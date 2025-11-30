Magazinele Carrefour din Polonia ar putea fi cumpărate de guvern pentru a crea un retailer alimentar de stat care să combată „dominația lanțurilor de discount străine”
Profit.ro, 30 noiembrie 2025 10:50
Carrefour ar fi luat de a se retrage din Polonia, iar ministerul polonez al Agriculturii a recomandat guvernului să achiziționeze activele din Polonia ale retailerului.
"Dune", "Blade Runner 2049", "The Witcher", aceste blockbustere au fost filmate, cel puțin parțial, la Budapesta, supranumită "Hollywood-ul de pe Dunăre", însă industria cinematografică înfloritoare a Ungariei se teme de impactul tarifelor impuse de Donald Trump, informează AFP.
Cum obții reflecții controlate în fotografie: polarizator circular, unghiuri și perdele de lumină # Profit.ro
Reflexiile îți pot strica textura pielii, pot distrage în produse sau pot arde ferestrele.
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 32,4%, în primele zece luni din 2025, până la 46.917, față de 35.436 în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).
Afaceri din Marea Britanie raportează o creștere a așa-numitei „fraude prietenoase”, sau chargeback scam, în care clienții își anunță banca că nu au făcut o anumită plată de pe extras, deși au făcut-o, arată o poveste descoperită de BBC.
Studiul de fezabilitate pentru drumul radial DR1, parte a investiției „Drumuri radiale conexe Autostrăzii de Centură București (A0) – DR1 – Vest Expres”, a fost finalizat.
Comisia Europeană va examina dacă serviciile Apple Ads și Apple Maps ar trebui încadrate în categoria ”gatekeeper”, ceea ce le-ar supune obligațiilor severe prevăzute de Digital Markets Act (DMA), după ce ambele au îndeplinit pragurile tehnice stabilite de legislație. Apple susține însă că aceste servicii ar trebui să fie excluse, transmite Reuters.
Accesoriile de iPhone și, în special, carcasele, ar putea deveni unul din focusurile Apple în anii următori, compania urmând să încerce creșterea vânzărilor acestora, prin introducerea unor funcții avansate.
Americanii au cheltuit un nivel record de 11,8 miliarde de dolari în cumpărături online de Black Friday, în creștere cu 9,1% față de anul trecut, potrivit datelor finale publicate de Adobe Analytics, care monitorizează peste un miliard de vizite pe site-uri de retail din Statele Unite, relatează Reuters.
Rafturile de ouă s-au golit în unele magazine din România. Problema este sesizată cu doar câteva săptămâni înainte de Sărbători.
Prețul aurului a crescut cu 58,6% de la începutul anului. Un nou record de 5.000 de dolari uncia ar putea fi atins până la finalul lui 2026 # Profit.ro
Aurul a avut un an excepțional, iar un sondaj Goldman Sachs realizat în rândul investitorilor instituționali arată că mulți se așteaptă ca metalul prețios să atingă un nou record de 5.000 de dolari uncia până la finalul lui 2026. Prețul aurului a crescut cu 58,6% de la începutul anului și a depășit pragul istoric de 4.000 de dolari pe 8 octombrie, relatează CNBC, citați de News.ro
Vinul zilei: un Tempranillo de la o cramă cu o lungă istorie viticolă, un vin roșu remarcabil, cotat cu 92 de puncte Robert Parker. Un vin intens, savuros, care are nevoie de preparate culinare puternice pentru a se exprima pe deplin # Profit.ro
Gago 2019, recomandarea de duminica, este un Tempranillo rafinat din inima regiunii Toro, un vin remarcabil, cotat cu 92 de puncte Robert Parker.
Nouă spitale și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov vor asigura asistența medicală de urgență pe 1 Decembrie # Profit.ro
Nouă spitale de adulți și copii și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov vor asigura asistența medicală de urgență pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, a informat Direcția de Sănătate Publică București.
ULTIMA ORĂ VIDEO Situație critică în Prahova. Zeci de mii de oameni nu au apă potabilă. „Apele Române” cer stare de urgență # Profit.ro
Situația de la barajul Paltinu, care asigură alimentarea cu apă potabilă a unei mari părți din județul Prahova, este critică.
Exclusivitățile săptămânii: Nouă mare fabrică în România. Concedieri și închidere în România cu una dintre cele mai bogate familii americane. Românii vor cumpăra mașini electrice ca în Franța. Mega-parc fotovoltaic în România # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
Autostrada Unirii A8, care leagă Transilvania de Moldova, va avea în total circa 300 de kilometri.
Progres lent în reducerea riscului de cancer.
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) și-a înființat o nouă organizație de tineret.
Președintele Partidului Rassemblement national (RN, extremă dreapta) Jordan Bardella, a fost victima unei agresiuni.
ULTIMA ORĂ Trump, la un pas să creeze mari probleme României: Dacă apare o recunoaștere de facto a apartenenței Crimeei la Federația Rusă, extragerea gazului din Marea Neagră poate fi o problemă # Profit.ro
Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu, ex-consilier prezidențial, lansează un semnal de alarmă.
Alertă cu bombă la France Télévisions.
Președintele francez Emmanuel Macron urmează să-l primească din nou, luni, pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, la doar două săptămâni după ultima vizită a liderului de la Kiev la Paris, anunță Palatul Élysée, reltează BFMTV, scrie News.ro
Război în Caraibe - Trump: companiile aeriene și traficanții de droguri să considere ”complet închis” spațiul aerian al Venezuelei # Profit.ro
Președintele american Donald Trump a avertizat sâmbătă, pe rețeaua sa Truth Social, ”toate companiile aeriene, piloții, traficanții de droguri și de persoane” ”să considere spațiul aerian de desupra și din jurul Venezuelei ca fiind în întregime închis”, relatează AFP, citați de News.ro.
Zelenski a trimis negociatori în SUA să discute planul de pace al lui Trump. Definire rapidă care să permită sfârșitul războiului # Profit.ro
O echipă de negociatori ucraineni a plecat sâmbătă către Statele Unite, pentru a discuta despre planul american care vizează să pună capăt Războiului din Ucraina, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Se schimbă cafeaua pe care o bei zilnic. Cel mai mare producător din lume trece de la arabica la robusta # Profit.ro
Brazilia, cel mai mare producător de cafea arabica din lume, investește tot mai mult în robusta, pe fondul schimbărilor climatice care îngreunează cultivarea boabelor de arabica.
PPC atenționează clienții din România: Schimbare importantă la index, facturile pot întârzia! # Profit.ro
PPC anunță clienții din România că a lucrat pentru a îmbunătăți modul de transmitere a indexului autocitit și de emitere a facturii, astfel că este posibil ca data de emitere a facturii să se schimbe. Pot exista și întârzieri la emiterea facturii în perioada de tranziție.
Premieră la nivel mondial: Cercetătorii din Basel au creat în laborator măduvă osoasă umană funcțională, care a reușit să producă celule sanguine în mod susținut # Profit.ro
Oamenii de știință au creat un model uman de măduvă osoasă care a reușit să producă celule sanguine în mod susținut. „Fabrica de sânge” uman în miniatură, crescută în laborator, reproduce fidel măduva osoasă.
Calul troian al mărcilor chinezești în Europa: „Lipim o siglă pe fațadă”, spun marile rețele europene de dealeri # Profit.ro
Cele mai mari grupuri de distribuție de autovehicule din Europa nu fac politică și nu țin cont de eventualele divergențe internaționale atunci când semnează contractele de reprezentare, ci de potențialul mașinilor pe care îl au partenerii lor. Pe asta s-au bazat constructorii auto chinezi care astăzi au mașinile în showroom-urilor celor mai mari dealeri din Europa.
Fostul șef al Administrației Prezidențiale a Ucrainei pleacă pe front după demisia provocată de o anchetă anti-corupție. "Am fost ponegrit, iar demnitatea mea nu a fost apărată" # Profit.ro
Fostul șef al Oficiului Prezidențial, Andrii Iermak, a declarat că intenționează să meargă pe linia frontului după ce și-a dat demisia pe fondul unei anchete majore de corupție, a relatat New York Post, citând o scrisoare trimisă redacției. Fostul guvernator al regiunii Cernăuți, Serghei Osaciuk, s-a înrolat după ce adjunctul său a fost implicat într-o deturnare de ajutoare umanitare.
Creșteri amețitoare de prețuri cerute pentru case în Bulgaria, în perspectiva aderării la euro peste o lună # Profit.ro
Prețurile locuințelor din Bulgaria au crescut în ultimii ani într-un ritm constant, adesea de două cifre, impulsionate de cererea ridicată și de așteptarea că țara va adera în curând la zona euro.
OMS avertizează asupra reapariției rujeolei la nivel global. Motivul: refuzul vaccinului # Profit.ro
Rujeola, o boală care poate fi prevenită prin vaccinare, revine îngrijorător în multe regiuni ale lumii, inclusiv în Europa, pe măsură ce tot mai mulți copii rămân nevaccinați. Specialiștii Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) avertizează că tendința globală de reducere a vaccinării permite reapariția unor focare care păreau controlate, scrie News.ro.
Wizz Air: actualizarea de software solicitată de Airbus a fost implementată cu succes peste noapte # Profit.ro
Compania aeriană low-cost Wizz Air informează că actualizarea de software solicitată de Airbus a fost implementată cu succes peste noapte pe toate aeronavele sale vizate din familia Airbus A320 și toate zborurile de sâmbătă sunt operate, fără alte perturbări anticipate ca urmare a acestei situații. Compania a anunțat vineri seară că unele dintre aeronavele sale se numără printre cele din familia Airbus A320 care necesită o actualizare de software, fiind programate deja lucrări de mentenanță, scrie News.ro
Zece județe și Capitala, sub atenționare meteorologică cod galben de ploi până duminică după-amiază # Profit.ro
Zece județe și Capitala se află sub atenționare meteorologică cod galben de ploi până duminică după-amiază. La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune strat de zăpadă.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că nu va fi introdusă nicio taxă pe sere sau solarii, punctând că această inițiativă, "strecurată pe furiș în lege", e în afara deciziei politice agreate de partidele care susțin Guvernul.
Grupul Electrica, profit net de 839,8 milioane lei, în creștere de aproape trei ori. A depășit 4 milioane de clienți # Profit.ro
Grupul Electrica a realizat în primele nouă luni un profit net de 839,8 milioane lei, în creștere cu 178% față de perioada similară de anul trecut, iar veniturile operaționale au urcat cu 20,9%, la 8,918 miliarde lei, arată raportul companiei, citat de News.ro.
Un avion de business, transformat în vehicul de spionaj, a decolat de la Kogălniceanu pentru un zbor prelungit în Marea Neagră # Profit.ro
Un avion de business Bombardier Challenger 650, transformat de armata americană în vehicul de spionaj, a decolat azi de pe baza din Kogălniceanu și efectuează un zbor prelungit în Marea Neagră.
Nuclearelectrica, compania de stat care administrează cele două reactoare ale centralei nucleare din Cernavodă, anunță că la reactorul 2 a avut loc o reducere de putere, acesta urmând să revină la putere nominală după pornirea pompei de rezervă, scrie News.ro.
Startup-ul chinez DeepSeek anunță un nou model lingvistic, numit DeepseekMath-V2, care se dovedește foarte performant la matematică.
Rezerva de apă în cultura grâului de toamnă, apropiată de optim în cea mai mare parte a zonelor # Profit.ro
Rezerva de apă în stratul de sol 0-50 centimetri, în cultura grâului de toamnă, va prezenta pe parcursul săptămânii viitoare valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în cea mai mare parte a zonelor de cultură, arată prognoza agrometeorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru perioada 29 noiembrie - 5 decembrie 2025, scrie Agerpres.
Când vrei portrete curate și modelare frumoasă a feței, mută blițul de pe aparat.
Companiile aeriene din întreaga lume au anulat și au întârziat zboruri la început de weekend, după ce Airbus a anunțat vineri că a dispus rechemarea imediată a 6.000 de avioane A320, măsură care afectează mai mult de jumătate din flota globală. Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA), principala autoritate de certificare pentru aeronavele A320, a emis instrucțiunea vineri seara ca o „măsură de precauție”.
Două noi produse Apple ar putea intra sub incidența legii europene pentru piețe digitale # Profit.ro
Conform cifrelor privind numărul de utilizatori din Uniunea Europeană, Apple Maps și Apple Ads ar putea fi desemnate drept gatekeepers conform Legii pentru Piețe Digitale.
Presa rusă: Chevron ar putea cumpăra rafinăriile din România și Bulgaria și rețeaua de benzinării Lukoil din Europa # Profit.ro
Chevron ar putea cumpăra rafinăriile din Bulgaria (Neftochim de la Burgas) și România (Petrotel de la Ploiești), dar și benzinăriile Lukoil din Europa (printre care și cele 320 deținute în România), pentru ca apoi să se integreze pe verticală, alimentându-le cu propriul țiței extras din Kazahstan, susțin analiști citați de publicația economică rusă Kommersant, comentând amânarea impunerii sancțiunilor companiilor gigantului rus din străinătate și de către Marea Britanie, până în februarie, după ce o decizie similară a fost luată de SUA, până pe 13 decembrie.
