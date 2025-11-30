Insula Thassos, lovită grav de furtuna Adel. Viiturile au măturat drumuri, case şi maşini
TeleM Iași , 30 noiembrie 2025 09:20
Insula Thassos din nordul Greciei, una dintre destinaţiile preferate de vacanţă ale românilor, lovită de...
Planul României de achiziție al navei de patrulare Hisar de la turci a intrat în ultima fază # TeleM Iași
Planul României de a achiziționa o navă de patrulare offshore (OPV) din clasa Hisar, construită...
Profesionalism și curaj: doi polițiști focșăneni au intervenit pentru salvarea unei vieți # TeleM Iași
La data de 29 noiembrie a.c., în jurul orei 19:10, Vlad și Laurențiu, polițiști în...
Un accident rutier a avut loc pe E 58, în localitatea Cotu. În eveniment au...
1 Decembrie complicat pentru autorități, la Alba Iulia: Georgescu, Simion și Șoșoacă și-au chemat susținătorii în oraș, unde se va afla și premierul Bolojan # TeleM Iași
Autoritățile se pregătesc pentru o zi de 1 Decembrie complicată, la Alba Iulia, unde și-au...
Bilanț tragic pe un drum din județul Suceava în urma a două accidente. Un bărbat a murit, iar alte șase persoane sunt rănite # TeleM Iași
Bilanț tragic pe un drum din județul Suceava – un mort și șase răniți, inclusiv...
In această seară în apropierea gării din localitatea Banca, un tren care circula de la...
Creştinii îl celebrează astăzi pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul spiritual al României. Aproape un milion...
Aeroportul Iași a lansat procedura de proiectare pentru amenajarea unei parcări pentru transportul public din Moldova # TeleM Iași
Conducerea Aeroportului Iași a lansat procedura de proiectare pentru amenajarea unei parcări destinate transportului public...
În minivacanța de 1 decembrie, în județul Iași asigură permanența Unitățile de Primiri-Urgențe de la...
Lista medicamentelor compensate şi gratuită a fost completată săptămâna aceasta cu încă 40 # TeleM Iași
Lista medicamentelor compensate şi gratuită a fost completată săptămâna aceasta cu încă 40. Preşedintele Casei Naţionale...
Un nou opțional este studiat în 13 unități de învățământ din județul Iași, după ce...
Rezerva de apă în cultura grâului de toamnă, apropiată de optim în cea mai mare parte a zonelor de cultură # TeleM Iași
Rezerva de apă în stratul de sol 0-50 centimetri, în cultura grâului de toamnă, va...
Vrancea | Un bărbat și-a pierdut viața într-un incendiu produs în comuna Andreiasu de Jos # TeleM Iași
Trei echipaje cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentul de...
Ordinul emis vineri de prefectul județului Botoșani poate fi atacat de către primarul vizat de...
Administraţia Bazinală Prut-Bârlad a finalizat lucrările de refacere după inundaţiile de anul trecut din Vaslui și Galați # TeleM Iași
Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad a finalizat şi recepţionat lucrările de refacere pe râurile afectate...
Tânăr medic din Iași, în luptă pentru viață după un accident cumplit. Familia cere sprijin pentru continuarea tratamentului # TeleM Iași
Un medic rezident din Iași, Iulian, trece prin cea mai grea perioadă a vieții sale...
Coliziune între o autoutilitară și un autoturism, pe raza localității Molid, Suceava. O persoană a murit # TeleM Iași
Au intervenit pompierii militari, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul...
Meteorologii au emis un Cod galben de ceață pentru o parte din județul Botoșani, valabil până la ora 10:00 # TeleM Iași
Din această cauză, pe drumurile din Dorohoi, Flămânzi, Hudești, Albești, Trușești, Ștefănești, Coțușca, Suharău, Lunca,...
Un bărbat de 35 de ani, tot din Pașcani, care a fost victima unui accident...
Vreme rece în Moldova: ploi abundente, lapoviță, ninsoare și vânt puternic până duminică # TeleM Iași
INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 28 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20 Fenomene...
Consiliul Local Suceava aprobă un împrumut de 30 de milioane de lei pentru asigurarea termoficării # TeleM Iași
Consiliul Local Suceava a aprobat, în unanimitate, un împrumut de 30 de milioane de lei...
După demisia lui Ionuţ Moşteanu, USR ia în calcul mai multe nume pentru funcţia de...
Voucherele de vacanţă ar putea dispărea complet de anul viitor. Ministrul Turismului a anunţat că...
Starul brazilian Ronaldinho a ajuns la Iasi pentru meciul demonstrativ de maine, programat la ora...
Guvernul a adoptat reforma pensiilor magistraților iar săptămâna viitoare ajunge în Parlament # TeleM Iași
Proiectul de lege privind pensiile magistraților a intrat din nou în atenția publică, odată cu...
Administrația Trump este pregătită să recunoască Crimeea și alte teritorii ucrainene ocupate ca parte a...
Tribunalului Suceava a repus ieri contestația depusă de medicul de garda din noaptea de 17...
Proiectul variantei ocolitoare de la Gura Humorului mai are nevoie doar de avizul Guvernului # TeleM Iași
Proiectul variantei ocolitoare de la Gura Humorului a obținut și ultimul aviz din procesul de...
Iașul își întărește protecția civilă. Primăria anunță extinderea sistemului de alarmare și întreținerea permanentă a...
Guvernul a aprobat ieri alocarea a 32,7 milioane de lei pentru orașul Broșteni din județul...
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași derulează un proiect amplu de reabilitare și eficientizare energetică...
Cardurile educaționale în valoare de 500 de lei au fost încărcate. Deși inițial anunțase că...
România se pregătește pentru cea mai amplă modernizare a sistemului de supraveghere rutieră. Rețeaua de...
Autostrada A13 Brașov–Bacău mai bifează un pas important. Consiliul Județean Bacău a emis certificatul de...
Comuna Miroslava se pregătește intens pentru luna decembrie și pentru eventualele ninsori care ar putea...
Primăria comunei Tomești se pregateste pentru sărbătorile de iarnă. Chiar dacă bugetul alocat este redus,...
Campania de împădurire continuă in județul Iași profitând de vremea favorabilă și solul care nu...
„Din dragoste de țară”, Ionut Moșteanu și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Apărării # TeleM Iași
Ionut Mosteanu a anuntat in urma cu cateva minute ca a demisionat din functia de...
Marian Vanghelie este executat silit de ANAF pentru recuperarea sumei de 2,7 milioane de euro # TeleM Iași
Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã (ANAF) a demarat punerea în executare a titlului executoriu emis...
Economistul Gheorghe Diaconu este noul manager al Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași # TeleM Iași
La câteva zile după demisia managerului interimar al Spitalului de Copii „Sf. Maria", Veronica Leonte,...
Cutremur în Ucraina. Percheziții la domiciliul lui Andriy Yermak, mâna dreaptă a lui Volodimir Zelenski # TeleM Iași
Biroul Național Anticorupție (NABU) a anuntat că efectuează percheziții la sediul șefului de cabinet al...
Noaptea trecută, în jurul orei 23:25, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Girov...
Naționala feminină a României a câștigat primul meci la Mondiale, după ce a trecut de...
Meteorologii anunţă că încă trei zile mai este în vigoare o informare meteo fără cod,...
Ministerul Finanţelor a publicat proiectul celei de-a doua rectificări bugetare din acest an # TeleM Iași
Conform documentului, fonduri suplimentare vor fi alocate Ministerelor Sănătăţii, Transporturilor şi Agriculturii, în timp ce...
Cum va fi vremea până de Crăciun? Meteorologii prognozează temperaturi peste cele specifice # TeleM Iași
Temperaturile vor fi uşor peste cele specifice acestei perioade, până aproape de sfârşitul anului, inclusiv...
Pelerinaj important la Prislop, odată cu canonizarea lui Arsenie Boca. Mii de credincioși sunt așteptați # TeleM Iași
Zi de mare sărbătoare la Mănăstirea Prislop, în județul Hunedoara. Vineri are loc slujba de...
Guvernul pregăteşte vineri şedinţa pe pensiile magistraţilor. Se aşteaptă avizul oficial al CSM # TeleM Iași
O şedinţă extraordinară de guvern pentru aprobarea proiectului privind pensiile magistraţilor ar putea avea loc...
Armele descoperite la vama Albiţa ar fi ajuns în Republica Moldova prin Transnistria. Autorităţile verifică două scenarii # TeleM Iași
Armele găsite la Albiţa ar fi intrat în Moldova prin cel puţin 13 curse de...
