UE analizează dacă Apple Ads şi Apple Maps trebuie supuse regulilor stricte; Apple respinge includerea

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, sâmbătă, despre cât de sinceră e politica românească, că trebuie să fie sinceritate dar trebuie să fie şi cumpătare în comunicare, pentru că un ministru, când vorbeşte, poate să genereze valuri. El a dat exemplul pe care l-a învăţat la Ministerul Agriculturii, că nu poate să vorbească ministrul despre recolta de grâu, pentru că, dacă spune că este foarte bună, scade preţul la bursă iar dacă zice că este recoltă proastă, urcă preţul şi poate să influenţeze doar printr-o propoziţie evoluţia pieţelor.