Argeş: Copaci căzuţi şi zone inundate, în urma ploilor torenţiale din ultimele ore
News.ro, 30 noiembrie 2025 10:50
Mai multe zone din judeţul Argeş au fost inundate, în urma ploilor torenţiale din ultimele ore, pompierii intervenind pentru evacuarea apei din gospodării. De asemenea, copaci şi stâlpi de electricitate s-au prăbuşi, în urma incidentelor nefiind înregistrate victime.
Acum 5 minute
11:30
Cinci morţi şi un rănit în nord-estul Franţei, într-un incendiu într-o clădire cu trei niveluri la Neuves-Maisons, în în Meurthe-et-Moselle # News.ro
Cinci persoane au murit într-un incendiu, la Neuves-Maisons, în Meurthe-et-Moselle (nord-est), anunţă duminică pompierii şi prefectura, relatează AFP.
11:30
Şoferul care a provocat un accident în parcarea unui complex sportiv din Satu Mare avea o alcoolemie de aproape trei la mie. El a fost reţinut # News.ro
Bărbatul care a provocat un accident, sâmbătă seară, în parcarea unui complex sportiv din municipiul Satu Mare avea o alcoolemie de aproape trei la mie în sânge. El a fost reţinut pentru 24 de ore.
Acum 15 minute
11:20
11:20
Bărbat care transporta piese auto furate din Polonia, prins de către poliţiştii din Bacău. El avea în maşină 13 catalizatoare auto # News.ro
Un tânăr de 20 de ani a fost prins de către poliţiştii din Bacău în timp ce transporta în autoturism piese sustrase de la autovehicule de pe teritoriul Poloniei. Poliţiştii români au găsit în maşina suspectului 13 catalizatoare şi alte piese şi au reuşit să identifice şi locurile din Polonia de unde acestea au fost sustrase.
11:20
România debutează, duminică, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025, care se desfăşoară la Chengdu (China).
Acum o oră
11:00
Hunedoara: O maşină s-a răsturnat în râul Cerna/ Şoferul a fost rănit şi dus de urgenţă la spital - FOTO # News.ro
O maşină s-a răsturnat în râul Cerna, în judeţul Hunedoara, iar şoferul, rănit, a fost dus de urgenţă la spital. La faţa locului au intervenit pompierii.
11:00
Prahova: O lucrare făcută pentru reţeaua de canalizare a oraşului Breaza s-a surpat în urma ploii torenţiale. Gospodării au fost inundate şi au căzut copaci în mai multe localităţi # News.ro
O lucrare făcută pentru reţeaua de canalizare a oraşului prahovean Breaza s-a surpat, pe o lungime de aproximativ 15 metri, în urma ploii torenţiale din ultimele zile. Apele acumulate ca urmare a precipitaţiilor abundente au provocat inundaţii, pompierii intervenind în mai multe localităţi pentru evacuarea apei din gospodării şi pentru îndepărtarea unor copaci care au căzut.
10:50
10:50
Un brad de Crăciun amplasat într-un cartier din Suceava a fost demontat, după ce fusese ornat, iar luminiţele puse în funcţiune. Motivul este că suportul adus pentru pomul de mari dimensiuni nu era adecvat , bradul riscând să cadă # News.ro
Un brad de Crăciun amplasat cartierul Iţcani din municipiul Suceava a fost demontat, la doar o zi după ce a fost ornat, iar luminiţele puse în funcţiune. Reprezentanţii administraţiei publice şi-au dat seama că suportul folosit pentru susţinerea pomului nu era adecvat dimensiunilor mari ale acestuia, bradul riscând să cadă peste trecători.
10:40
Poliţia de Frontieră are 34 de drone pentru supravegherea frontierei şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere şi vrea să achiziţioneze alte 240 / De asemenea, va cumpăra şi 24 de sisteme de detectare a dronelor - FOTO, VIDEO # News.ro
Poliţia de Frontieră are 34 de drone pentru supravegherea frontierei şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere şi vrea să achiziţioneze alte 240.de drone cu rază lungă, medie şi scurtă de acţiune, precum şi 24 de sisteme de detectare a dronelor.
Acum 2 ore
10:20
Echipa Flamengo a câştigat a Copa Libertadores pentru a patra oară în istoria sa, după ce a învins formaţia Palmeiras (1-0) într-o finală 100% braziliană, sâmbătă, la Lima.
10:20
ANM - Duminică va ploua moderat în nordul Dobrogei şi în cea mai mare parte a Moldovei; lapoviţă şi ninsoare la munte/ Un singur judeţ rămâne sub atenţionare cod galben de ploi - HARTA # News.ro
Meteorologii anunţă că duminică va ploua moderat în nordul Dobrogei şi în cea mai mare parte a Moldovei, iar la munte, în special în Carpaţii Oroentali, va fi lapoviţă şi ninsoare. Un singur judeţ rămâne sub atenţionare cod galben de ploi.
10:00
Seriale în premieră pe SkyShowtime, în decembrie - „The Iris Affair”, cu Tom Hollender, „Amadeus” cu Paul Bettany, şi „All Her Fault”, cu Sarah Snook # News.ro
Serialele „The Iris Affair”, cu Tom Hollender, „All Her Fault”, cu Sarah Snook, „Amadeus” cu Will Sharpe şi Paul Bettany, „The Death of Bunny Munro”, cu Matt Smith, vor putea fi văzute din decembrie pe SkyShowtime.
09:50
Trecerea ciclonului Ditwah în Asia a făcut cel puţin 159 de morţi şi 203 de dispăruţi în Sri Lanka, a anunţat, duminică, agenţia de gestionare a dezastrelor din această insulă situată la sud de India, într-un nou bilanţ.
Acum 4 ore
09:20
Gabriela Ruse s-a calificat în finala turneului ITF de la Trnava, după ce a învins-o, scor 6-1, 6-0, după o oră şi opt minute de joc, pe bielorusa Aliona Falei.
09:20
Timişoara - Incendiu într-un apartament, cauza probabilă fiind bateria unei trotinete electrice / 9 persoane au fost evacuate # News.ro
In incendiu a izbucnit duminică într-un apartament situat la etajul 10 al unui bloc din Timiţoara, cauza probabilă fiind bateria unei trotinete electrice. Nouă persoane au fost evacuate.
09:10
UPDATE - Buzău: Drum judeţean avariat de ploile căzute în ultimele zile / Circulaţia a fost reluată la 8.40 - FOTO # News.ro
Drumul judeţean 203K la intrarea în comuna Lopătari, din judeţul Buzău este avariat în urma ploilor căzute în ultimele zile, iar circulaţia este deviată pe ruta alternativă Mânzăleşti-Trestioara-Lopătari pana la remedierea situaţiei.
08:50
Cel puţin patru persoane au murit şi alte zece au fost rănite în urma unor împuşcături care au avut loc sâmbătă seara în Stockton, un oraş din California, în vestul Statelor Unite, în plin weekend prelungit de Ziua Recunoştinţei, a anunţat poliţia, citată de AFP.
08:40
UE analizează dacă Apple Ads şi Apple Maps trebuie supuse regulilor stricte; Apple respinge includerea # News.ro
Comisia Europeană va examina dacă serviciile Apple Ads şi Apple Maps ar trebui încadrate în categoria ”gatekeeper”, ceea ce le-ar supune obligaţiilor severe prevăzute de Digital Markets Act (DMA), după ce ambele au îndeplinit pragurile tehnice stabilite de legislaţie. Apple susţine însă că aceste servicii ar trebui să fie excluse, transmite Reuters.
08:30
Cu o triplă a lui Tadeo Allende, Inter Miami, echipa lui Lionel Messi, pasator decisiv, a învins New York City FC cu 5-1, sâmbătă, în finala Conferinţei Est şi va viza primul titlu MLS săptămâna viitoare.
08:20
Aproape un milion de români îşi sărbătoresc onomastica duminică, de Sfântul Andrei, considerat creştinătorul neamului românesc.
08:20
Drumul judeţean 203K la intrarea în comuna Lopătari, din judeţul Buzău este avariat în urma ploilor căzute în ultimele zile, iar circulaţia este deviată pe ruta alternativă Mânzăleşti-Trestioara-Lopătari pana la remedierea situaţiei.
08:00
Noutăţile lunii decembrie la Disney+: „Familia Rose, cu Olivia Colman şi Benedict Cumberbatch, „Informaţii Confidenţiale” cu Ethan Hawke/ VIDEO # News.ro
Filmul „Familia Rose, cu Olivia Colman şi Benedict Cumberbatch în rolurile principale, serialul „Informaţii Confidenţiale” cu Ethan Hawke, şi animaţia „Jurnalul unui puşti: Ultima picătură” vor putea fi văzute din decembrie pe platforma Disney+.
07:50
Banca centrală a Chinei promite măsuri dure împotriva monedelor virtuale şi avertizează asupra riscurilor implicate de stablecoin # News.ro
Banca Populară a Chinei (PBOC) şi-a reafirmat poziţia strictă faţă de monedele virtuale, avertizând asupra unei reveniri a speculaţiilor şi promiţând să intensifice acţiunile împotriva activităţilor ilegale care implică stablecoinuri, transmite Reuters.
Acum 6 ore
07:20
Venezuela califică avertismentul lui Trump privind închiderea spaţiului aerian drept „ameninţare colonialistă” # News.ro
Venezuela l-a acuzat pe preşedintele american Donald Trump de „ameninţare colonialistă” după ce acesta a declarat că spaţiul aerian din jurul ţării ar trebui considerat închis, informează BBC.
07:10
Americanii au cheltuit un nivel record de 11,8 miliarde de dolari în cumpărături online de Black Friday, în creştere cu 9,1% faţă de anul trecut, potrivit datelor finale publicate de Adobe Analytics, care monitorizează peste un trilion de vizite pe site-uri de retail din Statele Unite, relatează Reuters.
07:00
Cel puţin şapte persoane au fost ucise şi alte cinci grav rănite, sâmbătă, într-un atac armat asupra unui bar din oraşul mexican Tula (centru), au indicat autorităţile locale, citate de AFP.
06:30
Administraţia americană a ordonat diplomaţilor săi din întreaga lume să înceteze procesarea cererilor de viză ale cetăţenilor afgani, potrivit unui document al Departamentului de Stat consultat de Reuters.
06:20
Investitorii instituţionali intervievaţi de Goldman Sachs se aşteaptă ca preţul aurului să ajungă la 5.000 de dolari în 2026 # News.ro
Aurul a avut un an excepţional, iar un sondaj Goldman Sachs realizat în rândul investitorilor instituţionali arată că mulţi se aşteaptă ca metalul preţios să atingă un nou record de 5.000 de dolari uncia până la finalul lui 2026. Preţul aurului a crescut cu 58,6% de la începutul anului şi a depăşit pragul istoric de 4.000 de dolari pe 8 octombrie, relatează CNBC.
06:00
Cel puţin o persoană a fost ucisă şi alte 11, printre care un copil, au fost rănite în noaptea de sâmbătă spre duminică în Ucraina, într-un atac cu drone atribuit Rusiei în apropiere de Kiev, au anunţat autorităţile locale, citate de AFP.
05:50
Premierul australian Anthony Albanese s-a căsătorit cu Jodie Haydon. Inelele au fost aduse Toto, câinele premierului - FOTO, VIDEO # News.ro
Prim-ministrul australian, Anthony Albanese (62 de ani), s-a căsătorit cu partenera sa, Jodie Haydon (49 de ani), la Canberra, devenind astfel primul lider australian care face acest lucru în timpul mandatului, relatează The Guardian.
05:40
Acum 8 ore
05:30
Ungaria nu are nevoie de permisiunea UE pentru vizitele lui Orban la Moscova, afirmă Peter Szijjarto # News.ro
Ungaria duce o politică externă independentă şi nu are nevoie de permisiunea Uniunii Europene pentru a discuta cu Rusia, a declarat ministrul de externe Peter Szijjarto, răspunzând la comentariul cancelarului german Friedrich Merz potrivit căruia premierul Viktor Orban a vizitat Moscova fără aprobarea UE.
05:10
Marco Rubio şi Steve Witkoff se vor întâlni, duminică, cu o delegaţie ucraineană în Florida # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio şi emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, se vor întâlni, duminică, cu o delegaţie ucraineană în Florida, a declarat pentru AFP un oficial al guvernului american.
05:00
Preţul argintului a atins maxime istorice în 2025: ”Metalul Diavolului” continuă creşterea, pe fondul deficitului de ofertă şi al cererii uriaşe din India # News.ro
Argintul, supranumit ”Metalul Diavolului” din cauza volatilităţii sale, a atins maxime record în 2025 şi, potrivit analiştilor, are în continuare potenţial de creştere, în pofida unui deficit sever de ofertă, relatează CNBC.
04:40
Tanczos Barna, despre cât de sinceră e politica românească: Trebuie să fie cumpătare în comunicare, pentru că un ministru, când vorbeşte, poate să genereze valuri # News.ro
Acum 12 ore
00:20
Echipa spaniolă Atletico Madrid a dispus sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Real Oviedo, prin dubla reuşită de norvegianul Alexander Sorloth.
00:10
Echipa engleză Tottenham Hotspur a pierdut sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-2, cu gruparea londoneză Fulham, în etapa a 13-a din Premier League.
00:00
UPDATE - Accident în parcarea unui complex sportiv din Satu Mare. Un şofer a lovit mai multe autoturisme. El a fost dus la spital, fiind rănit/ Bărbatul era sub influenţa alcoolului - FOTO # News.ro
O persoană a fost rănită şi mai multe autovehicule au fost avariate într-un accident produs sâmbătă seară, în parcarea unui complex sportiv din Satu Mare. Şoferul care aparent a provocat evenimentul rutier a fost dus la spital.
00:00
Echipa italiană AC Milan a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Lazio Roma, în etapa a 13-a din Serie A.
29 noiembrie 2025
23:20
Gaza: Numărul persoanelor confirmate ca fiind ucise în ofensiva Israelului a depăşit pragul de 70.000 # News.ro
Numărul persoanelor confirmate ca fiind ucise în ofensiva Israelului în Fâşia Gaza a depăşit pragul de 70.000, a anunţat sâmbătă ministerul sănătăţii din enclavă, potrivit Reuters.
23:00
Echipa bucureşteană Dinamo a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 18-a din Superligă.
23:00
Handbal feminin, CM2025: Rezultatele de sâmbătă; România, calificată în grupele principale # News.ro
Naţionala României a obţinut sâmbătă, la Rotterdam, a doua victorie din grupa preliminară A, cu Japonia, scor 31-27, şi şi-a asigurat calificarea în grupele principale. Sâmbătă s-au mai jucat meciuri în grupele B, G şi H.
22:40
Tanczos Barna, despre cât de sinceră e politica românească: Trebuie să fie cumpătare în comunicare, pentru că un ministru, când vorbeşte, poate să genereze valuri # News.ro
Acum 24 ore
22:30
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat în birou: Dumnezeu m-a trimis înapoi, a fost o cumpănă / Despre agresor: L-am iertat în sala de judecată. Instanţa a zis că trebuie să îmi dea 10.000 de euro, nu i-am cerut banii # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, sâmbătă, despre momentul când a fost înjunghiat în biroul său, în 2006, pe când se afla la conducea Agenţiei Domeniilor Statului, că Dumnezeu l-a trimis înapoi şi că a fost un moment de cumpănă, dar nu a rămas cu sechele. El a mai spus, despre agresor, că l-a iertat în sala de judecată şi, deşi instanţa a zis că trebuie să îi dea 10.000 de euro, nu i-a cerut banii.
22:30
Accident în parcarea unui complex sportiv din Satu Mare. Un şofer a lovit mai multe autoturisme. El a fost dus la spital, fiind rănit - FOTO # News.ro
O persoană a fost rănită şi mai multe autovehicule au fost avariate într-un accident produs sâmbătă seară, în parcarea unui complex sportiv din Satu Mare. Şoferul care aparent a provocat evenimentul rutier a fost dus la spital.
22:10
“Acesta nu este limbajul diplomaţiei!” Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei şi survolarea spaţiului aerian al R. Moldova de drone ruseşti # News.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei şi denunţă încălcarea spaţiului aerian al Moldovei de către drone ruseşti.
22:10
Vaslui: Bărbat mort după ce a fost lovit de tren în timp ce traversa cu bicicleta calea ferată - VIDEO # News.ro
Un bărbat a murit, sâmbătă seară, după ce a fost lovit de un tren în timp ce traversa cu bicicleta o cale ferată din judeţul Vaslui. El a fost grav rănit la cap, fiind găsit fără viaţă de către echipajul medical care a intervenit la faţa locului.
22:00
Bistriţa-Năsăud: Două adolescente, lovite de un autoturism pe o stradă din Bistriţa / Primele date arată că fetele traversau strada pe trecerea pentru pietoni # News.ro
Două adolescente în vârstă de 15 ani au fost lovite de un autoturism, sâmbătă seară, pe o stradă din municipiul Bistriţa. Primele date de la locul accidentului arată că fetele traversau strada pe trecerea pentru pietoni.
21:50
Centrul Infotrafic: Se circulă în condiţii de ceaţă pe mai multe artere rutiere din judeţele Neamţ, Botoşani, Suceava şi Iaşi, vizibilitatea în trafic fiind redusă sub 200 metri şi, pe alocuri, sub 50 de metri # News.ro
Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă, sâmbătă seara, că se circulă în condiţii de ceaţă pe mai multe artere rutiere din judeţele Neamţ, Botoşani, Suceava şi Iaşi, vizibilitatea în trafic fiind redusă sub 200 metri şi, pe alocuri, sub 50 de metri.
