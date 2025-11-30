Un obicei foarte iubit te poate lăsa fără păr de Crăciun și de sărbători. Ce e interzis să faci iarna asta?

Newsweek.ro, 30 noiembrie 2025 10:50

Experții avertizează: Un obicei foarte iubit te poate lăsa fără păr de Crăciun și de sărbători. Ce e...

Acum 5 minute
11:30
Șef la Consiliul Legislativ Florin Iordache respinge tăierea pensiilor speciale. Soția: 6.000€ pensie specială Newsweek.ro
Florin Iordache este șeful Consiliului Legislativ. El a dat aviz negativ pe tăierea pensiilor specia...
Acum o oră
10:50
Acum 2 ore
10:20
Horoscop decembrie. Berbec, Leu, Gemeni în alertă. Care zodii vor avea noroc cu carul și care vor pierde tot? Newsweek.ro
Nu mai e niciun secret. Horoscop decembrie. Berbec, Leu, Gemeni în alertă. Care zodii vor avea noroc...
10:10
VIDEO Stare de urgență, în Sri Lanka. Ciclonului Ditwah a omorât cel puțin 159 de oameni Newsweek.ro
Autoritățile din Sri Lanka au declarat „Stare de urgență”. Ciclonului Ditwah a omorât cel puțin 159 ...
09:40
FOTO Un șofer de 38 de ani beat a făcut prăpăd într-o parcare din Satu Mare. A „rupt” un stâlp și 3 mașini Newsweek.ro
A fost alertă, aseară, în Satu Mare. Poliția și pompierii au intervenit la un accident produs de un ...
Acum 4 ore
09:30
Vrei să investești în ceva sigur? Investitorii consultați de de Goldman Sachs spun că aurul va ajunge 5.000 $ Newsweek.ro
Preţul aurului a crescut cu 58,6% de la începutul anului şi a depăşit pragul istoric de 4.000 $. Iar...
09:00
Împușcături, la o sală de evenimente a unui restaurant din California: cel puțin 4 morți și 10 răniți Newsweek.ro
Cel puţin 4 persoane au murit şi alte 10 au fost rănite în urma unor împuşcături care au avut loc sâ...
08:50
VIDEO Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Circa 1.000.000 de români îşi sărbătoresc onomastica Newsweek.ro
Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României, este sărbătorit în ziua de 30 noiembr...
08:20
VIDEO Situație critică, la Barajul Paltinul! Apele Române recomandă „Stare de urgență”. Ce se întâmplă? Newsweek.ro
Apele Române recomandă „Stare de urgență” la Barajul Paltinul! Situația e critică. Orașele Câmpina, ...
08:00
Viața la pensie: ce trebuie să pui pe pâine dimineața pentru un mic dejun sănătos. Nici gem, nici miere Newsweek.ro
O alimentație sănătoasă și echilibrată este esențială pentru menținerea unei sănătăți bune, în speci...
07:50
Un soldat acuză că a făcut cancer după ce a luptat în Irak și Afganistan. Ministerul Apărării neagă fenomenul Newsweek.ro
Dragoș Ghiță este un militar român care a fost în Irak și Afganistan și care susține că a fost conta...
07:50
Care români primesc al 13-lea salariu? Angajații încasează între 800 și 3.000€. Ce muncesc? Newsweek.ro
Vestea fantastică pentru sute de mii de români. Vă spunem care români primesc al 13-lea salariu? Ang...
07:40
Ce să pui în supa de roșii ca să nu mai fie acidă? Ai ingredientul în bucătărie cu siguranță Newsweek.ro
Deși supele de roșii sunt preparate delicioase și reconfortante, ele pot crea probleme persoanelor c...
Acum 6 ore
07:30
Atenție, șoferi! Nu vă urcați la volan cu geacă groasă, cu puf! Ce spun specialiștii că se întâmplă cu centura Newsweek.ro
Iarnă, frig. Te urci repede la volan îmbrăcat cu geacă groasă, să nu-ți fie frig până se încălzește ...
07:10
Horoscop 1 decembrie. Luna în Berbec aduce o zi productivă Gemenilor. Leii, perspective noi. Taurii, compromis Newsweek.ro
Horoscop 1 decembrie. Luna în Berbec aduce o zi productivă Gemenilor. Leii, perspective noi. Taurii ...
06:50
Încă un pensionar cu grupe obține creșterea punctajelor la pensie cu 50%. Se plică pentru 30 ani vechime Newsweek.ro
Pensionarii obțin victorii în recuperarea sumelor restante la pensie în instanță. Newsweek a identif...
06:40
Sărbătoare 1 decembrie. Sfântul Proroc Naum. Slujbă de Te Deum, de Ziua Națională a României Newsweek.ro
Sărbătoare 1 decembrie. În prima zi din decembrie este prăznuit Sfântul Proroc Naum. Tot în această ...
Acum 24 ore
21:30
Trucul bunicii. Cum păstrezi pâinea proaspătă mai multe zile? De ce să pui un cartof lângă ea? Newsweek.ro
Nimic nu se compară cu mirosul pâinii proaspete care se răspândește în casă. Această aromă irezistib...
20:50
Rachetă „Satan 2” a explodat în timpul unui test în Rusia. Flăcări, prăbușire și nor uriaș de fum la Yasnîi Newsweek.ro
Supranumită „Satan 2”, racheta balistică, despre care Vladimir Putin a spus că este „invincibilă”, a...
20:40
Repetițiile pentru parada de 1 Decembrie, date peste cap de ploaie și ceață. Parada aeriană anulată Newsweek.ro
Repetițiile pentru parada de 1 Decembrie au fost afectate de ploaie și ceață, iar parada aeriană de ...
20:20
Inundații și alunecări de teren în Sumatra. 303 victime după furtuna tropicală Senyar Newsweek.ro
Indonezia se confruntă cu una dintre cele mai grave catastrofe naturale recente: ciclonul tropical S...
20:10
Hackeri chinezi folosesc AI Claude pentru atacuri cibernetice automate, experții analizează autonomia Newsweek.ro
Cercetătorii Anthropic susțin că un grup de spionaj cibernetic susținut de statul chinez a folosit m...
19:50
Gaza: Peste 70.000 de morți de la începutul războiului cu Israelul, 354 după armistițiul din 10 octombrie Newsweek.ro
Ministerul Sănătății din Fâșia Gaza a anunțat că bilanțul victimelor a ajuns la 70.100, dintre care ...
19:40
Oscar Piastri câștigă cursa sprint din Marele Premiu al Qatarului, înaintea lui George Russell și Lando Norris Newsweek.ro
Australianul de la McLaren a reușit victoria sâmbătă în Qatar, urcând pe primul loc în cursa sprint ...
19:20
Catalonia închide un parc după confirmarea pestei porcine africane la mai mulți mistreți lângă Barcelona Newsweek.ro
Autoritățile regionale au blocat accesul într-o zonă protejată de lângă Barcelona după confirmarea a...
19:10
Bombă GBU-39 neexplodată în Liban. Washington cere predarea imediată a armamentului sensibil Newsweek.ro
Statele Unite solicită recuperarea dispozitivului pentru a preveni ca tehnologia avansată a bombei s...
19:00
Gabriel Biriş: Execuţia arată o îmbunătăţire a situaţiei bugetare. Suntem mai optimişti Newsweek.ro
Avocatul fiscalist Gabriel Biriş, fost secretar de stat în Ministerul Finanţelor, spune că execuţia ...
18:40
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, despre politica fiscală, stabilitatea financiară şi buclele diabolice Newsweek.ro
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, vorbeşte despre legătura dintre politica fiscală, stabilita...
18:20
Ce surpriză le face Petrom clienţilor, de Ziua Naţională? Miza este de 30 de bani pe litru Newsweek.ro
Ce surpriză le face compania OMV Petrom clienţilor săi, de Ziua Naţională a României? Miza este de 3...
18:00
Romgaz va putea să preia participațiile Lukoil, la gazele ce se extrag din Marea Neagră Newsweek.ro
Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz va putea să preia participațiile Lukoil, dar și cele al...
17:30
681.900.000 de lei este profitul net consolidat Transgaz, care şi-a triplat valoarea de piaţă Newsweek.ro
681.900.000 de lei este profitul net consolidat al companiei Transgaz, care şi-a triplat astfel valo...
17:00
Anunț important de la Casa de Pensii despre distribuția pensiilor în decembrie. Cine ia mii de lei în plus? Newsweek.ro
Decembrie este o lună cu mari cheltuieli, așa că unii pensionari iau bani în plus la pensie sub form...
16:40
Sfântul Andrei: La noapte strigoii din altă lume umblă liberi printre oameni. Newsweek.ro
Duminică, românii îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol Andrei, considerat primul ucenic al lui Iisus și ...
16:20
Surpriză pe piața auto second-hand: mașinile „bătrâne” devin preferatele dealerilor. Care este motivul Newsweek.ro
Chiar și pe piața românească, unde mulți cumpărători caută mașini cât mai noi și cu kilometraj redus...
15:50
Ce mașini de 187.000 de lei/ bucata a cumpărat anul acesta Poliția Română? La ce sunt folosite? Newsweek.ro
Poliția Română are în dotare aproximativ 17.000 de vehicule, inclusiv motociclete. Cele mai noi cost...
15:30
Cum a ajuns văduva unui interlop român șefa unui clan mafiot care a terorizat Spania. Ce face acum Newsweek.ro
O româncă a devenit "Regina din Madrid", șefa unui clan violent care a terorizat Spania după moartea...
15:10
Horoscop decembrie. Ce Sărbători vei avea? Pești, Balanță - probleme, Scopion - bani, Fecioară - confuzie Newsweek.ro
Cum va arăta ultima lună a anului 2025 pentru tine? Horoscop decembrie. Ce final de an vei avea? Peș...
14:50
Motivul pentru care trebuie să pui un castron cu apă în curte în luna decembrie. Trebuie să adaugi și o piatră Newsweek.ro
În luna decembrie, când temperaturile scad brusc iar zăpada acoperă totul în jur, păsările rămân ade...
14:40
De ce ne simțim bine când facem sport Newsweek.ro
Lene de dimineață, gri de noiembrie la geam, mușchii dor de la frig și de stat la birou, parcă și pa...
14:10
Care pensionari au ieșit la pensie cu 40.000 lei/lună, deși au avut 30.000 lei ultimul salariu? Mii de cazuri Newsweek.ro
În România, sunt mii de cazuri de pensionari care au ieșit la pensie cu sume mult mai mari de bani d...
13:50
Rujeola revine îngrijorător în Europa și în lume. OMS trage semnalul de alarmă din cauza scăderii vaccinării Newsweek.ro
Rujeola, o boală prevenibilă prin vaccin, înregistrează o revenire alarmantă în Europa și la nivel g...
13:40
Sfântul Andrei și Ziua Națională, marcate prin slujbe speciale la Catedrala Mântuirii Neamului Newsweek.ro
Cu ocazia sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, prec...
13:20
Dezvăluirile unui fost consilier american: „Vladimir Putin îl manipulează pe Donald Trump și nu vrea pace” Newsweek.ro
Dezvăluirile unui fost consilier american: „Vladimir Putin manipulează Donald Trump și nu vrea pace”...
13:10
Mii de georgieni protestează la Tbilisi la un an de la blocarea negocierilor țării cu Uniunea Europeană Newsweek.ro
Sute de mii de georgieni au ieșit pe străzile Tbilisiului pentru a marca un an de la blocarea negoci...
12:50
Unitatea 2 de la Cernavodă revine la puterea nominală după remedierea unei pompe de apă de alimentare Newsweek.ro
Unitatea 2 a Centralei Nucleare Cernavodă a revenit la puterea nominală sâmbătă dimineață, după ce s...
12:40
Mobilizare de forțe în minivacanța de 1 Decembrie: 5.000 de pompieri și 3.500 de polițiști Newsweek.ro
Aproximativ 5.000 de pompieri vor fi mobilizați zilnic în minivacanța de 1 Decembrie pentru a interv...
12:20
Trump promite grațierea fostului președinte al Hondurasului, condamnat la 45 de ani pentru trafic de droguri Newsweek.ro
Un mesaj postat de Donald Trump pe propria rețea socială a stârnit controverse în Honduras, după ce ...
12:10
Fostul pilot F1 Adrian Sutil, arestat în Germania pentru presupuse fapte de fraudă şi deturnare de fonduri Newsweek.ro
Adrian Sutil, fost pilot de Formula 1 și fost apropiat al lui Lewis Hamilton, a fost reținut de auto...
11:50
Cum a trimis un român din Spania, două arme letale în țară? Cine l-a dat de gol? Newsweek.ro
Un bărbat este anchetat pentru contrabandă după ce a trimis din Spania în România, două arme letale....
11:50
Alertă la Strasbourg. Un pistol şi muniţie au fost găsite în tufişuri, în apropiere de Târgul de Crăciun Newsweek.ro
Un pistol și muniție au fost descoperite în tufişuri, în apropiere de Târgul de Crăciun din Strasbou...
