doi ofițeri străini sub acoperire, surprinși împreună la o cafenea din centrul Capitalei # Adevarul.ro
O fotografie îi arată pe Murat Buyukerk, fost șef al Arctic România și un nume cunoscut în comunitatea turcă, și Bruno Le Roy, avocat francez prezent de mulți ani în România și apropiat al generalului în rezervă Florian Coldea.
16:45
CTP avertizează cu privire la o ordine mondială „tribală”. „România trebuie să se pregătească pentru niște timpuri negre” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu avertizează că lumea se află într-un moment critic, cu ordinea internațională prăbușită, Ucraina sub un triplu atac și Europa nepregătită militar. România, spune el, intră într-o etapă a „timpurilor negre”.
16:45
Spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „închis în întregime”, anunță Donald Trump # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă, 29 noiembrie, că spațiul aerian al Venezuelei și zonele din proximitatea acestuia trebuie tratate ca fiind „închise în întregime”, avertizare transmisă public pe platforma sa, Truth Social.
16:15
Intonarea imnului național, „fiasco total” la jurământul a 600 de recruți: „Nu mă așteptam la corul Madrigal, dar nici sa ne facem de râs in așa hal” # Adevarul.ro
Un moment care ar fi trebuit să fie solemn și emoționant s-a transformat într-o scenă jenantă la ceremonia de depunere a jurământului militar de către cei 600 de tineri recruți din București.
16:15
Cătălin Drulă îi dă ultimatul lui Ciprian Ciucu: „Dacă nu vine la dezbateri și să se retragă. Bucureștiul nu are nevoie de un primar laș” # Adevarul.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, lansează un apel public către contracandidatul Ciprian Ciucu (PNL), solicitându-i să participe la dezbateri în ultima săptămână de campanie electorală sau să se retragă din competiție.
16:00
Alertă pe DN 26, după ce o cisternă cu GPL s-a răsturnat într-un șanț. Pompierii intervin de urgență # Adevarul.ro
O cisternă încărcată cu GPL a ajuns într-un șanț pe DN 26 Blăgești–Oancea. Nu sunt scurgeri, dar pompierii au mobilizat forțe sporite și monitorizează zona din cauza riscului potențial de explozie.
15:15
Restricții de circulație în București pentru parada de 1 Decembrie 2025. Ce rute ocolitoare recomandă autoritățile # Adevarul.ro
De 1 decembrie vor exista mai multe restricții de circulație în Capitală, ca urmare a Paradei care are loc de Ziua Națională a României.
