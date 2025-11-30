"Hollywood-ul de pe Dunăre" ar putea fi învins de tarifele lui Trump

10:30

Companiile aeriene din întreaga lume au anulat și au întârziat zboruri la început de weekend, după ce Airbus a anunțat vineri că a dispus rechemarea imediată a 6.000 de avioane A320, măsură care afectează mai mult de jumătate din flota globală. Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA), principala autoritate de certificare pentru aeronavele A320, a emis instrucțiunea vineri seara ca o „măsură de precauție”.