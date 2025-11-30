Vremea azi, 30 noiembrie. Ploi persistente în majoritatea regiunilor și ninsori la munte. Unde va fi cel mai rece
StirileProtv.ro, 30 noiembrie 2025 09:20
Duminică avem tot vreme închisă și ploi în cea mai mare parte a țării. În Moldova și în nordul Dobrogei se mai pot acumula 15 litri de apă pe metru pătrat, iar în zonele montane înalte o să ningă și se va depune strat de zăpadă.
Acum 5 minute
10:00
Incendiu într-un apartament din Timișoara. Ar fi pornit de la bateria unei trotinete electrice. Nouă oameni au fost evacuați # StirileProtv.ro
Un incendiu a izbucnit duminică într-un apartament situat la etajul zece al unui bloc din Timișoara, cauza probabilă fiind bateria unei trotinete electrice. Nouă persoane au fost evacuate.
Acum 30 minute
09:40
Trageri Loto 6/49, 5/40 și Joker, duminică, 30 noiembrie 2025. Premiile uriașe puse în joc # StirileProtv.ro
Duminică, 30 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto, după ce joi Loteria Română a acordat 27.520 de câştiguri în valoare totală de peste 1,58 milioane de lei.
09:40
Pescarii din Târgu Jiu sărbătoresc finalul de an cu o petrecere dedicată lor: „Mă simt extraordinar, la fel și prietenii mei” # StirileProtv.ro
Spre final de an, pescarii din Târgu Jiu lasă undițele deoparte și merg la o petrecere în cinstea lor.
Acum o oră
09:20
09:20
Românii au profitat de dezlegările la pește din postul Crăciunului. Târgurile și pescăriile au fost pline de oameni # StirileProtv.ro
Cu plase și portofelul pregătit de o mare încercare, românii au pornit sâmbătă, dis-de-dimineață, în târguri și pescării. Pentru creștinii ortodocși, postul Crăciunului aduce multe dezlegări la pește, inclusiv în acest weekend.
09:10
Atac armat în SUA. Cel puțin patru persoane au murit, iar alte zece au fost rănite # StirileProtv.ro
Cel puţin patru persoane au murit şi alte zece au fost rănite în împuşcături care au avut loc sâmbătă seara în Stockton, un oraş din statul California, în vestul Statelor Unite.
Acum 2 ore
09:00
Cum se relaxează românii în weekendul prelungit de 1 Decembrie: „Am zis și noi să sărbătorim cum se cuvine” # StirileProtv.ro
S-a dat startul petrecerilor de iarnă, în acest weekend prelungit de 1 decembrie. Deși vremea e mohorâtă, românii se bucură de zilele libere.
08:50
Kiev negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA # StirileProtv.ro
Delegația ucraineană discută duminică, cu reprezentații administrației Trump, ultimele detalii ale planului comun de pace.
08:40
„Pelerinajul luminii” la Galați. Mii de credincioși îl sărbătoresc pe Sfântul Andrei: „Este un prilej de bucurie” # StirileProtv.ro
E o zi mare pentru creștinii-ortodocși, care îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Andrei - ocrotitorul României. În Galați, zeci de oameni au refăcut, simbolic, drumul său prin țară.
08:10
Magia sărbătorilor în București. Târgul de Crăciun din Piața Constituției a atras turiști din alte țări și orașe. „E perfect” # StirileProtv.ro
Începe, cu adevărat, feeria de Crăciun în București! Sâmbătă seară au fost aprinse luminițele pe principalele bulevarde, iar iluminatul festiv creează o atmosferă magică, datorită celor 7 milioane de leduri.
08:10
Incidentul care a dus la update-ul masiv al avioanelor Airbus A320. Peste 6.000 de nave au avut nevoie de actualizare # StirileProtv.ro
Zborurile au revenit la normal, la o zi după ce compania Airbus a anunțat că multe dintre avioanele sale vor rămâne o vreme la sol, pentru o actualizare de software.
08:10
Accident în județul Gorj. Patru persoane au ajuns la spital, după ce o mașină a derapat pe șosea și s-a izbit de un copac # StirileProtv.ro
Patru persoane au ajuns sâmbătă la spital, în urma unui accident petrecut în județul Gorj. Mașina în care se aflau a alunecat pe o porțiune de șosea acoperită de apă, în urma precipitațiilor.
08:10
Cele mai ciudate superstiții de Sfântul Andrei din România. Mituri și legende de Sfântul Andrei explicate # StirileProtv.ro
Sfântul Andrei este însoțit de unele dintre cele mai neobișnuite superstiții românești, între ritualuri de protecție, credințe legate de viitor și legende cu iz magic.
Acum 4 ore
08:00
Bilanț tragic pe un drum din județul Suceava în urma a două accidente. Un bărbat a murit, iar alte șase persoane sunt rănite # StirileProtv.ro
Bilanț tragic pe un drum din județul Suceava - un mort și șase răniți, inclusiv copii. S-a întâmplat în urma a două accidente, care au avut loc în mai puțin de 24 de ore, la nici 30 de kilometri distanță unul față de celălalt.
07:40
AUR își alege noua conducere la Alba Iulia. George Simion, singurul candidat pentru un nou mandat la șefia partidului # StirileProtv.ro
Congresul Naţional al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) se va desfăşura, duminică, la Alba Iulia, preşedintele partidului, George Simion, fiind singurul candidat pentru un nou mandat la şefia formaţiunii.
07:40
Prețul argintului marchează maxime istorice în 2025. „Metalul Diavolului” își continuă ascensiunea și datorită cererii Indiei # StirileProtv.ro
Argintul, supranumit ”Metalul Diavolului” din cauza volatilităţii sale, a atins maxime record în 2025 şi, potrivit analiştilor, are în continuare potenţial de creştere, în pofida unui deficit sever de ofertă, relatează CNBC.
07:30
Ungaria nu are nevoie de permisiunea UE pentru vizitele lui Orban la Moscova, susține ministrul ungar de externe # StirileProtv.ro
Ungaria duce o politică externă independentă şi nu are nevoie de permisiunea Uniunii Europene pentru a discuta cu Rusia, a declarat ministrul de externe Peter Szijjarto.
07:30
Nouă spitale şi Ambulanţa vor asigura asistenţa medicală de urgenţă în Capitală în minivacanța de 1 decembrie. LISTĂ # StirileProtv.ro
Nouă spitale de adulţi şi copii şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov vor asigura asistenţa medicală de urgenţă pe 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României, a informat Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti.
Acum 12 ore
22:10
Situaţie critică la acumularea Paltinu. Apele Române recomandă declararea unei situaţii de urgenţă # StirileProtv.ro
Situaţia în acumularea Paltinu este critică în contextul codului portocaliu de fenomene hidrologice şi al creşterii accentuate a turbidităţii apei, Apele Române recomandând autorităţilor să declare situaţie de urgenţă.
22:10
Tensiuni între SUA și Venezuela după declarația lui Trump. Caracas denunță o „amenințare colonialistă” # StirileProtv.ro
Guvernul de la Caracas consideră afirmaţia de sâmbătă a preşedintelui american Donald Trump despre închiderea spaţiului aerian venezuelean o „ameninţare colonialistă" incompatibilă cu legislaţia internaţională, transmite Reuters, preluat de Agerpres.
21:50
Studiu îngrijorător: 13% dintre elevii de 10-14 ani au fumat, 30% au consumat alcool cel puțin o dată # StirileProtv.ro
Aproximativ 69% din elevi participă zilnic la jocuri online, 30% au consumat alcool cel puţin o dată, iar 13% au fumat, arată un studiu privind adicțiile adolescenților.
21:40
Rusia pregătește interzicerea WhatsApp. Ce aplicaţie de mesagerie este promovată de autorităţi # StirileProtv.ro
Rusia intenţionează să interzică WhatsApp, iar milioanele de utilizatori locali ar putea fi nevoiţi să recurgă la Max, o nouă aplicaţie de mesagerie locală promovată de autorităţi, denunţată de avocaţi ca fiind un posibil instrument de supraveghere.
21:40
Horoscop 30 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care participă la o cerere în căsătorie # StirileProtv.ro
Horoscop 30 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu vești amestecate.
21:10
Naționala feminină a României, calificată în grupele principale ale Mondialului de handbal. Viitoarea adversară # StirileProtv.ro
Naţionala României s-a calificat în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Olanda şi Germania, sâmbătă seara, după ce a învins Japonia cu scorul de 31-27 (16-14), în Ahoy Arena din Rotterdam, în Grupa A a competiței.
Acum 24 ore
21:00
Sediul France Televisions din Paris, evacuat în urma unei alerte cu bombă. Redacţia BFMTV şi RMC, incident similar | VIDEO # StirileProtv.ro
Echipele France Télévisions, cu sediul în al XV-lea arondisment al Parisului, au fost evacuate sâmbătă seara, după ce au fost avertizate de către autorităţi cu privire la o alertă cu bombă, relatează AFP.
21:00
Un test de sânge revoluționar promite depistarea a peste 50 de cancere. Cât de exacte sunt rezultatele # StirileProtv.ro
Progresele în reducerea poverii globale a cancerului sunt lente, iar ideea unui test de sânge capabil să depisteze boala mai devreme a stârnit un interes major în rândul medicilor şi populaţiei.
20:50
Haos și violență în Germania: peste 10.000 de manifestanți, 15 polițiști răniți. AfD și-a înființat organizația de tineret # StirileProtv.ro
Partidul naționalist Alternativa pentru Germania (AfD) și-a înființat sâmbătă o nouă organizație de tineret, numită Generation Deutschland (Generația Germania, GD) la un congres în timpul căruia au avut loc proteste masive, marcate de violențe.
20:10
Reacția unei tinere din Brazilia la repetițiile paradei de Ziua Națională. „Limba română e superbă” # StirileProtv.ro
Pe o vreme rece şi ploioasă, mii de militari din Bucureşti şi Alba Iulia au defilat sâmbătă la ultimele repetiţii generale pentru paradele de Ziua Naţională a României.
20:00
Prima vizită externă a Papei Leon al 14-lea, în Turcia. A intrat în Moscheea Albastră # StirileProtv.ro
Papa Leon al 14-lea își continuă vizita în Turcia. Sâmbătă a fost în Istanbul, la faimoasa Moschee Albastră, apoi s-a întâlnit cu liderii creștini din Turcia.
19:50
30 de ani de PROTV. 2024 – Surpriza alegerilor: un candidat-fantomă a întors voința unei națiuni # StirileProtv.ro
Retrospectiva celor 30 de ani de știri PRO TV a ajuns deja în vremurile recente, care ne sunt încă vii în memorie.
19:40
Planul de pace SUA-Rusia nu ar urmări doar rezolvarea războiului. Ce ascunde, de fapt, înțelegerea, fără știrea Europei # StirileProtv.ro
O delegație ucraineană este în drum spre Statele Unite pentru a discuta ultimele detalii ale planului comun de pace. Iar, Steve Witkoff, emisarul pentru Rusia al lui Donald Trump, se îndreaptă spre Kremlin pentru întâlnirea cu Vladimir Putin.
19:40
Trump, amenințare mascată pentru Maduro. Liderul SUA i-ar fi dat un ultimatum drastic președintelui Venezuelei # StirileProtv.ro
În Caraibe, conflictul dintre Statele Unite și Venezuela e tot mai tensionat.
19:40
Un belgian și-a decorat casa cu 250.000 de luminițe pentru Crăciun. Curtea sa a devenit un adevărat parc tematic # StirileProtv.ro
Unii oameni ar cheltui oricât doar ca să-și decoreze cât mai frumos casele de sărbători. Locuitorul unui orășel belgian se laudă cu una dintre cele mai spectaculoase grădini de Crăciun din Europa.
19:30
Românii au luat cu asalt târgurile și pescăriile. Peștele care a ajuns să coste 300 de lei kilogramul # StirileProtv.ro
Cu plase și portofelul pregătit de o mare încercare, românii au plecat de dimineață în târguri și pescării. Pentru creștinii ortodocși, postul Crăciunului aduce multe dezlegări la pește, inclusiv în acest weekend.
19:20
Rechemare tehnică fără precedent în istoria Airbus. Ce fel de update de software a paralizat traficul aerian global # StirileProtv.ro
6.500 de aeronave Airbus A320 au fost oprite la sol pentru o actualizare urgentă de software. Iar asta a dus la un val de anulări de zboruri și întârzieri, noaptea trecută, în traficul aerian mondial.
19:20
Cum petrec românii în minivacanța de Ziua Națională la spa. „Păcat că nu avem zăpadă" # StirileProtv.ro
S-a dat startul petrecerilor de iarnă în acest weekend prelungit de 1 decembrie. Deși vremea e mohorâtă, românii se bucură de zilele libere.
19:00
Numărul morților în Fâșia Gaza de la începutul războiului cu Israelul. Câți oameni au mai pierit și după armistiţiu # StirileProtv.ro
Ministerul Sănătăţii din Fâşia Gaza a comunicat sâmbătă că numărul morţilor din acest teritoriu palestinian, de la începutul războiului cu Israelul, a ajuns la 70.100, din care 354 după armistiţiul din 10 octombrie, transmite AFP.
18:10
Ciolacu atacă impozitarea serelor: „Scandalos cum Bolojan şi Nazare vor să ia şi pielea de pe omul simplu” # StirileProtv.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu, deputat PSD, afirmă că este scandalos cum Bolojan şi Nazare vor să ia şi pielea de pe omul simplu, impozitând munca cinstită din sere şi solarii.
18:10
Bilanţul morților din cauza inundaţiilor şi alunecărilor de teren din Sri Lanka a crescut la 153. Zeci de persoane, dispărute # StirileProtv.ro
Centrul de Gestionare a Dezastrelor din Sri Lanka (DMC) a anunţat sâmbătă seară că 153 de persoane au murit din cauza inundaţiilor şi a alunecărilor de teren provocate de ciclonul Ditwah în această ţară, informează Xinhua.
17:40
SUA au cerut unei țări să returneze o bombă puternică neexplodată. Americanii se tem că ar putea ajunge în Rusia sau China # StirileProtv.ro
SUA i-a solicitat Libanului să returneze bomba GBU-39 neexplodată după a fost utilizată de forțele aeriene israeliene (IAF). Washingtonul se teme această puternică armă ar putea ajunge în Rusia sau China.
17:30
Panna Cotta – desertul italian cremos. Cum să faci rețeta clasică italiană pas cu pas, la tine acasă # StirileProtv.ro
La prima vedere, panna cotta poate fi confundată cu un desert tip budincă. Însă acest preparat italienesc este ceva mai complex.
17:30
Catalonia a închis un parc natural după izbucnirea pestei porcine africane. Autoritățile au impus restricții în zonă # StirileProtv.ro
Regiunea Catalonia din nord-estul Spaniei a interzis accesul într-un parc natural după ce şase mistreţi găsiţi morţi în apropiere de Barcelona au fost testaţi pozitiv cu pestă porcină africană, în prima epidemie izbucnită în această ţară după anul 1994.
17:00
Ucraina trimite o echipă de negociatori la Washington după modificarea planului de pace american # StirileProtv.ro
O echipă de negociatori ucraineni a plecat sâmbătă către Statele Unite, pentru a discuta despre planul american care vizează să pună capăt Războiului din Ucraina, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.
16:50
O cisternă încărcată cu 19 tone de GPL a intrat într-un șanț pe DN 26, în Vaslui. Pompierii militari au asigurat zona # StirileProtv.ro
O cisternă încărcată cu 19 tone de GPL a intrat, sâmbătă, într-un şanţ, pe DN 26 Blăgeşti-Oancea, informează ISU Vaslui.
16:30
Trump declară spațiul aerian al Venezuelei „închis în întregime”. FAA a avertizat despre o „situație potențial periculoasă” # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că spaţiul aerian al Venezuelei şi cel din proximitate trebuie considerat complet închis, transmite Reuters, preluat de Agerpres.
16:30
Sindicaliștii din Administrație prezintă 25 de puncte „negre” ale Guvernului Bolojan: „O sărăcie care ne strivește pe toți” # StirileProtv.ro
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) acuză Guvernul Bolojan că, după cinci luni de mandat, a slăbit statul de drept și capacitatea instituțională, cu 40.000 de bugetari plecați, salarii înghețate și o sărăcie în creștere.
16:10
Un nou bilanț al victimelor după atacul din Ucraina cu 36 de rachete și 600 de drone. Trei morți și zeci de răniți # StirileProtv.ro
Cel puţin trei persoane au fost ucise, iar alte 30 rănite într-un atac rus la Kiev, anunţă autorităţile revizuind în creştere un bilanţ anterior de un mort şi şapte răniţi, relatează AFP, preluat de News.ro.
16:00
Horoscop 28 noiembrie 2025: Zodiile cel mai puternic influențate de revenirea lui Saturn la mișcarea directă # StirileProtv.ro
Revenirea lui Saturn la mișcarea directă, pe 28 noiembrie 2025, produce un impact semnificativ în horoscop și aduce schimbări majore pentru patru zodii.
16:00
Un suporter al echipei Palmeiras a murit înaintea finalei Copei Libertadores. Fanul a căzut dintr-un autobuz supraetajat # StirileProtv.ro
Un suporter al echipei Palmeiras a murit sâmbătă la Lima, cu câteva ore înainte de finala Copa Libertadores, Liga Campionilor sud-americană, cu formaţia Flamengo.
15:40
Ludovic Orban, avertisment pentru Nicușor Dan: Sper că n-a fost „împachetat” de servicii. „Să nu i se urce la cap” # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să schimbe imediat conducerile serviciilor secrete, afirmă fostul consilier prezidențial pe probleme de politică internă Ludovic Orban într-un interviu acordat News.ro.
